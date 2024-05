To Israel’s horror, Hamas brings ‚Two-State Solution‘ back into focus Not only has Israel failed to defeat Hamas, but it is being dragged into discussions on Palestinian statehood, which its Gaza genocide has put back onto the international agenda.

Israel ist es nicht nur nicht gelungen, die Hamas zu besiegen, sondern wird auch in die Diskussion über die palästinensische Staatlichkeit hineingezogen, die durch den Völkermord im Gazastreifen wieder auf die internationale Tagesordnung gesetzt wurde.

Zum Entsetzen Israels rückt die Hamas die „Zwei-Staaten-Lösung“ wieder in den Fokus

Ein Cradle-Mitarbeiter

2. MAI 2024

Nach sieben Monaten brutaler militärischer Angriffe auf den Gazastreifen ist es überdeutlich, dass es Israel nicht gelungen ist, die Hamas auszulöschen. Anstatt einen entscheidenden militärischen Sieg zu erringen, sieht sich der Besatzungsstaat gezwungen, Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung aufzunehmen.

Ungeachtet der Unmöglichkeit, einen wirklich unabhängigen, souveränen palästinensischen Staat im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen zu errichten, wird dieses Szenario trotz des langjährigen Widerstands der israelischen Regierung immer wahrscheinlicher. Dies ist eine außergewöhnliche Entwicklung, zumal Tel Avivs Strategie, wie sie vom außenpolitischen Berater Ophir Falk formuliert wurde, hauptsächlich darin bestand, „die Hamas“ und ihre militärischen und regierungspolitischen Fähigkeiten vollständig zu zerstören.

Heute wird die Zwei-Staaten-Option ausgerechnet in Washington und von treuen Verbündeten Tel Avivs fieberhaft wiederbelebt.

Martin Indyk, ehemaliger US-Botschafter in Israel und überzeugter Befürworter des Besatzungsstaates, argumentiert in der Zeitschrift Foreign Affairs, dass die Zweistaatenlösung keineswegs „tot“ sei, sondern die einzig vernünftige Lösung zu sein scheine, die es gebe:

Der Grund für diese Wiederbelebung ist nicht kompliziert. Schließlich gibt es nur wenige mögliche Alternativen zur Zweistaatenlösung. Es gibt die Lösung der Hamas, die auf die Zerstörung Israels abzielt. Es gibt die Lösung der israelischen Ultrarechten, die die israelische Annexion des Westjordanlandes, die Auflösung der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) und die Deportation der Palästinenser in andere Länder vorsieht. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu verfolgte in den letzten zehn Jahren den Ansatz des „Konfliktmanagements“, der darauf abzielte, den Status quo auf unbestimmte Zeit aufrechtzuerhalten – und die Welt hat gesehen, wie das funktioniert hat. Und es gibt die Idee eines binationalen Staates, in dem die Juden zur Minderheit werden würden, was Israels Status als jüdischer Staat beenden würde. Keine dieser Alternativen würde den Konflikt lösen – zumindest nicht, ohne noch größeres Unheil anzurichten. Wenn der Konflikt also friedlich gelöst werden soll, ist die Zwei-Staaten-Lösung die einzige Idee, die übrig bleibt.

Entwaffnung für Staatlichkeit?

Khalil al-Hayya, stellvertretender Hamas-Chef im Gazastreifen, hat sich in der vergangenen Woche öffentlich geäußert und die Grenzen von 1967 für einen künftigen palästinensischen Staat ausdrücklich befürwortet.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur AP sprach Hayya kürzlich von einem „vollständig souveränen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen und der Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge in Übereinstimmung mit den internationalen Resolutionen“ entlang der Grenzen Israels von vor 1967.

Vor allem aber deutete er an, dass sich der militärische Flügel der Widerstandsbewegung, die Al-Qassam-Brigaden, möglicherweise selbst auflösen und/oder ihre Kader in eine palästinensische Nationalarmee einbringen könnte:

All die Erfahrungen der Menschen, die gegen die Besatzer gekämpft haben, als sie unabhängig wurden und ihre Rechte und ihren Staat erhielten, was haben diese Kräfte getan? Sie haben sich in politische Parteien verwandelt und ihre kämpfenden Verteidigungskräfte haben sich in die nationale Armee verwandelt.

Anstatt sich auf diese Möglichkeiten einzulassen, bezeichnete Falk Hayya als „hochrangigen Terroristen“ und versuchte, das Gespräch wieder auf die unnachgiebigen israelischen Forderungen zu lenken:

„Die Regierung von Premierminister Netanjahu hat sich zum Ziel gesetzt, die militärischen und regierungstechnischen Kapazitäten der Hamas in Gaza zu zerstören, die Geiseln zu befreien und sicherzustellen, dass Gaza in Zukunft keine Bedrohung für Israel und den Rest der zivilisierten Welt darstellt“, sagte er und fügte hinzu: „Diese Ziele werden erreicht werden.“

Diplomatie in Doha und Istanbul

Obwohl Hayya betonte, dass seine Ansichten mit den historischen Positionen der Hamas übereinstimmen, wie sie vom geistigen Führer der Widerstandsbewegung, Scheich Ahmed Jassin, 1998 formuliert und in der Charta der allgemeinen Grundsätze und Politiken von 2017 bekräftigt wurden, verdeutlichen seine öffentlichen Äußerungen den immensen politischen Druck, dem sich die Hamas ausgesetzt sieht, vor allem seitens der politischen Verbündeten Katar und Türkei.

Dieser Druck zielt darauf ab, hochrangige internationale und regionale Gespräche zu fördern, die den Konflikt möglicherweise beenden und „dauerhafte Stabilität“ herstellen könnten. Wie bei jeder Verhandlung gibt es auch hier wesentliche Fragen zu klären: Wer wird die Autorität haben, diese Bedingungen durchzusetzen? Welche Beschränkungen werden auferlegt werden? Dies sind entscheidende Fragen für die im Gazastreifen belagerten Palästinenser und für ihre Sache im Allgemeinen – sowie für Al-Qassam und den gesamten Widerstand.

Hinter den Kulissen haben sowohl Katar als auch die Türkei den neuen diplomatischen Ansatz der Hamas maßgeblich mitgestaltet. Die externen Führer der Bewegung, darunter Khaled Meshal und Ismail Haniyeh, haben an Gesprächen teilgenommen, die von beiden Ländern in Doha und Istanbul vermittelt wurden.

Anfang dieses Monats unterstützte der türkische Außenminister Hakan Fidan in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem katarischen Amtskollegen Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ausdrücklich die Bemühungen des Westens um eine Intensivierung der Friedensbemühungen auf der Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung.

„In unseren jahrelangen politischen Gesprächen mit der Hamas haben diese einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 akzeptiert“, sagte Fidan gegenüber Reportern.

„Sie haben mir gesagt, dass die Hamas nach der Gründung des palästinensischen Staates keinen bewaffneten Flügel mehr braucht und als politische Partei weitermachen würde“, fügte er hinzu.

Der Ball liegt bei Israel

Obwohl Israels westliche Verbündete seit langem bemüht sind, die Hamas von allen palästinensischen Prozessen auszuschließen, ist es überdeutlich geworden, dass die militärische Führung des Gazastreifens, insbesondere die Al-Qassam-Brigaden, eine entscheidende Rolle in jedem Verhandlungsprozess spielen wird.

Dies ist eine Art außerordentlicher Sieg für die Hamas, der es gelungen ist, sich in künftige Verhandlungen nicht nur über den Gazastreifen, sondern über ganz Palästina einzuschalten. Die taktische Entscheidung der Bewegung, sich zu den Grenzen von 1967 zu bekennen, zielt nicht nur darauf ab, die Hamas als glaubwürdigen Verhandlungspartner zu positionieren, sondern auch die rechtsextreme Koalitionsregierung von Benjamin Netanjahu strategisch in die Enge zu treiben.

Indem die Hamas ihre Bereitschaft zur Entmilitarisierung im Gegenzug für Staatlichkeit signalisiert, will sie Tel Aviv in die Pflicht nehmen, mit der inhärenten Schwäche der Koalitionsregierung spielen und möglicherweise deren Zusammenbruch herbeiführen. Dieser Schritt verbessert nicht nur das Druckmittel der Hamas bei künftigen Verhandlungen, sondern kommt ironischerweise auch den Interessen der USA an einem Regimewechsel in Israel entgegen.

Es liegt auf der Hand, dass die Hamas – sei es aus Überzeugung, unter Druck oder als gerissene Taktik – ein notwendiger Partner in breiteren und langfristigen politischen Verhandlungen über die Zukunft Palästinas und der Region geworden ist.

Im Laufe der Jahre war die Bewegung selbst gezwungen, mehrere indirekte Verhandlungsrunden mit Israel zu führen, vor allem am Ende des ersten Jahrzehnts des neuen Jahrtausends, als die Hamas noch in Damaskus ansässig war. Dies war Teil einer größeren regionalen Anstrengung, die von Ankara angestoßen wurde, um den Friedensprozess zu verjüngen.

Vor 26 Jahren traf Khaled Meshaal mit dem ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter in Damaskus zusammen, als dieser eine neuntägige Westasienreise unternahm, um die festgefahrene Situation zwischen Israel und der Hamas zu Beginn ihrer Herrschaft über den Gazastreifen zu beenden.

Die palästinensische Widerstandsbewegung verfügte aufgrund des damaligen geopolitischen Klimas über einen beträchtlichen politischen Handlungsspielraum. Carter berichtete, die Hamas sei bereit, einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967 zu akzeptieren, wenn die Palästinenser dem zustimmen und das Recht Israels auf friedliche Existenz als Nachbarstaat anerkennen würden.

Israel dazu zwingen, den Willen der Hamas zu befolgen

Doch heute verdankt die Hamas ihre erneute Stärke vor allem zwei Faktoren: dem unnachgiebigen, einheitlichen militärischen Gegenschlag der Achse des Widerstands in der Region zur Unterstützung ihrer palästinensischen Verbündeten und der beispiellosen weltweiten Verurteilung des israelischen Völkermords im Gazastreifen – beides hat die anfänglichen, allzu zuversichtlichen Kriegsziele Tel Avivs stark beeinflusst und in Frage gestellt.

Anstatt die Hamas zu besiegen, befindet sich Israel nun in der Defensive und verhandelt über das Ergebnis, mit dem es am wenigsten gerechnet hatte – eine Zwei-Staaten-Lösung.

Tel Avivs beunruhigendes Dilemma zeigt auch den politischen Scharfsinn der Hamas und des palästinensischen Widerstands, die den Nutzen harter Gewalt als Mittel zur Erreichung politischer Ziele und nicht als Selbstzweck erkannt haben – in krassem Gegensatz zu Israels Vorgehen während des gesamten Konflikts.

Die Tatsache, dass die Hamas auch sieben Monate nach der Operation „Al-Aqsa-Flut“ noch über eine Reihe von Fähigkeiten verfügt, bedeutet nicht nur das klägliche Scheitern der militärischen und politischen Ziele Israels, sondern auch eine unerwartete Demütigung für Tel Aviv. Israel ist heute gezwungen, Verhandlungen über die palästinensische Eigenstaatlichkeit aufzunehmen, die es 30 Jahre lang beharrlich vermieden hat.

Dieser Wandel wird zweifellos durch die beispiellose US-Studentenprotestbewegung und andere antikoloniale Stimmen in der ganzen Welt angeregt, die dem lokalen Kampf eine globale Dimension verleihen. Diese Entwicklungen sind ein weiteres Ass im Ärmel der Hamas und ein weiterer Nagel im Sarg des israelischen Druckmittels.

Übersetzt mit deepl.com



