Germany: Berlin schools asked to distribute leaflet describing the 1948 Nakba as a ‚myth‘ The brochure aimed at high school students in Berlin’s Neukölln borough also claims that criticism of illegal Israeli settlements is antisemitic

Deutschland: Berliner Schulen sollen Flugblatt verteilen, das die Nakba von 1948 als „Mythos“ bezeichnet

Von Pauline Ertel

23. Februar 2024

Deutschlands führende Sozialdemokratische Partei (SPD) und die oppositionelle Christlich Demokratische Partei (CDU) haben Gymnasien im Berliner Bezirk Neukölln angewiesen, Broschüren mit dem Titel „Der Mythos Israel #1948“ zu verteilen.

In einer öffentlichen Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung Neukölln von Berlin wurde am Mittwoch ein Antrag verabschiedet, in dem es heißt: „Das Bezirksamt wird aufgefordert, sich für den Einsatz der Broschüre „Mythos#Israel1948″ an den weiterführenden Schulen in Neukölln einzusetzen, um bestehenden antisemitischen Erzählungen im Rahmen des Schulunterrichts zu begegnen“.

„Dabei sollte auch die erweiterte Antisemitismus-Definition der IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) und der Bundesregierung kommuniziert werden“, heißt es in dem Antrag weiter.

Die Broschüre wird vom jüdischen Verein Masiyot erstellt, der 2022 gegründet wurde und von der Berliner Landeszentrale für politische Bildung unterstützt wird.

Sie will Fachleute aus verschiedenen Disziplinen zusammenbringen, um „durch Bildung, Aufklärung und Kritik das Bewusstsein für autoritäre Ideologien zu schärfen“, heißt es auf der Website.

Neukölln ist einer der vielfältigsten und internationalsten Bezirke Berlins mit einer großen palästinensischen Gemeinde.

Middle East Eye hat sich an das Bezirksamt Neukölln gewandt, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Stellungnahme erhalten.

Die Fraktion der Linken in Neukölln hat die Broschüre als geschichtsverzerrend bezeichnet und einen Änderungsantrag zum Antrag eingereicht.

Darin wird das Bezirksamt aufgefordert, die Verbreitung der Broschüre in Neuköllner Schulen zu verhindern und die Landeszentrale für politische Bildung aufzufordern, das Projekt nicht weiter zu fördern.

Der falsche Mythos vom Landraub

In der Broschüre werden fünf „Mythen“ rund um die Gründung des Staates Israel behauptet, die anschließend in kurzen Aufsätzen von verschiedenen Autoren widerlegt werden.

Im ersten Abschnitt, der den Mythos Nr. 1 entlarvt, dass Juden und Araber vor der Gründung Israels in Frieden zusammenlebten, wird Israels vorstaatliche Miliz, die Haganah, die für die Zerstörung von 531 palästinensischen Dörfern und die Vertreibung von 700.000 Palästinensern zwischen Dezember 1947 und Sommer 1948 verantwortlich war, als eine rein „defensive“ jüdische Widerstandsbewegung dargestellt.

Unter „Mythos Nr. 2: Israel wurde auf gestohlenem palästinensischem Land gegründet“ erklärt Masiyot, dass der Erwerb von Land durch jüdische Einwanderer in Palästina in Form eines legalen Kapitaltauschs gegen eine offizielle Eigentumsurkunde erfolgte.

Zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte wurde Land von jüdischen Einwanderern illegal erobert, behauptet der Autor des Textes, Michael Spaney.

Selbst die Eroberung von Land nach den Kriegen von 1948 und 1967 und der anschließende Bau von Siedlungen, die international als Verstoß gegen das Völkerrecht anerkannt sind, seien nicht unrechtmäßig erfolgt, heißt es darin.

„Wer den Vorwurf des Landraubs als Argument benutzt, dämonisiert Israel und spricht ihm die Legitimität ab, handelt also aus antisemitischen Motiven“, schreibt Spaney.

„Mythos Nr. 5: Israel ist schuld an der Nakba“ enthält einen Text des Forschers Shany Mor mit dem Titel „Die UNO verzerrt die Bedeutung der Nakba: Ihre Sicht auf den israelisch-palästinensischen Konflikt ist extrem einseitig“.

In dem Text stellt Mor fest, dass „Vertreibung während des Krieges – damals wie heute – nichts Ungewöhnliches ist“.

Außerdem bezeichnet er die Aufmerksamkeit der UN für die palästinensische Sache als „zwanghaft“ und die arabische Niederlage von 1948 als Mythos.

„Im Unabhängigkeitskrieg von 1948 wurden 6000 Juden getötet, das ist ein Prozent der Gesamtbevölkerung (war das ein Völkermord?)“, heißt es in einem Twitter-Post von Mor.

Während sich Deutschland durch seine unerschütterliche politische und militärische Unterstützung für Israel auszeichnet, ist die deutsche Linke über ihre Haltung zu Palästina gespalten.

Während sich ein breiter Teil der deutschen Linken den Aufrufen zur weltweiten Solidarität mit Palästina angeschlossen hat, ist die Gruppe der „Anti-Deutschen“ historisch gesehen pro-zionistisch.

Übersetzt mit deepl.com

