Atrocity propaganda vs. the testimony of atrocity Since October 7, Zionists have wielded atrocity propaganda to justify genocide, while Palestinians have shared testimony of the atrocities they have witnessed. The difference is not just in the truth of these stories, but also the function.

Gebäude nach einem israelischen Bombardement in Al-Maghazi im zentralen Gazastreifen am 31. März 2024. (Foto: Omar Ashtawy/APA Images)

Seit dem 7. Oktober haben die Zionisten Gräuelpropaganda betrieben, um den Völkermord zu rechtfertigen, während die Palästinenser Zeugnis von den Gräueltaten abgelegt haben, die sie miterlebt haben. Der Unterschied liegt nicht nur in der Wahrheit dieser Geschichten, sondern auch in ihrer Funktion.

Grausamkeitspropaganda vs. Zeugnis der Grausamkeit

Von Mary Turfah

31. März 2024

Im Nebel des 7. Oktober tauchte die Geschichte einer im vierten Monat schwangeren Frau auf, deren Unterleib aufgeschnitten und ihr Fötus erstochen wurde, während sie und ihre Kinder zusahen, und als die Messerstecherei beendet war, wurde die Frau vor den Augen ihrer Kinder erschossen. Dies berichtet Eli Beer, der Leiter eines israelischen Krisenreaktionsteams, der behauptet, er habe es „mit eigenen Augen gesehen“. Die Geschichte verbreitete sich schnell und verbreitete sich wie ein apokalyptisches Telefonspiel. Ein anderer Ersthelfer gab das Alter eines ihrer Kinder an, sechs oder sieben Jahre alt, und behauptete, die Nabelschnur des Fötus sei noch dran gewesen und das Messer habe bei der Mutter gelegen, als er sie fand.

Oberflächlich betrachtet, erweckten bestimmte Details Verdacht: Ein Fötus ist am Ende der viermonatigen Schwangerschaft etwa sechs Zentimeter lang. Haaretz, Israels renommierteste und liberal-zionistisch ausgerichtete Zeitung, diskreditierte die Geschichte in einem Bericht, der Anfang Dezember veröffentlicht wurde, nachdem Israel allein im Gazastreifen 15.000 Palästinenser getötet hatte (antizionistische Zeitungen wie diese hatten dies schon lange vorher festgestellt).

Die israelische Polizei erklärte, sie sei nicht auf eine solche Leiche gestoßen, und in dieser Siedlung seien „keine Kinder im Alter von 6 oder 7 Jahren oder in der Nähe dieses Alters getötet worden“. Die Polizei fügte hinzu, dass diese Einsatzkräfte ohne forensische Ausbildung nicht in der Lage seien, Alter oder Todesursache zu bestimmen. Natürlich ging es nie um die Opfer, sondern um diesen Satz, mit dem Beer seine Aussage beendete: „Das sind keine normalen Feinde.“

Gräuelpropaganda ist eine Form der psychologischen Kriegsführung, bei der „Informationen über die Verbrechen eines Feindes verbreitet werden, insbesondere bewusste Fälschungen oder Übertreibungen.“ Das Ziel besteht nicht so sehr darin, der Gewalt Einhalt zu gebieten, sondern vielmehr darin, den Feind zu definieren – eine Monstrosität, die Frauen, Kinder und die Zukunft bedroht -, der diesen Schrecken verkörpern soll. Außerdem wird eine bequeme Tautologie beibehalten: Alles, was „sie“ tun, ist Aggression, und alles, was „wir“ tun, ist Vergeltung.

Viktimisierung und Aggression werden zu intrinsischen Zuständen und nicht zu Verhaltensbeschreibungen. Die Unterschiede zwischen „uns“ und „ihnen“ sind nicht materiell, sondern wesentlich: in den Worten des derzeitigen israelischen Premierministers „die Kinder des Lichts und die Kinder der Finsternis“. Und nach allem, was die Kinder der Finsternis getan haben, nach Israels Verhalten zu fragen, es überhaupt als Aggression zu bezeichnen, bedeutet, mit dem Feind zu sympathisieren. Zu versuchen, das Verhalten des erklärten Feindes eines Staates zu verstehen – zu suggerieren, der Feind sei etwas anderes als ein nebulöser ideologischer Abschaum – bedeutet, mit dem Feind zu sympathisieren. Die Menschlichkeit des Feindes anzuerkennen heißt, mit dem Feind zu sympathisieren, und mit dem Feind zu sympathisieren heißt, die eigene Menschlichkeit aufzugeben. Alles, was „wir“ gegen den Feind tun, ist notwendig; die Gewalt muss „unverhältnismäßig“ sein, weil „dies die einzige Sprache ist, die sie verstehen“. Nichts weniger als die Ausrottung ist genug.

„Fragst du mich ernsthaft immer wieder (sic) nach palästinensischen Zivilisten? Was ist los mit Ihnen?“, schnauzte ein ehemaliger israelischer Premierminister einen Sky News-Moderator an, der nach einer der vielen Folgen der israelischen Belagerung des Gazastreifens gefragt hatte, insbesondere danach, was „kein Strom“ für Babys in Brutkästen bedeuten könnte. Der ehemalige Premierminister spottete über die Erwähnung palästinensischer Kinder, als ob es eine Propagandataktik sei, die Menschlichkeit eines feindlichen Kindes zu erwähnen.

„Gräuelpropaganda erzeugt Gräueltaten“, schrieb Paul Linebarger in einem bahnbrechenden Buch über Kriegspropaganda, das erstmals 1948 veröffentlicht wurde. Gräuelpropaganda ist ziemlich alt, und bestimmte Geschichten werden unweigerlich wiederverwertet. Während der irischen Rebellion von 1641 verbreiteten englische Flugblätter diese Geschichte über irische Rebellen, deren Sprache leicht zu verstehen ist, wenn man sie phonetisch liest:

„Sie waren blutrünstige Retter, die keine Menschlichkeit verdienten, und schlugen ohne weitere Worte das Gehirn eines Mannes aus, dann ergriffen sie seine Frau, die schwanger war, und schändeten sie, dann rissen sie ihre Gebärmutter auf, und wie so viele Neros betrachteten sie das natürliche Bett der Empfängnis, [und] danach nahmen sie sie und ihr Kind und opferten ihre verwundeten Körper im Feuer.“

Der Wahrheitsgehalt dieser Geschichten war weder das eine noch das andere – sie zeugten von der Grausamkeit der katholischen Iren, die ebenso wie die Engländer die totale Auslöschung des Protestantismus wollten. Die Engländer schlachteten die „irischen Rebellen“ ab – und eine große Anzahl derer, die durch ihre Existenz unter der Besatzung ihre Entstehung förderten. Es handelte sich um „blutrünstige Wilde“ (menschliche Tiere), die entsprechend behandelt werden sollten.

Die schwangere Frau, die das Kind und die Zukunft in sich trägt, symbolisiert sowohl große Hoffnung als auch Verletzlichkeit. Wenn man ihr absichtlich Schaden zufügt, kann dies eine Maßnahme zur Verhinderung der Geburt darstellen, was ein Beweis für Völkermord ist. Die Grausamkeitspropaganda hat keine Zeit für Subtilität; die primitiven Bestien handeln mit ihren bloßen Händen, um ihre Absichten deutlich zu machen. Auf der Hierarchie der Absichten kann man eine Frau töten und ein Kind töten, man kann eine schwangere Frau töten und ihren Körper unversehrt lassen. Man kann sie töten und zerstückeln. Sie zu töten und das heranwachsende Leben in ihr zu töten, eines nach dem anderen, lässt keinen Raum für Fragen nach völkermörderischen Absichten. Das sind Geschichten, um in den Krieg zu ziehen. Und jeder Mensch mit Ehre sollte für die Zukunft seines Volkes kämpfen.

Die Geschichte der schwangeren Frau im Kibbuz erinnerte mich an etwas, das ich ein paar Monate zuvor in einer alten Printausgabe von Race and Class gelesen hatte, die mir ein Freund aus London geschickt hatte. Die Ausgabe mit dem Titel The Invasion of Lebanon erschien 1983, einige Monate nach der israelischen Belagerung von Beirut und dem Massaker von Sabra und Shatila. In dem Aufsatz „Libanon: die Sicht eines Amerikaners“ stieß ich auf diese Passage:

Am 27. Juli 1981 flogen israelische Kampfjets (F15 und F16 aus amerikanischer Produktion) über das Mittelmeer ein. Bei diesem Angriff, der am Vormittag stattfand, als die Straßen voller Frauen und Kinder waren, wurden mehr als 250 Menschen getötet und 1.100 weitere verwundet. Eine junge Palästinenserin, die im achten Monat schwanger war, wurde bei dem Angriff getötet, als ein Schrapnell in ihren Unterleib einschlug. Ihr Kind, ein frühgeborenes Mädchen, wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus des Roten Halbmonds gebracht und in einen Brutkasten gelegt. Es überlebte, und die Ärzte und Krankenschwestern gaben ihm den Namen „Filistin“ (Palästina).

Das ist nicht ganz die gleiche Geschichte. Diese Frau wurde nicht mit einem Messer, sondern mit einer Bombe aufgerissen. Bei einem Messer muss der Angreifer die Schreie seines Opfers ertragen. Die Bombe privilegiert ihre Benutzer mit der Fähigkeit, aus nächster Nähe zu töten. Der Unterschied zwischen einer Bombe und einem Messer spielt eine Rolle, wenn es in der Geschichte um die Mittel und nicht um den Zweck geht, wenn die Demonstration von Gewalt den Mörder vor dem Opfer anspricht.

Zu den Unterschieden zwischen der Propaganda von Gräueltaten und den Zeugnissen von Gräueltaten gehört, dass erstere versuchen, das nicht zu rechtfertigende vorweg zu rechtfertigen, während letztere mit dem Ereignis beginnen und aufhören. Zeugenaussagen versuchen nicht, irgendetwas zu rechtfertigen. Natürlich fügt es sich in eine größere Erzählung, einen Kontext ein, aber es versucht nicht, totalisierend zu sein, Zeit und Raum davor und danach zu verdecken, wie es die Propaganda der Gräueltaten tut.

Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden ist die Art und Weise, wie der Zuhörer die Geschichte rezipieren soll. Bei der Gräuelpropaganda stehen die grausamen Details so sehr im Vordergrund, dass das Opfer zum Objekt, zum Spiegel der Grausamkeit des Täters reduziert wird. Der erzählerische Trick besteht darin, den Zuhörer dazu zu bringen, den Täter auch für die Auslöschung der Menschlichkeit des Opfers verantwortlich zu machen.

Noch ein weiterer Unterschied zwischen dem Zeugnis von Gräueltaten und der Propaganda von Gräueltaten: Die erste Reaktion auf Zeugenaussagen ist selten Wut. Wie auch, wenn man einer Person gegenübersteht und es um sie und ihre Erinnerungen geht? Wenn ein Überlebender erzählt, werden die schlimmsten Details vielleicht verdrängt, um seine Würde zu schützen. Vielleicht spüren Sie das und lassen es über sich ergehen, denn die Geschichte gehört nicht Ihnen, und der Grund zum Handeln, im Falle Palästinas, stand schon lange vor Ihrer Existenz fest. In diesem Moment steht eine Person vor Ihnen.

Anfang März 2024 sagte das Kind einer palästinensischen Frau, ein fünfjähriger Junge namens Faisal, dass man seiner Mutter vor seinen Augen in den Bauch geschossen habe. Sein Bruder Adam sah zu, wie sein Vater starb – mitfühlend, wie seine Seele seinen Körper verließ, erzählte er seiner Tante. Hast du jemals gesehen, wie eine Seele einen Körper verlässt? Faisals Vater und seine Mutter starben in derselben Woche, sagte er – als er mit dem Interviewer, der palästinensischen Filmemacherin Bisan Owda (die viele von uns von Instagram kennen), sprach, fiel es ihm schwer, die Zeitachse festzuhalten. Er bewegte sich zwischen „sie starben“ und „sie wurden getötet“. Er benutzte das Verb takh für schießen; es klang besonders hart aus einem Mund, dessen Ecken fast unter Babyspeck versteckt sind. Seine Mutter, sagte er, war schwanger. Im siebten Monat. Er sagte diesen Satz mit einer Ernsthaftigkeit, die seine winzige Statur überragte. Seine Wangen sanken ein, als er sich anstrengte, sich zu erinnern, ohne den Schrecken in seinen Augen zu vergrößern, damit er fortfahren konnte. Owda fragte ihn nach seinen Lieblingsspeisen, um ihn abzulenken. Er lächelte, behutsam, während sein Gesicht nachgab. Owda strich ihm mit der Hand durch ein Büschel Haare, wie es seine Mutter getan hätte, wenn sie ihn beschützt hätte.

Während sie eine Gräueltat nach der anderen bezeugen, scheuen sich die Zeugen in Gaza nicht, erzählerische Lücken einzugestehen, innezuhalten, nachzudenken und zu sagen: Ich weiß es nicht. Sie bemühen sich um Augenkontakt, dann wieder nicht, und wenn eine Erinnerung ihr Bewusstsein überflutet, schauen sie wieder weg. Einem Kind kann man nicht beibringen, sich so zu verhalten, sich gegen eine verkrampfte Körperhaltung zu wehren.

Jede Handlung, die über das Selbst hinausgeht, erfordert ein gewisses Maß an Leistung. Im Interview mit Bisan spielt Faisal die Ernsthaftigkeit vor, die seine Aussage seiner Meinung nach erfordert. Er sitzt still, aufrecht – obwohl vieles von dem, was er tut, die intuitive Reaktion eines Kindes auf die Berührung einer Wunde ist, die noch lange roh bleiben wird. Und die Interviewerin nimmt eine gewisse Distanz ein, damit sie ihre Arbeit machen kann. Sie greift also zu, um ihn zu trösten, als Unterbrechung einer Vorstellung für eine andere, die unendlichen Vorrang hat. Sie gibt der Person, dem kleinen Kind, vor ihr den Vorrang, und sie ist ihm, seiner Familie und ihrer Welt gegenüber verpflichtet, im wahrsten Sinne des Wortes die Rolle der Fürsorgerin zu übernehmen. Sie tut dies, da bin ich mir sicher, reflexartig. Genauso wie er die Stimme eines Erwachsenen annimmt, wenn er muss. Wenn er es nicht tut, wer sonst? Seine Eltern haben die ganze Welt von ihm verdient, und er wird ihnen alles geben. Die Geschichte offenbart sich, wie sie will. Sie wird dich erschüttern, egal, wo sie landet.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …