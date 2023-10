Israel-Palestine war live: Half of Palestinians killed are children and women Palestinian hospitals near collapse and Hamas shares footage of ‚captive release‘

Live: Israel sagt, dass die Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht zurückkehren dürfen, nachdem es sie zur Evakuierung aufgefordert hat

Hunderttausende sind gezwungen, nach Süden zu fliehen, während die Warnungen vor einer „zweiten Nakba“ zunehmen

Wichtigste Punkte

500 palästinensische Kinder getötet

Israel setzt verbotenen weißen Phosphor ein

UN: Situation in Gaza „jenseits der Vorstellungskraft

28.5k geteilt

Facebook-Button zum Teilen

twitter teilen button

whatsapp sharing button

Messenger-Sharing-Button

E-Mail-Sharing-Schaltfläche

sharethis Freigabe-Schaltfläche

Live-Aktualisierungen

In Bildern: Palästinenser im nördlichen Gazastreifen müssen auf israelischen Befehl hin ihre Häuser verlassen

vor 7 Sekunden

Palästinenser wurden gezwungen, den Norden des Gazastreifens zu verlassen, nachdem Israel eine 24-stündige Anweisung erteilt hatte, die Häuser zu verlassen, „bis sie es sagen“.

Palästinenser vor Ort haben dies als „zweite Nakba“ bezeichnet.

Auf einer Pressekonferenz in Gaza sagten die Palästinenser heute, sie würden ihre Häuser nicht verlassen, egal was Israel tue.

„Der einzige Weg, wie wir unser Land verlassen werden, ist nach oben [zum Himmel]“, sagte ein Mann auf der Pressekonferenz.

Andere kritisierten die internationale Gemeinschaft für ihr Schweigen.

„Wer wird für uns weinen? Überall liegen Gliedmaßen auf den Straßen, die Situation ist schwierig, alles, was passiert ist, ist auf die Belagerung zurückzuführen. Wohin sollen wir denn gehen?“, sagte ein Bewohner gegenüber Al Jazeera Arabic.

gaza

Palästinenser haben die Vertreibung der Palästinenser als „zweite Nakba“ bezeichnet (AFP)

gaza

Ein palästinensischer Junge trägt Gegenstände, nachdem Israel die Palästinenser im Gazastreifen gezwungen hat, ihre Häuser zu verlassen (AFP)

gaza

Palästinenser im nördlichen Gazastreifen tragen ihre Habseligkeiten, nachdem sie von Israel gezwungen wurden, ihre Häuser zu verlassen (AFP)

Israel hat in weniger als einer Woche das abgeworfen, „was die USA in einem Jahr in Afghanistan abgeworfen haben

vor 9 Minuten

Marc Garlasco, Militärberater der niederländischen Organisation PAX for Peace und ehemaliger UN-Ermittler für Kriegsverbrechen in Libyen, sagte der Washington Post: „Israel hat in weniger als einer Woche das abgeworfen, was die USA in einem Jahr in Afghanistan abgeworfen haben, und das in einem viel kleineren, viel dichter besiedelten Gebiet, in dem sich Fehler noch verstärken werden.“

gaza bombardiert

Die Folgen der israelischen Angriffe in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am 13. Oktober 2023 (Reuters)

Pressekonferenz in Gaza: „Wir werden nicht gehen, wir werden keine Wiederholung der Nakba erleben

vor 19 Minuten

In einer live übertragenen Pressekonferenz der Regierung des Gazastreifens erklärten die Palästinenser, dass sie „ihre Häuser nicht verlassen werden“ und dass sich „1948 nicht wiederholen wird“, ganz gleich, was passiert.

Die Palästinenser fragten, „wo die internationale Gemeinschaft und die Menschenrechtsorganisationen sind“, da die Palästinenser im Norden des Gazastreifens zum Verlassen ihres Landes gezwungen wurden.

„Wir werden unser Land nicht verlassen“, bekräftigten sie.

Die Pressekonferenz fand statt, nachdem die israelische Armee die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen aufgefordert hatte, ihre Häuser zu verlassen, „bis wir es sagen“.

UNRWA verlegt Mitarbeiter in den südlichen Gazastreifen, nachdem Israel die Zwangsräumung angeordnet hat

vor 27 Minuten

Angst und Verwirrung haben den Gazastreifen erfasst, nachdem die israelische Armee die Palästinenser im nördlichen Gazastreifen aufgefordert hat, ihre Häuser zu verlassen, „bis wir es sagen“.

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) erklärte, es habe seine zentralen Einrichtungen in das Zentrum verlegt, und auch das internationale Personal sei in den Süden des Gazastreifens verlegt worden.

MEE-Reporter vor Ort haben die Szenen als „wie eine zweite Nakba“ beschrieben, da Zehntausende Palästinenser gezwungen sind, ihre Häuser innerhalb der nächsten 24 Stunden zu verlassen.

Israelischer Beamter: Palästinenser dürfen nicht zurückkehren, „bis wir es sagen

vor 41 Minuten

Ein Beamter der israelischen Armee hat die Zwangsumsiedlung von Palästinensern aus dem nördlichen Gazastreifen angeordnet und erklärt, dass sie nicht zurückkehren dürfen, „bis wir es sagen“ und bis „eine Erklärung abgegeben wird, die dies erlaubt“.

Millionen von Palästinensern aus dem Norden des Gazastreifens sind bereits vertrieben worden.

Die MEE-Korrespondentin Maha Hussaini hat ihr Haus im Norden bereits verlassen, nachdem die Zwangsumsiedlung angeordnet worden war.

Ein anderer MEE-Reporter vor Ort sagte, dass es derzeit „wie eine zweite Nakba aussieht“ und dass „viele Familien jetzt ihre Häuser verlassen“.

Israelische Polizei setzt zusätzliche Kräfte in Jerusalem bei al-Aqsa ein

vor 55 Minuten

Die israelische Polizei hat in Vorbereitung auf die Freitagsgebete in al-Aqsa zusätzliche Kräfte in Jerusalem eingesetzt.

Die Freitagsgebete werden die ersten seit Beginn des Krieges sein.

Über 2.500 israelische Polizeibeamte werden in der Altstadt im Einsatz sein.

Vater und Sohn getötet, als israelische Siedler bei Beerdigung das Feuer eröffnen

vor 1 Stunde

Ein palästinensischer Vater und sein Sohn wurden am Mittwoch im Kugelhagel getötet, als israelische Siedler das Feuer auf einen Beerdigungszug im besetzten Westjordanland eröffneten.

Auf Videos des Vorfalls ist zu sehen, wie ein Auto mit Siedlern in der Nähe der Stadt Qusra in den Trauerzug hineinfährt, anhält und die Trauernden mit scharfer Munition beschießt.

Um den vollständigen Bericht zu lesen, klicken Sie bitte unten.

Vater und Sohn im Kugelhagel getötet, als Siedler das Feuer auf die Beerdigung eröffnen

Palästinensische Sicherheitsbeamte tragen die Leichen von Ibrahim Wadi und seinem Sohn Ahmad, zwei von vier Palästinensern, die von israelischen Siedlern bei ihrer Beerdigung in der Stadt Nablus im Westjordanland am 12. Oktober getötet wurden.

Video: Reporter der BBC Arabic finden ihre Freunde unter den Toten

vor 1 Stunde

Israelische Luftangriffe auf Orte im Gazastreifen

1 Stunde zuvor

Während Israel eine Million Palästinenser im nördlichen Gazastreifen warnte, in den Süden zu evakuieren, haben israelische Luftangriffe nach palästinensischen Medienberichten mehrere Gebiete in der belagerten Enklave getroffen.

UNRWA siedelt in den Süden des Gazastreifens um

vor 2 Stunden

Das Palästinensische Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat seine Einsatzzentrale in den Süden des Gazastreifens verlegt, nachdem Israel die UN und die mehr als eine Million Palästinenser nördlich des Wadi Gaza gewarnt hatte, in den Süden der Enklave umzuziehen.

„Wir fordern die israelischen Behörden dringend auf, alle Zivilisten in den UNRWA-Unterkünften, einschließlich der Schulen, zu schützen“, erklärte die Agentur auf X.

Israelisches Militär fordert Bewohner von Gaza-Stadt zur Evakuierung auf

vor 2 Stunden

Das israelische Militär fordert die Bewohner von Gaza-Stadt auf, nach Süden zu evakuieren, und erklärt, es werde in der Stadt, die es als „Gebiet, in dem militärische Operationen stattfinden“ bezeichnet, „weiterhin in erheblichem Umfang operieren“, so ein Bericht von Reuters.

Das Militär warnte die palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auch davor, sich einem Gebiet in der Nähe des israelischen Grenzzauns zu nähern, und erklärte, die Bewohner könnten erst nach einer entsprechenden Genehmigung zurückkehren.

Das Medienbüro der Regierung von Gaza teilte den Palästinensern in Gaza mit, dass die israelischen Warnungen falsche Propaganda seien, und forderte die Bewohner auf, nicht darauf zu reagieren.

Israelische Warnung an Palästinenser zur Evakuierung ist falsche Propaganda, sagt das Medienbüro des Gazastreifens

vor 3 Stunden

Das Medienbüro der Regierung von Gaza hat die israelische Warnung an die UN und die eine Million Einwohner des nördlichen Gazastreifens vor einer Evakuierung als falsche Propaganda bezeichnet und die Palästinenser aufgefordert, nicht darauf hereinzufallen.

Israel fordert UN und Palästinenser auf, den nördlichen Gazastreifen innerhalb von 24 Stunden zu evakuieren

vor 4 Stunden

Israel hat die Vereinten Nationen aufgefordert, ihr Personal zu evakuieren und die mehr als eine Million Palästinenser, die nördlich des Wadi Gaza leben, darüber zu informieren, dass sie innerhalb der nächsten 24 Stunden in den südlichen Teil des Gazastreifens evakuiert werden sollen.

„Die Vereinten Nationen halten es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden kann“, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric in einer Erklärung und forderte, die israelische Anordnung rückgängig zu machen.

Die Warnung wurde kurz vor Mitternacht Ortszeit ausgesprochen, wie Axios berichtet.

Israel hat den Gazastreifen in dieser Woche schwer bombardiert. Allein am Donnerstagmorgen wurden bei Luftangriffen mindestens 250 Menschen getötet. Die Evakuierungswarnung hat Befürchtungen geweckt, dass eine israelische Bodenoffensive im Gazastreifen unmittelbar bevorsteht.

Die schwindelerregende Debatte um die „40 enthaupteten Babys“ entschlüsseln

vor 4 Stunden

Britisch-palästinensischer Chirurg reist nach Gaza, um Krankenhäuser zu unterstützen

vor 5 Stunden

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Arzt, ist am Montag nach Gaza gereist, um die medizinischen Einrichtungen der belagerten Enklave zu unterstützen.

Abu Sitta, ein Chirurg für plastische und rekonstruktive Chirurgie, sagte, er gehöre zu der letzten Gruppe von Menschen, die über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten gelangen konnte, bevor das Gebiet um den Grenzübergang durch einen israelischen Luftangriff bombardiert wurde.

„Dreißig bis vierzig Prozent der Verwundeten sind Kinder“, sagte Abu Sitta in einem Interview mit CNN. „Das Verheerende bei Kindern ist, dass sie ein Leben lang rekonstruktive Operationen benötigen, während der vernarbte Körper versucht, in der Zukunft zu wachsen.“Übersetzt mit Deepl.com

Mehr laden

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …