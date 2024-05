‚Diaspora Jews think Judaism is more important than Zionism‘ British filmmaker Gillian Mosely says it is time to question Israel’s ‚propaganda‘ as the war in Gaza rages.

Gillian Mosely wuchs in einer Familie auf, die an den Zionismus glaubte – eine Ideologie, die ihrer Meinung nach für manche wichtiger geworden ist als der jüdische Glaube selbst [Mit freundlicher Genehmigung von Gillian Mosely].

„Diaspora-Juden denken, das Judentum sei wichtiger als der Zionismus“: Britische Filmemacherin

Von Edna Mohamed

2. Mai 2024

London, Vereinigtes Königreich – Gillan Mosely begann schon als Teenager, ihre Erziehung zu hinterfragen.

Sie wuchs in einer jüdischen Familie auf, die an den Zionismus glaubte, und verbrachte einen Großteil ihrer Jugend damit, über das nachzudenken, was sie als ein Gefühl des Anspruchs auf das „Heilige Land“ betrachtet.

Für ihren Dokumentarfilm „The Tinderbox“ (2022) reiste Mosely nach Israel, um die Lehren ihrer britischen Familie zu entschlüsseln.

The Tinderbox führt den Zuschauer durch die Geschichte der Gründung des israelischen Staates und hinterfragt die tief verwurzelte Dichotomie von „wir“ und „sie“, die laut Moseley dem Zionismus innewohnt. Sie spricht mit verschiedenen Personen auf allen Seiten, darunter Siedler, liberale Israelis, ein Hamas-Funktionär und Palästinenser im besetzten Westjordanland, um herauszufinden, wo die Reibungen ihren Ursprung haben.

Al Jazeera spricht mit Moseley über ihre persönliche Reise, Israels jüngsten und tödlichsten Krieg gegen den Gazastreifen nach den Angriffen der Hamas am 7. Oktober und den wachsenden Konflikt zwischen den jüdischen Gemeinden.

Israel Medad/

Der israelische Siedler Israel Medad gehört zu den Menschen, die in Moselys Film vorkommen [Mit freundlicher Genehmigung von Gillian Mosely].

Al Jazeera: Da ein Ende des israelischen Krieges in Gaza nicht in Sicht ist, was sollten die Zuschauer aus Ihrem Film mitnehmen?

Gillian Mosely: Als ich den Film nach dem 7. Oktober sah, bekam ich wirklich Gänsehaut, und ich fand ihn ziemlich beunruhigend, weil er an einigen Stellen tatsächlich vorhersagt, dass so etwas passieren wird, wenn sich die Dinge nicht ändern.

Leider hat man das Gefühl, dass der 7. Oktober unvermeidlich war. Wenn wir nicht aus der Geschichte lernen, sind wir dazu verdammt, sie zu wiederholen. Ich frage mich nur, wann wir der Geschichte tatsächlich Beachtung schenken, aus ihr lernen und die Dinge besser machen werden.

Al Jazeera: Wie würden Sie Ihre Erfahrungen während der Dreharbeiten beschreiben, als Sie mit Menschen auf beiden Seiten des Konflikts sprachen?

Mosely: Es war gut. Alle, mit denen wir gesprochen haben, waren sehr freundlich. Natürlich wollten einige Leute nicht sprechen, aber einige wollten wirklich sprechen, und wir sind einfach froh, dass wir ihre Wahrheit zeigen können.

Nur wenn man einen großen Querschnitt von Menschen befragt, kann man die Gesamtheit wirklich verstehen. Ich glaube, das ist eines der Dinge, die in der heutigen Zeit falsch laufen, denn die Menschen landen in Echokammern und verpassen auf diese Weise so viel.

Man kann etwas nicht auf der Grundlage eines einseitigen Verständnisses beurteilen; man muss wirklich alles verstehen, und man kann sicherlich nicht etwas auf der Grundlage eines einseitigen Verständnisses in Ordnung bringen.

Al Jazeera: Wie wichtig war es für Sie, den Film in der religiösen Bedeutung der Region zu verankern?

Mosely: Das Heilige Land ist für drei Religionen wichtig. … Es erscheint immer seltsam, dass eine dieser Religionen versucht, die anderen in so großem Stil zu dominieren. Es ist ein Ort für alle abrahamitischen Religionen, und ich denke, wir vergessen das auf eigene Gefahr.

Al Jazeera: In Ihrem Film sprechen Sie darüber, dass die israelischen Medien eine entscheidende Rolle für den Zionismus spielen.

Mosely: Ich glaube nicht, dass es nur die israelischen Medien sind. Ich bin zwar schon etwas älter, aber ich kann mich nicht an ein solches Ausmaß an Propaganda erinnern, als ich jünger war.

Es ist wirklich interessant, denn [die kanadische Autorin, Aktivistin und Filmemacherin] Naomi Klein hat letzte Woche zum Pessachfest in Brooklyn eine Rede gehalten, in der sie im Grunde genommen behauptet, dass der Zionismus das Judentum als das A und O eines Weltjudentums abgelöst hat.

Aber die Realität ist, dass immer mehr Diaspora-Juden das nicht unterschreiben. Wir denken, dass das Judentum wichtiger ist als der Zionismus. Ich glaube, das führt zu einem echten Konflikt zwischen der jüdischen Bevölkerung der Welt.

Das Judentum gibt es seit etwa 2.500 Jahren. Den Zionismus gibt es seit 150 Jahren. Ich verstehe also nicht, wie es sein kann, dass einige Leute denken, Israel sei wichtiger als das Judentum, aber anscheinend tun es einige.

Vieles, was im Namen des Zionismus getan wird, widerspricht völlig meinem Verständnis des Judentums.

Aber fast noch schlimmer als die Propaganda ist meiner Meinung nach die Mauer. Ältere Palästinenser und Juden werden einander begegnet sein. Aber wir befinden uns jetzt in einer Phase, in der es mehrere Generationen von Menschen gibt, die vielleicht noch nie einen Palästinenser gesehen haben, wenn sie Juden sind, und andersherum.

Muna Tannous

Die palästinensische Christin Muna Tannous schildert ihre Sicht des Konflikts in The Tinderbox [Mit freundlicher Genehmigung von Gillian Mosely]

Al Jazeera: Sie haben die Rolle Großbritanniens bei der Gründung des israelischen Staates untersucht. Unterscheidet sich die Reaktion Großbritanniens auf den aktuellen Konflikt von seinem früheren Engagement?

Mosely: Sie ist sehr unterschiedlich, aber ich denke, man sollte klarstellen, dass man, wenn man den Film sieht, wahrscheinlich keinen Zweifel daran hat, dass Großbritannien diese Situation zumindest gefördert hat. Und dennoch haben wir nie irgendeine Verantwortung dafür übernommen, noch haben wir uns jemals entschuldigt.

Tatsache ist jedoch, dass, als Großbritannien 1917 in Jerusalem einmarschierte, 90 Prozent der Bevölkerung Muslime und Christen waren. Als wir abzogen, lag die Zahl eher bei 50:50. Und 1950 war die Bevölkerung zu 90 Prozent jüdisch, das ist eine gewaltige demografische Veränderung innerhalb von 33 Jahren.

Was mich fasziniert, ist die Frage: Was wird sich historisch gesehen durchsetzen? In diesem Fall waren es die Leute, die gesagt haben, dass dies ein Problem sein wird, und sie haben Recht behalten.

Meiner Meinung nach wird die Geschichte den Pro-Palästina-Fall bestätigen.

Al Jazeera: Israel wird oft als die einzige Demokratie im Nahen Osten bezeichnet. Ist diese Bezeichnung zutreffend?

Mosely: Als ich anfing, den Film zu drehen, überraschten mich mehrere Dinge, nicht zuletzt, dass ich nach Abschluss der Dreharbeiten das Gefühl hatte, einen Film über das Wesen der Demokratie gemacht zu haben.

Ich glaube, dass die Demokratie derzeit weltweit auf eine harte Probe gestellt wird, und ich denke, das liegt zum Teil daran, dass die Positionen der westlichen Mächte ziemlich heuchlerisch sind. Das ist sicherlich in Israel der Fall.

Israel ist eine partielle Demokratie, aber es kann keine Demokratie sein, wenn nicht jeder im Lande, geschweige denn innerhalb der internationalen Grenzen des Landes, die gleichen Bürgerrechte hat.

Das hat mich wirklich zum Nachdenken darüber gebracht, warum Demokratie wichtig ist und was passiert, wenn wir das schlechte Verhalten unserer Verbündeten entschuldigen. Ich denke, wenn eine Demokratie überleben und gedeihen soll, dann muss diese Heuchelei aufhören.

Quelle: Al Jazeera

