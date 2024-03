History Says the Palestinians Will Remain Jared Kushner joins the chorus calling for Israel to expand its occupation to Gaza’s waterfront, writes Vijay Prashad on Land Day. If history is any judge, it won’t happen. By Vijay Prashad Tricontinental: Institute for Social Research Jared Kushner, Donald Trump’s son-in-law and former s

Nabil Anani, Palästina, „Auf der Suche nach der Utopie Nr. 1“, 2020.

Jared Kushner schließt sich dem Chor an, der fordert, dass Israel seine Besatzung auf das Ufer des Gazastreifens ausdehnt, schreibt Vijay Prashad am Tag des Bodens. Wenn die Geschichte etwas hergibt, wird das nicht passieren.

Die Geschichte sagt, dass die Palästinenser dableiben werden

Von Vijay Prashad

Tricontinental: Institut für Sozialforschung

30. März 2024

Jared Kushner, Donald Trumps Schwiegersohn und ehemaliger leitender Berater während seiner Präsidentschaft, führte ein langes Gespräch mit Professor Tarek Masoud an der Harvard University. Während dieses Gesprächs am 15. Februar sprach Kushner über „Gazas Grundstücke am Wasser“, die, wie er sagte, „sehr wertvoll“ sein könnten.

„Wenn ich Israel wäre“, fuhr er fort, „würde ich einfach etwas in der Negev [Wüste] mit Bulldozern plattmachen, ich würde versuchen, Menschen [aus Gaza] dorthin zu bringen… Es wäre der richtige Schritt, hineinzugehen und die Arbeit zu beenden.“

Kushners Wahl des Negev, oder al-Naqab auf Arabisch, ist interessant. Al-Naqab, im heutigen Süden Israels gelegen, ist seit langem ein Ort der Spannungen und Konflikte.

Im September 2011 verabschiedete die israelische Regierung das Gesetz zur Regelung der Beduinenansiedlung im Negev, auch bekannt als Prawer-Begin-Plan, der die Vertreibung von 70.000 palästinensischen Beduinen aus ihren 35 „nicht anerkannten“ Dörfern vorsah.

Kushner rät Israel nun, noch mehr Palästinenser illegal nach al-Naqab umzusiedeln, von denen viele ursprünglich aus Städten in Teilen Palästinas, die jetzt zu Israel gehören, nach Gaza gedrängt wurden. Wie Kushner wissen dürfte, sind sowohl ein Bevölkerungstransfer nach al-Naqab als auch die Beschlagnahmung des Gazastreifens gemäß Artikel 49 der Genfer Konventionen von 1949 illegal.

Abed Abdi, Palästina, „Massaker in Lydda“, 1980.

Die Vertreibung der palästinensischen Beduinen im Jahr 2011 und der Palästinenser im Gazastreifen heute spiegelt die Notlage wider, in der sich die Palästinenser seit der Gründung des israelischen Staates im Jahr 1948 befinden.

Seit 1976 begehen Palästinenser auf der ganzen Welt jedes Jahr am 30. März den Tag des Bodens, der an die Ermordung von sechs Palästinensern während einer Massenaktion gegen den Versuch des israelischen Staates erinnert, die Palästinenser aus der Region Galiläa zu vertreiben und Yihud Ha-Galil (die Judaisierung Galiläas) zu vollziehen.

Das israelische Regime versucht seit 1948, ganz Galiläa und al-Naqab zu annektieren, stößt aber auf den erbitterten Widerstand der Palästinenser, einschließlich der palästinensischen Beduinen. Die israelische Gewalt hat es nicht geschafft, die Region einzuschüchtern und zu säubern, um Großisrael (Eretz Yisrael Hashlema) vom Jordan bis zum Mittelmeer zu errichten. Israel ist nicht in der Lage, seine Ziele zu erreichen. Es kann weder die Palästinenser noch die Beduinen ausrotten. Sein Traum von einem rein zionistischen Staat ist vergeblich.

Samah Shihadi, Palästina, „Mansaf“, 2018.

Am 9. Dezember 1975 wählte die palästinensische Bevölkerung von Nazareth Tawfiq Zayyad von der Kommunistischen Partei (Rakah) mit 67 Prozent der Stimmen. Zayyad (1929-1994), ein angesehener Dichter, war als „Der Vertrauenswürdige“ (Abu el-Amin) bekannt, weil er sich unermüdlich dafür einsetzte, unter den Palästinensern in Galiläa eine Einheitsfront gegen die israelische Politik der Zwangsräumungen zu bilden.

Für diese Aktivitäten wurde Zayyad mehrfach verhaftet, aber er ließ sich nicht beirren. Zayyad trat 1948 der Kommunistischen Partei bei, wurde 1952 Vorsitzender des arabischen Gewerkschaftskongresses von Nazareth, führte die Partei in seiner Heimatstadt Nazareth, gewann 1973 einen Sitz in der Knesset (israelisches Parlament) und wurde 1976 als Kandidat der Demokratischen Front für Frieden und Gleichheit Bürgermeister seiner Stadt.

Sein Sieg, der das israelische Establishment überraschte, wurde von den Palästinensern in Galiläa, die seit 1948 gegen die Versuche, ihr Land und ihre Häuser zu stehlen, gekämpft hatten, bejubelt.

1975 kündigten die israelischen Behörden an, dass sie 20.000 Dunum (18 Millionen Quadratmeter) arabisches Land enteignen würden, vor allem in Zentralgaliläa oder „Area 9“, was die Auslöschung der Dörfer Arraba, Deir Hanna und Sakhnin bedeutete. Diese Pläne waren nicht neu.

Seit 1956 gründete Israel Städte, um arabische Dörfer wie al-Bi’neh, Deir al-Asad und Nahef in der Umgebung von Nazareth zu verdrängen: zuerst Natzeret Illit (seit 2019 als Nof Hagalil bekannt) und dann 1964 Karmiel.

Als ich 2014 Nazareth besuchte, wurde ich auf einen Spaziergang um die Stadt herum mitgenommen, um zu sehen, wie die neuen jüdischen Siedlungen die alte palästinensische Stadt erdrosseln sollten. Haneen Zoabi, damals Mitglied der palästinensischen Partei Knesset für Balad, erzählte mir, wie Nazareth, wo sie geboren wurde, wie das Westjordanland nach und nach durch illegale Siedlungen, die Apartheidmauer, Kontrollpunkte und regelmäßige Angriffe des israelischen Militärs erdrückt wurde.

Fatma Shanan, Palästina, „Zwei Mädchen halten einen Teppich“, 2015.

Bevor der Generalstreik am 30. März 1976 beginnen konnte, schickte das israelische Regime ein ganzes Kontingent bewaffneter Militärs und Polizisten, die rücksichtslos auf unbewaffnete Palästinenser einschlugen und Hunderte verletzten und sechs töteten.

Tawfiq Zayyad, der den Streik anführte, schrieb, er sei „ein Wendepunkt im Kampf“ gewesen, da er „ein Erdbeben auslöste, das den Staat von vorne bis hinten erschütterte“. Das israelische Regime habe geplant, „den Arabern eine Lektion zu erteilen“, schrieb Zayyad, aber das habe „eine Reaktion ausgelöst, die in ihrer Wirkung weit größer war als der Streik selbst“. Dies zeigte sich bei den Beerdigungen der bei dem Streik gefallenen Märtyrer, an denen Zehntausende von Menschen teilnahmen“.

Dieser Tag wurde zum Tag des Bodens, der heute Teil des Kalenders für den Kampf um die nationale Selbstbestimmung der Palästinenser ist.

Das israelische Regime ließ sich von dem öffentlichen Aufschrei nicht beirren. Am 7. September 1976 veröffentlichte die hebräische Zeitung al-Hamishmar ein Memorandum von Yisrael Koenig, der den Norddistrikt, einschließlich Nazareth, verwaltet hatte.

Koenigs durch und durch rassistisches Memorandum forderte, dass palästinensisches Land für 58 neue jüdische Siedlungen annektiert werden sollte und dass die Palästinenser den ganzen Tag arbeiten sollten, damit sie keine Zeit zum Nachdenken hätten.

Der damalige israelische Premierminister Yitzhak Rabin wies das Memorandum, das auch Pläne für die Judaisierung Galiläas enthielt, nicht zurück. Die Pläne wurden nie aufgegeben.

Im Jahr 2005 beschloss die israelische Regierung, dass der stellvertretende Premierminister Galiläa und al-Naqab verwalten sollte. Shimon Peres, der dieses Amt innehatte, sagte damals, dass

„Die Entwicklung des Naqab und des Galiläa ist das wichtigste zionistische Projekt der kommenden Jahre“.

Die Regierung stellte 450 Millionen Dollar bereit, um diese beiden Regionen in jüdische Mehrheitsgebiete zu verwandeln und die Palästinenser, einschließlich der palästinensischen Beduinen, aus ihnen zu vertreiben. Das ist nach wie vor der Plan.

Fatima Abu Roomi, Palästina, „Zwei Esel“, 2023.

Jared Kushners Äußerungen lassen sich leicht als Hirngespinste abtun, da sie ein gewisses Maß an Lächerlichkeit enthalten. Dies zu tun, wäre jedoch ein Fehler: Kushner war der Architekt von Trumps Abraham-Abkommen, das zu einer Normalisierung der israelischen Beziehungen zu Bahrain, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emiraten führte.

Er hat auch eine enge Beziehung zu Israels Premierminister Benjamin Netanjahu (der in Kushners Kinderzimmer in Livingston, New Jersey, wohnte).

Al-Naqab ist eine heiße Wüste, ein Ort, der auch nach der Vertreibung vieler palästinensischer Beduinen nur dünn besiedelt ist. Der Gazastreifen bietet jedoch Möglichkeiten als Badeort und als Basis für Israels Ausbeutung der Erdgasreserven im östlichen Mittelmeer.

Dies erklärt die anhaltende Aufmerksamkeit, die ihm im Rahmen der zionistischen Agenda zuteil wurde und die in Kushners unverblümter Erklärung zum Ausdruck kommt. Aber wenn man der Geschichte glauben darf, ist es unwahrscheinlich, dass die Palästinenser von Gaza nach al-Naqab oder gar in die Wüste Sinai ziehen werden. Sie werden kämpfen. Sie werden bleiben.

Tawfiq Zayyad in Jaffa im Jahr 1974, Fotograf unbekannt. (Mit freundlicher Genehmigung des Digitalen Archivs des Palästinensischen Museums)

[Digitales Archiv des Palästinensischen Museums]

Im September 1965, nachdem er aus Moskau nach Palästina zurückgekehrt war, schrieb Tawfiq Zayyad das Gedicht „Hier werden wir bleiben“. Es wurde im darauf folgenden Jahr in Haifa bei al-Ittihad Press zusammen mit seinem Klassiker „I Shake Your Hand“ veröffentlicht, der von dem ägyptischen Sänger Sheikh Imam vertont und von palästinensischen Kindern in der ganzen Welt auswendig gelernt wurde („Meine Hand blutete, und doch gab ich nicht auf“).

Die Ereignisse von 1976 stärkten Zayyads Popularität in Nazareth, wo er bis zu seinem Tod im Jahr 1994 Bürgermeister blieb. Tragischerweise kam er bei einem Autounfall ums Leben, als er aus dem Westjordanland zurückkehrte, wohin er gefahren war, um Jassir Arafat nach den Osloer Verträgen in Palästina willkommen zu heißen.

Im Gedenken an den Tag des Bodens und an Gaza ist hier Genosse Zayyads „Hier werden wir bleiben“:

In Lidda, in Ramla, in Galiläa,

werden wir bleiben,

Wie eine Mauer auf deiner Brust,

Und in deiner Kehle

Wie eine Glasscherbe,

Ein Kaktusdorn,

Und in deinen Augen

Ein Sandsturm.

Wir werden bleiben,

Eine Mauer auf deiner Brust,

Putzen Geschirr in euren Restaurants,

Getränke in euren Bars servieren,

fegen die Böden eurer Küchen

Um einen Bissen für unsere Kinder zu ergattern

Aus euren blauen Zähnen.

Hier werden wir bleiben,

Singen unsere Lieder.

Gehen auf die wütenden Straßen,

Füllen die Gefängnisse mit Würde.

In Lidda, in Ramla, in Galiläa,

werden wir bleiben,

Im Schatten der Feigenbäume

und Olivenbäume,

den Aufstand in unseren Kindern gären lassen

Wie Hefe im Teig.

Vijay Prashad ist ein indischer Historiker, Redakteur und Journalist. Er ist Schreibstipendiat und Chefkorrespondent bei Globetrotter. Er ist Herausgeber von LeftWord Books und Direktor von Tricontinental: Institute for Social Research. Er ist Senior Non-Resident Fellow am Chongyang Institute for Financial Studies der Renmin University of China. Er hat mehr als 20 Bücher geschrieben, darunter The Darker Nations und The Poorer Nations. Seine jüngsten Bücher sind Struggle Makes Us Human: Learning from Movements for Socialism und, zusammen mit Noam Chomsky, The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of U.S. Power.

Dieser Artikel stammt von Tricontinental: Institut für Sozialforschung.

Übersetzt mit deepl.com

