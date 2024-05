Taylor Swift urged to end ties with Capital One for bankrolling Israeli arms firm Pro-Palestine movement also urges singer to speak out on horrors in Gaza and express solidarity with Palestinians

Die amerikanische Sängerin Taylor Swift wurde von ihren Fans unter Druck gesetzt, sich zum Blutvergießen in Gaza zu äußern (AFP/Datei)

#SwiftiesForPalestine: Taylor Swift soll Capital One-Deal wegen israelischer Waffenverbindung beenden



Pro-Palästina-Bewegung fordert Sängerin auf, sich zu den Gräueln in Gaza zu äußern und Solidarität mit den Palästinensern zu zeigen

Von Imran Mulla

30. Mai 2024

Taylor Swift sieht sich mit Aufrufen einiger ihrer Fans konfrontiert, die Beziehungen zum Bankenriesen Capital One, dem Hauptsponsor des US-Abschnitts ihrer Musiktour, zu kappen, weil dieser Kredite an Israels größten Waffenhersteller Elbit Systems vergeben hat.

Unter dem Hashtag #SwiftiesForPalestine haben Tausende ihrer Fans, die als Swifties bekannt sind, den Popstar aufgefordert, Israels achtmonatigen Angriff auf den Gazastreifen zu verurteilen und einen offenen Brief zu veröffentlichen, in dem der verheerende Krieg kritisiert wird.

In dem Brief, der inzwischen viral gegangen ist, wird auf den Angriff auf Rafah am Sonntag hingewiesen, bei dem 45 Palästinenser, darunter auch Frauen und Kinder, durch einen israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager getötet wurden.

„Die internationale Gemeinschaft, darunter viele einflussreiche Stimmen, hat zu Gerechtigkeit und Frieden aufgerufen, doch das Leid geht weiter“, heißt es in dem Schreiben vom 29. Mai.

„Ihr Einfluss geht über die Grenzen hinaus, und Ihre Worte haben die Macht, ein großes Publikum zu erreichen und zu aktivieren, auch Menschen, die sich der Schwere des Völkermords nicht bewusst sind.

„Sich zum palästinensischen Völkermord zu äußern, würde nicht nur Ihrer Geschichte entsprechen, in der Sie sich für die Opfer eingesetzt haben, sondern könnte auch Ihre Millionen von Fans dazu ermutigen, sich zu informieren und aktiv zu helfen.

„Indem Sie auf die dringenden Bedürfnisse der Palästinenser aufmerksam machen, könnten Sie Unterstützung für humanitäre Soforthilfe gewinnen. Ihre kleinste Aktion könnte einen bedeutenden Unterschied machen, wenn es darum geht, diese Bitten zu verstärken und auf eine echte Veränderung zu drängen“, heißt es weiter.

Die Luftangriffe auf das Gebiet in Rafah, das von Israel zur „sicheren Zone“ erklärt wurde, riefen weltweit Verurteilungen hervor. Prominente wie Popstar Dua Lipa und Swifts langjähriger Produzent Jack Antonoff teilten den umstrittenen „All Eyes On Rafah“-Post auf Instagram.

In der Zwischenzeit hat die Band Paramore, die derzeit als Vorgruppe von Swift im Rahmen ihrer Era’s Tour auftritt, ihre Fans dazu aufgerufen, den Gazastreifen zu unterstützen – und damit den Druck auf die Musikerin weiter erhöht, sich zu äußern.

Die Sängerin wurde zwar im Dezember zusammen mit ihrem Pop-Megastar-Kollegen Selena Gomez bei einer Gaza-Spendenaktion in New York fotografiert, hat sich aber nicht öffentlich zu dem Krieg geäußert.

Bei den jüngsten Konzerten in Madrid und Lissabon riefen mehrere Mitglieder von Swifts Fangemeinde den Hashtag #SwiftiesForPalestine ins Leben und forderten die Sängerin mit Plakaten und palästinensischen Flaggen auf, ihr Schweigen zu dem Konflikt zu brechen.

Andere forderten die Sängerin in den sozialen Medien auf, ihren Vertrag mit Capital One, dem Hauptsponsor ihrer US-Tournee, zu kündigen, der den Karteninhabern noch im April dieses Jahres exklusive Fanartikel anbot.

Die Bank hat 2019 eine mehrjährige Partnerschaft mit Swift begonnen und wird 2021 gemeinsam mit fünf anderen Kreditgebern ein Darlehen in Höhe von 500.000 Dollar an Elbit Systems vergeben.

UK-Tournee

Elbit Systems, das 85 Prozent der von der israelischen Armee verwendeten Drohnen und landgestützten Ausrüstungen herstellt, ist in den letzten Monaten wegen des angeblichen Einsatzes seiner militärischen Ausrüstung im Gazastreifen erneut in die Kritik geraten. Das Unternehmen stellt auch Geschosse, Kampffahrzeuge, elektronische Kriegsführungssysteme und Raketen für die israelische Armee her.

Der japanische Handelsriese Itochu kappte im Februar die Beziehungen zu Elbit als Reaktion auf ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs (IGH), wonach Israel in der belagerten Enklave möglicherweise Völkermord begeht.

„Ich weiß, dass es für dich fast unmöglich ist, über den Völkermord in Rafah zu sprechen, da dein Sponsor die Hauptstadt ist, aber wir werden nicht müde werden, es zu versuchen, bis du es erwähnst“, schrieb ein Fan auf X, früher bekannt als Twitter.

„Natürlich wird Taylor Swift kein Wort über Palästina verlieren. Ihr Hauptsponsor für die Tournee ist Capital One, ein Unternehmen, das die israelische Waffenproduktion finanziert. Könnte sie sie im Alleingang dazu bringen, diese Verträge zu kündigen? ehrlich gesagt, wahrscheinlich! Sie sollte es zumindest versuchen!

Die Sängerin wird im Juni mit ihrer Tournee nach Großbritannien kommen. Wie BBC News am Mittwoch berichtete, wurden einige Obdachlose per Taxi aus Edinburgh in Schottland weggeschickt, um vor Swifts Ankunft Platz für Touristen zu machen.

MEE hat Capital One und Swifts Vertreter um einen Kommentar gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten.

