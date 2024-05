Civil rights don’t apply to Palestinians living in Europe Ghassan Abu Sitta banned from France at Germany’s behest.

Die Bürgerrechte gelten nicht für in Europa lebende Palästinenser

Von David Cronin

5. Mai 2024

Frankreich verleiht die Ehrenlegion an Menschen, deren Verhalten als vorbildlich angesehen wird.

Ghassan Abu Sitta sollte für eine solche Auszeichnung in Frage kommen. Er hat als Chirurg im Gazastreifen in der Anfangsphase des gegenwärtigen Völkermordes viele Leben gerettet.

Anstatt die Ehrenlegion zu erhalten, wurde Abu Sitta bei seinem Flug nach Paris am Samstag mitgeteilt, dass gegen ihn ein Ausschlussverfahren läuft. Infolgedessen konnte er bei der Veranstaltung, zu der er eingeladen worden war, nur per Videoschaltung sprechen.

Die Verfügung wurde von Deutschland erlassen, das Abu Sitta im vergangenen Monat die Einreise in sein Hoheitsgebiet untersagt und die Berliner Konferenz, auf der er sprechen sollte, geschlossen hatte.

Offenbar gilt das deutsche Verbot nun für die gesamte Europäische Union oder zumindest für den Schengen-Raum – nominell eine Zone der „Freizügigkeit“.

Abu Sitta hat die britische Staatsbürgerschaft und wurde zum Rektor der Universität Glasgow in Schottland gewählt. Ich kann mich jedoch nicht daran erinnern, dass die Regierung in London dagegen protestiert hätte, dass einem ihrer Bürger von Deutschland, einem anderen europäischen Land, mit dem sie (unabhängig vom Brexit) freundschaftliche Beziehungen unterhält, seine Grundrechte verweigert wurden.

Es gab auch keine Erklärungen aus der Downing Street, als Abu Sitta die Einreise nach Frankreich verweigert wurde.

Eingriffe in die Rechte der in Europa lebenden Palästinenser werden entweder gebilligt oder von oben herab bejubelt.

In Belgien wurde der Aktivist Mohammed Khatib von der Regierung bedroht, nur weil er sich für die Rechte der Palästinenser einsetzt.

Nicole de Moor, die belgische Ministerin für Asyl und Migration, hat öffentlich gefordert, Khatibs Flüchtlingsstatus zu entziehen, und ihn als „Hassprediger“ bezeichnet.

Im Gegensatz zu de Moor kenne ich Khatib persönlich.

Er ist weit davon entfernt, Hass zu predigen, er predigt Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit. Er ist eloquent und gelehrt.

Khatib ist europäischer Koordinator von Samidoun, einer Gruppe, die nach dem Willen der Pro-Israel-Lobby verboten werden soll.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist in der belgischen Verfassung verankert – wie Alexander De Croo, der Premierminister des Landes, kürzlich betonte. Wenn De Croo wirklich ein Verfechter der freien Meinungsäußerung ist, dann muss er darauf bestehen, dass die Palästinenser dieses Recht ausüben dürfen.

