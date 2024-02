Die Bewaffnung des Antisemitismus: Das Geschenk, das nicht aufhört zu geben von ANTONY LERMAN

Tausende von Israelis versammelten sich am 28. Januar in Jerusalem zu einer rechtsextremen Konferenz.

Sie forderten die jüdische Umsiedlung aus dem Gazastreifen und die Umsiedlung der dort lebenden Bevölkerung, die mit dem zweifelhaften Euphemismus „eine legale Möglichkeit zur freiwilligen Auswanderung“ beschrieben wurde.

Zu den Hauptrednern gehörten prominente extremistische Regierungsvertreter. Dazu gehörten Itamar Ben-Gvir, der Minister für nationale Sicherheit von der Partei Jüdische Kraft, und Finanzminister Bezalel Smotrich von der Religiösen Zionistischen Partei.

Ihr Plan, den die Mitglieder der rechtsextremen israelischen Regierung seit den ersten Tagen des Gaza-Krieges in Umlauf gebracht haben, stellt eine ethnische Säuberung dar.

Alle im Gazastreifen verbliebenen Palästinenser würden der Ausdehnung der staatlich sanktionierten Apartheid, die in Israel vor 1967, im Westjordanland nach 1967 und auf den Golanhöhen herrschte, unterworfen werden.

Dieser völkermörderische Plan wurde von Likud-Tourismusminister Haim Katz als „Gelegenheit zum Wiederaufbau und zur Erweiterung des Landes Israel“ begrüßt.

Antisemitische Voreingenommenheit

Dies bedeutete eine umfassende Ablehnung der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs der Vereinten Nationen (IGH) vom 26. Januar, wonach „Israel Maßnahmen ergreifen muss, um völkermörderische Gewalt durch seine Streitkräfte zu verhindern“ und die Aufstachelung zum Völkermord „zu verhindern und zu bestrafen“.

Es war auch eine Bestätigung der Flut von Anschuldigungen wegen antisemitischer Behandlung Israels, die die Entscheidung des IGH auslöste. Die israelischen Regierungsvertreter kamen als erste aus den Startlöchern. Das Gericht zeige „antisemitische Voreingenommenheit“, erklärten sie.

Führende Vertreter der J7, der Task Force gegen Antisemitismus der großen jüdischen Gemeinden in den USA, stimmten dem zu. Der IGH sei „von antisemitischer Propaganda gekapert worden“, schrieb der Herausgeber des Jewish Chronicle, Jake Wallis Simons, im Telegraph.

Ein solcher Einsatz von waffenfähigem Antisemitismus zur Ablenkung von Kritik an Israels Reaktionen auf die Hamas-Angriffe vom 7. und 10. Juli auf jüdische Siedlungen und israelische Armeeeinheiten jenseits des Sicherheitszauns auf der Ostseite des Gazastreifens war offensichtlich, als die Nachrichten über die Gräueltaten noch nicht vorlagen.

Und die Reaktion auf die Entscheidung des IGH kam nicht überraschend. Schließlich handelt es sich um ein Geschenk, das immer wieder gemacht wird – die Nutzung früherer Erfahrungen mit antijüdischer Verfolgung, um Kritik am jüdischen Staat zu neutralisieren und Sympathien für ihn zu wecken – und das schon Jahrzehnte alt ist.

Propaganda-Offensive

Wie ich in meinem Buch Whatever Happened to Antisemitism? analysiert habe, ist dieser Trick bemerkenswert anpassungsfähig an praktisch jede israelische Verletzung der Menschenrechte der Palästinenser.

Sie wurde vom ersten Tag an eingesetzt, um die Motive der Hamas zu beschreiben, und seither kontinuierlich, um Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand zu untergraben und abzulenken.

Innerhalb weniger Stunden bezeichneten israelische Regierungsbeamte und Politiker die Angriffe als „Pogrome“ und bezeichneten die Ereignisse als den „tödlichsten Tag für Juden seit dem Holocaust“, was alle Merkmale einer koordinierten Propagandaoffensive aufweist.

Diese Beschreibungen prägen nach wie vor den öffentlichen Diskurs und das Verständnis der Ereignisse vom 7. Oktober.

Pogrom ist ein russisches Wort, das sich auf gewaltsame Übergriffe der lokalen nichtjüdischen Bevölkerung auf Juden im Russischen Reich und in anderen Ländern im 19. Jahrhundert. Sie wurden von den mächtigen Unterdrückern gegen die Schwachen und Verletzlichen verübt.

Wie grotesk auch immer, der Angriff der Hamas war genau das Gegenteil: „Eine beispiellose Demonstration antikolonialer Gewalt“, schrieb Tareq Baconi in einem Kommentar für Al Shabaka, die internationale palästinensische Denkfabrik.

Es handelte sich um einen Angriff auf ein stets verwundbares Ziel, das das antipalästinensische rassistische Regime, den mächtigen israelischen Staat, symbolisiert und die Unterwerfung der Bevölkerung von Gaza vorantreibt.

Ein Trick, den wir immer anwenden

Was den Vergleich mit dem Holocaust angeht, so verzerrt und verharmlost eine solche apokalyptische Sprache den Völkermord der Nazis an den Juden.

Die in den 1990er Jahren verstorbene, freimütige und angesehene Vorsitzende der damals am weitesten links stehenden israelischen Partei Meretz, Shulamit Aloni, verurteilte diesen Vergleich offen als „einen Trick, den wir immer anwenden“. Wenn jemand aus Europa Israel kritisiert, dann bringen wir den Holocaust ins Spiel.“

Vergleicht man die Bewaffnung des Antisemitismus von damals, als er noch in den Kinderschuhen steckte, mit seinem heutigen Ausmaß, so stellt man fest, dass die Rolle, die der Holocaust schamlos zur Beschönigung der israelischen Apartheid und zur Rechtfertigung der anhaltenden Enteignung und ethnischen Säuberung der Palästinenser spielt, zunehmend an Bedeutung gewonnen hat.

„Wenn jemand aus Europa Israel kritisiert, dann bringen wir den Holocaust ins Spiel“.

Die Institution, durch die dies möglich wurde, ist die International Holocaust Remembrance Alliance und die von ihr 2016 verabschiedete „Arbeitsdefinition“ von Antisemitismus, die weltweit einfach unter dem Akronym der Organisation bekannt ist: IHRA.

Unabhängig davon, was in der Definition steht, wer würde etwas in Frage stellen, das von einer Organisation verbreitet wird, die „Holocaust-Gedenken“ in ihrem Namen trägt? Zumal die Befürworter der Definition praktisch verordnet haben, dass es sakrisch sei, dies zu tun.

Und doch dienen die meisten der in der Definition enthaltenen Beispiele für Antisemitismus dem Zweck, die Beschneidung des Rechts der Palästinenser zu rechtfertigen, öffentlich über ihre Erfahrungen mit ethnischer Säuberung und anhaltender Enteignung zu sprechen, und tragen nicht dazu bei, Juden vor echtem Antisemitismus zu schützen.

Geschütztes Verhalten

Schon vor dem 7.10. wurden Palästinenser in den gängigen Antisemitismusnarrativen fast ausschließlich mit Terrorismus in Verbindung gebracht.

Heute werden „Palästinenser“ und „Hamas-Terroristen“ oft als Synonyme angesehen. Daher ist die Behauptung, Palästinenser verdienten Rechte, Souveränität und Solidarität, selbst ein Ausdruck der Unterstützung von Gewalt gegen Juden, schreibt die Journalistin und Wissenschaftlerin Natasha Roth-Rowland.

Dies zu verhindern und zu bekämpfen, wenn es geschieht, „stellt im Wesentlichen die Gewalt des israelischen Staates – ethnische Säuberung, Masseninhaftierung, außergerichtliche Tötung, Landraub – als eine Form von geschütztem Verhalten dar, weil sie von Juden ausgeübt wird“.

Die Neudefinition des Antisemitismus als Antizionismus zeigt sich unter anderem darin, dass es bei Antisemitismus nicht mehr darum geht, „wer Juden hasst“, sondern „wen Juden hassen“.

Antizionismus

Der anhaltende Erfolg der Bewaffnung beruht auf einer verzerrten und instrumentalisierten Sicht der jüdischen Geschichte: der Vorstellung, dass einerseits der Antisemitismus ewig und unveränderlich ist und andererseits der Antizionismus der „neue Antisemitismus“ ist.

So oder so, die politisierten Antisemitismus-Organisationen ermutigen die Menschen ständig zu glauben, dass die Vernichtung des Antisemitismus unmittelbar bevorsteht.

Das erste, eternalistische Verständnis der jüdischen Vergangenheit, das als larmoyante Sichtweise bezeichnet wird, ignoriert die kontingenten und historisch spezifischen Formen des Antisemitismus.

Was den Antizionismus betrifft, so könnte nichts jüdischer sein. Juden waren die ersten Antizionisten, sie blieben es bis zum Zweiten Weltkrieg in überwältigender Mehrheit, und Hunderttausende sind bis heute antizionistisch eingestellt.

„Was den Antizionismus betrifft, so könnte nichts jüdischer sein.

Es liegt jedoch im Interesse Israels, weiterhin die Ansicht zu kultivieren, dass Juden überall gleichermaßen und auf ewig verletzlich sind, obwohl der Zionismus dem Judenhass ein Ende bereiten sollte.

Wenn so viele es anscheinend begrüßen, wegen zweifelhafter Behauptungen über einen ständig zunehmenden Antisemitismus um Sympathie zu werben, warum dann nicht weiterhin den Diskurs über Holocaust und Pogrome als klare und gegenwärtige Gefahr instrumentalisieren?

Für die israelische Führung steht jede militärische Konfrontation, jeder Kampf mit der Hamas oder der Hisbollah im Namen des „jüdischen Volkes“. Es ist ihnen egal, dass es laut IHRA eine antisemitische Überzeugung ist, keinen Unterschied zwischen dem Staat Israel und den Juden weltweit zu machen.

Ephraim Mirvis, der Oberrabbiner der britischen Vereinigten Synagoge, hatte sicherlich nicht das Drehbuch gelesen, als er die israelischen Soldaten, die im Namen der Ausrottung des Antisemitismus einen Völkermord in Gaza begehen, als „unsere unglaublichen heldenhaften Soldaten“ lobte.

Könnte es noch offensichtlicher sein, dass der bewaffnete Antisemitismus eine klare und gegenwärtige Gefahr für Juden darstellt, die nicht gleiche Rechte für alle vom Fluss bis zum Meer fordern?

Antony Lerman ist Senior Fellow am Bruno Kreisky Forum für Internationalen Dialog, Wien, und Honorary Fellow am Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations, Southampton University. Er ist der Autor von Whatever Happened to Antisemitism? Redefinition and the Myth of the ‚Collective Jew‘ (Pluto Press 2022) und The Making and Unmaking of a Zionist: A Personal and Political Journey (Pluto Press 2012).