Die Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Luftangriffen getötet wurden, liegen auf dem Bürgersteig vor dem Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt, wo kein Platz mehr in den Leichenhallen ist. Naaman Omar APA-Bilder

Deutschland bekräftigt Unterstützung für Hungersnot und Ausrottung in Gaza

Ali Abunimah

12. Oktober 2023

Reihenweise liegen mit weißen Tüchern bedeckte Leichen auf dem Boden, während die Menschen zusehen

Die deutsche Regierung unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat öffentlich ihre bedingungslose Unterstützung für Israels vorsätzliche Verhungerung von 2,3 Millionen Zivilisten im Gazastreifen – die Hälfte davon Kinder – bekräftigt, während es sie wahllos bombardiert und dabei ganze Familien abschlachtet.

Auf einer Pressekonferenz in Berlin am Mittwoch wies der Journalist Florian Warweg von der Online-Publikation NachDenkSeiten darauf hin, dass Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant am Montag eine vollständige Blockade des Gazastreifens angeordnet hat, die die gesamte Bevölkerung von Lebensmitteln, Wasser, Strom, Treibstoff und anderen lebenswichtigen Gütern abschneidet.

Bei der Ankündigung der Belagerung bezeichnete Gallant die palästinensische Bevölkerung in Gaza als „menschliche Tiere“ – eine völkermörderische Sprache, die an die Entmenschlichung der Juden durch die Regierung von Scholz‘ Vorgänger als deutscher Führer, Adolf Hitler, erinnert.

„Unterstützt der Kanzler diese Aktion und sieht er sie durch das Völkerrecht gedeckt?“ fragte Warweg.

„Für den Bundeskanzler steht die Solidarität mit Israel an erster Stelle, wie er selbst gesagt hat“, antwortete Regierungssprecherin Christiane Hoffman. „Es ist ganz klar, dass Israel nach dem Völkerrecht das Recht hat, sich gegen diese Angriffe der Hamas zu verteidigen. Einzelne Maßnahmen möchte ich in diesem Zusammenhang nicht bewerten.“

Verblüfft wies Warweg darauf hin, dass die unmenschlichen Maßnahmen Israels vom UN-Menschenrechtschef Volker Türk und sogar vom EU-Außenpolitikchef, dem strikt israelfreundlichen Josep Borrell, kritisiert worden seien.

„Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung, aber das muss im Rahmen des internationalen Rechts geschehen“, sagte Borrell am Dienstag. „Die Unterbrechung der Wasserversorgung, der Stromversorgung und der Versorgung einer großen Zahl von Zivilisten mit Lebensmitteln verstößt gegen das Völkerrecht.“

Die deutsche Regierung bleibt jedoch unnachgiebig. „Wie ich bereits sagte, steht für uns in diesem Moment, in dem Israel von der Hamas auf diese brutale Weise angegriffen wurde, die Solidarität mit Israel an erster Stelle, und wir betonen, dass Israel das Recht hat, gegen diesen Angriff vorzugehen und sich zu verteidigen“, antwortete Hoffman auf Warweg.

Mehrere andere Journalisten sprachen die Regierung auch auf die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen an, die durch Israels Aktionen verursacht wurde, aber die Beamten auf dem Podium weigerten sich, sich zu bewegen.

„Ich glaube, es ist das vierte Mal, dass diese Frage hier gestellt wird, und wir werden sie nicht anders beantworten, als zu sagen, dass in diesem Moment, in dem Israel auf diese brutale Weise angegriffen wurde, unsere Priorität die Solidarität mit Israel ist und dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen“, sagte der Sprecher des deutschen Außenministeriums, Christian Wagner.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit

Im Gegensatz zu Deutschlands kaltblütiger Unterstützung für Israels Gemetzel im Gazastreifen verurteilten mehr als zwei Dutzend UN-Menschenrechtsexperten – die so genannten Sonderberichterstatter – die Gewalt, die sich angesichts der rasch eskalierenden Situation gegen alle Zivilisten richtet.

Israels Luftangriffe „scheinen dicht besiedelte Gebiete zu treffen, darunter Märkte und zwei Krankenhäuser, zerstörten Wohnhäuser und beschädigten 20 Einrichtungen des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA), darunter Schulen, in denen vertriebene Zivilisten untergebracht waren“, so die Experten.

Bis Donnerstag waren nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 1.400 Palästinenser bei den israelischen Angriffen getötet worden, darunter fast 450 Kinder. Vierundvierzig Familien wurden bei Massakern vollständig ausgelöscht.

Unter Bezugnahme auf die Beschreibung der Palästinenser als „menschliche Tiere“ durch den israelischen Verteidigungsminister und das Abschneiden von Nahrung, Wasser und anderen lebensnotwendigen Gütern bekräftigten die Experten: „Vorsätzliches Aushungern ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“

Die deutschen Eliten, die Israel angeblich unterstützen, um die Ermordung von Millionen von Juden durch die Hitler-Regierung zu sühnen, scheinen solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu billigen.

„Erinnerungskultur“

„Als deutscher Staatsbürger erschaudere ich über die offizielle Denkweise, die hinter solchen Äußerungen steht“, sagte Warweg gegenüber The Electronic Intifada. „Denn eine solche Aussage kann man nur machen, wenn man menschliches Leben unterschiedlich bewertet, manche mehr und manche weniger wertvoll.“

Warweg erklärte, dass die bedingungslose Unterstützung Israels den Deutschen von klein auf in den Schulen und Medien eingetrichtert wird.

Hätte er nicht einige Zeit im besetzten Westjordanland verbracht und die systematischen Übergriffe Israels auf Palästinenser aus erster Hand gesehen, so Warweg, „hätte ich wahrscheinlich ein genauso idealisiertes Bild von Israel wie die Mehrheit der deutschen Gesellschaft.“

Bundeskanzler Scholz hat Israel sogar Militärhilfe angeboten, um Tel Aviv bei seinem andauernden Abschlachten von Zivilisten zu unterstützen, was beweist, dass der Ruf „Nie wieder“ zu einem kranken, zynischen Witz geworden ist.

Was auch immer die Erklärung für Deutschlands totale Unterstützung für die Art von Verbrechen sein mag, deren Wiederholung seine „Erinnerungskultur“ nach dem Zweiten Weltkrieg angeblich verhindern soll, eines steht außer Zweifel: Deutschland hat nicht nur das Blut von Hitlers Opfern an seinen Händen, sondern auch das von Tausenden von Palästinensern. Übersetzt mit Deepl.com



