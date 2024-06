Patrick Lawrence: Opening US Diplomats‘ Eyes An obituary of Moorhead Kennedy Jr., one of the U.S. hostages in Iran, helps to spotlight what is absent in the Biden regime’s secretary of state and national security adviser. By Patrick Lawrence ScheerPost Here is a modest proposal, nothing too radical, just good sense. Turn over Antony



Der Schah verlässt den Iran, Mehrabad International Airport – 16. Januar 1979. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Ein Nachruf auf Moorhead Kennedy Jr., eine der US-Geiseln im Iran, macht deutlich, was dem Außenminister und nationalen Sicherheitsberater des Biden-Regimes fehlt.

Der Schah verlässt den Iran, Mehrabad International Airport – 16. Januar 1979. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Die Augen der US-Diplomaten öffnen

Von Patrick Lawrence

ScheerPost

4. Juni 2024

Hier ist ein bescheidener Vorschlag, nichts allzu Radikales, nur gesunder Menschenverstand. Übergeben Sie Antony Blinken und Jake Sullivan an die iranischen Behörden unter der Bedingung, dass die beiden Staatsmänner 444 Tage auf dem Gelände der US-Botschaft in Teheran verbringen. Stellen wir uns das als eine Wiederholung vor.

Das besagte Gelände, das lange Zeit ein Chaos aus Stacheldraht, Unkraut, Brombeeren, Schimmel und antiamerikanischen Graffiti war, ist heute ein Museum. Die „Spionagehöhle“, wie sie genannt wird, ist der beschämenden Geschichte der amerikanisch-iranischen Beziehungen gewidmet, die zu jenem schicksalhaften Tag am 16. Januar 1979 führte, als der Schah von einer Nation abgesetzt wurde, die genug von ihm hatte.

Die unfreundlichen Iraner mussten es ihnen unter die Nase reiben: Die alten Graffiti sind jetzt mit spöttischen Wandmalereien überdeckt, auf denen Mickey Mouse und McDonald’s zu sehen sind.

Umso besser, sage ich. Meine Theorie ist, dass der Außenminister und der nationale Sicherheitsberater des Biden-Regimes nach einem Jahr und 79 Tagen in der Botschaft – auf dem Boden sitzend, in den Büros schlafend, ihre Socken in den Waschbecken der Toiletten waschend, die ganze Palette – fast selig verwandelt zurückkehren würden in… in Staatsmänner mit hohen Zielen und tiefer Einsicht, während die beiden jetzt ohne beides dastehen.

Moorhead C. Kennedy Jr. im Jahr 1985. (Wikimedia Commons, gemeinfrei)

Zu diesen Gedanken hat mich ein guter Nachruf inspiriert, den die New York Times in ihrer Ausgabe vom 18. Mai über den Tod eines guten Mannes namens Moorhead Kennedy Jr. veröffentlichte.

Moorhead Kennedys Blut war sehr blau: Kindheit an der Upper East Side, Groton, Princeton, Harvard Law, eine Karriere im Auswärtigen Dienst. Da er Arabisch gelernt hatte, war er so etwas wie ein Mann des Nahen Ostens, der im Laufe der Jahre unter anderem im Jemen und im Libanon eingesetzt wurde.

Und dann legte das Schicksal seine sanfte Hand auf Kennedys Schulter: Er war vorübergehend als Wirtschaftsattaché in Teheran tätig, als die Fäkalien in die Luft flogen.

Und so gehörte Kennedy zu den 52 Amerikanern – Diplomaten, andere im öffentlichen Dienst -, die die berühmten 444 Tage als Gefangene militanter, aber gewaltloser, ich würde sagen, durchaus rechtschaffener Studenten verbrachten, die die Tore der Botschaft aufgebrochen hatten und über die Mauern geklettert waren.

Sie hatten viele Gesichter, säkulare und religiöse, aber sie waren alle abgestoßen von dem zwanghaften Beharren des Schahs auf einer Verwestlichung des Irans auf die schlimmste Art und Weise – „Westoxizität“, wie es später genannt wurde.

Viele von ihnen verbrachten ihre Tage damit, die Botschaftsakten und diplomatischen Kabel zu durchforsten, um zu rekonstruieren, wie die USA zum zweiten Mal innerhalb von 26 Jahren verdeckt und auf kriminelle Weise versucht hatten, die iranische Regierung zu stürzen.

Ich erinnere mich daran, wie ich Jahre später Schwarz-Weiß-Nachrichtenaufnahmen von den Geiseln sah, als sie am 20. Januar 1981 die Treppe hinaufgingen, um an Bord eines Air Algeria-Fluges nach Hause zu gehen. Einer der Diplomaten drehte sich kurz vor der Kabinentür um, rief etwas, was der Film nicht aufzeichnete, und zeigte der Islamischen Republik und all ihren Bürgern den großen Mittelfinger.

Ach ja, ich erinnere mich, dass ich dachte, mit welcher Würde wir uns der Welt präsentieren.

Moorhead Kennedy hätte genauso viel Grund gehabt, seinem Ärger Luft zu machen, wie dieser Pöbler auf der Treppe. Er hatte die Augen verbunden und war an einen Stuhl gefesselt, als die Studenten in sein Büro kamen.

Aber in den langen Monaten, die folgten, geschah etwas mit Kennedy. Er begann mit denjenigen zu sprechen, die die Botschaft gestürmt hatten. Und vor allem begann er, ihnen zuzuhören.

Ich bin seit langem der Meinung, dass die ersten Anzeichen für den Niedergang eines Imperiums darin bestehen, dass es blind und taub wird; es kann die anderen weder so sehen, wie sie sind, noch hören, was sie zu sagen haben. Kennedy litt an keinem dieser Symptome.“

Kennedy links, mit Ed Asner im Jahr 1986. (Wikimedia Commons, Public domain)

Wie er später in einem Interview mit einer kleinen Fachzeitschrift für öffentliche Angelegenheiten in Connecticut erzählte, schien Kennedy für das, was eigentlich eine kurze Vertretung für einen abwesenden Kollegen sein sollte, einen einzigartig offenen Geist mitgebracht zu haben. „Ich war sehr daran interessiert, eine Revolution im Gange zu sehen“, sagte er einem Reporter des CT Mirror im Jahr 2016.

„Es war eine sehr fruchtbare Zeit, bis ich plötzlich einen Schrei von den Marines hörte: ‚Sie kommen über die Mauer!‘ Und dann begann eine ganz neue Erfahrung.“

Dem Nachruf der Times ist ein wunderbares Foto von Kennedy beigefügt, das während seiner Gefangenschaft in der Botschaft aufgenommen wurde. Es zeigt ihn an seinem Schreibtisch sitzend, ruhig lesend und mit den Fingern an seinem Kinn. Auf dem Boden neben ihm sitzen zwei Kollegen, die mit ihren Bärten aussehen, als gehörten sie zu Kennedys Entführern.

Auf seinem Schreibtisch sieht man die Utensilien einer provisorischen Mahlzeit: ein Glas Senf, ein Glas Sanka, das als Zuckerdose umfunktioniert wurde, eine Dose Cocoa Krispies. Ich vermute, dass Kennedys scheinbare Gelassenheit etwas mit der unerschütterlichen Souveränität zu tun hat, die man oft bei amerikanischen Blaublütern findet.

Es ist seltsam, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man einen Mann vor sich hat, der sich mitten in einer lebensverändernden Metamorphose befindet, von der er die Integrität besaß, nie wieder zurückzukehren.

In der Botschaft begann Kennedy darüber nachzudenken, was er als amerikanischer Beamter im Auslandsdienst tat, und kam zu dem Schluss, dass das, was er tat, eindeutig nicht das war, was er hätte tun sollen, weil die Nation, der er diente, alles falsch gemacht hatte.

„Mr. Kennedys Gedanken über die amerikanische Außenpolitik“, so erklärt die Times in ihrem Nachruf, „wurden zum Teil durch Diskussionen mit seinen Entführern geprägt.“

„Jene Amerikaner, die die Verwestlichungsbemühungen des Schahs beklatschten, hatten wenig Ahnung davon, wie seine Programme das Leben auf allen Ebenen der Gesellschaft zerrüttet hatten“, schrieb Kennedy später rückblickend in The Ayatollah in the Cathedral: Reflections of a Hostage (Hill & Wang, 1986).

„Viele Iraner, die verwirrt waren, die gezwungen waren, in neuen und fremden Bahnen zu denken, ungewohnte Aufgaben nach ungewohnten Normen zu erfüllen, die durch ihre Unzulänglichkeiten gedemütigt wurden, als sie versuchten, sich wie Westler zu verhalten, und die nicht bereit waren, sich dem Westen anzunähern, bestenfalls als Menschen zweiter Klasse, suchten vor allem nach einem neuen Gefühl für ihre eigene Identität.“

Diese Beobachtungen haben etwas Geniales, in gewisser Weise fast Wunderbares, was die tiefe persönliche Verwandlung anbelangt, die in ihnen zum Ausdruck kommt. Kennedy erzählte uns, er habe in der Botschaft eine Lektion gelernt, die ich seit langem für die grundlegendste halte, die unsere Zeit von uns verlangt, die aber zu wenige von uns auch nur versuchen: Die Fähigkeit, sich in die Perspektive anderer hineinzuversetzen, indem wir sie mit klaren Augen sehen und mit offenen Ohren hören.

Iranische Studenten beim Betreten der US-Botschaft in Teheran, 4. November 1979. (Wikimedia Commons)

Diese „völlig neue Erfahrung“, als iranische Studenten in sein Büro stürmten, scheint erst zu Ende gewesen zu sein, als Kennedy am 3. Mai im Alter von 93 Jahren in Bar Harbor, diesem verwaschenen Refugium an der Küste von Maine, starb.

Nach seiner Rückkehr in die USA handelte er schnell, als die Tickerparaden vorbei und die Klieg-Lichter aus waren. Ohne zu zögern schied er aus dem Auswärtigen Dienst aus und machte sich zu einem engagierten, bewundernswert scharfsinnigen Kritiker der US-Außenpolitik, wobei er seine jahrelange Erfahrung als Insider einbrachte.

Er hielt zahlreiche Vorträge, gab viele Interviews und schrieb viel. Unmittelbar nach seinem Ausscheiden aus dem Auswärtigen Dienst gründete er das Cathedral Peace Institute an St. John the Divine in Manhattans Upper West Side, dem langjährigen Zuhause vieler Aktivisten in internationalen Angelegenheiten. Die Times zitiert einen Auftritt, den er 1986, als sein Buch erschien, in einer öffentlich zugänglichen Fernsehsendung hatte:

„Wenn es um auswärtige Angelegenheiten geht, ist das Letzte, was ein Amerikaner auf der Welt tun möchte, zu denken oder zu versuchen, zu denken, wie es wäre, ein Sowjet, ein Araber, ein Iraner oder ein Inder zu sein. Das Ergebnis ist, dass wir die Welt als eine Projektion von uns selbst betrachten, und wir denken, dass andere so denken müssen wie wir. Und wenn sie das nicht tun, beunruhigt uns das.“

Ehemalige US-Botschaft in Teheran, jetzt ein Museum, im Jahr 2018. (Ninara, Flickr, CC BY 2.0)

Das ist ein kluger Gedanke. Kennedy beschränkte seine Bedenken nicht auf diese oder jene verfehlte Politik – wir haben uns im Libanon, in Angola oder wo auch immer auf der Welt geirrt.

Ich schätze ihn unter anderem deshalb, weil er sich mit den psychologischen Deformationen auseinandersetzte, die so viel mit dem zu tun haben, was die amerikanische Außenpolitik seit den Siegen von 1945 und Washingtons Streben nach „globaler Führung“, diesem höflichen Begriff für aggressive Hegemonie, zu einem rollenden Desaster gemacht hat.

Hier spricht er über etwas, das seit Beginn seiner Gefangenschaft vor 45 Jahren zu einer vertrauten Obsession innerhalb der politischen Cliquen geworden ist:

„Die Elemente in der arabischen Welt und im Iran reagieren auf uns mit einer anderen Art von Krieg – einem Krieg niedriger Intensität, der Terrorismus genannt wird. Und ich denke, sie versuchen auf diese Weise, uns verständlich zu machen oder uns zumindest bewusst zu machen, dass sie eine andere Sichtweise haben.“

Als ich diese Bemerkung las, musste ich sofort an den intellektuellen Scharlatan der Bush-II-Jahre, Richard Perle, denken, der nach den Anschlägen von 2001 mit höchster und folgenschwerer Dummheit argumentierte: „Jeder Versuch, den Terrorismus zu verstehen, ist ein Versuch, ihn zu rechtfertigen.“

Und dann dachte ich an den Diskurs über die Hamas: Man muss die Hamas immer und ausnahmslos und bei jeder Erwähnung als „Terrorist“ bezeichnen, um jegliches Verständnis zu vermeiden, genau wie Perle darauf bestand.

Die Denkrichtung, die wir Perspektivismus nennen – die Erkenntnis, dass niemand von uns ein Monopol auf Wahrheit, „Werte“ oder Interpretationen der Realität hat – gibt es, seit Nietzsche im späten 19. Jahrhundert darüber nachdachte. Moorhead Kennedy zeigt, wie es in der Praxis aussieht, auf dem Boden, beim Lesen am Schreibtisch, während man gefangen ist.

Wie verarmt haben wir uns seit Kennedys Zeit gemacht. Wie groß ist der Abstand zwischen seinem Denken und dem ideologischen Nicht-Denken von Antony Blinken und Jake Sullivan. Sie machen sich tagtäglich jeder Sünde schuldig, die Kennedy erkannt hat.

Einen Tag bevor die Times ihren Moorhead-Kennedy-Nachruf veröffentlichte, äußerte sich der stellvertretende russische Außenminister Sergej Rjabkow in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur TASS Mitte Mai über den Zustand der amerikanisch-russischen Beziehungen.

„Sie leben in einer Blase“, sagte er über die politischen Cliquen des Biden-Regimes, „und nehmen Signale von außen, die ihren Vorurteilen widersprechen, nicht wahr.

Weiter sagte er über die atlantischen Nationen insgesamt: „Wir spüren kein bisschen Vertrauen, was politische und sogar emotionale Ablehnung auslöst.“ Ist dies nicht eine gute, wenn auch zufällige Beschreibung dessen, was die iranischen Studenten gegenüber den USA dachten und fühlten, als sie 1979 über die Mauer kletterten und durch die Tore brachen?

Schickt Blinken und Sullivan in die Höhle der Spionage, sage ich. Besteht nicht die geringe Chance, dass die Seifenblase, die sie teilen, zerplatzt? Und dass sie vielleicht mit einem perspektivischen Blick auf die Welt, die sie plötzlich sehen und hören, nach Hause kämen und aufhörten, Amerikas Ansehen in der Welt in den Dreck zu ziehen?

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows, erhältlich bei Clarity Press oder über Amazon. Weitere Bücher sind Time No Longer: Amerikaner nach dem amerikanischen Jahrhundert. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert.

Dieser Artikel ist von ScheerPost.

Übersetzt mit deepl.com



