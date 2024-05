Eine weitere Schande der deutschen Außenpolitik!



Palestinian surgeon Ghassan Abu Sitta’s Schengen-wide travel ban overturned Abu Sitta’s legal team successfully overturned the travel ban against British-Palestinian doctor who worked in Gaza

Der britisch-palästinensische Schönheitschirurg Ghassan Abu Sitta spricht während einer Pro-Palästina-Demonstration vor dem Haupteingang des University College London am 3. Mai 2024 zur Presse (Benjamin Cremel/AFP)

Abu Sittas Anwaltsteam hat das Einreiseverbot gegen den britisch-palästinensischen Arzt, der in Gaza gearbeitet hat, erfolgreich aufgehoben

Der britisch-palästinensische plastische Chirurg Ghassan Abu Sitta spricht während einer Demonstration zur Unterstützung des palästinensischen Volkes vor dem Haupteingang des University College London am 3. Mai 2024 zur Presse.

Schengenweites Einreiseverbot für den palästinensischen Chirurgen Ghassan Abu Sitta gekippt

Von MEE-Mitarbeitern

14. Mai 2024

Das von Deutschland verhängte Einreiseverbot gegen den britisch-palästinensischen Arzt Ghassan Abu Sitta ist aufgehoben worden, wie eine führende britische Anwaltsgruppe mitteilte.

Das International Centre of Justice for Palestinians (ICJP) teilte am Dienstag in den sozialen Medien mit, dass es zusammen mit dem Rechtsanwalt Alexander Gorski und dem European Legal Support Centre das von Deutschland gegen Abu Sitta verhängte Einreiseverbot erfolgreich angefochten hat.

„Das gegen mich verhängte Reiseverbot für die Länder des Shengin-Gebiets ist aufgehoben worden“, teilte Abu Sitta am Dienstag auf X, dem früheren Twitter, mit.

Am 12. April wurde Abu Sitta an einem Flughafen in Deutschland festgehalten und ihm wurde die Einreise in das Land verweigert. Er war auf dem Weg dorthin, um an einer Konferenz über Palästina teilzunehmen, für die er eine Einladung erhalten hatte.

Daraufhin wurde gegen ihn ein einjähriges Schengen-Reiseverbot verhängt, das ihn an der Einreise in 29 europäische Länder hindert.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Außerdem wurde ihm mitgeteilt, dass er nicht virtuell an der deutschen Konferenz teilnehmen könne, da dies „einen Verstoß gegen deutsches Recht“ darstelle und entweder eine Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Gefängnis zur Folge haben könne.

Am 4. Mai sollte Abu Sitta vor dem französischen Senat sprechen, aber auch ihm wurde die Einreise nach Frankreich verweigert. Nach Angaben der IKJP wurde er auch an der Einreise in die Niederlande gehindert.

In der Erklärung der ICJP heißt es, das Einreiseverbot sei „der jüngste Versuch der Schikanierung des Kriegschirurgen seit seiner Rückkehr in das Vereinigte Königreich“.

Das Einreiseverbot löste Empörung bei Rechtsgruppen aus, die wissen wollten, warum die deutsche Regierung diese Beschränkung überhaupt verhängt hatte.

Ghassan Abu Sittah: HRW fordert Deutschland auf, Europa-Reiseverbot für Chirurg zu erklären

Mehr lesen “

„Diese Entscheidung ist ein wichtiger Wendepunkt in der Auseinandersetzung mit dem feindseligen Umfeld, dem palästinensische Menschenrechtsverteidiger wie Professor Ghassan in den letzten Monaten ausgesetzt waren“, sagte Gorski, Abu Sittahs Anwalt, in einer Erklärung.

„Diese Entscheidung bedeutet, dass Ghassans Recht auf freie Meinungsäußerung und Bewegungsfreiheit nicht mehr bedroht ist und dass er über das, was er in Gaza erlebt hat, sprechen kann. Dieser Sieg kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

Seit er den Gazastreifen Ende November verlassen hat, macht Abu Sitta auf die Auswirkungen des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen aufmerksam, in dem mehr als 34 500 Palästinenser getötet wurden.

In den ersten Wochen nach Beginn des israelischen Angriffs reiste Abu Sitta nach Gaza, um den Krankenhäusern in der Enklave seine Hilfe anzubieten, da sie täglich unter Beschuss standen.

In den ersten Monaten des Krieges wurde er zum inoffiziellen Vertreter der palästinensischen Ärzte und Chirurgen in englischer Sprache, die durch israelische Angriffe verwundete Palästinenser behandelten.

Er beschuldigte das israelische Militär, weißen Phosphor zu verwenden, der in bebauten und bewohnten Gebieten wie dem Gazastreifen verboten ist, und gezielt Kinder anzugreifen.

In einem Interview mit MEE, das er nach seiner Abreise aus dem Gazastreifen führte, sagte Abu Sitta, dass die Mediziner wegen der von Israel verhängten Blockade der medizinischen Ausrüstung für die Enklave Haushaltsgegenstände zur Behandlung der Patienten verwendeten.

„Irgendwann ging alles zur Neige. Anfangs haben wir die antiseptische Lösung durch Spülmittel und Essig ersetzt“, sagte Abu Sitta.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …