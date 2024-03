Die Internationalisierung des neoliberalen Schocks

von Lucas Leroz

29. Februar 20224

Heute können wir sagen, dass nach jahrelangen Versuchen in der ganzen Welt die Zeit für die Internationalisierung und Globalisierung des Krieges gekommen ist.

Die Betrachtung der Gegenwart im Lichte der in Astrid Kleins „Schock-Doktrin“ enthaltenen Formulierungen ist eine aufschlussreiche Herausforderung und macht die historische Bedeutung der durchgeführten Analyse deutlich, auch wenn sie meiner Meinung nach unter einer gewissen „historischen Pünktlichkeit“ leidet, wenn man die Zeitpunkte der Anwendung eines Prozesses betrachtet, der als „neoliberale ökonomische Schocktheorie“ bekannt geworden ist.

Kleins Analyse, die sich auf bekannte historische Fakten stützt, erzählt von geheimen CIA-Experimenten in Psychologie und Psychiatrie, von der Anwendung der Techniken in Pinochets Chile und vielen anderen Ländern (einschließlich des postsowjetischen Russlands) sowie von der neoliberalen Doktrin der „Chicago Boys“ von Milton Friedman, erzählt uns von einem Prozess, bei dem die Bevölkerung in einen permanenten Schockzustand versetzt wird, um sie unempfänglich zu machen (wie bei Lobotomie-Behandlungen), so dass unter dem Deckmantel des erzeugten Amorphismus extrem unpopuläre Maßnahmen angewendet werden, die vor allem den Interessen der Mehrheit diametral entgegenstehen. Der Prozess der Diskreditierung von Politik und Politikern selbst dient ebenfalls als Vorwand für diese Art von Maßnahmen. Nehmen Sie Trump, Bolsonaro, Milei, Meloni, Duda oder Zelensky. Die Art des demagogischen Schocks (durch Korruption, Massenmigration usw.) liefert einen Vorwand, der unter denselben Voraussetzungen funktioniert.

Angesichts der unbestreitbaren Aktualität des Ansatzes offenbart die Analyse der heutigen Welt nach dieser Theorie jedoch eine Wahrheit, die meiner Meinung nach die Idee einer gewissen „historischen Pünktlichkeit“ des neoliberalen Wirtschaftsschocks negiert. Meiner Meinung nach zeigte uns Astrid Kleins Ansatz seinerzeit eine Welt, in der die USA Transformationsprozesse in Gang setzten – und immer noch in Gang setzen -, die darauf abzielen, die nationale Souveränität und die Volkssouveränität, die Demokratie und die Freiheit der Völker zu untergraben, um ihre Nationen in den Dienst des neoliberalen und imperialistischen Akkumulationsprozesses zu stellen. Die aufeinanderfolgenden Zusammenstöße finden in abgegrenzten nationalen Räumen und in einer Chronologie statt, deren Ursprünge auf Pinochets Chile zurückgehen, der es aber an einer gewissen Kontinuität fehlt, so als hätten wir es mit einer Bande zu tun, die von Land zu Land springt, ohne jemals das Ganze zu erreichen.

Während der Ansatz von Klein eine gewisse nationale Eingrenzung vorschlägt, weisen uns die historischen Ereignisse der letzten 23 Jahre auf eine Globalisierung oder Internationalisierung der Schockdoktrin hin, auf ihre historische Kontinuität und auf eine totalisierende Dimension, die alle Dimensionen unseres Lebens von Anfang an und nicht nur bei der Ankunft umfasst.

In Anbetracht des heutigen Wissensstandes kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass die chronologisch zusammenhängenden Beispiele für die Anwendung der Schockdoktrin nichts anderes als Experimente sind, die ständig vervollkommnet werden und auf einen Epilog abzielen, einen Epilog, den wir heute erleben. Die Globalisierung und Internationalisierung des neoliberalen Schocks, zusammen mit seiner phänomenologischen Diversifizierung. Er betrifft nicht mehr nur die wirtschaftliche oder soziale Komponente, sondern auch das Gesundheitswesen, den Staat, die Sicherheit, die Verteidigung, die Information und die Propaganda. Dies ist die klare Umsetzung einer anderen Doktrin, der Doktrin der „Dominanz des gesamten Spektrums“.

Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich alles geändert! Am 11. September 2001 wurde die Welt von einem Terroranschlag spektakulären Ausmaßes erschüttert, der im Einsturz von drei Türmen in New York gipfelte. Es war, als hätte man Hollywood gebeten, einen Terroranschlag vorzubereiten. Die amerikanische – und westliche – Bevölkerung befand sich in einem Schockzustand, war fassungslos, und schon bald kam es zu direkten Angriffen auf die Lebensweise, die so viele für ewig – man erinnere sich an Fukuyama – und historisch perfekt hielten. In den USA kam es zur Veröffentlichung des Patriot Act und zum Beginn des Krieges gegen den Terror.

Die staatliche Überwachung wurde Teil des amerikanischen und etwas später auch des europäischen Lebens, insbesondere nach den erneuten Terroranschlägen in Spanien, England und Frankreich. Die nachgewiesene Verbindung zwischen den Tätern der Terroranschläge – Al-Qaida – und ihren Urhebern nahm kaum jemand zur Kenntnis oder wollte sie nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn wir heute in einen Supermarkt gehen, ein Museum besuchen, einen Anruf tätigen oder ein Foto machen, haben wir die Garantie, dass diese Informationen irgendwo im Weltraum verarbeitet, aggregiert, integriert, analysiert und gespeichert werden. Der Terrorismus ist zu einem Teil unseres Lebens geworden und unter diesem Vorwand zu einer Massenüberwachung. Bin Laden wurde zum Teufel höchstpersönlich, zum Dämon, der die Träume unserer kleinen Kinder terrorisierte, die vom allgegenwärtigen Pentagon und anderen Behörden des „tiefen Staates“ beschützt werden sollten. Es war dieser „tiefe Staat“, der die Gelegenheit nutzte, um die Folter zu verallgemeinern und zu normalisieren, Konzentrationslager wie Guantánamo und die geheimen oder nicht so geheimen Gefängnisse, in denen alle, die sich den imperialen Plänen widersetzen, noch heute festgehalten werden. Es war an der Zeit, den Terror zu internationalisieren, unter dem der Nahe Osten fast seit der Gründung der angelsächsischen Speerspitze in der Region, dem zionistischen Staat Israel und seinem berüchtigten Mossad, zu leiden hatte.

Im Jahr 2008 wurde die Welt von der Subprime-Krise erschüttert. Angeblich brach das amerikanische Bankensystem zusammen, und bald darauf folgten Europa und viele andere Länder der Welt. Der Vorwand der Bankenkrise, kombiniert mit dem Schock der Staatsverschuldung, schuf den idealen sozialen Boden für die Akzeptanz von Maßnahmen, die die Rechte der Arbeitnehmer und ihrer Familien hemmungslos angreifen, wie es sie in den westeuropäischen Ländern noch nie gegeben hat. Osteuropa hatte diese Erfahrung bereits mit dem Zusammenbruch der UdSSR gemacht.

Löhne, Renten, Urlaub, Tarifverhandlungen, Vereinigungsfreiheit, Streikrecht, öffentliche Arbeitsplätze, Arbeitszeiten, verschiedene Subventionen, öffentliche Gesundheitsdienste, Bildung, Wohnraum – alles wurde mit einer Zerstörungswut beschnitten, die nur noch von Mileis Wahnsinn übertroffen wurde. Dies ist eine bekannte historische Tatsache, die durch die Verschlechterung der Lebensbedingungen der Opfer dokumentiert und bewiesen ist: Die neoliberale Dystopie hat nie funktioniert, nicht einmal vorübergehend. Sie ist nur die aggressivste Form der Akkumulation, die sich in Absaugung, Plünderung und regelrechter Ausplünderung materialisiert und Werte und latentes soziales Potenzial vernichtet.

Diese beiden Schockmomente, der Sicherheitsschock im Jahr 2001 und der Wirtschaftsschock im Jahr 2008, stehen im Gegensatz zu dem, was bis Ende der 1990er Jahre hier und da mit den Interventionen des Internationalen Währungsfonds in verschiedenen Ländern geschah; diese beiden Fälle stellten einen ehrgeizigen Sprung im Modus Operandi der herrschenden Eliten dar; die neoliberale Ausplünderung wurde nun in großem Stil und auf breiter Basis durchgeführt und profitierte von der internationalen institutionellen und normativen Architektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden war und nach dem Zusammenbruch der UdSSR voll und ganz dominierte.

Man war bereit, von der punktuellen, fallweisen und begrenzten Prüfung zu ihrer Globalisierung überzugehen. Anstatt Land für Land anzugreifen, mit dem IWF als Katalysator für den Prozess der Dollarisierung und der Aneignung (hauptsächlich durch Privatisierungen) von Kapital und finanziellem Einfluss, oder mit dem Pentagon als Vorhut der Kräfte der „Freiheit und Demokratie“; mit dem 11.07.2001 und der „Subprime-Krise“ konnten wir alle die Internationalisierung und Globalisierung der Schockdoktrin miterleben. Die neoliberalen Schockwellen wurden transnational und global übertragen. Nur wenige Länder widersetzten sich ihren Auswirkungen und ihrer Verwendung als Vorwand für die Durchsetzung drakonischer wirtschaftlicher und sozialer Maßnahmen. Diejenigen, die es taten – und tun – leiden unter den „Sanktionen aus der Hölle“! Es war an der Zeit, die anderswo geschaffene Grausamkeit in Borrels „Garten“ zu bringen.

Die Menschen hatten sich noch nicht von diesen beiden Schocks erholt, als wir von den Krämpfen eines noch größeren, unendlich stärkeren und mächtigeren Schocks geweckt wurden. Die Covid-19-Pandemie. Wenn die vorangegangenen Pandemien funktioniert hatten und niemand, der einigermaßen fähig war, die Berichte in Frage gestellt und verkompliziert hatte, warum dann nicht etwas noch Überwältigenderes versuchen? Die Bilder aus Wuhan gingen um die Welt, und den Chroniken zufolge sollten allein in China Millionen von Menschen sterben… Nur um später festzustellen, dass es genau dort nicht passierte.

Impfstoffe sind zu einem Teil unseres Lebens geworden wie nie zuvor, teuer bezahlt und vorzugsweise aus den USA. Diejenigen, die überall auf der Welt produziert wurden, standen bis auf wenige Ausnahmen und reichlich Reserven nicht auf der westlichen Speisekarte. Ursula von der Leyen handelte maßgeschneiderte Verträge aus, die heute geheim und mit Löschungen versehen sind, damit sie nicht vollständig gelesen werden können, und kaufte das Äquivalent von 5 Impfstoffen pro europäischem Bürger, die meisten davon aus dem Labor, das von ihrem eigenen Mann geleitet wurde. Es war eine Zeit, in der wir alle jeden Tag mit dem Geräusch oder der Lektüre der täglichen Meldungen über Todesfälle und Infektionen aufgewacht sind. Die Folge von Schocks dauerte buchstäblich zwei Jahre, und nie zuvor hatte die Menschheit einen Schock dieses Ausmaßes erlebt.

Aber auch wenn die von den amerikanischen Pharmakonzernen in diesem Prozess der neoliberalen Globalisierung des Gesundheitswesens, die gerade von Krankheiten lebt, eingenommenen Gelder Rekorde erreicht haben, die von Phizer, Moderna, Johnson&Johnson und anderen nie zuvor erzielt wurden, beschränkten sich die Schockwellen nicht auf diesen Akt der regelrechten Ausplünderung, bei dem Steuergelder zur Finanzierung der Entwicklung, des Erwerbs, der Verteilung und der Verabreichung von Impfstoffen herangezogen wurden. Eine weitere Lotterie war die der diagnostischen Tests. Nie zuvor haben private Testlabors so viel profitiert.

Doch wer glaubt, dass unter dem Deckmantel der neoliberalen Schockwellen die Ausplünderung bei Impfstoffen und diagnostischen Tests stehen geblieben ist, der irrt. Die Welt hat eine ganze Welle der Privatisierung des Gesundheitswesens erlebt, die aus der Zunahme der relativen Finanzkraft der Pharmaindustrie und der Gesundheitsdienste resultiert. Mit mehr wirtschaftlicher Macht als je zuvor (und es war schon viel), als Ergebnis der stattgefundenen Ausplünderung, dauerte es nicht lange, bis sie diese nutzten, um einen noch nie dagewesenen Druck auf die öffentlichen Gesundheitsdienste auszuüben und zu versuchen, sie zu privatisieren. Sie finanzieren Parteien, bezahlen Informationskampagnen, Fernsehsendungen, Konferenzen und sogar… neue und mögliche Pandemien!

Um die Schockwellen, die Angst und den Schrecken noch zu verstärken, schloss sogar die Gesellschaft ihre Pforten, so wie sie es im Mittelalter tat, als die Pest kam. Es war eine Zeit, in der die großen Unternehmen brutale Gewinne aus Entlassungen erzielten, die von den Staaten, insbesondere den europäischen, mit einer Prämie bezahlt wurden. Sie hörten auf, produzierten nichts mehr, machten aber weiterhin Gewinn… Gibt es etwas Besseres als das? Das Gejammer hörte jedoch nicht auf, und wie immer regnete es Subventionen auf die Unternehmen – zunächst auf die kleinen Unternehmen -, die jedoch wie immer und bei ihrer Ankunft in den Taschen der Großen landeten.

Wieder einmal wurden die Rechte der Arbeitnehmer, die Meinungsfreiheit, die Meinungsfreiheit und sogar die Presse- und Informationsfreiheit mit Füßen getreten. In der Mainstream-Presse wurde die geringste Kritik mit Schweigen übergangen. Wie die „Twitter-Akten“ enthüllten, scheuten die großen Gesundheitskonzerne keine Mühen, um ihre Spuren von Korruption, Krankheit und Blut zu verwischen. Und am Ende, nach so viel Desinformation, Zensur und Manipulation, fangen die Menschen langsam an zuzugeben, dass auch Impfstoffe töten, wobei die Verteidiger dieser Pandemie-Therapie sich in fadenscheinige Rechtfertigungen über die angeblich höhere Sterblichkeit von Covid-19 ergehen.

In den USA, dem Land, das die Impfstoffe hergestellt hat, starben die meisten Menschen. Und bitte sehen Sie es mir nicht nach, die wichtige Rolle von Impfstoffen und öffentlicher Impfpolitik zu leugnen, wenn sie fair und der Erhaltung der Gesundheit gewidmet sind und nicht dem Profit von Krankheiten. Was hier passiert ist, ist etwas ganz anderes: Eine Krankheit wird eingeführt, die wie eine Schockwelle wirkt, um die Leute dazu zu bringen, ihre Wachsamkeit fallen zu lassen und teure Impfstoffe zweifelhafter Herkunft zu verkaufen. Impfstoffe mit beschleunigten und unzuverlässigen Tests, manipulierten, versteckten und zensierten Ergebnissen, die der Mehrheit der westlichen Bevölkerung aufgezwungen wurden. Das Recht auf freie Wahl wurde verletzt, indem zum Beispiel Reisende gezwungen wurden, sich impfen zu lassen. Wenn die Bemühungen so weit gehen und so viele Rechte mit Füßen getreten werden, indem man dafür bezahlt, vorhandene Informationen zu verbergen, dann liegt das daran, dass etwas nicht gut erklärt wird.

Von 2020 bis 2022 war es an der Zeit, die Experimente zu globalisieren, von denen bereits bekannt war, dass sie in armen Ländern, insbesondere in Afrika, stattfanden. Wenn der Krieg gegen den Terror den terroristischen Schock als Vorwand für Invasion, Plünderung, Kontrolle, Zensur, Verfolgung und Überwachung globalisiert hat – Prozesse, die bereits in afrikanischen Ländern, im Nahen Osten, in Asien und Lateinamerika erprobt worden waren -, so ging es bei Covid-19 darum, den pandemischen Schock, der zuvor in verarmten Ländern erprobt worden war, auszuweiten. Länder, in denen die Armut als Vorwand genutzt wird, um neue Übertragungsmethoden und innovative Schockbehandlungen zu testen. Es schockiert mich nicht im Geringsten, dass ein Großteil dieser Arbeit auch im berüchtigten Kissinger-Bericht theoretische Unterstützung findet, der sich der Suche nach Lösungen zur Kontrolle der Weltbevölkerung widmet. Die geheimen Laboratorien, die wir überall finden, werden uns sicherlich immer wieder neue Schockwellen bescheren.

Heute können wir sagen, dass nach jahrelangen Tests in der ganzen Welt die Zeit für die Internationalisierung und Globalisierung des Krieges gekommen ist. Nach Euromaindan begann ein ganzer Prozess der Normalisierung des Krieges, der Angst und des Schreckens des Krieges in unserem täglichen Leben. Zunächst mit der Art und Weise, wie die militärische Sonderoperation gehandhabt wurde, die als barbarische Invasion charakterisiert wurde, bei der neue Schocks in der westlichen Bevölkerung ausgelöst wurden, sei es durch falsche Erzählungen wie das „Massaker von Buka“, die Bombardierung von „Schulen und Krankenhäusern“, die berüchtigte – und karikaturistische – Bombardierung des KKW Saporoshje, bei der man sagen kann, dass es voller russischer Soldaten ist und gleichzeitig von ihnen bombardiert wird; die allgegenwärtige Möglichkeit chemischer, biologischer und nuklearer Angriffe durch dieselben alten Leute: die „höllischen und bösen“ Russen.

Unter dem Deckmantel der Schockwellen werden Krieg, Waffenlieferungen und Investitionen in den militärisch-industriellen Komplex normalisiert, während Gesundheit, Wohnen, Bildung und Löhne auf der Strecke bleiben; der – bisher unmögliche – Atomkrieg dringt allmählich in unsere Köpfe ein, insbesondere durch die ständige Drohung mit einer „Invasion der NATO“ durch Russland. Niemand spricht über den Unsinn, den dies bedeutet, oder über die historische und wissenschaftliche Widersprüchlichkeit der Hypothese. Es ist nicht die Zeit dafür, es ist die Zeit für den Propagandaschock.

Und wenn der Konflikt in der Ukraine die Internationalisierung des ewigen Krieges ermöglichte, der ein ganzes Europa in seinen eigenen wirtschaftlichen und sozialen Selbstmord zog, so ermöglichte der ukrainische Schock eine andere Globalisierung, die der einheitlichen Propaganda, die eines einzigen Narrativs. Niemals zuvor war ein Narrativ auf der internationalen Bühne so gefestigt. Es ist wieder dieselbe Methode: Schocks in mehreren Dosen, so viele wie nötig, bis selbst die Kritiker keine Reaktion mehr zeigen. Nicht weil das Narrativ wahr ist, sondern weil es erstickend wirkt.

Dieser Schock hat einen weiteren Vorwand für Angriffe auf unsere Rechte geliefert, die diesmal direkt die Meinungs- und Redefreiheit betreffen. Tatsache ist, dass das Erbe dieser Therapie die Internationalisierung und Normalisierung der Zensur ist, sei es direkt durch russische Sender oder indirekt durch alle Gegner in den sozialen Netzwerken. Nie wieder werden Informationen so zirkulieren wie bisher, und sie werden unter dem Vorwand gefiltert, dass wir uns vor Desinformation und Propaganda schützen müssen. Mit anderen Worten, aufeinanderfolgende Schocks der Desinformation und Propaganda, die zu einer Zensur gegen die Wahrheit führen. Denn die Zensur ist, damit wir uns nicht täuschen, immer gegen die Wahrheit gerichtet. Sie zielt immer darauf ab, die Wahrheit zu verbergen, die Möglichkeit des Vergleichs, die dialektische Bewegung im Aufbau des Denkens.

Aus dieser Entwicklung können wir zwei direkte Schlussfolgerungen ziehen: Der Prozess der Anwendung der Schockdoktrin hat sich vom Nationalstaat zur ganzen Welt entwickelt; er hat sich auch von der finanziellen Komponente zu umfassenderen Komponenten wie dem totalen Krieg entwickelt; immer in einer zunehmenden Logik der Entwicklung vom Geringsten zum Komplexsten, bis hin zu unserer totalen Zerstörung, wenn wir es nicht verhindern.

Dies ist die Bewegung, die zur Verfeinerung, Ausweitung und Globalisierung der Schockdoktrin geführt hat, vom Besonderen zum Allgemeinen. Die am stärksten verarmten Länder dienen als Versuchskaninchen für den Test, der dann auf die ganze Welt verallgemeinert wird. Dies ist das Wesen der amerikanischen und westlichen Hegemonie; deshalb steht sie in direktem Widerspruch zu den Interessen der Völker!

Und sie bringen uns in eine Welt der permanent induzierten, internationalen, vielschichtigen und totalisierenden Schocks, immer unter dem Vorwand der „Schutzbedürftigkeit“; aber das Ergebnis ist eindeutig: mit jeder Sitzung, mit jeder Schicht finden wir uns zunehmend geknebelt, konditioniert und verarmt.

Der ultimative Widerspruch: Je mehr wir geschockt sind, desto mehr werden wir entwaffnet!