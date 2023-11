https://www.middleeastmonitor.com/20231125-hamas-and-the-legitimate-right-of-defence/



Der militärische Flügel der palästinensischen Hamas, die Izz ad-Din al-Qassam-Brigaden, patrouillieren am 23. April 2021 in einer Straße in Gaza-Stadt, Gaza. [Ashraf Amra – Anadolu Agency]

Die Hamas und das legitime Recht auf Verteidigung

von Sayid Marcos Tenório

25. November 2023

Die Ereignisse im Gazastreifen am 7. Oktober brachten eine Flut von einseitigen Darstellungen, Versionen und Fake News über die Legitimität der von der islamischen Widerstandsbewegung Hamas und anderen palästinensischen Widerstandskräften entfesselten Operationen. Wie üblich trompeteten die Medien das Mantra vom „Recht Israels, sich gegen „terroristische Angriffe“ zu verteidigen“, während sie die Widerstandskräfte für die Aggressionen und die Ausübung des Terrorismus verantwortlich machten.

Keines dieser Medien sprach jedoch über die Gründe für den palästinensischen Aufstand, nämlich die fortgesetzte zionistische Gewalt und Aggression gegen die Palästinenser, denn 1917 „versprach“ das Vereinigte Königreich einer Gruppe europäischer Zionisten, die keine Vorfahren in Palästina hatten, ein Land, das ihnen nicht gehörte.

Diese säkulare Gewalt rechtfertigt an sich die Aktionen des palästinensischen Widerstands, die nach dem Völkerrecht des bewaffneten Konflikts durchgeführt werden. Aus völkerrechtlicher Sicht gilt das „Recht auf Verteidigung“ nicht für „Israel“, denn der zionistische Staat ist eine aggressive Besatzungsmacht, die Apartheid und ethnische Säuberung praktiziert. Gegen wen werden Sie sich verteidigen? Gegen die Unterdrückten, die belagert werden und keine regulären Streitkräfte haben?

Bald nach dem Sieg der Zionisten bei den Vereinten Nationen (UN) im Jahr 1947, mit der Verabschiedung des Teilungsplans für Palästina und anschließend mit der Ausrufung des „Staates Israel“ am 14. Mai 1948, erreichte die Welle von Gewalt, Vertreibung und Staatsterrorismus für die Palästinenser ein unerträgliches Ausmaß. Sie erlebten einen Prozess, der als Nakba bezeichnet wird, ein arabisches Wort, das Katastrophe bedeutet, und der zur Zerstörung von mehr als 400 Dörfern und zur vorsätzlichen Vertreibung von etwa 800.000 Palästinensern führte – mehr als die gesamte jüdische Bevölkerung in Palästina zu dieser Zeit. Diese Menschen verloren ihre Häuser und ihr Vermögen und wurden zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Gebiet und in den Nachbarländern. Heute befinden sich rund sechs Millionen Palästinenser in der Diaspora.

Die zionistischen Führer, die die Macht in Israel übernahmen, behandelten die Grundbesitzer stets mit Arroganz, Verachtung und Gewalt. Die Ukrainerin Golda Mabovitch Meir, die mit der zionistischen Besatzungswelle in den 1920er Jahren im Alter von 23 Jahren nach Palästina auswanderte und später Premierministerin von „Israel“ wurde, sagte 1969, dass es keine Palästinenser gebe. Yitzhak Rabin, der fünfte Ministerpräsident „Israels“, der von 1974 bis 1977 im Amt war, bezeichnete sie stets als die „sogenannten Palästinenser“. Der aus Weißrussland eingewanderte Menachem Begin, Ministerpräsident von 1977 bis 1983 und geistiger Urheber des Terroranschlags auf das King David Hotel in Jerusalem im Jahr 1946, bezeichnete die Palästinenser abwertend als „die Schwarzen Israels“.

Die militärische Besetzung der palästinensischen Gebiete durch Israel und die Politik der ethnischen Säuberung und Apartheid, insbesondere die jahrzehntelangen Kolonisierungsmaßnahmen, die die Palästinenser ihrer elementarsten Rechte berauben, stellen einen schweren Verstoß gegen die Bestimmungen des Völkerrechts dar, die in der Charta der Vereinten Nationen und ihren Resolutionen sowie im Römischen Statut und der Vierten Genfer Konvention enthalten sind.

Der Widerstand des palästinensischen Volkes gegen die Besatzung ist kein Terrorismus, sondern ein legitimes Verteidigungsrecht, das auf der Grundlage des humanitären Völkerrechts, der Charta der Vereinten Nationen und mehrerer UN-Resolutionen ausgeübt wird, insbesondere der Resolution 3070 (XXVIII) sowie der Resolutionen Nr. 2649/1970, 2787/1971 und 3103/1974, die die Legitimität des Kampfes der Völker zur Befreiung von kolonialer Herrschaft und fremder Unterwerfung mit allen möglichen Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes, ob mit Steinen, Gewehren oder Raketen und Drohnen, bekräftigen.

Die Hamas ist keine „terroristische Bewegung“, sondern eine politische Partei mit einer legalen Existenz, die vom palästinensischen Volk und international anerkannt ist. Sie ist ein echter und integraler Bestandteil der palästinensischen nationalen Befreiungsbewegung, und die falsche Bezeichnung der Verteidiger „Israels“ ist nicht zutreffend.

Der bewaffnete Widerstand gegen die zionistische Besatzung ist ein Recht, das die Palästinenser nicht aufgeben. Er ist ein legitimes Recht der Palästinenser gegen die wiederholten Menschenrechtsverletzungen sowie die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die von „Israel“ in den letzten 75 Jahren begangen wurden. Das palästinensische Volk wird dieses legitime Recht so lange ausüben, bis die terroristische zionistische Besatzung in Palästina aufhört zu existieren.

Trotzdem reißen die Anschuldigungen gegen die Widerstandsbewegungen nicht ab und werden immer wieder erneuert. Die pro-israelischen Medien haben sich bemüht, die öffentliche Meinung dazu zu bringen, diejenigen zu verurteilen, die sich gegen die gegen das palästinensische Volk verfolgte Politik der Apartheid und der ethnischen Säuberung stellen, indem sie sie gewöhnlich des Antisemitismus beschuldigen, ein sehr bequemer und nützlicher Vorwurf, wenn sie keine Argumente haben, und der im Allgemeinen zu dem Vorwurf der Verbindungen von Aktivisten und Solidaritätsbewegungen mit „palästinensischen Terrorgruppen“ hinzukommt.

Dies ist eine weitere schamlose Manipulation und einer der Faktoren für den Verlust der Unterstützung für „Israel“ durch Juden auf der ganzen Welt inmitten der Proteste gegen den israelischen Völkermord in Gaza, bei denen sie rufen: „Nicht in meinem Namen!“ Andere jüdische Bewegungen, wie die der israelischen jüdischen Jugendlichen, die den Militärdienst verweigern und die systematischen Verbrechen der Besatzungstruppen gegen die Palästinenser billigen.

Das palästinensische Volk hat mit oder ohne die Zustimmung der israelfreundlichen Medien das legitime Recht zu existieren und sich gegen die zionistische Besatzung, die Apartheid und die ethische Säuberung zu wehren, und zwar mit allen möglichen Maßnahmen und Methoden, einschließlich Waffen. Die Reaktion des Widerstands im Gazastreifen ist legitim, wobei die Hamas, der Islamische Dschihad und die Volksfront zur Befreiung Palästinas angesichts der israelischen Aggression der letzten 75 Jahre an vorderster Front stehen. Es handelt sich um Aktionen der Konfrontation gegen die Besatzung im Einklang mit dem Völkerrecht, wie sie in Vietnam, Algerien und Südafrika im Kampf gegen die Apartheid und in anderen Regionen der Welt stattfanden.

„Israel“ hat die Palästinenser seit seiner Gründung militärisch angegriffen. In den Jahren 2008/2009, 2012, 2014, 2015, 2018 und 2021 hat es massive Angriffe durchgeführt. Zurzeit praktiziert es einen groß angelegten Völkermord durch die Ermordung von Zivilisten, zumeist Kindern, durch die Bombardierung von Wohngebieten, Schulen und Krankenhäusern unter dem falschen Vorwand der „Bekämpfung von Hamas-Terroristen“.

Es handelt sich um einen völkermörderischen Krieg, dessen terroristische Aktionen von „Israel“ darauf abzielen, das Land des bereits belagerten Gazastreifens zu beschlagnahmen, um illegale jüdische Siedlungen zu erweitern, systematisch die Menschenrechte zu verletzen und die erschütternde Zahl von mehr als 5.500 politischen Gefangenen in zionistischen Gefängnissen und mehr als 2.500 Kriegsgeiseln, darunter mehr als 500 Kinder, anzuhäufen.

Für den palästinensischen Widerstand ist es undenkbar, unmoralisch und ungerecht, von den Palästinensern, die ständig von der israelischen Militärbesatzung unterdrückt und geknechtet werden, zu erwarten, dass sie sich den erniedrigenden Bedingungen „Israels“ fügen. Es gibt keinen Präzedenzfall in der modernen Geschichte, in dem ein Volk dem Raub seiner Heimat zugestimmt hat, ohne sich zu wehren. In diesen 75 Jahren hat das palästinensische Volk eindeutig bewiesen, dass es keine Ausnahme sein wird. So griffen sie entschlossen zu den Waffen, um Gaza und Palästina von Unterdrückung und zionistischer Kolonialbesetzung zu befreien. Lang lebe der Widerstand in Gaza!

