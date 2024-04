ICJ to hear against Germany for ‚facilitating‘ Israel’s genocide in Gaza Nicaragua has asked the court to hand down preliminary orders known as provisional measures, including that Germany immediately suspend its aid to Israel.

Die Anhörung am Montag vor dem Weltgerichtshof findet inmitten wachsender Forderungen an die Verbündeten statt, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen / Foto: AA

IGH verhandelt gegen Deutschland wegen „Beihilfe“ zu Israels Völkermord in Gaza

7. April 2024

Nicaragua hat das Gericht gebeten, vorläufige Maßnahmen zu erlassen, darunter auch, dass Deutschland seine Hilfe für Israel sofort einstellt.

Am Montag beginnt vor dem obersten Gerichtshof der Vereinten Nationen die vorläufige Anhörung in einem Fall, in dem ein Ende der deutschen Militär- und sonstigen Hilfe für Israel angestrebt wird. Begründet wird dies mit der Behauptung, dass Berlin im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen Akte des Völkermords und Verstöße gegen das Völkerrecht „begünstigt“.

Die von Nicaragua eingereichte Klage richtet sich zwar gegen Deutschland, zielt aber indirekt auf Israels Krieg in Gaza ab.

„Wir sind gelassen und werden unsere Rechtsposition vor Gericht darlegen“, sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Sebastian Fischer, im Vorfeld der Anhörung.

„Wir weisen die Vorwürfe Nicaraguas zurück“, sagte Fischer am Freitag vor Reportern in Berlin. „Deutschland hat weder gegen die Völkermordkonvention noch gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen, und wir werden dies vor dem Internationalen Gerichtshof ausführlich darlegen.“

Nicaragua hat den Gerichtshof gebeten, vorläufige Anordnungen zu erlassen, darunter die Aufforderung an Deutschland, „seine Hilfe für Israel unverzüglich auszusetzen, insbesondere seine militärische Unterstützung einschließlich militärischer Ausrüstung, soweit diese Hilfe zur Verletzung der Völkermordkonvention“ und des Völkerrechts verwendet werden kann.

Waffenlieferungen an Israel einstellen“.

Das Gericht wird wahrscheinlich Wochen brauchen, um seine vorläufige Entscheidung zu treffen, und Nicaraguas Fall wird sich wahrscheinlich über Jahre hinziehen.

Die Anhörung am Montag vor dem Weltgerichtshof findet inmitten wachsender Forderungen an die Verbündeten statt, die Waffenlieferungen an Israel einzustellen, da dessen sechsmonatige Offensive den Gazastreifen weiterhin verwüstet.

Die Offensive hat die große Mehrheit der Bevölkerung des Gazastreifens vertrieben. Die Lebensmittel sind knapp, die UNO spricht von einer drohenden Hungersnot und nur wenige Palästinenser konnten das belagerte Gebiet verlassen.

„Der Fall nächste Woche in Den Haag wird wahrscheinlich die Opposition gegen jegliche Unterstützung Israels weiter anheizen“, sagte Mary Ellen O’Connell, Professorin für Recht und internationale Friedensstudien an der Universität von Notre Dame.

Am Freitag rief das oberste Menschenrechtsgremium der UNO die Länder auf, keine Waffen mehr an Israel zu verkaufen oder zu liefern. Die Vereinigten Staaten und Deutschland sprachen sich gegen die Resolution aus.

Außerdem haben Hunderte britische Juristen, darunter drei pensionierte Richter des Obersten Gerichtshofs, ihre Regierung aufgefordert, Waffenverkäufe an Israel auszusetzen, nachdem drei britische Staatsbürger unter den sieben Mitarbeitern der Hilfsorganisation World Central Kitchen waren, die bei israelischen Angriffen getötet wurden. Israel erklärte, der Angriff auf die Helfer sei ein Fehler gewesen, der auf eine „falsche Identifizierung“ zurückzuführen sei.

Deutschland ist seit Jahrzehnten ein überzeugter Unterstützer Israels. Tage nach dem Angriff vom 7. Oktober erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz, warum: „Unsere eigene Geschichte, unsere Verantwortung aus dem Holocaust, macht es zu einer immerwährenden Aufgabe für uns, für die Sicherheit des Staates Israel einzutreten“, sagte er vor Gesetzgebern.

Berlin hat jedoch seinen Ton allmählich geändert, als die Zahl der zivilen Opfer im Gazastreifen in die Höhe schoss. Es wurde langsam kritisch gegenüber der humanitären Lage im Gazastreifen und sprach sich gegen eine Bodenoffensive in Rafah aus.

QUELLE: AP

Übersetzt mit deepl.com



