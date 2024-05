Israel’s Defenders Talk So Much About Feelings Because They Can’t Talk About Facts The Guardian has an article out titled „Israelis voice sadness and defiance over Gaza protests on US campuses“, subtitled „People in Jerusalem express little sympathy with anti-war demonstrators…

Israels Verteidiger reden so viel über Gefühle, weil sie nicht über Fakten reden können

Von Caitlin Johnstone

–

4. Mai 2024

Der Guardian hat einen Artikel mit dem Titel „Israelis äußern Traurigkeit und Trotz über Gaza-Proteste auf US-Campus“ veröffentlicht, mit dem Untertitel „People in Jerusalem express little sympathy with anti-war demonstrators, with some accusing them of hatred for Israel“.

Es ist genau das, wonach es sich anhört: ein ganzer Nachrichtenbericht über die Gefühle, die einige Israelis angesichts der Proteste in einem anderen Land auf der anderen Seite der Welt empfinden. Jason Burke vom Guardian befragte einige zufällige Menschen vor einem Theater in Jerusalem nach ihren Gefühlen und präsentierte dieses seltsame Nichts dann als relevante Nachrichtenmeldung.

„Wir wussten nicht, dass so viele Menschen Israel hassen“, wird ein zufälliger Sicherheitsbeamter zitiert.

„Solche Gefühle scheinen unter der jüdischen Mehrheit in Israel weit verbreitet zu sein, sieben Monate nachdem der Krieg durch Überraschungsangriffe der Hamas im Süden des Landes ausgelöst wurde, bei denen etwa 1.200 Menschen, meist Zivilisten, getötet und 250 als Geiseln genommen wurden“, schreibt Burke.

„Jüdische Israelis, die diese Woche vom Guardian interviewt wurden, machen für die Empörung im Ausland Fehlinformationen, Unwissenheit, historische Feindseligkeit internationaler Institutionen wie der UNO, globale ‚Doppelstandards‘ und tief verwurzelten Antisemitismus verantwortlich“, informiert Burke.

Wenn Sie gerade erst einschalten, mag es Ihnen seltsam vorkommen, dass eine große Nachrichtenagentur eine Geschichte über die Emotionen veröffentlicht, die einige Israelis angesichts ausländischer Proteste gegen einen aktiven Völkermord in ihrem Land empfinden. Schließlich handelt es sich nicht um eine Nachrichtenmeldung. Eine Geschichte über die Gefühle einiger Menschen ist keine Nachricht und auch kein Journalismus.

Aber genau so sahen die letzten sieben Monate in den imperialen Medien aus: eine ununterbrochene Fixierung auf Gefühle anstelle von Fakten. Israelis sind verärgert über Anti-Völkermord-Proteste. Westliche Juden sind verärgert über die Demonstranten auf dem Campus. Biden ist verärgert über Netanjahu. Im Oktober letzten Jahres waren die imperialen Medien plötzlich viel weniger daran interessiert, über die Fakten vor Ort in Bezug auf Israel und den Gazastreifen zu berichten, und stattdessen viel mehr daran interessiert, darüber zu berichten, wie einige Gruppen von Menschen darüber denken.

Westliche Reporter, Experten, Politiker und Beamte können nicht aufhören, darüber zu sprechen. Den Gefühlen von Israelis und westlichen Juden wird nicht nur mehr Bedeutung beigemessen als den Gefühlen der Palästinenser oder irgendeiner anderen Gruppe, sondern auch mehr als dem Leben der Palästinenser. Ein zionistisches Kind, das so tut, als würde es sich auf einem Ivy-League-Campus „bedroht“ fühlen, erhält mehr Aufmerksamkeit als die täglichen Massaker, die sich in der dicht besiedelten Stadt Rafah ereignet haben.

Ein gutes Beispiel für dieses Verhalten ist Matt Orfaleas neuestes Video über die Flut an verhätschelnder, gurrender Medienberichterstattung, die einem zionistischen Aktivisten zuteil wurde, der fälschlicherweise vorgab, von einem pro-palästinensischen Aktivisten „ins Auge gestochen“ worden zu sein:

Israel ist das einzige Thema, bei dem die westliche politische und mediale Klasse die Gefühle der Menschen als eine Angelegenheit von höchster Wichtigkeit behandelt.

Wenn Sie eine gestresste, alleinerziehende Mutter sind, die darum kämpft, ihre Rechnungen zu bezahlen und ein Dach über dem Kopf ihrer Kinder zu haben, dann sind ihnen Ihre Gefühle völlig egal.

Wenn Sie ein Amerikaner sind, der aufgrund von Arztrechnungen in die Armut und Obdachlosigkeit getrieben wurde, interessieren sie sich nicht für Ihre Gefühle.

Wenn Sie ein Palästinenser sind, dessen Wohnkomplex mit Ihrer gesamten Familie bombardiert wurde, sind ihnen Ihre Gefühle definitiv egal.

Aber wenn Sie ein westlicher Zionist sind, der die kognitive Dissonanz nicht mag, die mit der Begegnung mit Anti-Völkermord-Demonstranten einhergeht, oder wenn Sie ein Israeli sind, der sich über Anti-Völkermord-Proteste in einem ganz anderen Land auf der anderen Seite des Planeten aufregt, dann interessieren sie sich sehr, sehr für Ihre Gefühle.

Das liegt natürlich daran, dass die bedingungslose Unterstützung des Westens für Israel nicht mit Fakten verteidigt werden kann, so dass sich die narrative Kontrolle stattdessen auf einen ununterbrochenen Appell an die Emotionen konzentrieren muss. Ihre Position ist so ekelhaft und unvertretbar, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als darüber zu schwadronieren, dass einige ausgewählte Menschen aufgebrachte Gefühle haben und diese Gefühle für wichtiger halten, als einen aktiven Völkermord zu stoppen.

Die Propagandisten und Imperiumsmanager haben weder die Fakten noch die Moral auf ihrer Seite, also versuchen sie zu manipulieren, indem sie mit Sympathie und Mitleid an den Gefühlen der Menschen zerren. Sie appellieren an einige der gesündesten Impulse in uns, um uns dazu zu bringen, einige der übelsten Taten zu unterstützen, die die Welt je gesehen hat.

Das ist natürlich eine absolut widerliche Sache. Aber auch das ist alles, was diese Freaks noch haben.

___________

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Artikel gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld in mein Spendenkonto einzuzahlen, wenn Sie möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Arbeiten können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie für Merchandising-Artikel; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …