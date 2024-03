When The Imperial Media Report On An Israeli Massacre In what many are now calling the Flour Massacre, at least 112 Gazans were killed and hundreds more injured after Israeli forces opened fire on civilians who were waiting for food from much-needed aid…

Wenn die imperialen Medien über ein israelisches Massaker berichten

Von Caitlin Johnstone

1. März 2024.

Bei einem Massaker, das viele als „Mehlmassaker“ bezeichnen, wurden mindestens 112 Menschen aus dem Gazastreifen getötet und Hunderte weitere verletzt, nachdem israelische Streitkräfte am Donnerstag das Feuer auf Zivilisten eröffnet hatten, die in der Nähe von Gaza-Stadt auf Lebensmittel aus dringend benötigten Hilfslieferwagen warteten.

Erste Untersuchungen von Euro-Med Human Rights Monitor ergaben, dass die Menge sowohl mit automatischen Gewehren der IDF als auch von israelischen Panzern beschossen wurde und dass Dutzende von Schussopfern nach dem Vorfall in Krankenhäuser eingeliefert wurden.

Israels Version der Ereignisse hat sich natürlich im Laufe des Tages geändert, da die Verantwortlichen für die Berichterstattung herausfinden, wie sie die öffentlich verfügbaren Informationen am besten so gestalten können, dass sie den PR-Interessen Israels nicht schaden. Gegenwärtig gibt Israel zu, dass die IDF-Truppen tatsächlich auf die Menschenmenge geschossen haben, nachdem sie dies zuvor geleugnet hatten, behauptet aber, dass dies nicht die Ursache für die meisten Opfer war, sondern dass es die Palästinenser waren, die sich gegenseitig in einer menschlichen „Stampede“ niedertrampelten, die ihnen Schaden zufügten. Das aktuelle Argument lautet im Wesentlichen: „Ja, wir haben auf sie geschossen, aber das ist nicht der Grund für ihren Tod“.

Die IDF behauptet, die israelischen Truppen hätten nur deshalb auf die Palästinenser geschossen, weil sich die Soldaten von ihnen „bedroht“ fühlten, was zeigt, dass es keine Gräueltat gibt, die Israel begehen könnte, ohne sich selbst als Opfer darzustellen. Israels Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir nutzte die Gelegenheit, die IDF für ihren heldenhaften Kampf gegen die gefährlichen Palästinenser zu loben und zu argumentieren, dass der Vorfall beweise, dass es zu gefährlich sei, weiterhin Hilfslieferungen nach Gaza zuzulassen.

So furchtbar die israelische Propagandamaschine bei dieser Gräueltat auch war, die westlichen imperialen Medien waren noch schlimmer. Die verbale Gymnastik, die sie in ihren Schlagzeilen vollführen, um zu vermeiden, dass Israel verhungernde Menschen, die auf Nahrung warten, massakriert, wäre wirklich beeindruckend, wenn es nicht so schauerlich wäre.

„Als hungrige Gazaner einen Konvoi bedrängen, ein Gedränge von Leichen, israelische Schüsse und ein tödlicher Tribut“ lautet eine Überschrift der New York Times, wie die Zusammenfassung einer Episode einer Netflix-Krimiserie.

„Chaotische Hilfslieferungen enden tödlich, weil Israelis und Gaza-Beamte sich gegenseitig die Schuld zuschieben“, lautet eine unverständlich kryptische Schlagzeile der Washington Post.

„Biden sagt, dass Todesfälle im Zusammenhang mit der Lebensmittelhilfe im Gazastreifen die Waffenstillstandsgespräche erschweren“, so The Guardian. „Todesfälle im Zusammenhang mit Nahrungsmittelhilfe“? Ernsthaft?

„Mehr als 100 Tote, weil Menschen auf Hilfe warten, sagt das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium“, lautet eine Schlagzeile der BBC. Der britische Staatssender wendet hier eine bewährte Taktik an, um die Zahl der Todesopfer in Zweifel zu ziehen, indem er sie absichtlich mit der Hamas in Verbindung bringt, obwohl die Zahlen des Gesundheitsministeriums von Gaza als so zuverlässig gelten, dass der israelische Geheimdienst sie in seinen eigenen internen Aufzeichnungen verwendet.

„Mindestens 100 Tote und 700 Verletzte bei chaotischem Zwischenfall“, schreibt CNN, als ob es sich um eine außer Kontrolle geratene Verbindungsparty handeln würde.

„Gemetzel in Gaza inmitten israelischer Schüsse“ lautet eine weitere CNN-Schlagzeile, als ob das Gemetzel und die israelischen Schüsse zwei voneinander unabhängige Phänomene wären, die nur unglücklicherweise ungefähr zur gleichen Zeit stattfanden.

CNN bezeichnet die Morde auch immer wieder als „Todesfälle durch Nahrungsmittelhilfe“, als ob es die Nahrungsmittelhilfe wäre, die sie getötet hat, und nicht das Militär einer ganz bestimmten und sehr namhaften Staatsmacht.

(Es ist an dieser Stelle wahrscheinlich erwähnenswert, dass CNN-Mitarbeiter anonym über andere Kanäle berichtet haben, dass es innerhalb des Senders einen einzigartig aggressiven Druck von oben gab, die Berichterstattung stark zugunsten israelischer Informationsinteressen zu beeinflussen, was vor allem durch den neuen CEO Mark Thompson vorangetrieben wurde).

Das passiert also, wenn die imperialen Medien über ein israelisches Massaker berichten, falls Sie neugierig waren und seit dem 7. Oktober oder den Jahrzehnten davor nicht mehr aufgepasst haben. Die Propagandadienste der westlichen Presse agieren auf eine Art und Weise, die sich in der Regel nicht vom Spinmeistering westlicher Regierungsbeamter unterscheiden lässt, indem sie das westliche Imperium und seine Verbündeten in ein positives und seine Feinde in ein negatives Licht rücken.

Dies geschieht, weil die westlichen Massenmedien nicht dazu da sind, über das Geschehen in der Welt zu berichten und zu informieren, sondern um Zustimmung für den politischen Status quo und die ihn stützende weltbeherrschende Machtstruktur zu erzeugen. Der einzige Unterschied zwischen unserer Propaganda und der Propaganda einer rücksichtslosen Diktatur besteht darin, dass die Menschen, die unter einer Diktatur leben, wissen, dass sie mit Propaganda gefüttert werden, während die Menschen im Westen darauf trainiert sind, zu glauben, dass sie eine unparteiische, sachliche Berichterstattung zu sich nehmen.

Die Zerstörung des Gazastreifens macht jedoch immer mehr Menschen im Westen darauf aufmerksam, dass dies geschieht, denn je krasser die Gräueltaten sind, desto mehr muss die Propagandamaschine sie decken. Das öffnet sogar der Propagandamaschinerie selbst die Augen, weshalb wir Dinge erleben wie CNN-Mitarbeiter, die ihren eigenen CEO verpfeifen, und Mitarbeiter der New York Times, die The Intercept mitteilen, dass ihre Chefs bei der Produktion von Gräuelpropaganda, in der Massenvergewaltigungen durch die Hamas am 7. Oktober behauptet werden, ein äußerst ungeheuerliches journalistisches Fehlverhalten begangen haben.

Das einzig Gute an den Geschehnissen in Gaza ist, dass sie den westlichen Menschen vor Augen führen, dass alles, was man ihnen über ihre Gesellschaft, ihre Medien und ihre Welt erzählt hat, eine Lüge ist. Die Illusion bekommt Risse, und diejenigen von uns, denen Wahrheit, Frieden und Gerechtigkeit am Herzen liegen, müssen dazu beitragen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Von dort aus wird ein echter Wandel zu einer echten Möglichkeit.

_________________

Übersetzt mit deepl.com

