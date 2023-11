What was the purpose of Elon Musk’s visit to Israel? X CEO Elon Musk, who has been accused of platforming anti-Semitic posts, visits kibbutzim attacked by Hamas.

Die Israel-Reise von Elon Musk: Was war der Zweck, was hat er Netanjahu gesagt?



28. November 2023

Der CEO von X, Elon Musk, dem vorgeworfen wird, antisemitische Beiträge veröffentlicht zu haben, besucht von der Hamas angegriffene Kibbuzim.

Der Milliardär Elon Musk, dem vorgeworfen wird, antisemitische Inhalte auf seiner Social-Media-Plattform X zu verbreiten, hat am Montag den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu während seines Besuchs in Israel getroffen.

In Begleitung von Netanjahu besuchte der Tech-Milliardär auch einen Kibbuz, der am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern überfallen wurde. Der Angriff forderte 1.200 Tote und war der Auslöser für Israels bisher tödlichsten Militärangriff auf Gaza. Fast 15.000 Palästinenser wurden durch die israelische Bombardierung der Küstenenklave getötet.

Musk soll den Krieg Israels gegen den Gazastreifen nach dem Besuch, der während des Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel stattfand, unterstützt haben.

Musk erklärte sich außerdem bereit, über sein Satellitenunternehmen Starlink ohne israelische Genehmigung keinen Internetzugang für den Gazastreifen bereitzustellen.

Hier erfahren Sie alles über Musks Besuch in Israel und seine Bedeutung.

Warum hat Elon Musk Israel besucht?

Musks Besuch in Israel, der inmitten eines Waffenstillstands zwischen der Hamas und Israel stattfand, folgt auf Reaktionen auf einen Beitrag auf X, der von vielen als antisemitisch bezeichnet wurde und eine Welle von Anzeigenrückzügen von der Plattform durch Unternehmensriesen wie Apple und IBM auslöste, was X möglicherweise Millionen von Dollar kostete.

Anfang dieses Monats stimmte Musk einem Beitrag in den sozialen Medien zu, in dem er jüdische Menschen beschuldigte, „dialektischen Hass“ gegen Weiße zu schüren. Musks Äußerungen wurden in den Vereinigten Staaten vom Weißen Haus als „abscheulich“ verurteilt.

Musk wurde auch beschuldigt, Werbung von Großunternehmen neben neonazistischen und weißnationalistischen Inhalten zuzulassen.

X sieht sich auch einer Untersuchung der Europäischen Union wegen der Verbreitung von Desinformationen und gewalttätigen Inhalten über Israels Krieg gegen Gaza gegenüber.

Musk hat Feststellungen von Organisationen wie der Anti-Defamation League (ADL) und dem Center for Countering Digital Hate, wonach X einen Anstieg von Hassreden zu verzeichnen hat, seit er letztes Jahr CEO wurde, entweder kritisiert oder bestritten.

X hat Media Matters verklagt, nachdem es die Medienaufsichtsbehörde beschuldigt hatte, einen Algorithmus zu manipulieren, um Werbekunden zu vergraulen.

Die Aufsichtsbehörde bezeichnete die Klage als „leichtfertig“.

Wohin ist Musk gereist und was hat er auf seiner Reise gesagt?

In Begleitung von Netanjahu und anderen Sicherheitskräften besuchte Musk den Kibbuz Kfar Aza, der am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern angegriffen wurde. Außerdem wurden ihm Aufnahmen des Hamas-Angriffs gezeigt, und er traf einige Familien von Menschen, die in israelische Gefangenschaft geraten waren.

„Es war erschütternd, den Schauplatz des Massakers zu sehen“, sagte Musk später in einem X-Space-Gespräch mit Netanjahu und fügte hinzu, Israel habe „keine andere Wahl“ als die Hamas zu eliminieren.

In dem kurzen, per Livestream übertragenen Gespräch auf X stimmten Musk und Netanjahu darin überein, dass die Hamas ausgerottet werden muss – eine Mission, die Israel als Rechtfertigung für seine Militäroffensive benutzt hat, die überwiegend zivile Opfer gefordert hat.

„Man muss zuerst das giftige Regime loswerden, so wie man es in Deutschland und in Japan getan hat. Ja, im Zweiten Weltkrieg“, sagte Netanjahu.

Musk erwiderte: „Es gibt keine Wahl. Es gibt keine Wahl.“

Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog sagte Musk während eines Treffens, dass er im weltweiten Kampf gegen den Antisemitismus eine große Rolle spielen müsse.

„Wir müssen alles Notwendige tun, um den Hass zu stoppen“, antwortete Musk laut einer von Herzogs Büro veröffentlichten Erklärung.

Warum begleitete Netanjahu ihn Wochen, nachdem er ihn gebeten hatte, den Antisemitismus zu verurteilen?

Auf dem X-Space sagte Netanjahu, Musks Besuch in Israel zeige seine Solidarität mit Israel.

„Die Tatsache, dass Sie hierher gekommen sind, spricht meiner Meinung nach für Ihr Engagement, eine bessere Zukunft zu sichern“, sagte er.

Netanjahu erinnerte Musk daran, dass die beiden bei ihrem letzten Gespräch über künstliche Intelligenz gesprochen hatten. Er sagte dem Tech-CEO, dass in Israel „großartige Talente vorhanden sind“ und verwies auf die israelische Herstellung von iPhones und den Betrieb der Navigations-App Waze.

Netanjahu hatte Musk bereits am 18. September in Kalifornien getroffen, wo der israelische Premierminister ihn nach einer wochenlangen Kontroverse über Antisemitismus auf X dazu aufforderte, ein Gleichgewicht zwischen dem Schutz der freien Meinungsäußerung und der Bekämpfung von Hassreden zu finden.

Musk sagte daraufhin, er sei gegen Antisemitismus und gegen alles, was „Hass und Konflikte fördert“, und wiederholte seine früheren Aussagen, dass X keine Hassreden fördern würde.

Eine israelische Regierungsquelle bezeichnete den Besuch am Montag als Folgemaßnahme zu dem Treffen im September.

Warum wird die Reise von Musk kritisiert?

Der Besuch von Musk in Israel wird von einigen Befürwortern Israels und Palästinas kritisiert.

Esther Solomon, Chefredakteurin der israelischen Zeitung Haaretz, kritisierte Musks Reise in einem Beitrag auf X als „PR-Besuch“.

In einem Meinungsbeitrag auf der Nachrichtenseite bezeichnete Haaretz-Korrespondent Ben Samuels Israels Umarmung von Musk als „Verrat an den Juden“ und als „Schandfleck für Netanjahus Erbe“.

Musk wurde im Internet auch dafür kritisiert, dass er den Gazastreifen trotz der durch israelische Bomben verursachten Zerstörungen und Toten nicht besucht hat.

Was hat Musk über den Zugang von Starlink nach Gaza entschieden?

Musk hat sich mit Israel „im Prinzip“ darauf geeinigt, dass der Internetzugang nach Gaza über Starlink erfolgen kann, allerdings nur mit von Israel betriebenen Einheiten und mit Genehmigung des israelischen Kommunikationsministeriums.

Im Oktober hatte CEO Musk gesagt, dass Starlink die Konnektivität zu international anerkannten Hilfsorganisationen in Gaza unterstützen wird“.

Als der Gazastreifen nach dem Stromausfall im Oktober in Dunkelheit versank, appellierten Nutzer der sozialen Medien an Musk, der belagerten Enklave über Starlink einen Internetzugang zu verschaffen.

Das Unternehmen nutzt für den Internetzugang Satellitentechnologie anstelle von Kabeltechnologie und kam auch der Ukraine zu Hilfe, als das Land während des Krieges mit Russland mit Stromausfällen zu kämpfen hatte.

Die sofortige Bereitstellung des Starlink-Zugangs für die Ukraine veranlasste Musk zu dem Vorwurf, mit zweierlei Maß zu messen, wenn es um den Krieg Israels gegen den Gazastreifen geht.

Auch Israel hat sich zuvor gegen eine Starlink-Verbindung für den Gazastreifen ausgesprochen und bestritten, dass die Hamas diese für „terroristische Aktivitäten“ nutzen würde.

