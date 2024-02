Großen Dank an meinen unermütlichenFreund, Joseph Massad für seinen aufklärenden neuen Artikel. Evelyn Hecht-Galinski

How Israel’s genocide in Gaza became a showdown between the West and the Global South The world today is divided between a minority of powerful imperialist white supremacists who support the genocide of the Palestinians and the majority of the people who do not

Demonstranten heben Plakate und Palästina-Fahnen während einer Solidaritätsdemonstration mit den Palästinensern in Rabat am 11. Februar 2024 (Fadel Senna/AFP)

Wie Israels Völkermord in Gaza zu einem Kräftemessen zwischen dem Westen und dem globalen Süden wurde

Von Joseph Massad

14. Februar 2024

Die Welt ist heute gespalten zwischen einer Minderheit mächtiger imperialistischer weißer Vorherrscher, die den Völkermord an den Palästinensern unterstützen, und der Mehrheit der Menschen, die das nicht tun

Ende letzten Monats entschied der Internationale Gerichtshof (IGH), dass es „plausibel“ sei, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begehe.

Als Reaktion auf die Klage Südafrikas wies das Gericht Israel an, „die Begehung aller Handlungen“ zu verhindern, die gegen die Völkermordkonvention verstoßen, und „die direkte und öffentliche Aufstachelung zum Völkermord“ an Palästinensern zu verhindern und zu bestrafen. Der IGH verwies auf die zahlreichen völkermörderischen und entmenschlichenden Äußerungen hochrangiger israelischer Beamter, einschließlich des israelischen Präsidenten und Premierministers.

Die Entscheidung des IGH stellt Israel in eine Reihe mit den völkermordenden weißen Kolonial- und Siedlergesellschaften. Infolge des Zwischenurteils wird der Weltgerichtshof in den kommenden Monaten oder Jahren weiter darüber beraten, ob Israel einen „Völkermord“ begeht.

Es handelt sich um eine verspätete Untersuchung der Gräueltaten, die der Zionismus und die jüdische Siedlerkolonie dem palästinensischen Volk seit den 1880er Jahren angetan haben, und noch schrecklicher, wie Südafrika in seinem Fall argumentierte, seit 1948, und nicht erst seit dem 7. Oktober 2023.

Historische Anschuldigungen

Während die Palästinenser Israel seit 1948 der ethnischen Säuberung beschuldigen, haben israelische Politiker sowie israelische und palästinensische Wissenschaftler Israel auch beschuldigt, Ethnozid, Politizid und „Soziozid“ am palästinensischen Volk zu begehen.

Was den Völkermord betrifft, so war der jüngste Fall in Südafrika nicht das erste Mal, dass ein solcher Vorwurf erhoben wurde. Kurz nach den Massakern von Sabra und Shatila im September 1982 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine Resolution, in der die Massaker als „Völkermord“ verurteilt wurden. Die Resolution wurde von einer überwältigenden Mehrheit von 123 Ländern unterstützt, wobei es nur 22 Enthaltungen und keine Gegenstimmen gab.

Die weißen Siedlerkolonien der Vereinigten Staaten und Kanadas lehnten den Begriff „Völkermord“ ab und enthielten sich der Stimme. Das Gleiche gilt für die weißen Siedlerkolonien Australiens und Neuseelands sowie für die westeuropäischen Kolonialländer, darunter Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien und die Niederlande, um nur einige zu nennen. Im Gegensatz dazu erklärte die Sowjetunion: „Das Wort für das, was Israel auf libanesischem Boden tut, ist Völkermord. Sein Ziel ist es, die Palästinenser als Nation zu zerstören“.

Seit Israels Verwandlung des Gazastreifens in ein Konzentrationslager wurde der Vorwurf, Israel sei ein völkermordendes Land, allgegenwärtig

Auch die Deutsche Demokratische Republik beschuldigte Israel des Völkermordes, ebenso wie Kuba und Nicaragua. Der nicaraguanische Delegierte wunderte sich darüber, dass „ein Volk, das in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts so sehr unter der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gelitten hat, dieselben faschistischen, völkermörderischen Argumente und Methoden gegen andere Völker anwendet“.

Eine unabhängige internationale Kommission aus internationalen Juristen, die die israelischen Verbrechen im Libanon untersuchte, empfahl Anfang 1983, „ein zuständiges internationales Gremium zu schaffen oder einzurichten, das den Begriff des Völkermordes im Zusammenhang mit der israelischen Politik und Praxis gegenüber dem palästinensischen Volk klärt“.

Seit Israel den Gazastreifen 2005-2006 in ein Konzentrationslager verwandelt und mehr als zwei Millionen Palästinenser dort eingesperrt hat, ist der Vorwurf des Völkermordes an Israel allgegenwärtig.

Neben den Palästinensern selbst bezeichnete beispielsweise Venezuelas Präsident Hugo Chavez die israelische Bombardierung des Gazastreifens in den Jahren 2008-2009 als „Völkermord“. Nach der israelischen Ermordung von mehr als 2200 Palästinensern im Krieg gegen den Gazastreifen im Jahr 2014 beschuldigte der bolivianische Präsident Evo Morales Israel des Völkermords, ebenso wie Dutzende von Holocaust-Überlebenden und Hunderte von Nachkommen von Holocaust-Überlebenden.

‚In guter Gesellschaft‘

Seit mindestens 2008 werfen internationale Wissenschaftler Israel in Fachzeitschriften Völkermord an den Palästinensern für die Gräueltaten von 1948 und danach vor.

Israel und seine Apologeten haben diese Vorwürfe stets vehement zurückgewiesen. Damit befinden sie sich jedoch in guter Gesellschaft mit weißen Siedlerkolonien, die nach wie vor darüber debattieren, ob ihre Kolonisierung ein Völkermord an indigenen Völkern war.

In der Tat haben sogar europäische und amerikanische Wissenschaftler aktiv dazu beigetragen, die völkermörderischen Praktiken der weißen Siedler zu verschleiern. Die prominente deutsch-amerikanische Philosophin Hannah Arendt betonte 1951, dass die englischen Siedler bei der Kolonisierung Amerikas und Australiens, den beiden Kontinenten „ohne eigene Kultur oder Geschichte“, „vergleichsweise kurze Perioden grausamer Liquidierung aufgrund der zahlenmäßigen Schwäche der Eingeborenen“ erlebten.

“

Sie ging sogar so weit zu behaupten, dass keiner der nationalistischen und kolonialen Staatsmänner Englands „sich jemals ernsthaft mit der Diskriminierung anderer Völker als niedere Rassen beschäftigt hat, und sei es nur aus dem Grund, dass die Länder, über die sie sprachen, Kanada und Australien, fast leer waren und kein ernsthaftes Bevölkerungsproblem hatten“.

Völkermord ist häufig eine Begleiterscheinung des weißen europäischen Siedlerkolonialismus in der ganzen Welt. Die Rechtfertigung für die Vernichtung der Eingeborenen, die es gewagt haben, sich dem Landraub der weißen Kolonisten zu widersetzen, füllt die Archive des europäischen Kolonialdenkens. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn weiße Siedler an der „Grenze“ ihrer Kolonien auf Widerstand stießen, sei es in Amerika oder in Australien.

Die mörderischen Feldzüge der Kolonisten gegen die Eingeborenen werden als „Vergeltungsmaßnahmen“ oder, im Falle Israels und seiner westlichen Apologeten, als „Vergeltung“ bezeichnet und bilden nach wie vor den Eckpfeiler der westlichen Moral. Sie betrachten den Angriff der Eingeborenen auf ihre kolonialen Unterdrücker als Beginn der Gewalt und nicht als defensive Antwort auf kolonialen Diebstahl und Unterdrückung.

Die westlichen Regierungen haben diese Position beibehalten, wie ihre vehemente Unterstützung für Israels völkermörderischen Krieg beweist. Hinzu kommen die Rechtfertigungen für die Vernichtung des palästinensischen Volkes durch die westliche Mainstream-Presse und die buchstäbliche und bildliche Unterdrückung jeder Meinung, insbesondere der wissenschaftlichen, die Israels Gräueltaten als Teil des rassistischen und vernichtenden Charakters des Zionismus verurteilt. Die UN-Generalversammlung selbst hatte den Zionismus 1975 als eine Form des Rassismus und der Rassendiskriminierung“ eingestuft.

Ein ‚entscheidender Moment‘

Die Tatsache, dass die jüngste Resolution der Generalversammlung, in der ein Waffenstillstand gefordert wird, von 153 Ländern unterstützt und nur von 10 Ländern (darunter Israel und die USA) abgelehnt wurde, und dass die Entscheidung des IGH von 14 der 15 ständigen Richter unterstützt wurde, ist kein Zufall. Dieser internationale Konsens war nichts weniger als eine Machtprobe zwischen den weißen europäischen Ländern und ihren weißen Siedlerkolonien auf der einen Seite und dem Rest der Welt auf der anderen.

Der andauernde Völkermord an den Palästinensern ist ein entscheidender Moment, in dem weiße Rassisten den Völkermord an nicht-weißen Völkern unterstützen und der Rest der Welt, der Israel als eine völkermörderische europäische Siedlerkolonie begreift, die von aktuellen und ehemaligen weißen Kolonialländern unterstützt wird, sich ihnen entgegenstellt.

Entsetzt über eine solche Verurteilung Israels durch die Mehrheit der Welt, hat Deutschland, das eine höchst illustre völkermörderische Geschichte hat, an der Spitze der Länder gestanden, die den israelischen Völkermord verteidigen, und darauf bestanden, sich Israels Verteidigung als dritte Partei vor dem IGH anzuschließen.

Es war kein Zufall, dass Namibia, dessen Volk die ersten Opfer des deutschen Völkermords waren, über Deutschlands reuelose Unterstützung des Völkermords an den nicht-weißen Palästinensern erzürnt war: Namibias Präsident Hage Geingob (der kürzlich verstorben ist) beklagte „Deutschlands Unfähigkeit, Lehren aus seiner schrecklichen Geschichte zu ziehen“, und erklärte, dass Namibia „Deutschlands Unterstützung der völkermörderischen Absichten des rassistischen israelischen Staates ablehnt“.

Angesichts der ununterbrochenen diplomatischen, finanziellen und militärischen Unterstützung Israels durch die Bundesrepublik Deutschland seit den 1950er Jahren, einschließlich der Unterstützung des derzeitigen völkermörderischen Krieges Israels gegen die Palästinenser durch den wiedervereinigten deutschen Staat, wäre es mehr als gerechtfertigt, wenn das palästinensische Volk das heutige Deutschland als „Viertes Reich“ betrachten würde.

Eine lange Linie der weißen Vorherrschaft

Als Teil ihrer Herrschaft über die indigene Bevölkerung, deren Land sie usurpiert haben, haben die weißen Siedlerkolonien stets eine Einwanderungspolitik verfolgt, die nur Weiße zulässt.

Die 1901 eingeführte Einwanderungspolitik des „weißen Australiens“ wurde bis 1973 strikt eingehalten. Die 1947 eingeführte Einwanderungspolitik Neuseelands, die nur Weißen vorbehalten war, wurde erst 1987 abgeschafft (obwohl sie 1974 geändert wurde). Die offen rassistische Einwanderungspolitik Kanadas wurde bis 1962 beibehalten. Die rassistische Einwanderungspolitik Südafrikas dauerte bis zum Ende der Apartheid 1994 an.

Bis heute wird über das Schicksal der Palästinenser diskutiert und darüber, wie man ihren Kampf am besten besiegen und gleichzeitig die jüdische rassische Vorherrschaft in Palästina bewahren kann.

Das rassistisch geprägte Verständnis der US-Republik wurde 1790 im ersten Einbürgerungsgesetz festgeschrieben, das das Recht auf die Staatsbürgerschaft auf alle „freien Weißen“ beschränkte, die seit zwei Jahren im Land lebten, sowie auf ihre Kinder unter 21 Jahren. Dies wurde durch eine Einwanderungspolitik ergänzt, die im rassistischen Chinese Exclusion Act von 1882 gipfelte (der 1943 teilweise aufgehoben wurde), der die meisten Asiaten (einschließlich Inder und Japaner) ausschloss und erst 1965 vollständig aufgehoben wurde.

Israels Erlass des Rückkehrgesetzes im Jahr 1950, das es Juden aus aller Welt erlaubt, nach Israel einzuwandern und Staatsbürger zu werden – ein Recht, das es den einheimischen Palästinensern verweigert, die es vertrieben hat und an deren Stelle diese Juden treten sollen – ist von ähnlicher Größenordnung.

Sowohl weiße Konservative als auch weiße Mainstream-Liberale, einschließlich der von Weißen dominierten westlichen liberalen Presse und Universitätsverwaltungen, haben diese weißen Siedler-Kolonialregime und ihre Politik gegenüber der einheimischen Bevölkerung immer unterstützt. In diesen Institutionen, wie auch in den westlichen Regierungen selbst, gibt es jetzt Alibi-Leute, die sich der weißen liberalen Linie zu Israel anschließen.

Wenn es unter ihnen zu Meinungsverschiedenheiten kam, ging es meist darum, wie die Bedrohung durch die Eingeborenen am besten beseitigt werden kann und wie grausam sie behandelt werden sollten.

Auch heute gibt es Debatten über das Schicksal der Palästinenser und darüber, wie man ihren Kampf am besten besiegen und gleichzeitig die rassische Vorherrschaft der Juden in der jüdischen Siedlerkolonie sichern kann. Diese Diskussionen werden bezeichnenderweise als Aufrufe zu „Frieden“ und „Gewaltlosigkeit“ sowie zur Beendigung der „humanitären Krise“ in Gaza geführt. Angeführt werden sie von der weißen liberalen Presse und weißen liberalen Akademikern und Universitätsverwaltern sowie ihren nicht-weißen Ablegern, auch an meiner eigenen Columbia University.

All dies zeigt deutlich, dass die Welt heute in zwei gegensätzliche Lager gespalten ist: eine Minderheit mächtiger imperialistischer weißer Vorherrscher, Konservative und Liberale gleichermaßen, darunter auch nicht-weiße Liberale, die den Völkermord an den Palästinensern unterstützen, und die Mehrheit der Weltbevölkerung, die das nicht tut.

Die Befürworter des Völkermords sind schamlos und reuelos. Dass der IGH sich gegen Israel und für Südafrika ausgesprochen hat, ist ihnen wenig bis gar nicht peinlich.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …