German memory culture, anti-Semitic Zionists and Palestinian liberation Germany’s much lauded ‚memory culture‘ is pure, empty, self-congratulatory propaganda.

Deutsche Erinnerungskultur, antisemitische Zionisten und die Befreiung Palästinas

Deutschlands viel gepriesene „Erinnerungskultur“ ist reine, leere, selbstgefällige Propaganda.

Rachael Shapiro

Antizionistische jüdische Aktivistin mit Sitz in Berlin

1 Mär 2024

Gegendemonstranten halten pro-israelische Schilder während einer pro-palästinensischen Demonstration in Berlin, Deutschland, 2. Dezember 2023 [Lisi Niesner/Reuters]

Ich bin eine jüdische Pro-Palästina-Solidaritätsaktivistin, die ursprünglich aus dem Raum New York stammt und jetzt in Berlin lebt. Meine Großmutter war eine Holocaust-Überlebende aus Köln, die während des Zweiten Weltkriegs im Alter von 16 Jahren in die Vereinigten Staaten floh. Ihre Eltern und ein Großteil ihrer Familie wurden während des Holocausts ermordet. Vor etwa fünf Jahren kehrte ich nach Deutschland zurück, eine Entscheidung, die vor allem aus dem Wunsch nach Heilung zwischen den Generationen für mich und meine Großmutter, die damals noch lebte, geboren wurde. Ich lernte Deutsch und konnte in den letzten Jahren ihres Lebens mit ihr in ihrer Muttersprache sprechen. Ich erzählte ihr Geschichten über das Leben in Deutschland, sie lernte einige meiner Freunde kennen, und sie war dankbar für die Art und Weise, in der sich das Land und seine Menschen offenbar entwickelt und für ihre hässliche Geschichte gebüßt hatten.

Ich bin froh, dass sie starb, bevor ich die Gelegenheit hatte zu erkennen, was für eine naive, idealistische Illusion das war.

In den letzten Jahren, in denen ich mich weitergebildet habe, in der Bewegung für die Befreiung Palästinas aktiv geworden bin und mich von der extremen zionistischen Konditionierung und Gehirnwäsche befreit habe, mit der ich aufgewachsen bin, hat sich meine Wertschätzung für die deutsche „Erinnerungskultur“ in die Erkenntnis verwandelt, dass das gesamte Konzept reine, leere, selbstgefällige Propaganda ist. Es beruht auf der absichtlichen, rassistischen Verlagerung des Antisemitismus und der Verantwortung für den Holocaust von den Deutschen, die ihn verübt haben, auf die Araber, Muslime und vor allem die Palästinenser, die sie nun dämonisieren und zum Sündenbock machen, um davon abzulenken.

Ein Dokumentarfilm aus dem Jahr 1985, Ma’loul Celebrates Its Destruction, schildert die Zerstörung ganzer Dörfer während der Nakba 1948. Darin sagt ein Interviewer zu einem palästinensischen Mann, der vertrieben wurde: „Aber sie haben sechs Millionen Juden getötet.“ Seine berechtigte Antwort lautet: „Habe ich sie getötet? Diejenigen, die sie getötet haben, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ich habe keiner Fliege etwas zuleide getan.“ Die Tatsache, dass eine so fundamentale Wahrheit so tief in der Sprache der „Komplexität“ und des „Konflikts“ begraben wurde, ist ein Zeugnis für das Engagement und die Breite des imperialistischen Narrativs, das von Israel, den USA und Deutschland (und dem Westen im Allgemeinen) verbreitet wird. Inzwischen sind mehr als 90 Prozent aller antisemitischen Vorfälle in Deutschland der extremen Rechten zuzuschreiben, obwohl die Medien alles daran setzen, Statistiken zu ignorieren, die Realität der Gewalt und des Rassismus gegen Palästinenser zu verdrehen und die wahre Apathie gegenüber dem sogenannten „Kampf gegen Antisemitismus“ zu verschleiern.

Während tatsächliche Vorfälle von Antisemitismus weitgehend ungestraft bleiben, sind wir, die wir uns mit Palästina solidarisch zeigen, an brutale, staatlich sanktionierte Gewalt, Repression und Überwachung durch Polizei und Bundesregierung als Reaktion auf friedliche Proteste und Boykotte gewöhnt. Diese hat sich seit Beginn des Völkermordes in Gaza im Oktober massiv verschärft, regelmäßig unter dem Deckmantel des Vorwurfs von Antisemitismus und Judenhass“. Wir sind daher entschlossen, laut und sichtbar zu bleiben, auch indem wir uns weigern, aus dem Kampf gegen den zunehmenden Faschismus und die rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) ausgeschlossen zu werden.

Am 3. Februar nahm ich als Teil des pro-palästinensischen Blocks mit der revolutionären marxistischen Gruppe Sozialismus von Unten“, in der ich aktives Mitglied bin, an einer Anti-AfD-Demonstration in Berlin teil. Nach den gewalttätigen, rassistischen und beunruhigenden Erfahrungen, die meine palästinensischen und pro-palästinensischen Genossinnen und Genossen in den letzten Wochen bei Anti-AfD-Protesten gemacht haben, hatte ich ziemliche Bedenken, zu diesem Protest zu gehen. Leute, die gegen die AfD protestierten und sich gleichzeitig mit Palästina solidarisierten, wurden in ganz Deutschland rücksichtslos belästigt, angegriffen, der Polizei gemeldet und sowohl von Demonstranten als auch von Polizisten gewaltsam entfernt.

Im Allgemeinen war die Stimmung positiv, und im Vergleich zu den früheren Demonstrationen schien es eine spürbarere Solidarität zu geben. Ich stand mit einem Schild, auf dem stand: „Jüdin gegen die AfD und Zionismus, für ein freies Palaestina“. Wir verteilten Flugblätter und riefen zu einer strategischen und systematischen Mobilisierung gegen die AfD auf. Wir sprachen mit den Demonstranten über den Zusammenhang zwischen dem Kampf gegen Faschismus und dem Kampf für die Befreiung Palästinas. Wir erklärten, dass die Palästinenser in Palästina derzeit unter der faschistischen Politik leiden, gegen die wir in Deutschland demonstrieren, und dass die Palästinenser und diejenigen, die sich mit ihnen solidarisieren, in Deutschland bereits die konkrete Verletzung und Verweigerung grundlegender Menschenrechte (Redefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit) erleben. Wir betonten die Bedeutung der bedingungslosen, internationalen Solidarität.

Einige waren zurückhaltend, angeblich aus Sorge, als antisemitisch angesehen zu werden, aber viele waren neugierig, interessiert und offen für Informationen. So sehr die Mainstream-Medien auch versucht haben, die Nachrichten über den andauernden Völkermord in Gaza zu verzerren und zu entstellen, so hat eine kürzlich durchgeführte Umfrage gezeigt, dass von den deutschen Wählern nur 25 Prozent die Frage bejahten, ob sie Israels Angriffe auf Gaza für gerechtfertigt halten; 61 Prozent sind der Meinung, dass sie es nicht sind. Die letztere Gruppe war auf der Demonstration deutlich vertreten.

Nach etwa einer Stunde kam ich mit einem Vertreter der 25 Prozent dieser Umfrage in Kontakt. Ein älterer deutscher Mann mit aggressivem Gesichtsausdruck kam auf mich zu, blieb vor mir stehen und rief halblaut: „Was glauben Sie denn, was die AfD mit Israel gemeinsam hat?“ Ich merkte, dass er nicht die Absicht hatte, sich auf ein vernünftiges Gespräch einzulassen, aber er versuchte trotzdem zu erklären. Nach ein paar Worten rollte er mit den Augen und spuckte mich an.

Es ist schwer, den besonderen Rotton zu beschreiben, den ich sah, die Säure des Blutes, das mir in den Kopf schoss, die Bitterkeit der Wut auf meiner Zunge. Es sah aus wie die leblosen Gesichter meiner Urgroßeltern, die der Gnade der Nazis ausgeliefert waren, deportiert und ermordet im Warschauer Ghetto, wie sie in meinen Träumen erschienen, seit ich ein Kind war. Es fühlte sich an wie die Heftigkeit, mit der ich den palästinensischen Widerstand bedingungslos verteidigen werde, das Recht eines jeden Volkes, seinem Unterdrücker in jeder Form zu widerstehen, bis zu meinem letzten Atemzug. Es schmeckte wie die Wut und die Ungläubigkeit, die in unseren Mundwinkeln kochen, während wir aus vollem Halse schreien und zusehen, wie die Welt mehr als viereinhalb Monate lang passiv dem Abschlachten palästinensischer Männer, Frauen und Kinder zusieht – schweigend, mitschuldig und begleitet von dem unerbittlichen Echo von mehr als 75 Jahren Besatzung, Apartheid, Diebstahl, ethnischer Säuberung, Lügen, Entmenschlichung und unverzeihlicher Ungerechtigkeit.

Ich rannte hinter dem Mann her und schrie ihn an, dass meine Familie wegen des Faschismus während eines Völkermords ermordet wurde – woraufhin er mich erneut anspuckte.

Er stachelte mich an: „Was wissen Sie denn schon? Die AfD ist eine faschistische Partei. Was hat das mit Israel zu tun?“ Ich begann, das Offensichtliche auszusprechen – „Israel begeht in diesem Moment einen Völkermord in Gaza …“ – aber ich konnte meinen Satz nicht beenden, bevor er mir zum dritten Mal ins Gesicht spuckte.

Da ich zitterte, empört und angewidert war, lautete mein letzter Kommentar: „Sie sind eindeutig ein Antisemit“. Bis zu diesem Punkt der Interaktion war er herablassend und voller Verachtung gewesen, aber (wie ich wusste, dass es so kommen würde) dieser letzte Schuss versetzte ihn in blinde Wut. Als ich mich umdrehte und wegging, kreischte er: „WAS hast du zu mir gesagt?“

Ein Freund von mir sagte kürzlich zu mir: „Die Deutschen werden den Juden den Holocaust nie verzeihen“. Diese Worte klangen in meinen Ohren und setzten sich in meiner Brust fest, ohne dass ich sie loswerden konnte, eine harte, hässliche Wahrheit im Kern der deutschen Gesellschaft, die genau meine Erfahrungen widerspiegelt, die ich in ihr gemacht habe. Es ist verwirrend, es ist komisch, und es ist richtig.

Von den Neonazis der AfD bis hin zu „antideutschen“ Linken, die behaupten, den deutschen Antisemitismus zu bekämpfen, indem sie den Zionismus obsessiv und bedingungslos unterstützen, strotzen viele der heutigen Deutschen vor unterdrückter Wut auf Juden. Ob sie sich dessen bewusst sind oder nicht, zeigt sich deutlich in der tiefen, hysterischen Heuchelei einer Reaktion wie der des Mannes auf der Demonstration, der einer Jüdin ins Gesicht spuckt, weil sie sich gegen Faschismus und Völkermord einsetzt, weil sie ein persönliches, generationsbedingtes Verhältnis zu Faschismus und Völkermord hat, und sich darüber aufregt, als Antisemit bezeichnet zu werden.

Diese Wut ist offenbar eine Reaktion auf die „Ungerechtigkeit“, dass die Deutschen für die Taten ihrer Vorfahren büßen müssen, wofür sie auf der Weltbühne gefeiert wurden. Der Groll äußert sich in Form von Engstirnigkeit und Bigotterie: Die einzigen akzeptablen Konzepte von Judentum, jüdischen Menschen und „jüdischem Leben“ sind die, die sie selbst, die nicht-jüdischen Deutschen, ausdrücklich unterschreiben. (Siehe die „Antisemitismusbeauftragten“, die vorgeben, die Interessen jüdischer Menschen in Deutschland zu vertreten – kein einziger von ihnen ist Jude oder ein Experte auf einem relevanten oder verwandten Gebiet). Für viele Deutsche ist das einzige schmackhafte Judentum der Zionismus, der in Wirklichkeit gar kein Judentum ist. Wenn sie gezwungen sind, sich mit Perspektiven auseinanderzusetzen, die diesem toxischen Narrativ widersprechen, oder mit einem Judentum, das nicht mit ihrem Verständnis davon übereinstimmt, entlädt sich ihre Wut heftig und explosiv. „Antideutsche“ nutzen die Fetischisierung von Juden durch ihren obsessiven Zionismus in extremem Maße und führen aggressive Hass- und Hetzkampagnen gegen alle an, die ihre Ansichten nicht teilen (einschließlich antizionistischer Juden). Wie kann es jemand, vor allem Juden, wagen, die Autorität der Deutschen in Bezug auf die Definition und den Umgang mit Judentum, Antisemitismus und Völkermord in Frage zu stellen?

Die kranke, jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen Israel und Deutschland und die weit verbreitete Behauptung, Israels Sicherheit sei „Deutschlands Staatsräson“, die die zionistische Vergesellschaftung im Interesse politischer, rassistischer Ziele aufrechterhält, hat eine Atmosphäre der Angst, der Scham, der Schuld und letztlich der Selbstgerechtigkeit geschaffen, die einen Großteil der deutschen Gesellschaft durchdringt. Sie bestraft Fragen, schreckt von Bildung ab und unterdrückt das notwendige Verständnis für das Judentum als eine breite, differenzierte und historisch diasporische Kultur, die lange vor dem Zionismus existierte – und noch lange danach existieren wird.

Diese Bezeichnung aller Juden und des gesamten Judentums als eine einzige einheitliche Einheit, die notwendigerweise dieselbe Sprache (modernes Hebräisch) spricht, dieselben Werte vertritt (Zionismus) und eine identische Kultur teilt (die in Deutschland von Deutschen bestimmt werden muss), ist in der Tat die genaue Definition der antisemitischen, nationalsozialistischen Rassentrennung und der ausgrenzenden, entmenschlichenden Rhetorik, die sie in deren Dienst stellten. Die starre und inhärent antisemitische Auffassung von den Juden als einem undifferenzierten Volk, das in einem Land „heimisch“ ist, wie es die nationalistische, siedlungskoloniale zionistische Bewegung charakterisiert, hat lediglich als Fortsetzung von Hitlers Werk gedient. Sie hat das säkulare Judentum in Europa ausgelöscht. Sie hat das Jiddische, Ladino, jüdisch-arabische, jüdisch-persische und andere hebräische Sprachen ausgerottet. Achtzig Jahre nach dem Holocaust ist es ihr gelungen, die Juden als einen Monolithen zu betrachten, als eine von der deutschen Gesellschaft getrennte, fremde Plage, deren versuchte Vernichtung nun dazu benutzt werden kann, die Vernichtung einer anderen Gruppe zu rechtfertigen.

Die Tradition der polizeilichen Überwachung des Jüdischseins ist in Deutschland seit Generationen überliefert und dreht sich, wie im Fall des Mannes auf der Anti-AfD-Demonstration, nicht nur um eine etablierte, homogene Definition von Juden, sondern vor allem auch um das alleinige Recht und die Pflicht der Deutschen, diese zu diktieren.

Was bleibt uns also? Ich glaube, wir können es in unserer oben erwähnten Statistik sehen. Die Mehrheit der Deutschen weiß, entgegen dem, wozu sie erzogen und konditioniert wurden, dass das, was in Gaza vor sich geht, zumindest falsch ist. Viele können erkennen, dass im Mainstream-Narrativ über Antisemitismus, Israel und Palästina etwas Wichtiges und Auffälliges fehlt. Ich wage zu behaupten, dass die Mehrheit derjenigen, die auf der Straße gegen die AfD demonstrieren, dies tun, weil sie wirklich auf der richtigen Seite der Geschichte stehen wollen. In der Zwischenzeit ist die Minderheit, die in Wirklichkeit eine Minderheit ist, einfach lauter, wütender und sichtbarer, wenn es darum geht, ihren antiarabischen, antimuslimischen und antipalästinensischen Rassismus, Antisemitismus und ihre Pro-Völkermord-Ansichten zu verbreiten, und schüchtert damit den Rest in gefügiges Schweigen ein.

Niemand in den deutschen Mainstream-Medien hat über meine Erfahrungen bei der Anti-AfD-Demonstration berichtet. Angesichts des kulturellen Kontextes ist das keine Überraschung. Aber das Aufzeigen dieser Heuchelei und der vorherrschenden, immer destruktiver werdenden Narrative, die durch einen solchen Vorfall veranschaulicht werden, stellt eine große Chance für Bildung und Empowerment dar. Das Aufzeigen der Ursachen und des sozialen Hintergrunds dieses Moments macht sie für alle zugänglich und notwendig, um sich damit auseinanderzusetzen. Da so viele auf die Straße gehen, liegt es in unserer Verantwortung, sie mit den Fakten als Treibstoff zu versorgen, damit jeder Einzelne seine Stimme erheben und entschieden wissen kann, wofür und wogegen er sich einsetzt. Wir werden weiter – entschlossener denn je – für ein freies Palästina kämpfen und auf diese Weise gegen Rassismus, Zionismus, (tatsächlichen) Antisemitismus, Faschismus und Völkermord mobilisieren. Wir werden es immer und immer wieder wiederholen, bis der Rhythmus unserer Worte zum Herzschlag einer Gesellschaft wird, die versucht, unseren Widerstand auszulöschen, aber letztlich daran scheitern wird: Nie wieder bedeutet nie wieder für irgendjemanden.

Rachael Shapiro ist eine antizionistische jüdische Aktivistin, die ursprünglich aus den USA stammt und in Berlin lebt. Als Nachfahrin von Holocaust-Überlebenden ist sie in der Bewegung für die Befreiung Palästinas und bei der Gruppe Sozialismus von unten“ in Deutschland aktiv.

Übersetzt mit deepl.com

