German state bank freezes account of Jewish peace activist group Berliner Sparkasse Bank demanded that Jewish Voice for Just Peace in the Middle East disclose list of members, including addresses

Eine Kundgebung zum Nakba-Gedenktag im Mai 2023 in Berlin, organisiert von der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten (Foto von Jewish Voice)

Die Berliner Sparkasse verlangt von der Jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahen Osten die Herausgabe einer Liste von Mitgliedern, einschließlich Adressen

Deutschland: Staatliche Bank friert Konto der jüdischen Friedensaktivistengruppe ein

Von Pauline Ertel

28. März 2024

Eine staatliche Bank in Deutschland hat das Konto einer jüdischen antizionistischen Organisation eingefroren und die Gruppe aufgefordert, eine Liste aller ihrer Mitglieder offenzulegen.

Die „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ gab am Dienstag bekannt, dass ihr Konto bei der Berliner Sparkasse am 26. März mit sofortiger Wirkung eingefroren wurde.

„Im Jahr 2024 wird wieder einmal jüdisches Geld von einer deutschen Bank beschlagnahmt: Die Berliner Sparkasse friert das Konto der Jüdischen Stimme ein“, so Jewish Voice in einer Erklärung auf ihren Social-Media-Plattformen.

Die Gruppe erhielt einen Brief von der Bank, in dem sie darüber informiert wurde, dass eine vollständige Liste aller Mitglieder, einschließlich Adressen, Steuerunterlagen, Einkommenserklärungen und anderer interner Dokumente, bis zum 5. April bei der Berliner Sparkasse eingereicht werden müsse, um „die Kundendaten zu aktualisieren“.

In dem Schreiben, das Middle East Eye vorliegt, heißt es weiter, diese Maßnahmen seien Teil der „regulatorischen Bestimmungen“, die die Berliner Sparkasse verpflichten, „die über unsere Kunden gespeicherten Daten in regelmäßigen Abständen zu überprüfen“.

„Es ist ein sehr gruseliger Brief. Man könnte meinen, sie arbeiten mit dem Landeskriminalamt zusammen“, sagte Wieland Hoban, Vorsitzender von Jewish Voice, gegenüber MEE.

Jewish Voice sagte, sie wisse nicht, ob hinter diesem Schritt Druck von Seiten der Regierung stecke oder ob die Entscheidung von der Bank selbst getroffen worden sei.

Die Bank drohte auch damit, den Vertrag zu kündigen und das Konto zu schließen, falls die erforderlichen Dokumente nicht fristgerecht eingereicht würden. Das Einfrieren des Kontos sei eine „Vorsichtsmaßnahme“, heißt es in dem Schreiben.

„Als öffentliches Unternehmen ist die Bank an das öffentliche Recht gebunden und darf daher nicht willkürlich Bankkonten einfrieren, ohne eine Erklärung abzugeben, was sie nicht getan hat“, so Jewish Voice in ihrer Erklärung.

Die Organisation hat einen Anwalt beauftragt, der bestätigt hat, dass die Sperrung des Kontos illegal ist und einen Vertragsbruch darstellt, so Hoban.

Nicht in unserem Namen

Jewish Voice wurde 2003 in Berlin gegründet und entstand als deutsche Sektion der 2002 in Amsterdam gegründeten Dachorganisation „European Jews for a Just Peace“.

„Wir schließen uns den Juden in Europa und weltweit an und betonen, dass die israelische Kolonisierung und Besetzung Palästinas und die Unterdrückung des palästinensischen Volkes nicht im Namen und im Interesse der Juden weltweit erfolgt. Nicht in unserem Namen!“, heißt es auf der Website.

Die Jüdische Stimme ist eine der bekanntesten pro-palästinensischen Organisationen in Deutschland und hat in den letzten Monaten geholfen, Proteste, Kundgebungen, Veranstaltungen und Gespräche in verschiedenen deutschen Städten zu organisieren.

Die Organisation erklärte, der Schritt komme angesichts der Gegenreaktionen auf den geplanten Palästina-Kongress, eine dreitägige Konferenz, die im April in Berlin stattfinden soll. Die Veranstaltung wird durch Ticketverkäufe und Spenden finanziert, für die Jewish Voice die Nutzung ihres Kontos angeboten hat.

„Mit der Sperrung unseres Kontos will der Staat den Kongress seiner Finanzierung berauben“, sagte Hoban, der als Hauptredner auf der Veranstaltung auftreten wird, gegenüber MEE.

„Was passiert ist, zeigt, wie sehr der Staat die deutsche Palästina-Bewegung behindern und schikanieren will. Politische Schikanen und Einschüchterungen gibt es überall. Wir haben den Staat gegen uns, aber wir werden uns nicht einschüchtern lassen.“

MEE hat die Berliner Sparkasse um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

Als Reaktion auf die Sperrung des Kontos enthüllten Aktivisten und Journalisten, dass auch die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland ein Konto bei der Sparkasse Berlin hat.

Palästina-Kongress in Berlin

Der Berliner Palästina-Kongress bietet ein breites Spektrum an Rednern, organisiert Podiumsdiskussionen und Workshops und stellt einen Vernetzungs- und Organisationsraum für die pro-palästinensische Bewegung in Deutschland dar.

„Gemeinsam werden wir die Perspektiven unserer Bewegung auf der Grundlage einer gemeinsamen Resolution diskutieren. Praktische Schritte für Aktionen am Arbeitsplatz, in der Universität, in der Schule, in Kunst und Kultur werden diskutiert und beschlossen“, heißt es auf der Website des Palästina-Kongresses.

Die Vorgänge zeigen, wie sehr der Staat die deutsche Palästina-Bewegung behindern und schikanieren will“.

– Wieland Hoban, Vorsitzender von Jewish Voice

Zu den Hauptrednern gehören der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis, der palästinensische Journalist und Gründer des Nachrichtenmagazins Electronic Intifada Ali Abunimah und der palästinensische Arzt Ghassan Abu Sitteh, der 43 Tage lang in Krankenhäusern in Gaza operiert hat.

Seit ihrer Ankündigung ist die Veranstaltung heftigen Angriffen ausgesetzt. Die Organisatoren wurden von der Polizei durchsucht, und deutsche Medien bezeichneten die Konferenz als antisemitischen „Hassgipfel“, einen „Kongress der Judenhasser“ und eine „Schande“ für Berlin.

Hochrangige Berliner Politiker und Regierungsmitglieder, darunter auch der Berliner Senat, haben mit einem Verbot der Veranstaltung gedroht.

Der Berliner Senat sammelt derzeit Daten und wertet sie aus, teilte Innenstaatssekretär Christian Hochgrebe mit.

Lea Rosh, Leiterin des Förderkreises Holocaust-Gedenkstätte, sagte: „Wir haben mit Empörung zur Kenntnis genommen, dass ein Kongress geplant ist, der offensichtlich nicht dem kritischen Diskurs, sondern der Vernetzung von israelfeindlichen und antisemitischen Gruppen dient. Wir fordern, die Veranstaltung zu verbieten“.

Die Organisatoren des Kongresses haben jedoch erklärt, dass es keine rechtliche Grundlage für ein mögliches Verbot gibt.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …