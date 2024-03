First it was Corbyn. Now the whole British public is being smeared over Gaza The smearing of Corbyn over his criticisms of Israel worked. But gaslighting much of the public as a dangerous „mob“ for opposing even more egregious Israeli crimes may yet backfire

Ein Demonstrant sieht zu, wie Aktivisten vor einer Debatte über einen Waffenstillstand im Gazastreifen am 21. Februar 2024 in London Schlange stehen, um Abgeordnete zu beeinflussen (Reuters)

Zuerst war es Corbyn. Jetzt wird die gesamte britische Öffentlichkeit wegen Gaza in den Dreck gezogen

Jonathan Cook

1. März 2024

Die Verleumdung von Corbyn wegen seiner Kritik an Israel hat funktioniert. Aber einen Großteil der Öffentlichkeit als gefährlichen „Mob“ zu verleumden, weil er sich noch ungeheuerlicheren israelischen Verbrechen widersetzt, könnte noch nach hinten losgehen

Seit fast einem Jahrzehnt hat das britische Establishment Antisemitismus als Waffe gegen Kritiker Israels eingesetzt und dabei den ehemaligen Labour-Chef Jeremy Corbyn als größten Skalp geholt.

Er verlor die Parlamentswahlen 2019 – und trat als Parteivorsitzender zurück – inmitten einer Flut von Verleumdungen, dass er Antisemitismus in den breiteren Reihen der Partei geduldet, wenn nicht sogar geschürt habe.

Corbyn ist der einzige große britische Parteivorsitzende, der den Rechten der Palästinenser Vorrang vor der Unterdrückung durch Israel eingeräumt hat. Sein Nachfolger Keir Starmer warf ihn schließlich 2020 aus der Fraktion, weil er darauf hingewiesen hatte, dass der Antisemitismus in der Labour-Partei „aus politischen Gründen dramatisch überbewertet“ worden sei.

In der vergangenen Woche hat dieselbe Kampagne des Establishments neue Ausmaße angenommen. Jetzt ist nicht nur der linke Flügel der Labour-Partei – der Israel wegen der jahrzehntelangen Unterdrückung der Palästinenser traditionell kritisch gegenübersteht – mit einer Dämonisierung konfrontiert. Auch große Teile der britischen Öffentlichkeit sehen sich einer Verleumdung ausgesetzt – und zwar aus demselben Grund.

Auslöser ist eine parlamentarische Krise, die letzte Woche durch Starmers Weigerung ausgelöst wurde, Israels Abschlachten und Aushungern der 2,3 Millionen Menschen in Gaza als „kollektive Bestrafung“ zu bezeichnen – ein Kriegsverbrechen.

Der Sprecher des Unterhauses, der eigentlich strikt neutral sein sollte, setzte sich über die Konvention hinweg und erlaubte Starmer, einen von den schottischen Nationalisten eingebrachten Antrag auf einen Waffenstillstand für den Gazastreifen zu verwässern, um eine Rebellion in den Reihen seiner Partei zu verhindern.

Während es zwischen der Labour-Partei und den regierenden Tories zu einem erbitterten Streit über den Missbrauch des parlamentarischen Protokolls kam, brachte dies die beiden Seiten auch in einer anderen Angelegenheit zusammen.

Aus unterschiedlichen Gründen nutzten sie die Krise um die Abstimmung über den Waffenstillstand aus, um ohne den geringsten Beweis zu unterstellen, dass Demonstrationen gegen Israels schamlose, monatelange Gräueltaten in Gaza nicht nur antisemitisches Verhalten darstellten, sondern auch eine Bedrohung für die demokratische Ordnung und die Sicherheit der Abgeordneten.

Infolgedessen hat sich der Konsens des englischen politischen und medialen Establishments schnell auf ein noch gefährlicheres und antidemokratischeres Terrain begeben als die früheren Antisemitismus-Verleumdungen.

Vorsätzlich taub

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge unterstützen zwei Drittel der Briten einen Waffenstillstand im Gazastreifen – wobei viele von ihnen Israel dafür verantwortlich machen, dass mindestens 100.000 Palästinenser im Gazastreifen getötet und verstümmelt wurden und eine Hilfsblockade verhängt wurde, die den Rest der Bevölkerung allmählich aushungert.

Nur 13 Prozent der Öffentlichkeit teilen die Ansicht der beiden großen Parteien, dass Israel berechtigt ist, weiterhin militärisch vorzugehen.

Seit Monaten gehen jede Woche Hunderttausende von Demonstranten in London auf die Straße, um das Vereinigte Königreich aufzufordern, sich nicht länger an dem Völkermord zu beteiligen, den Israel nach dem jüngsten Urteil des Weltgerichtshofs begangen hat.

Großbritannien beliefert Israel mit Waffen, gibt ihm diplomatische Rückendeckung bei den Vereinten Nationen und hat sich der israelischen Hilfsblockade praktisch angeschlossen. Das Vereinigte Königreich hat die Gelder für die wichtigste UN-Hilfsorganisation, die Unrwa, eingefroren, eine letzte Rettungsleine für die Enklave.

Doch diejenigen, die die Einhaltung des Völkerrechts fordern – und die politische Klasse dafür anprangern, dass sie dies nicht tut – sehen sich nun als potenzielle Terroristen verteufelt.

Israels Abschlachten der Palästinenser in Gaza reißt Westminster die Maske vom Gesicht. Von Tag zu Tag sieht Großbritannien offenkundig mehr wie eine Oligarchie aus.

Schon jetzt wird auf beiden Seiten des Unterhauses – und in den Medien – über die Notwendigkeit neuer Polizeibefugnisse, die Einschränkung des Rechts der Öffentlichkeit auf Proteste und weitere Sicherheitsmaßnahmen gesprochen, um die Politiker von den Menschen abzuschirmen, die sie eigentlich vertreten sollen.

In dieser Woche hat ein Ausschuss von Abgeordneten den Druck, der auf der Polizei lastet, um die regelmäßigen Massenmärsche in London gegen das Gemetzel in Gaza zu bewältigen, als Begründung für die Einführung strengerer Beschränkungen des Rechts auf Protest angeführt.

Premierminister Rishi Sunak griff diesen Refrain auf und forderte mehr Polizeibefugnisse gegen das, was er als „Pöbelherrschaft“ bezeichnete, die angeblich „die demokratische Herrschaft ersetzt“.

Unabhängig davon deutete er an, dass dieser so genannte „Mob“ – diejenigen, die durch die Tötung von mindestens 30.000 Palästinensern im Gazastreifen in den letzten fünf Monaten beunruhigt sind – vielleicht nicht „hierher“, nach Großbritannien, gehören. Bemerkenswert ist, dass er diese Bemerkungen während einer Rede vor dem Community Security Trust machte, der an vorderster Front die Verleumdung von Corbyn und seinen Anhängern als Antisemiten vorantrieb.

Doch die Angstmacherei ist bei weitem nicht auf die regierenden Tories beschränkt.

Die Schattenministerin der Labour-Partei für internationale Entwicklung, Lisa Nandy, beschwerte sich am Wochenende öffentlich darüber, dass Mitglieder der Öffentlichkeit ihr „Völkermord“ zuriefen, und brachte dies mit den verstärkten Sicherheitsmaßnahmen in Verbindung, die sie ergriffen hat.

Das Verhalten Israels wird von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt, aber keine der beiden großen Parteien ist bereit, darauf zu hören oder zu reagieren. Beide stellen sich vorsätzlich taub gegenüber der öffentlichen Besorgnis, dass Großbritannien aufhören muss, eines der größten Verbrechen seit Menschengedenken aktiv zu unterstützen.

Wie die Labour-Abgeordnete Diane Abbott, eine Verbündete von Corbyn und seit langem Ziel von Morddrohungen, feststellte, macht Großbritannien „den ersten Schritt in Richtung eines Polizeistaats“.

Israels Abschlachten der Palästinenser in Gaza reißt Westminster die Maske vom Gesicht. Von Tag zu Tag ähnelt Großbritannien offenkundig mehr einer Oligarchie.

Israel-Partisanen

Die volle Bedeutung der Ereignisse der letzten Woche – als der Sprecher des Unterhauses, Lindsay Hoyle, einen schmutzigen Hinterzimmer-Deal mit Starmer abschloss und damit den Waffenstillstandsantrag der Schottischen Nationalpartei sabotierte – wurde durch die anschließenden politischen Machenschaften und die Punktevergabe verdunkelt.

Die wahre Geschichte findet sich in den Nachwirkungen.

Die beiden haben sich eine gefährliche Geschichte ausgedacht, um Starmers entschlossene Bemühungen zu rechtfertigen, Israels ungeheuerliche Verstöße gegen das Völkerrecht nicht als „kollektive Bestrafung“ zu bezeichnen.

Hoyle entschuldigte sich dafür, dass er mit der seit langem bestehenden Konvention gebrochen und Starmers verwässerten Änderungsantrag zugelassen hatte. Er rechtfertigte seinen Schritt jedoch damit, dass die Abgeordneten der Labour-Partei in Gefahr gewesen wären, wenn sie gezwungen gewesen wären, den Waffenstillstandsantrag der SNP auf Anweisung ihres Vorsitzenden abzulehnen.

Er erklärte: „Ich möchte niemals in die Situation kommen, dass ich den Hörer abnehme und feststellen muss, dass ein Freund, egal welcher Seite, von Terroristen ermordet wurde.“

Der Redner legte keine Beweise vor, um diese beispiellose Behauptung zu untermauern, die so klang, als solle sie an die Szenen erinnern, in denen das Kapitol nach den Präsidentschaftswahlen 2020 von Trump-Anhängern gestürmt wird.

Bemerkenswert ist, dass sowohl Starmer als auch Hoyle zu den vielen Abgeordneten auf beiden Seiten des Ganges gehören, die immer wieder und mit Stolz ihre Parteilichkeit gegenüber Israel demonstrieren.

Eine große Anzahl von Abgeordneten gehört weiterhin den „Friends of Israel“-Gruppen ihrer Parteien an, darunter auch Starmer, obwohl die internationale Menschenrechtsgemeinschaft einen Konsens darüber erzielt hat, dass Israel ein Apartheidstaat ist – und nun auch noch Massenabschlachtungen begeht und die Bevölkerung des Gazastreifens aushungert.

Hoyle nahm sich im November sogar die Zeit, nach Israel zu reisen – das derzeit vor dem höchsten Gericht der Welt wegen Völkermordes angeklagt ist – um sich von der Armee, die diesen Völkermord verübt, informieren zu lassen. Begleitet wurde er von Israels Botschafterin in Großbritannien, Tzipi Hotovely, die wiederholt versucht hat, das Gemetzel zu rechtfertigen.

Starmer selbst verkündete, dass er vor der Ausarbeitung seines Änderungsantrags zum SNP-Antrag den israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog um Rat gefragt habe. Derselbe Herzog, der zuvor argumentiert hatte, dass die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens, einschließlich der Kinder, legitime Ziele für die israelischen Militärangriffe auf die Enklave seien.

Moralische Panik

Während der Corbyn-Jahre wurde der Widerstand gegen Israels Unterdrückung der Palästinenser als Antisemitismus denunziert.

Und genau so wird die Realität jetzt wieder auf den Kopf gestellt. Jetzt wird die Forderung nach einem Ende des israelischen Abschlachtens von Kindern auf verschiedene Weise als Extremismus, Angriff auf die Demokratie und Unterdrückung der freien Meinungsäußerung denunziert.

Lindsay Hoyle, Sprecher des britischen Unterhauses, bei der Eröffnung des Parlaments, London, 7. November 2023 (Hannah McKayAFP)

Letzte Woche, als die Tories Hoyle für das Zerreißen des parlamentarischen Regelwerks an den Pranger stellten, warnte Sunak, dass die Lehre daraus sei, „dass wir uns niemals von Extremisten einschüchtern lassen sollten, um die Arbeitsweise des Parlaments zu ändern“.

Was könnte er damit wohl meinen? Dass das Recht auf Protest in einer parlamentarischen Demokratie nicht toleriert werden kann? Dass freie Meinungsäußerung jetzt mit „Einschüchterung“ gleichzusetzen sei?

Was auch immer die politische Klasse behauptet, es sind nicht nur Muslime und die Anti-Kriegs-Linke, die sich über die Komplizenschaft britischer Politiker beim Völkermord ärgern

Starmer hat einer moralischen Panik Tür und Tor geöffnet, in der die Menschen in Gaza vergessen werden, außer als Nebenfiguren in einer Verleumdungskampagne, die diejenigen zum Schweigen bringen soll, die ein Ende der völkermörderischen Bombenangriffe und der Aushungerungspolitik Israels fordern.

Im aktuellen Klima war es weitgehend unauffällig, dass Paul Sweeney, ein Labour-Abgeordneter des schottischen Parlaments, Schlagzeilen machte, indem er Gaza-Demonstranten beschuldigte, seine Büros zu „stürmen“ und seine Mitarbeiter „in Angst und Schrecken zu versetzen“ – bis die schottische Polizei ermittelte und keine Beweise für seine Behauptungen fand.

Die Polizei bezeichnete die Demonstration als „friedlich“, eine Einschätzung, die von einem Reporter der Zeitung Scotsman, der vor Ort war, bestätigt wurde.

Auch führende Journalisten mischen sich ein.

Laura Kuenssberg von der BBC behauptete, die Gefahren gingen nicht nur von Politikern aus, sondern auch von Journalisten wie ihr selbst. Die derzeitige Krise, so Kuenssberg, könne auf Corbyns Anhänger zurückgeführt werden, die „buhen und johlen“, wenn sie und der Rest der Medien beweislose Behauptungen verbreiten, dass Labour von Antisemitismus heimgesucht werde.

Wahre Scharlatane

Die plötzliche Besorgnis über die Gefahren, die von öffentlichen Protesten gegen das Abschlachten der Palästinenser ausgehen, sollte als selbstsüchtiger Unsinn ins Lächerliche gezogen werden.

Das politische und mediale Establishment, das jetzt Ängste um die Sicherheit der Abgeordneten schürt – damit sie Israels Völkermord weiterhin ignorieren können – ist dasselbe Establishment, das Corbyn unaufhörlich verunglimpft hat, weil er auf Israels hässliche Herrschaft über die Palästinenser hingewiesen hat.

Viele Jahre lang hatte Corbyn davor gewarnt, dass Israel das palästinensische Volk brutal unterdrückt und sein Land stiehlt, um die Entstehung eines palästinensischen Staates zu verhindern. In seinem Wahlprogramm für 2019 versprach er, die Waffenverkäufe des Vereinigten Königreichs an Israel zu beenden und einen palästinensischen Staat anzuerkennen.

Das politische und mediale Establishment, das jetzt Ängste um die Sicherheit der Abgeordneten schürt, ist dasselbe Establishment, das Corbyn endlos verunglimpft hat, weil er Israels hässliche Herrschaft über die Palästinenser hervorgehoben hat

Die Geschichte hat nun bewiesen, dass seine Haltung gerechtfertigt ist, und gleichzeitig gezeigt, dass die politische und mediale Klasse – und vor allem Starmer, ein Menschenrechtsanwalt – die wahren Scharlatane sind.

Aber was noch wichtiger ist: Niemand hat sich um die Sicherheit von Corbyn, dem gewählten Labour-Führer, oder seiner Anhänger gesorgt, als sie einer jahrelangen Verleumdungskampagne ausgesetzt waren. Er wurde als Antisemit, Spion aus der Sowjetära und Verräter dargestellt.

Als die Daily Mail Corbyn unter der Schlagzeile „Labour must kill vampire Jezza“ als Dracula darstellte, lachten alle. Ebenso, als Newsnight sein Gesicht mit dem des Dunklen Lords Voldemort aus der Harry-Potter-Reihe verglich.

Als britische Soldaten gezeigt wurden, die Corbyns Gesicht als Zielscheibe benutzten, sorgte dies für flüchtige Schlagzeilen, bevor es in Vergessenheit geriet.

Damals gab es keine Forderungen nach einer Gewissensprüfung, wie es heute der Fall ist. Es gab keine Panik über das Schüren einer gefährlichen öffentlichen Stimmung. Es gab keine Sorge um die Bedrohung der Demokratie oder die Sicherheit von Corbyn und anderen Abgeordneten, die sich gegen Israel aussprachen.

Der britische Premierminister Rishi Sunak spricht während der wöchentlichen Fragen des Premierministers im Unterhaus, 21. Februar 2024 (Jessica Taylor /AFP)

Warum eigentlich? Die Frage muss kaum beantwortet werden. Weil es die politische und mediale Klasse des Establishments war, die die Verleumdungen und Hetze betrieben hat. Es waren dieselben Leute, die jetzt über ihre Sicherheit jammern, die gewählte Vertreter wie Corbyn aktiv gefährdeten.

Sperrfeuer rassistischer Beschimpfungen

Natürlich geht es hier nicht nur um die Geschichte.

Die Kampagne des Establishments, die vorgab, den Antisemitismus zu entlarven – und die böswillig die Opposition gegen Israels militärische Unterdrückung der Palästinenser (Antizionismus) mit Antisemitismus in einen Topf warf – hat sich einfach in etwas noch Hässlicheres verwandelt.

Jetzt versucht sie, diejenigen, die sie als Antisemiten verleumdet hat, als noch schlimmer darzustellen: als eine angebliche Bedrohung nicht nur für Juden, sondern auch für Abgeordnete und die Demokratie. Diejenigen, die versuchen, das Abschlachten von Kindern zu verhindern, sind potenzielle Terroristen.

Eine der wenigen überlebenden Verbündeten Corbyns – die noch nicht von Starmer aus der Fraktion entfernt wurde – ist die muslimische Labour-Abgeordnete Zarah Sultana.

Ein Tweet von ihr, der am Wochenende viral ging, lautete: „Wann immer ich mich für die Rechte des palästinensischen Volkes einsetze, werde ich mit rassistischen Beschimpfungen, Drohungen und Hass überschüttet. In den letzten Monaten war es besonders schlimm“.

Wie sie feststellte, hatte der Premierminister im vergangenen Monat eine islamfeindliche Phrase gegen sie verwendet, ebenso wie ein anderer Tory-Abgeordneter, als sie zu einem Waffenstillstand aufrief. Beide haben sich nicht entschuldigt. Wieder einmal haben diese Vorfälle kaum Wellen geschlagen, geschweige denn eine Welle der Besorgnis ausgelöst.

Obwohl Sultana darauf achtete, nicht auf Starmers Rolle anzuspielen, warnte sie, dass diese zynische moralische Panik nicht zu einem Vorwand werden dürfe, „um die Palästina-Solidaritätsbewegung im Besonderen zu dämonisieren oder unsere demokratischen Rechte im Allgemeinen anzugreifen“.

Aber in Wahrheit ist dieses Boot schon vor einiger Zeit abgefahren.

Anschlag auf das Parlament?

Von Anfang an wurden die Demonstrationen der Palästina-Solidarität von der damaligen Innenministerin Suella Braverman als „Hassmärsche“ verteufelt.

In einer nie dagewesenen Unaufrichtigkeit behaupteten sie und andere Politiker – unterstützt von den Medien -, ein langjähriger linker Slogan der Palästina-Solidarität, der auf den Demonstrationen skandiert wird und die Gleichheit von Juden und Palästinensern „zwischen dem Fluss und dem Meer“ fordert, sei ein Aufruf zum Völkermord an den Juden.

Am Wochenende drehte die Zeitung Times die Flamme noch höher. Ein Artikel auf der Titelseite mit der Überschrift „Plot to target parliament“ sollte die Öffentlichkeit an den berüchtigten Schießpulveranschlag von Guy Fawkes im 17.

Bei all den geschilderten Vorgängen handelte es sich jedoch um völlig legitime Bemühungen der Palästina-Solidaritätskampagne (PSC), das Parlament zur Einhaltung des Völkerrechts zu bewegen und auf einen Waffenstillstand zu drängen.

Die Times unterstellte Ben Jamal, dem Vorsitzenden der PSC, ein unheilvolles Verhalten, indem er die Öffentlichkeit aufforderte, den Druck auf die Abgeordneten zu erhöhen, d. h. die grundlegendsten demokratischen Rechte wahrzunehmen.

Bravermans Nachfolger im Amt des Innenministers, James Cleverly, beharrte unterdessen darauf, dass die Abgeordneten keinem „unangemessenen Druck“ ausgesetzt werden dürften – als ob es ein bedrohliches Verhalten wäre, wenn die Öffentlichkeit ihren gewählten Vertretern lautstark ankündigte, dass sie ihnen die Stimme verweigern würden, wenn sie sich beispielsweise weigerten, gegen einen Völkermord zu stimmen.

Zwei böse Parteien

Es besteht wenig Zweifel daran, wohin dies alles führen soll.

Bei dem bewaffneten Antisemitismus ging es immer darum, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die gegen die britische Außenpolitik protestieren – eine Außenpolitik, die Israels zentrale Rolle bei der Förderung der westlichen Kontrolle über den ölreichen Nahen Osten über die Beendigung der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch Israel stellt.

Früher bedeutete das vor allem, Corbyn und die antiimperialistische, kriegsgegnerische Labour-Linke zu verleumden.

Doch mit der wachsenden öffentlichen Empörung über Israels Völkermord ist der Einsatz dramatisch gestiegen. Das politische und mediale Establishment versucht nun verzweifelt, die Aufmerksamkeit von Israel und seiner Mitschuld am Abschlachten von Kindern abzulenken.

Da er sich für seine politische Feigheit nicht verstecken kann, hat Starmer der parteiübergreifenden Verunglimpfung von Muslimen Tür und Tor geöffnet, nicht nur in Gaza, sondern auch im eigenen Land. Aber wird er damit durchkommen?

Ihre bevorzugte Methode ist es, so zu tun, als ob nur Muslime und linke, antisemitische Extremisten gegen den Völkermord wären. Normale Menschen sollten sich anscheinend ausschließlich mit der unmöglichen Aufgabe beschäftigen, die sich Israel angeblich gestellt hat: die „Eliminierung der Hamas“, egal wie viele palästinensische Kinder dabei sterben.

In Anspielung auf König Canute, der versuchte, die Flut aufzuhalten, prangerte Nandy den Tory-Abgeordneten Lee Anderson – und die gesamte konservative Partei – wegen Islamophobie an, nachdem er behauptet hatte, „Islamisten“ hätten die Kontrolle über London und seinen Bürgermeister Sadiq Khan.

Im Daily Telegraph vertrat Braverman letzte Woche eine ähnliche rassistische Paranoia und behauptete, dass Großbritannien zu einem Land werde, in dem „die Scharia, der islamistische Mob und Antisemiten die Gemeinden übernehmen“.

Sie gab Starmer eine Kostprobe von Corbyns Medizin – und veranschaulichte, wie karrierebewusste Politiker auf Linie gehalten werden – und beschuldigte den Labour-Führer, „in den Fängen von Extremisten“ zu sein und dass die Partei „immer noch bis ins Mark verdorben“ sei.

Zwei böse Parteien, die beide am Völkermord am palästinensischen Volk mitschuldig sind, wetteifern nun darum, die Islamophobie zu schüren – die eine explizit, die andere implizit.

Da er sich für seine politische Feigheit nicht verstecken kann, hat Starmer der parteiübergreifenden Verunglimpfung von Muslimen Tür und Tor geöffnet, nicht nur in Gaza, sondern auch im eigenen Land. Wird er damit durchkommen?

Es könnte schwieriger werden, als er erwartet. Angesichts des Gemetzels in Gaza, das sich auf den Fernsehbildschirmen und in den sozialen Medien abspielt, sind viele Millionen Briten erzürnt. Unabhängig davon, was die politische Klasse behauptet, sind nicht nur Muslime und linke Kriegsgegner wütend über die Mitschuld britischer Politiker an einem Völkermord.

Die Verleumdung von Corbyn wegen seiner Kritik an Israels Unterdrückung der Palästinenser hat weitgehend funktioniert. Aber einen Großteil der Öffentlichkeit als gefährlichen „Mob“ hinzustellen, weil er sich noch ungeheuerlicheren israelischen Verbrechen widersetzt, könnte noch nach hinten losgehen.

Jonathan Cook ist Autor von drei Büchern über den israelisch-palästinensischen Konflikt und Gewinner des Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Seine Website und sein Blog sind zu finden unter www.jonathan-cook.net

