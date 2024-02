Die Huthis und Gaza mit Jacob Reimann und Annuschka von 99 zu EINS

Dank an Jacob Reimann für sein Video

Die Huthis und Gaza Jacob Reimann

Deutschland befindet sich im Krieg, sagt der Kommandant der Fregatte „Hessen“, die seit einigen Tagen gegen Angriffe der jemenitischen Houthi-Rebellen auf die internationale Schifffahrt kämpft.

Statt sich endlich für einen Frieden in Gaza starkzumachen – was die Houthi-Angriffe sofort stoppen würde -, dreht Deutschland immer weiter an der Eskalationsspirale. Der Einsatz der „Hessen“ ist ein historischer und seine Bedeutung geht weit über die aktuelle Lage hinaus: Schritt für Schritt will Deutschland wieder Großmacht werden und die Angriffe der Houthis werden hier als Anlass genommen, um sich in den Meeren um die Arabische Halbinsel herum zu positionieren und militärische Macht zu projizieren.

Überall das wurde ich von Annuschka für den linken Podcast 99zuEINS interviewt.

Jacob Reimann

