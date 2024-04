Deutschland wird zu einem Polizeistaat, wenn es um Palästina-Aktivismus geht Von Hebh Jamal

Germany is becoming a police state when it comes to Palestine activism The German state is taking extraordinary measures to clamp down on pro-Palestinian activism, including arresting activists in their homes in the middle of the night.

Demonstration für ein freies Palästina auf dem Oranienplatz, Deutschland, 21. Oktober 2023. (Foto: Wikimedia Commons/Montecruz Foto)

Von Hebh Jamal

7. April 2024

Am 22. März um 6 Uhr morgens wurden die pro-palästinensischen Aktivisten Said und Yasemin, die in ihren Berliner Wohnungen schliefen, von bewaffneten und maskierten Polizeibeamten geweckt, die gleichzeitig ihre Türen aufbrachen. Die Berliner Polizei durchsuchte daraufhin ihre Habseligkeiten und beschlagnahmte ihre elektronischen Geräte, einschließlich ihrer Telefone. Die gleichzeitige Razzia sollte den einen davon abhalten, mit dem anderen zu kommunizieren oder ihn zu warnen.

In einer Reihe von Beiträgen in den sozialen Medien sagte Said, dass diese Razzia der dritte Besuch der Polizei war und er behauptet, dass er wegen seines Aktivismus ins Visier genommen wird und dass er nichts falsch gemacht hat. „Mir geht es nicht gut“, schrieb er, „Warum versucht die deutsche Regierung alles, um mich zu kriminalisieren? Ich habe nichts Falsches getan. Ich mache die deutsche Regierung und die Medien für alles verantwortlich, was mir zustoßen könnte!“

Yasemin erzählt mir, dass sie aufgrund eines Social-Media-Videos ins Visier genommen wurde, das sie über die Aktion gegen den israelischen Diplomaten und Botschafter Israels in Deutschland, Ron Proser, gemacht hatte. „Ich habe in meinem Video erklärt, warum die Aktivisten gegen Proser protestieren, aber die Polizei [nahm das als Beweis dafür], dass ich dort war.“ Yasemin war nicht da.

Yasemin glaubt jedoch, dass die Razzia kein Einzelfall war, sondern Teil einer größeren Kampagne der Behörden gegen pro-palästinensische Aktivisten ist. „Wir werden nicht nur angegriffen und verhaftet, sondern auch vorschnell aus der Menge herausgegriffen, wenn wir an rechtmäßigen Protestveranstaltungen teilnehmen.“

„Nachdem sie mich einmal völlig grundlos verhaftet hatten, nahmen sie meine Fingerabdrücke und Fahndungsfotos und sperrten mich ein“, sagte Yasemin. In mindestens einem Fall wurde sie sogar von verdeckten Ermittlern nach Hause verfolgt. „All das, weil ich aktiv gegen die Menschenrechtsverletzungen durch Israel protestiere. Ich mache mir Sorgen, denn für mich stellt sich jetzt die Frage: Was ist der nächste Schritt? Werden sie mich erschießen?“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Berliner Polizei aufgrund von Beiträgen in den sozialen Medien Hausdurchsuchungen durchführt. Anfang dieses Monats schlug die Polizei die Tür einer Frau mittleren Alters ein, die in ihren sozialen Medien „vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ geschrieben hatte, und verhaftete sie. Sie wurde wegen „Verwendung von Symbolen verfassungswidriger Organisationen“ angeklagt, so die Berliner Polizei in einer Erklärung. In Deutschland stellte das Innenministerium von sich aus fest, dass es sich bei dem populären Protestgesang um den Slogan der Hamas und des Samidoun Solidarity Network, einer verbotenen pro-palästinensischen Organisation, handelt.

Deutschland fungiert als verlängerter Arm des israelischen Apartheidstaates. Nicht nur, dass es die gleiche Propaganda auf die Palästinenser überträgt wie Israel, sondern Deutschland hat auch ähnliche Taktiken der psychologischen Kriegsführung gegen Aktivisten angewandt, um die Solidarität im Lande zu unterbinden.

Die Razzien aufgrund sozialer Medien ähneln stark Israels „Null-Toleranz-Politik“ gegenüber Aktivitäten in sozialen Medien in Palästina, die zur Verhaftung von Hunderten von Palästinensern mit israelischer Staatsbürgerschaft geführt hat, die ihre Solidarität oder Unterstützung für die Menschen in Gaza zum Ausdruck gebracht haben. In einem viralen Video zu Beginn dieses Krieges verhaftete die israelische Polizei eine Frau wegen eines Whatsapp-Posts. In dem Video fleht sie die Beamten an und zieht ihre Aussage aus Angst sogar zurück, indem sie sagt: „Gott beschütze Israel.“

Natürlich stellen die Posts keine Bedrohung dar, weder für Israel noch für Deutschland. Die Razzien und Verhaftungen sollen Angst einflößen und andere davon abhalten, sich an Protesten zu beteiligen oder sich gegen Israels Völkermord in Gaza auszusprechen.

Selbstabsolution

In Berlin hat dies die Form außergewöhnlicher Maßnahmen angenommen, um gegen pro-palästinensischen Aktivismus vorzugehen. In jüngster Zeit haben der Staat und die Medien ihr Bestes getan, um den Palästina-Kongress, eine Zusammenkunft von internationalen Wissenschaftlern, Aktivisten und Journalisten wie dem Historiker Salman Abu Sitta und dem Journalisten Ali Abunimah, zu verhindern.

Innensenatorin Iris Spranger erklärte, die Behörden überwachten die geplante Palästina-Konferenz, während der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Stettner forderte, dass alles getan werden müsse, um die angeblich „antsemitische Veranstaltung“ zu verhindern.

„Das ist ein klarer Verstoß gegen unsere Meinungsfreiheit“, sagte mir einer der Organisatoren des Palästina-Kongresses. „Die Tatsache, dass die deutsche Regierung und die Presse die Konferenz als antisemitische Hassveranstaltung abgestempelt haben, ohne sich überhaupt mit dem Inhalt der Konferenz auseinanderzusetzen oder zu erwähnen, dass eine prominente jüdische Gruppe bei der Organisation hilft und ein Viertel der Redner Juden sind, zeigt, dass deutsche Politiker kein Interesse daran haben, jüdisches Leben in Deutschland tatsächlich zu schützen, sondern lieber die Organisatoren einschüchtern, bedrohen und finanziell einschränken, um ihre eigene völkermörderische Ideologie zu schützen.“

Die Judische Stimme, die antizionistische jüdische Gruppe im Organisationskomitee, finanziert den Kongress. Sie ist nun zur Zielscheibe der Repressionskampagne des Staates geworden. Am Dienstag sperrte die staatliche Berliner Sparkasse das Konto der Gruppe, und alle über GoFundMe gesammelten Gelder für den Kongress sind nun unzugänglich. Die Bank verlangte die aktuellen Namen und Adressen aller Mitglieder der Organisation – eine beispiellose und bizarre Forderung. Stattdessen glaubt die Gruppe, dass dies direkt mit ihrer Solidaritätsarbeit zusammenhängt.

„Der deutsche Staat kriminalisiert und schüchtert Juden ein, die sich gegen den Völkermord wehren. Das Lächerliche daran ist, dass der Staat dies als ‚Bekämpfung des Antisemitismus‘ verkauft“, so die Organisatoren des Kongresses.

In der Tat dient dieser Angriff auf die Konferenz nicht dem Schutz des jüdischen Volkes. Es geht darum, die koloniale Antwort dieses Landes auf den Holocaust zu rechtfertigen – durch den Schutz der nationalen Sicherheit Israels (oder das, was sie 2008 als ihre Staatsräson bezeichneten) kann Deutschland seine Nazi-Vergangenheit hinter sich lassen. Und wenn man bekräftigt, dass Israel in der Tat der wahre Vertreter des Weltjudentums ist und dass die Definition von Antizionismus und Antisemitismus als Tatsache zu betrachten ist, dann kann es keinen Platz für eine palästinensische Identität geben.

In der Tat stellen antizionistische Juden für Deutschland die gleiche Bedrohung dar wie Palästinenser, da sie das Land zwingen, sich mit dem Völkermord der Vergangenheit und ihrer Unterstützung von Völkermord und Apartheid in der Gegenwart auseinanderzusetzen.

Den deutschen Polizeistaat herausfordern

Ein palästinensischer Freund von mir, Mahmoud, wird derzeit vom Staat Karlsruhe verfolgt, weil er bei einer Demonstration Folgendes gesagt hat: „Palästina ist für alle Menschen, vom Fluss bis zum Meer, unabhängig von ihrer Konfession oder Religion.“ Das reichte dem Staat aus, um zu sagen, dass er ein Hassverbrechen begangen hat, indem er das Existenzrecht Israels in Frage stellte. Er wird zu einer Geldstrafe von 7.500 Euro verurteilt.

In unseren Gesprächen brachte Mahmoud nicht nur zum Ausdruck, wie surreal und lächerlich das alles ist, sondern auch, dass der Staat bereit ist, unglaubliche Anstrengungen zu unternehmen, um ihn und alle Palästinenser als gefährliche Kriminelle einzustufen, die es wert sind, dass man Zeit und Geld für ihre Verfolgung aufwendet. „Heute bin ich es, aber später alle anderen“, sagte er mir.

Diese Angst, etwas Falsches zu sagen oder als Aktivist bezeichnet zu werden, ist auf den Straßen Deutschlands zu sehen und zu spüren. Viele haben aufgehört, zu Demonstrationen zu kommen. Muslime und Moscheegemeinden haben aufgehört, für Proteste zu werben, und viele scheuen sich sogar, in den sozialen Medien zu posten. Die psychologische Wirkung des deutschen Krieges gegen die Palästinenser zeigt Wirkung, während die Medienelite die hegemoniale Rhetorik des Staates unterstützt und fördert.

Aktivisten wie Mahmoud, Yasemin und Said setzen sich jetzt und vor dem 7. Oktober konsequent für das palästinensische Volk ein, trotz der drastischen Maßnahmen des Staates zur Kriminalisierung der Palästina-Solidarität. Viele Menschen in Deutschland müssen jedoch mehrere Risiken einkalkulieren, wenn sie sich entscheiden, an einer Demonstration teilzunehmen oder einen Beitrag in den sozialen Medien zu teilen – denn sie wissen, dass ihr Versuch, einen Völkermord zu stoppen, gleichbedeutend damit ist, den deutschen Staat selbst herauszufordern.

Yasemin, die selbst keine Palästinenserin ist, sagt mir jedoch, dass sie zwar besorgt ist, dies sie aber nicht davon abhalten kann, für die palästinensische Sache zu kämpfen. „Solange der Völkermord und die Zusammenarbeit nicht aufhören, solange die wahren Verbrecher da draußen sind, werde ich die Stimmen der Palästinenser verstärken. Ich könnte nachts nicht schlafen, wenn ich wüsste, dass ich nichts dagegen tue, selbst wenn es nur die Teilnahme an einer Demonstration ist.“

Auf Instagram schrieb Said, dass ich mich weigere, zu schweigen, obwohl die Regierung mich ins Visier genommen hat und mich bedroht“.

Mahmoud äußerte sich mir gegenüber ähnlich, als wir uns in der Nähe eines Olivenbaums, den er aus Nablus nach Hause gebracht hatte, in Erinnerungen schwelgten. „Ich als Palästinenser habe keine Wahl. Wir müssen kämpfen.“

Mahmoud ficht die vom Land Karlsruhe verhängte Geldstrafe vor Gericht an und lässt sich auf keinen einzigen Vorwurf ein.

„Ich glaube, dass ich nichts Falsches getan habe, und ich weiß, dass ich und jeder andere pro-palästinensische Aktivist auf der richtigen Seite der Geschichte steht.“

Übersetzt mit deepl.com



