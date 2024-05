Geniuses Macron and Scholz make the argument for Russia to strike NATO members Macron has joined the chorus of those who are calling for Ukraine to be permitted to use long-range weapons to strike deep into Russian territory….

© Foto: Public Domain

Die Genies Macron und Scholz plädieren dafür, dass Russland NATO-Mitglieder angreift

Von Finian Cunningham

30. Mai 2024

Macron hat sich in den Chor derjenigen eingereiht, die fordern, dass die Ukraine Langstreckenwaffen einsetzen darf, um tief in russisches Gebiet einzudringen.

Das französische Genie Emmanuel Macron drückt weiter auf den Knopf für den Dritten Weltkrieg, dieses Mal in Berlin, um Deutschland in den Selbstzerstörungsmodus zu versetzen.

Macron hat sich in den Chor der anderen NATO-Vertreter eingereiht, die fordern, dass die Ukraine Langstreckenwaffen einsetzen darf, um tief in russisches Gebiet einzudringen.

Es sieht so aus, als sei es Macron gelungen, die Deutschen mit seiner wahnwitzigen Mission zu verführen. Der deutsche Rektor Olaf Scholz hat sich nach dem Treffen von der Ablehnung solcher Schläge zu deren Befürwortung gewandelt.

Scholz sagte auf der gemeinsamen Pressekonferenz: „Die Ukraine hat völkerrechtlich alle Möglichkeiten, das zu tun. Man muss klar sagen: Wenn die Ukraine angegriffen wird, kann sie sich verteidigen.“

Erst letzte Woche hatte sich der deutsche „Führer“ (ein Begriff, der mit künstlerischer Freiheit verwendet werden sollte) gegen einen solchen Schritt ausgesprochen. So vorhersehbar ist dieser Spitzentanz. Erinnern Sie sich an den flüchtigen Widerstand gegen Leopard-Panzer und so weiter.

Der französische Präsident sagte, die Ukraine müsse das Recht haben, russische Militärbasen zu „neutralisieren“, die Luftangriffe auf die Ukraine durchführen.

„Wir denken, dass wir ihnen erlauben sollten, militärische Standorte zu neutralisieren, von denen aus Raketen abgefeuert werden, von denen aus die Ukraine angegriffen wird“, sagte er und fügte hinzu: „Wir sollten ihnen nicht gestatten, andere Ziele in Russland anzugreifen, und natürlich auch keine zivilen Einrichtungen“.

Die Äußerungen zogen eine Warnung des russischen Präsidenten Wladimir Putin nach sich, der sagte, dass die „ständige Eskalation“ ein Spiel mit dem Feuer sei und dass Langstreckenangriffe auf Russland mit NATO-Waffen „Konsequenzen“ für NATO-Gebiete haben würden. Kurz gesagt, die Folgen sind ein totaler Krieg und ein nuklearer Flächenbrand.

Macrons Größenwahn leistet einen übergroßen Beitrag zum Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Dieser (gemessen an seinen beruflichen Erfolgen) kleine Politiker will der Anführer Europas sein und steigert sich immer weiter in seine Selbstdarstellungsübungen hinein. Vor Wochen brachte er die Idee ins Spiel, NATO-Truppen in die Ukraine zu entsenden, eine Idee, die allmählich an Fahrt gewinnt. In dieser Woche begrüßte der Oberbefehlshaber der Ukraine die bevorstehende Ankunft französischer Militärausbilder.

Jetzt unterstützt Macron die Forderung, dass die NATO offiziell Luftangriffe mit großer Reichweite gegen Russland unterstützt.

Der Hauptgrund für diese Forderungen ist die Verzweiflung der NATO, da ihr stellvertretendes ukrainisches Regime vor dem Zusammenbruch steht, während Russland nach fast zweieinhalb Jahren Krieg und Hunderten von Milliarden Dollar, die von Washington und seinen westlichen Vasallen verschwendet wurden, erhebliche militärische Fortschritte erzielt hat. Russland gewinnt trotz der massiven Anstrengungen des Westens, es zu besiegen. Das westliche Glücksspiel besteht also darin, die schändlichen Verluste zu verdoppeln.

Macrons Prahlerei ist voller Täuschung und Verblendung. Das ukrainische Regime setzt bereits NATO-Langstreckenwaffen ein, um Russland anzugreifen, darunter Scalp-Marschflugkörper aus französischer Produktion. Französische und NATO-Ausbilder sind bereits in der Ukraine, und zwar seit dem von der CIA gesponserten Putsch in Kiew im Jahr 2014, der ein Neonazi-Regime an die Macht brachte.

Macrons scheinbare Redlichkeit, „keine Angriffe auf zivile Kapazitäten zuzulassen“, ist zynischer Unsinn. Das Kiewer Regime und seine NATO-Ausbilder, die NATO-Langstreckenwaffen einsetzen, haben routinemäßig Dutzende von Zivilisten auf russischem Gebiet an der Grenze zur Ukraine getötet, darunter Belgorod, Brjansk und Kursk.

Das ganze Gerede darüber, „der Ukraine die Hände zu binden“, ist lediglich eine Verdeutlichung der bestehenden NATO-Politik.

Diese offizielle Haltung stellt jedoch eine schwerwiegende Eskalation dar. Sie kommt einer Kriegserklärung an Russland so nahe wie möglich.

Um der Argumentation willen sollten wir Macron und Scholz etwas nachsichtiger sein. Akzeptieren wir, dass russische Militärstützpunkte auf russischem Vorkriegsgebiet, die Waffen auf die Ukraine abfeuern, neutralisiert werden sollten. Lassen wir die rhetorischen Schikanen beiseite und gehen wir davon aus, dass Macron und Scholz lediglich versuchen, das Schlachtfeld sozusagen zu ebnen und der ukrainischen Seite die gleichen militärischen Möglichkeiten und Freiheiten zu geben wie der russischen Seite. Ihr schlagt uns, also können wir euch schlagen. Das scheint fair zu sein.

Nach dieser Logik sollte die Ukraine in der Lage sein, russische Stellungen von dort aus anzugreifen, wo Angriffe auf die Ukraine stattfinden.

Aber hier ist der Haken. Macron und Scholz geben Russland ungewollt die Möglichkeit, ebenfalls die Zentren anzugreifen, von denen aus Angriffe auf sein Territorium erfolgen. Der einzige Grund, warum Macron und Scholz diese logische Konsequenz nicht sehen, liegt vermutlich in ihrer Arroganz, ihrem Doppeldenken und ihrer erbärmlichen Unterwürfigkeit gegenüber Uncle Sam.

Welche NATO-Zentren könnten legitime Ziele sein? Der Stützpunkt Ramstein in Deutschland wäre ein faires Ziel. Dort treffen sich die Chefs der USA und der NATO regelmäßig, um die nächste Phase der Waffenlieferungen an die Ukraine zu planen.

Wie wäre es mit dem französischen Verteidigungsministerium in Paris? In dieser Woche führte der französische Verteidigungsminister hochrangige Gespräche mit seinen ukrainischen Amtskollegen, um grünes Licht für die Entsendung französischer Ausbilder zu geben, die beim Abschuss von Waffen auf Russland helfen sollen.

Wie sieht es in Berlin, London, Brüssel und Madrid aus, wo diese Woche weitere Pläne für die Lieferung von Militärgütern im Wert von Milliarden von Dollar an die Ukraine ausgeheckt wurden, um den Stellvertreterkrieg mit Russland am Laufen zu halten?

Macron und Scholz wollen der Ukraine die Hände binden, um Russland mit NATO-Raketen zu treffen. Auf diese Weise binden sie Russland die Hände.

Kein Wunder, dass die europäischen Bürger zunehmend besorgt sind über die verquere Logik von Macron und anderen wie dem norwegischen NATO-Holzkopf Jens Stoltenberg und den Nazi-Nostalgikern in den baltischen Staaten. Die bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament versprechen eine Abrechnung mit etablierten Politikern wie Macron und Scholz zu werden. Ironischerweise wollen diese Politiker Stimmen gewinnen, indem sie hart auftreten. Am Ende werden sie Stimmen und Legitimität verlieren, weil die Bevölkerung wütend und angewidert ist von ihrer rücksichtslosen Kriegstreiberei.

Sie stellen sich selbst als erbärmliche Schoßhunde für Uncle Sam dar.

Scholz hatte sich bis vor kurzem gegen einen direkten Einsatz von NATO-Truppen und -Waffen gegen Russland gewehrt. Jetzt ist er ausgeflippt wie ein Zirkushund nach einem Leckerbissen.

Macron war diese Woche in Berlin zu Gast, um die Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland zu glätten. Zweifellos ist Berlin verärgert darüber, dass der französische Präsident es auf sich nimmt, die Feindseligkeiten mit Russland zu verschärfen, und versucht, sich als „Platzhirsch“ in Europa darzustellen, der „Macho-Führung“ zeigt.

In Wirklichkeit ist der „Platzhirsch“ nichts weiter als ein erbärmlicher rosa Pudel für Onkel Sam.

Wie sich das Blatt gewendet hat. Es gab eine Zeit, da stolperten die Deutschen ohne großen Widerstand in Paris ein. Jetzt sehen wir einen französischen Narzissten, der in Berlin herumstolziert… und die Deutschen legen sich hin und wälzen sich, während sie mit der Zunge schnalzen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …