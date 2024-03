New German citizenship test to include questions on Holocaust and Israel’s founding Applicants must know how Holocaust denial is punished and explain special nature of German-Israeli relations

Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hält den neuen Fragenkatalog im deutschen Einbürgerungstest für „einen wichtigen Schritt“ (AFP/John Macdougall)

Bewerber müssen wissen, wie Holocaust-Leugnung bestraft wird und die Besonderheiten der deutsch-israelischen Beziehungen erklären

Deutschland: Neuer Einbürgerungstest soll Fragen zum Holocaust und zur Gründung Israels enthalten

Von Pauline Ertel

27. März 2024

Fragen rund um jüdisches Leben in Deutschland, den Holocaust und das Verhältnis Berlins zu Israel werden bald Teil des deutschen Einbürgerungstests sein, sagte Innenministerin Nancy Faeser am Dienstag.

„Antisemitismus, Rassismus und andere Formen der Menschenverachtung schließen eine Einbürgerung aus. Es gibt keinerlei Toleranz“, sagte Faeser dem deutschen Magazin Der Spiegel.

„Wer unsere Werte nicht teilt, kann keinen deutschen Pass bekommen.“

Der deutsche Einbürgerungstest umfasst derzeit 33 Fragen und erfordert mindestens 17 richtige Antworten, damit ein Antragsteller ihn besteht.

Neun neue Fragen werden in den überarbeiteten Test aufgenommen, darunter die Frage, wie ein jüdisches Gebetshaus heißt, wann Israel gegründet wurde und wer Mitglied im deutsch-jüdischen Sportverein Makkabi werden darf.

Der Kandidat muss auch wissen, wie Holocaust-Leugnung in Deutschland bestraft wird, und die Gründe für die „besondere Beziehung“ des Landes zu Israel nennen.

„Jeder, der die deutsche Staatsbürgerschaft erwerben möchte, muss wissen, was das bedeutet, und sich zur Verantwortung Deutschlands bekennen. Dieses Bekenntnis muss ‚klar und glaubwürdig‘ sein“, sagte Faeser und fügte hinzu, dass das Ministerium eine baldige Änderung der Verordnung anstrebe.

Die zusätzlichen Fragen zur Staatsbürgerschaft sind Teil einer größeren Überarbeitung des Einwanderungsgesetzes. Im Januar verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur Erleichterung der Einbürgerung, indem er die Anzahl der Jahre, die eine Person in Deutschland gelebt haben muss, um einen Reisepass zu erhalten, von acht auf fünf Jahre senkte.

Überarbeitung des Einwanderungsgesetzes

Im Dezember letzten Jahres verpflichtete das deutsche Bundesland Sachsen-Anhalt Staatsbürgerschaftsbewerber, in einer schriftlichen Erklärung das Existenzrecht Israels anzuerkennen.

Im Anschluss an diese Entscheidung wurde im Parlament darüber diskutiert, ob dieses Gesetz auf Bundesebene ausgeweitet werden sollte.

Die deutsche Regierung verzichtete jedoch darauf, im Rahmen des überarbeiteten Einbürgerungstests eine schriftliche Erklärung zur Anerkennung des Existenzrechts Israels zu verlangen, berichtet Der Spiegel.

Die überarbeiteten Fragen kommen zu einer Zeit, in der nach dem von der Hamas angeführten Anschlag in Israel am 7. Oktober letzten Jahres und angesichts der anhaltenden Angriffe Israels auf den Gazastreifen verstärkt gegen palästinensische und pro-palästinensische Stimmen in Deutschland vorgegangen wird.

Die Regierung sagt, sie habe eine besondere Verantwortung, gegen den zunehmenden Antisemitismus und die anti-israelische Stimmung im Land vorzugehen.

Rechte und kulturelle Gruppen protestieren jedoch gegen die ihrer Meinung nach unverhältnismäßige Fokussierung auf arabische und muslimische Bürger und die Verquickung von Pro-Palästina-Aktivismus mit Antisemitismus.

In den letzten Monaten wurden Reden von palästinensischen Akademikern und Schriftstellern abgesagt, Proteste verboten und strenge Richtlinien bezüglich der Redefreiheit bei Protesten und Veranstaltungen eingeführt.

