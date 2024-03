Only U.S. President Joe Biden Holds the Keys to Turning Off the IDF War Machine in Gaza Will Netanyahu enter Rafah in defiance of Biden and the UN? If he does, will Biden turn on the red-light? ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK. Contact…

© Foto: Public domain

Nur US-Präsident Joe Biden kann die IDF-Kriegsmaschinerie in Gaza ausschalten

Von Steven Sahiounie

29. März 2024

Wird Netanjahu trotz Biden und der UNO in Rafah einmarschieren? Und wenn er es tut, wird Biden dann das Rotlicht einschalten?

Soldaten in Uniformen treiben Zivilisten mit vorgehaltener Waffe zusammen. Sie trennen die Männer von den Frauen und Kindern. Die Männer werden nackt ausgezogen und mit verbundenen Augen in einen Raum gebracht, Schüsse sind zu hören, und schließlich kommen nur noch die Soldaten aus dem Raum. Die Szene, die Panik, der Terror und die Brutalität erinnern an die Misshandlung der Juden durch die Nazis während des Holocausts. Diesmal sind es jedoch die Juden, die töten und misshandeln, da sie aus ihrem vergangenen Leid nichts an Menschlichkeit gelernt haben.

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) drangen am 18. März in das Al-Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens ein und nahmen nach eigenen Angaben 500 Personen fest. Ärzte und Krankenschwestern werden dazu gezwungen, den 500 eindringenden IDF-Soldaten bei der Durchsuchung des Krankenhauses und der Folterung ihrer Opfer als Führer zu dienen. Patienten, ihre Familien und das medizinische Personal wurden gezwungen, sich als menschliche Schutzschilde vor dem Krankenhaus aufzustellen, um die IDF vor Widerstand gegen die Besetzung des Krankenhauses zu schützen. 250 Menschen wurden von den IDF seit ihrem Eindringen in das Krankenhaus getötet.

Obwohl es sich bei den meisten Verhafteten um Männer handelte, wurden in einigen Fällen auch Mütter und ihre Kinder verhaftet. Als die Frauen und Kinder für die Ziele der IDF überflüssig wurden, zwangen sie sie, tagelang ohne Wasser und Nahrung weite Strecken in den Süden zu laufen. Als sie schließlich im Süden ankamen, waren einige von ihnen dem Tod durch Dehydrierung nahe und die Kinder verhungert.

Al Shifa ist der größte medizinische Komplex in Gaza. Ursprünglich war es eine Kaserne der britischen Armee. Im Laufe der Jahrzehnte, in denen es als Krankenhaus genutzt wurde, kamen weitere Bereiche hinzu, und in den 1980er Jahren baute Israel unterirdische Bunker mit einem Tunnelsystem.

Das Krankenhaus wurde erstmals am 15. November 2023 angegriffen und überfallen. Die UN, die WHO und andere humanitäre Organisationen verurteilten den Angriff, bei dem Patienten und Frühgeborene ums Leben kamen. Die IDF behaupteten, das Al-Shifa-Krankenhaus werde von der Hamas als Kommandozentrale genutzt, und verwiesen auf die von Israel gebauten Tunnel unter dem Krankenhaus, die die Hamas und ihre Widerstandskämpfer unterstützt hätten. Trotz der ständigen Anschuldigungen der IDF erklärten sowohl die Washington Post als auch Amnesty International, dass es keine glaubwürdigen Beweise für die Behauptungen der IDF gebe.

Seitdem wurde das Krankenhaus immer wieder von den IDF angegriffen, was in der jüngsten Invasion und Besetzung des Krankenhauses gipfelte, die zu Massenverhaftungen, Hinrichtungen, sexuellem Missbrauch, Erniedrigung unschuldiger Zivilisten, Wasser- und Nahrungsentzug und Angriffen auf zivile Häuser in der Nähe des Krankenhauses führte.

Das Ziel der IDF war es, ihre Behauptung zu rechtfertigen, dass Al Shifa der Hamas diente. Wenn sie die benötigten Beweise nicht finden konnten, fabrizierten sie den Beweis, den sie suchten. Die IDF mussten Hunderte von Männern festnehmen und behaupten, sie seien Widerstandskämpfer der Hamas oder deren Verbündete. In dem Krankenhaus waren 30.000 Menschen untergebracht, und viele von ihnen waren Männer in Begleitung ihrer Familien. Aber die IDF brauchten mehr Männer, also begannen sie, die Häuser in der Umgebung des Krankenhauses anzugreifen, in die Häuser einzudringen und die dort gefundenen Männer zu entfernen, um ihre Liste der Kämpfer, die sie erstellt hatten, zu ergänzen.

Eine Familie in einem nahe gelegenen Haus kauerte in einem kleinen Raum und versuchte zu überleben, während der Vater der großen Familie in die Küche kroch, um etwas zu finden, womit er seine Kinder ernähren konnte. Dann begann das Haus nach tagelangem Beschuss zu zerfallen, so dass die IDF in das Haus eindringen und den Mann mit verbundenen Augen und nackt herausholen konnten. Dies wiederholte sich in der Nachbarschaft.

Der Gazastreifen ist eine konservative Gesellschaft, in der Männer und Frauen Kleidung tragen, um sich als Zeichen des Respekts vor sich selbst, ihrer Familie und ihrer Gesellschaft zu bedecken. Während es im Westen vielleicht akzeptabel ist, ohne Hemd und in sehr kurzen Shorts herumzulaufen, ist das in Gaza nicht der Fall. Die IDF zogen die verhafteten Männer nur bis auf die Unterhosen aus und schickten sie in die benachbarten Häuser in der Nähe von Al Shifa, um die Bewohner zu warnen, dass sie 30 Minuten Zeit hätten, um zu evakuieren oder bei der Bombardierung zu sterben.

Aus dem Gazastreifen kommen Augenzeugenberichte über schweren sexuellen Missbrauch durch die IDF. In der religiösen und konservativen Gesellschaft von Gaza werden diese Verbrechen vertuscht und unter den Teppich gekehrt, um die Ehre und Würde des Opfers zu wahren. Dadurch bleibt das Opfer jedoch mit dem Trauma des sexuellen Missbrauchs allein und ohne ein Unterstützungssystem, das die Fakten ans Tageslicht bringt. Der Missbrauch und das Trauma werden noch vergrößert, weil sie nicht darüber sprechen können. Aber viele Frauen und Mädchen trotzen den Tabus und erzählen den humanitären Helfern ihre Geschichte.

Es gibt keine ausländischen Journalisten in Gaza. Die einzige ausländische Journalistin, die von den Israelis ein Visum für den Gazastreifen erhielt, war Clarissa Ward von CNN, und sie durfte im Dezember nur für einige Stunden einreisen. Trotz der Bombardierung und Belagerung des Gazastreifens werden weiterhin E-Mails, Facebook- und Whatsapp-Nachrichten und Videos aus dem Kampfgebiet veröffentlicht.

Der derzeitige Alptraum des Al Shifa-Krankenhauses ist nur einer von vielen Gesundheitsdienstleistern im Gazastreifen, die unter Belagerung stehen. Lebensmittel und Medikamente wurden in einem langsamen Rinnsal nach Gaza gebracht, aber jetzt sind die Türen geschlossen und versiegelt. Israel weigert sich, Lastwagen der Vereinten Nationen in den Gazastreifen zu lassen, nachdem es behauptet hat, das UNRWA stecke in einem Komplott mit der Hamas. Andere humanitäre Hilfsorganisationen berichten, dass ihre Hilfsgüter ebenfalls nicht in den Gazastreifen gelangen können.

Mehr als 32 200 Palästinenser wurden seither getötet und über 74 500 verletzt, und das inmitten von massiver Zerstörung und Mangel an lebensnotwendigen Gütern.

Die internationale Gemeinschaft ist sich einig, dass nur ein Waffenstillstand zusammen mit einer massiven Verteilung von Hilfsgütern den Gazastreifen vor einem Völkermord und dem Verhungern retten kann. Gestern verabschiedete der UN-Sicherheitsrat eine nicht bindende Resolution, in der ein Waffenstillstand für den Rest des Monats Ramadan gefordert wird. Aber wird sich Israel daran halten? Der Internationale Gerichtshof hat Israel angewiesen, die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu verbessern oder sich dem Urteil des Gerichtshofs wegen Völkermordes zu stellen. Bislang hat Israel die Aufforderung des Gerichtshofs jedoch völlig ignoriert.

Letztendlich hat nur US-Präsident Joe Biden den Schlüssel in der Hand, um die Kriegsmaschinerie der IDF in Gaza abzuschalten. Nur Biden hat die Macht, den Waffenfluss nach Israel zu unterbrechen. Aber der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat an seinem Versprechen festgehalten, in Rafah einzumarschieren, ob es nun zu einem unvorstellbaren Massensterben führt oder nicht. Wird Netanjahu trotz Biden und der UNO in Rafah einmarschieren? Und wenn er es tut, wird Biden dann das Rotlicht einschalten?

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …