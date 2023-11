The dirty tactics of Zionist censorship against pro-Palestine voices From doxxing to death threats, Zionists are turning to intimidation tactics to silence pro-Palestine voices on college campuses and in the media.

Die schmutzigen Taktiken der zionistischen Zensur gegen pro-palästinensische Stimmen



Von Verleumdungen bis hin zu Morddrohungen – Zionisten greifen zu Einschüchterungstaktiken, um pro-palästinensische Stimmen an Hochschulen und in den Medien zum Schweigen zu bringen.

von Chris Hedges

27. November 2023

Aktivisten nehmen an einer Schweigedemonstration auf der Treppe des Kapitolgebäudes teil, um einen Waffenstillstand und dringende humanitäre Maßnahmen für den Gazastreifen und das palästinensische Volk am 8. November 2023 in Washington DC, USA, zu fordern. Die Aktivisten unterstützten auch die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib, nachdem das Repräsentantenhaus eine Resolution verabschiedet hatte, um sie wegen ihrer Äußerungen zum israelischen Angriff auf Gaza zu verurteilen. Foto von Mostafa Bassim/Anadolu via Getty Images

Dylan Saba, ein Anwalt von Palestine Legal, wurde vom Guardian gebeten, einen Artikel über die Unterdrückung pro-palästinensischer Stimmen zu schreiben – nur um dann in letzter Minute informiert zu werden, dass sein Artikel gestrichen wurde. Saba reiht sich ein in die Reihe zahlloser pro-palästinensischer Aktivisten und Stimmen, die mit Kündigungen, Doxxing, Schikanen, Zensur und sogar Morddrohungen bedroht wurden. Saba nimmt am Chris Hedges Report teil, um den sich verschärfenden Krieg gegen die bürgerlichen Freiheiten zu diskutieren, der sich mit der wachsenden öffentlichen Empörung über Israels Verbrechen in Gaza entwickelt.

Studio Produktion: David Hebden, Adam Coley

Nachbearbeitung: Adam Coley

Chris Hedges: Auf Lastwagen, die über den Campus der Columbia University und der Harvard University fahren, sind öffentlich die Namen und Gesichter der Studenten zu sehen, die einen Brief unterschrieben haben, in dem sie die Universitäten auffordern, ihre Beziehungen zu Israel zu beenden. Diese Lastwagen werden jetzt vor den Häusern der Studenten geparkt. Ein weiterer Lastwagen steht an der Universität von Pennsylvania und fordert die Präsidentin Liz Magill zum Rücktritt auf, nachdem sie sich beschwert hatte, die Universität fördere Antisemitismus, indem sie im September ein pro-palästinensisches Festival zulässt.

Große Geldgeber dieser Universitäten, darunter der Milliardär Marc Rowan, Chef des Private-Equity-Riesen Apollo Global Management, der der Wirtschaftshochschule der Universität Pennsylvania 50 Millionen Dollar gespendet hat, haben angekündigt, dass sie Spenden zurückhalten und den Rücktritt der Universitätspräsidenten der Universität Pennsylvania und von Harvard fordern werden. Die renommierte Anwaltskanzlei Davis Polk hat drei Stellenangebote zurückgezogen, die Studenten gemacht worden waren, die verdächtigt wurden, die Harvard-Erklärung und eine ähnliche Erklärung an der Columbia University unterzeichnet zu haben.

Diese öffentlichen Schikanen sind nur ein kleines Beispiel für die weit verbreitete Kampagne, mit der jeder zum Schweigen gebracht werden soll, der die Belagerung des Gazastreifens anprangert und einen Waffenstillstand fordert. Hunderte von Social-Media-Konten berichten, dass die weltweit größten Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, X, YouTube und TikTok Konten zensieren oder die Reichweite von pro-palästinensischen Inhalten aktiv reduzieren, eine Praxis, die als Shadow-Banning bekannt ist. Autoren, Aktivisten, Journalisten und Filmemacher behaupten, dass Hashtags wie #freePalestine und #IstandwithPalestine sowie Nachrichten, die Unterstützung für von israelischen Streitkräften getötete Zivilisten ausdrücken, von den Medienplattformen unterdrückt werden.

Große Konferenzen im Nahen Osten mussten abgesagt werden. So hat die orthodoxe jüdische Handelskammer erfolgreich Druck auf Hilton Hotels ausgeübt, damit diese die Veranstaltung der US-Kampagne für palästinensische Rechte in Houston absagen, bei der die Kongressabgeordnete Rashida Tlaib als Hauptrednerin auftreten sollte, und sie als „Konferenz für Hamas-Anhänger“ und „Judenhasser“ bezeichnet. Die Kammer setzt sich auch dafür ein, Starbucks zu zwingen, Filialen zu schließen und Tausende von Mitarbeitern zu entlassen, „die die Hamas unterstützen“, nachdem ihre Gewerkschaft eine Erklärung veröffentlicht hatte, in der sie sich mit Palästina solidarisch erklärte.

Schließen Sie sich Tausenden von Menschen an, die sich auf unseren Journalismus verlassen, um sich in komplexen Themen zurechtzufinden, verborgene Wahrheiten aufzudecken und den Status quo in Frage zu stellen – mit unserem kostenlosen Newsletter, der zweimal wöchentlich direkt in Ihren Posteingang geliefert wird:

Sie hat sogar einen Boykott der Kaffeekette unter dem Slogan „Eine Tasse Starbucks zu trinken, bedeutet, eine Tasse jüdisches Blut zu trinken“ gestartet. Der Council on American Islamic Relations musste sein jährliches Bankett in Arlington, Virginia, absagen, nachdem er Bombendrohungen erhalten hatte. Die wenigen palästinensischen Stimmen, die durch die Medienblockade dringen, wie die von Noura Erakat, einer palästinensisch-amerikanischen Menschenrechtsanwältin, die live auf CBS und ABC auftrat, werden dann oft gelöscht. Erakat sah, wie die Abschnitte, in denen sie sprach, aus den Online-Wiederholungen der Sendungen entfernt wurden. Die Frankfurter Buchmesse wurde beschuldigt, „palästinensische Stimmen zum Schweigen zu bringen“, nachdem eine Preisverleihung zu Ehren eines Romans der palästinensischen Schriftstellerin Adania Shibli abgesagt worden war. In der Zwischenzeit erhalten offizielle israelische Sprecher und Politiker sowie ihre Unterstützer reichlich Sendezeit, um jeden, der gegen Israels Abschlachten der Palästinenser in Gaza protestiert, als Apologeten oder Sprecher von Terroristen zu beschuldigen.

Über diese Zensur spricht mit mir Dylan Saba, Anwalt bei Palestine Legal. Er wurde von einem Redakteur der Zeitung The Guardian beauftragt, über die Kampagne zu schreiben, mit der kritische Stimmen zu Israels Angriffen zum Schweigen gebracht werden sollen. Beginnen wir also mit diesem Ausmaß an Zensur, das wahrscheinlich seit den Ereignissen des 11. Septembers nicht mehr vorgekommen ist. Ich war einer derjenigen, die versuchten, die Aufrufe zum Einmarsch in den Irak anzuprangern. Aber lassen Sie uns die Intensität und das Ausmaß der Zensur darlegen und dann vielleicht auf die Ursachen dafür eingehen.

Dylan Saba: Danke, Chris, und vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben und dieses wichtige Thema ansprechen und zur Sprache bringen. Wie Sie sagten, ist dies ein Ausmaß an Unterdrückung, das in der modernen Geschichte der Palästina-Solidaritätsbewegung völlig ohne Beispiel ist. Ich arbeite also für Palestine Legal. Wir sind eine juristische Non-Profit-Organisation, die Leute vertritt, die sich für die Rechte der Palästinenser einsetzen, und wir wurden 2014 gegründet, und wir haben so etwas noch nie erlebt. Wir hatten in den letzten Wochen Hunderte von Anfragen für Rechtsbeistand, die die Gesamtzahl der Anfragen des letzten Jahres in den Schatten gestellt haben.

Es ist also ein exponentieller Anstieg. Es betrifft Studenten, Angestellte, Professoren und Leute aus allen möglichen Branchen. Wir haben eine Welle von Entlassungen als Vergeltung für Beiträge auf privaten Social-Media-Konten zur Unterstützung der Rechte der Palästinenser erlebt. Wir haben erlebt, wie Studentengruppen überwacht und von verschiedenen Ebenen aus unterdrückt wurden, von der Bundesregierung über die Landesregierung bis hin zu einzelnen Universitätsverwaltungen. Wir haben erlebt, wie Professoren ihre Vorlesungen absagen mussten und von ihren E-Mails ausgeschlossen wurden. Die Bandbreite der politischen Äußerungen, die ins Visier genommen werden, ist groß und reicht von ganz banalen Aufrufen zum Waffenstillstand bis hin zu radikaleren Äußerungen, und sie ist weit verbreitet.

Es ist wichtig, ein paar Dinge zu beachten: Zum einen ist dies eine Reaktion auf den massiven Anstieg der pro-palästinensischen Unterstützung in den USA, auf die Tatsache, dass die Palästina-Solidaritätsbewegung große Fortschritte gemacht hat, und dass es immer mehr Leute gibt, die bereit sind, sich für die Freiheit der Palästinenser einzusetzen. Natürlich wird dies unterdrückt, weil diese wachsende Bewegung eine Bedrohung für die Israel-Lobby ist, eine Bedrohung für Organisationen, die sich für Israel einsetzen, und für Leute, die die Interessen der US-Regierung und die Interessen des US-Imperiums vertreten, die diese Interessen ebenfalls teilen.

Der Vergleich mit der Zeit nach dem 11. September, obwohl ich damals noch ein Kind war, ist wahrscheinlich treffend, und wir haben dies als ein McCarthy’sches Niveau der Unterdrückung beschrieben. Ich möchte hier auf einen wichtigen Unterschied hinweisen: Dies geschieht jetzt in der Ära der sozialen Medien, und das hat besondere Bedenken und Auswirkungen auf normale Personen, die vielleicht nicht berühmt oder bekannt sind, und das ist die Einführung von Doxxing als besonders abscheuliche Taktik.

Sie haben dies in Bezug auf die Lastwagen auf dem Campus erwähnt. Was wir beobachten, ist, dass College-Studenten, Personen, die sich äußern, oder sogar für eine so harmlose Aktion wie das Entfernen eines Plakats, gefilmt werden, dass dieses Filmmaterial dann an große Medien wie Fox News gesendet wird, und dass es Leute im Internet gibt, die nachforschen, herausfinden, wer diese Studenten sind, ihre Namen veröffentlichen, und dann werden diese Personen mit einer Flut von diskriminierenden Kommentaren, Drohtexten, E-Mails, Anrufen, Todesdrohungen und abscheulichen Bemerkungen bombardiert und im Grunde zum Schweigen gebracht.

Diese Taktik ist weit verbreitet und hat die negative Konsequenz, dass sie die Menschen zum Schweigen bringt. Die Leute haben Angst, sich zu äußern, weil sie befürchten, dass sie verleumdet werden, dass sie ihren Job oder ein zukünftiges Jobangebot verlieren. Die Doxxing-Taktik wird von den israelischen Gruppen schon seit einiger Zeit angewandt. Die Leute kennen wahrscheinlich die Canary Mission, stopantisemitism.org, einige schwarze Listen im Internet, die sich auf diese Taktik der Online-Verleumdung und des Doxxing spezialisiert haben, aber wir erleben sie gerade in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.

Chris Hedges: Nun, wie Sie wissen, ist das nicht neu. Es hat sich exponentiell entwickelt, weil es jahrelange Angriffe gegen die BDS-Bewegung gab, besonders an Universitäten, die sie verboten haben. Ich habe an der Northeastern University gesprochen, gleich nachdem sie die Studenten für Gerechtigkeit in Palästina verboten hatten, und so hat sich das aufgebaut, und natürlich wurde in der Vergangenheit die Macht der Spender genutzt. Es war also bereits ein grundlegendes System vorhanden.

Dylan Saba: Ja, absolut. Wie Sie sagten, sind die Taktiken nicht neu, und im Allgemeinen war diese Taktik der Unterdrückung und des Schweigens der wichtigste Schachzug der israelischen Interessengruppen in den letzten 10 oder 15 Jahren, zum Teil, weil die Pro-Israel-Leute erkannt haben, dass sie die Auseinandersetzung mit der Substanz nicht wirklich gewinnen können. Die Tatsache, dass diese Debatten an Arbeitsplätzen und Universitäten stattfinden, ist eine wirklich schlechte Nachricht, wenn Israel die rechtsfaschistischste Regierung hat, die es je hatte, und in jüngster Zeit nur noch rechtsgerichtete Regierungen hatte, und die Enteignung von palästinensischem Land unvermindert weitergeht. Die Siedlungen werden weiter ausgebaut, der Gazastreifen wird regelmäßig angegriffen, und es gibt keine politische Hoffnung auf Fortschritte bei den Verhandlungen. Es gibt also nicht wirklich viel, was man sagen kann, um das israelische Regime und das, was es tut, zu rechtfertigen, und so war die Taktik im Grunde, okay, dann müssen wir diese Kritik unterdrücken, damit sie nicht anfängt, Auswirkungen auf die Politik der US-Regierung zu haben.

Chris Hedges: Was wissen wir über diejenigen, die hinter diesen Gruppen stehen, die oft auf dem Campus angesiedelt sind und die Hillel-Häuser als Außenposten von APAC nutzen? Was können Sie uns über die Struktur und die Funktionsweise dieser Gruppen sagen?

Dylan Saba: Nun, wir wissen, dass es einige große Organisationen gibt, deren Aufgabe es ist, diese Basisorganisation zu unterdrücken. Es handelt sich also um Organisationen wie die ADL und das Brandeis Center, die vorgeben, gegen Antisemitismus zu kämpfen. Das hat zur Folge, dass die Definition von Antisemitismus in einer Weise verwischt wird, die für jüdische Studenten sehr schädlich ist und sich auch gegen jüdische Studenten richtet, weil jüdische Studenten einen großen Teil der Palästina-Solidaritätsbewegung in den USA ausmachen.

Und vor allem, wie Sie erwähnten, die Rolle von Hillel, einer Organisation, die eine explizit pro-israelische Politik verfolgt und dennoch vorgibt, ein Zuhause für alle jüdischen Studenten auf dem College-Campus zu sein, führt dazu, dass antizionistische Juden kein religiöses Zuhause haben, das sie auf dem Campus unterstützt, und dass sie zusammen mit arabischen, muslimischen und palästinensischen Studenten wegen ihrer Organisation zur Zielscheibe werden. Ebenso gibt es einige extrem rassistische Elemente dieser Unterdrückung verschiedener Formen der Überwachung, die aus dem Rechtsparadigma und der Infrastruktur des Sicherheitsstaates nach dem 11. September hervorgegangen sind, bei denen Studentengruppen und Aktivisten überwacht werden, was insbesondere palästinensischen, arabischen und muslimischen Studenten schadet.

Chris Hedges: Nun, der Dokumentarfilm The Lobby, der in den USA nie ausgestrahlt wurde, Electronic Intifada hat eine Raubkopie veröffentlicht, aber sie haben einen Studenten undercover in diese amerikanisch-jüdischen zionistischen, pro-israelischen Gruppen geschickt, und eines der Dinge, die herauskamen, war, wie sie im Wesentlichen Studenten rekrutieren, um andere Studenten auszuspionieren.

Dylan Saba: Ja, das haben wir gesehen. Spionage, Infiltration und Überwachung sind allesamt Bedrohungen für die Palästina-Organisation auf dem Campus. Auf jeden Fall.

Chris Hedges: Lassen Sie uns über die Medien sprechen. Es gibt praktisch nur eine Stimme, die über diesen Konflikt berichtet, aber diese Kontrolle der Informationen, diese Zensur, hat sich natürlich auf die Plattformen der Mainstream-Medien ausgeweitet.

Dylan Saba: Ja, absolut. Vieles von dem, was wir in Bezug auf Vergeltungsmaßnahmen am Arbeitsplatz sehen, findet in den Medien statt. Es gibt also Redakteure von Zeitschriften, die gefeuert werden, nur weil sie Aufrufe zum Waffenstillstand verbreiten.

Chris Hedges: Oh, war das Artforum?

Dylan Saba: Das stimmt, das stimmt. Es gibt, wie Sie schon sagten, Palästinenser, die in großen Nachrichtensendungen auftreten und deren Beiträge nicht ausgestrahlt werden, und Sie haben Noura erwähnt, aber es gibt auch andere Beispiele. Im Grunde genommen wird jeder Palästinenser, der sich in den Nachrichten zu Wort meldet und etwas anderes tut als die Toten in Gaza zu beklagen, jeder, der den notwendigen politischen Kontext zum Verständnis der Geschehnisse liefert, zensiert und zum Schweigen gebracht. Und das ist ein Prozess, bei dem die Medien Zustimmung für das produzieren, was die USA in Gaza unterstützen, und dabei geht es absichtlich darum, den Kontext zu entfernen, und es geht auch darum, die Sorgen der Amerikaner auf diese Panik über das, was College-Studenten tun und sagen, zu lenken.

Es ist extrem gefährlich, dass Israel mit voller Rückendeckung und Unterstützung der USA in Gaza diese schrecklichen Gräueltaten begeht, die von vielen als Völkermord bezeichnet werden, auch von den führenden Völkermordforschern. Und das ist eine sehr gefährliche Botschaft für Leute, die die israelische Politik, die israelische Apartheid und das, was im Moment passiert, unterstützen, und dieser Abstieg ist sehr gefährlich. Zensur ist also der Schlüssel. Die Neuausrichtung oder der Versuch, die Aufmerksamkeit der Amerikaner auf das zu lenken, was College-Studenten sagen, ist im Grunde ein Versuch, politischen Dissens in einem der wichtigsten Momente für politischen Dissens in der Geschichte des Landes zu unterdrücken.

Chris Hedges: Sie haben eine sehr effektive Arbeit geleistet, um die Sprache zu kontrollieren. Es lässt sich nicht leugnen, dass der Raketenbeschuss durch die Hamas ein unterschiedsloses Kriegsverbrechen ist, oder dass die Tötung von Zivilisten in der Re’im ein Kriegsverbrechen ist, aber während sie sehr schnell bereit sind, die Hamas wegen Kriegsverbrechen anzuprangern, werden sie nicht dieselben Maßstäbe an Israel anlegen, das seit Jahrzehnten ungeheuerliche Kriegsverbrechen begangen hat.

Wir können bis zu den ethnischen Säuberungen im Jahr 1948 und den 50 Dörfern zurückgehen, in denen es Massaker gab, bis hin zu dem, was sie heute im Westjordanland tun. Sprechen Sie über diesen Unterschied in Bezug auf die Standards und die Sprache, denn es ist eine Schwarz-Weiß-Frage. Israel verstößt eindeutig gegen internationales Recht, nicht nur in Bezug auf das, was es den Menschen in Gaza antut, sondern auch in Bezug auf die Besatzung selbst.

Dylan Saba: Sie sprechen einen wichtigen Punkt an, und die Grundlage für diese Unterscheidung ist Rassismus. Es ist genau der antipalästinensische Rassismus, der es den Leuten erlaubt zu sagen, dass es keinen Unterschied zwischen den Palästinensern in Gaza und der Hamas gibt, was genau die Botschaft der israelischen Regierung ist. Sie sagen es ganz offen. Sie sagen, dass sie sie nicht anders behandeln, und sie sagen, dass der Gazastreifen voller Terroristen ist. Diese Unterscheidung basiert auf rassistischen Annahmen über Palästinenser.

Sie basiert auf der Fähigkeit, Muslime, Araber und Palästinenser pauschal als Bedrohung für die israelische und jüdische Sicherheit darzustellen. Das ist es also, was hinter den Verleumdungen steckt, und das ist es, was die nackte völkermörderische Rhetorik auf israelischer Seite und auf der Seite der USA ermöglicht, die diese Aktionen unterstützen. Das ist es, was es ermöglicht, diese Rhetorik aufrechtzuerhalten und die offen gesagt schwachsinnigen Erklärungen Israels, dass sie das internationale Recht respektieren oder dass sie sich an das internationale Recht halten, obwohl es offensichtlich ist – man muss sich nur die Bilder aus Gaza ansehen – dass sie die zivile Infrastruktur zerstören. Das ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Sie können sich die Opferzahlen ansehen, die niemand bestreitet, obwohl es einige Anzeichen dafür gab, dass Biden sie anzweifelte, aber ich glaube, er hat das zurückgenommen. Tausende von Kindern werden getötet, und die Zahl der zivilen Opfer ist wahnsinnig hoch.

Das entspricht auf keinen Fall dem Standard der Unverhältnismäßigkeit des internationalen Rechts. Ganz zu schweigen von den kollektiven Bestrafungsmaßnahmen wie dem Abstellen von Strom und Wasser. Es gibt also nackte Verstöße gegen das Völkerrecht, die von den Medien eklatant ignoriert werden, und dann gibt es noch die Komplizenschaft bei der Vermengung der in Gaza lebenden Palästinenser, von denen die Hälfte Kinder sind, mit den Aktionen der Hamas.

Chris Hedges: Worauf führen Sie diese Feigheit sowohl der Medien als auch der politischen Klasse zurück? Ist es Zweckmäßigkeit oder Karrierismus? Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache? Denn es ist sehr schwer, von diesen Bildern wegzugehen und nicht zu verstehen, was vor sich geht.

Dylan Saba: Die Menschen haben Angst um ihre Arbeitsplätze. Wir von Palestine Legal haben über 100 Drohungen mit dem Verlust des Arbeitsplatzes gesehen, und das ist es, was uns erreicht hat, Dutzende von Menschen, die bereits entlassen wurden, und wir haben diesen Trend auch in den Medien gesehen. Die Leute sind eingeschüchtert, weil es bei vielen dieser etablierten Medieninstitutionen höhere Leute gibt, die, offen gesagt, Zionisten sind und die Aktionen Israels unterstützen und sehr erschrocken darüber sind, dass es einen wachsenden Chor von Menschen in den USA gibt, die das, was Israel tut, zu Recht als Völkermord bezeichnen. Und in Krisenmomenten wie diesen werden wir in eine defensive Haltung gedrängt, weil es diese massive Welle von Rassismus und Vergeltungsmaßnahmen gibt, aber wir sehen auch große diskursive Sprünge.

Hunderttausende von Menschen gehen auf die Straße, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt, und die Menschen sprechen mit neuen Begriffen über das, was mit den Palästinensern geschieht, was Israel tut, und das hat einen großen Sprung im Denken der Menschen bewirkt. Die Bilder sind entsetzlich und schockierend, und das bewegt die Menschen wirklich, und das stellt eine echte Bedrohung für diejenigen dar, die in die Fortsetzung der US-Unterstützung für Israel und Israels völkermörderische und expansionistische Politik investiert haben.

Chris Hedges: Eine der Taktiken, die sie insbesondere gegen BDS-Aktivisten angewandt haben, ist die Kriminalisierung von Menschen, die sich zu den palästinensischen Menschenrechten äußern, im Rahmen des Gesetzes. Können Sie über dieses Mittel sprechen?

Dylan Saba: Auf jeden Fall. Das ist also Teil der rechtlichen Infrastruktur, die nach dem 11. September 2001 und sogar davor entstanden ist, und das sind eine Reihe von wirklich weitreichenden… Nun, es gibt also zwei Dinge: Es gibt die Gesetze, die gegen BDS erlassen wurden, aber wir sehen auch, dass Gesetze über die materielle Unterstützung des Terrorismus angewandt werden oder darauf Bezug genommen wird. Das sind extrem weit gefasste und vage Gesetze, die benutzt wurden, um politischen Dissens zu unterdrücken und Hilfe zu kriminalisieren, Hilfe nach Gaza zu schicken und andere Formen der Unterstützung.

Chris Hedges: Nun, so haben sie auch die Holy Land Foundation verhaftet, die –

Dylan Saba: Genau richtig.

Chris Hedges: – Das war eine Wohltätigkeitsorganisation.

Dylan Saba: Genau richtig. Letzte Woche hat Gouverneur DeSantis in Florida eine Anweisung an das System der Universität von Florida herausgegeben, die SJPs, das sind die palästinensischen Studentengruppen im System der Universität von Florida, mit Verweis auf diese Gesetze zu deaktivieren. Das ist eine lächerliche Anschuldigung. Es ist ein eklatanter Verstoß gegen den ersten Verfassungszusatz. Es wird auf jeden Fall vor Gericht angefochten werden, aber es ist ein Beispiel für die Unterdrückungsmaßnahmen auf staatlicher Ebene. Aber es ist nicht nur auf staatlicher Ebene. Es gibt auch eine Resolution, die einstimmig verabschiedet wurde, ich glaube im Senat, die die Studentenorganisation verurteilt und sie im Grunde mit der Hamas gleichsetzt.

Das ist eine unglaublich, unglaublich gefährliche Bedrohung für unsere bürgerlichen Freiheiten in diesem Land. Es ist eine unglaublich gefährliche Bedrohung für die Rechte der Menschen, sich politisch zu organisieren und politisch zu widersprechen. Wie Sie bereits erwähnten, gab es auch organisierte Versuche, illegale Boykott- und Desinvestitionsmaßnahmen im Rahmen der Sanktionsbewegung durchzuführen. In den meisten Staaten gibt es derzeit Anti-BDS-Gesetze, die versuchen, die gewaltfreie Organisierung zur Unterstützung der palästinensischen Befreiung zu delegitimieren.

Chris Hedges: Sie sind palästinensisch-jüdischer Abstammung. Eines der Dinge, die ich immer interessant fand, und Sie haben darauf hingewiesen, ist, dass, wenn ich mich mit Studenten für Gerechtigkeit und Palästina-Gruppen an Universitäten treffe, ein erheblicher Prozentsatz dieser Studenten jüdisch ist. Können Sie etwas über Ihre Generation von Menschen sagen, die aus der jüdischen Gemeinschaft kommen? Ich glaube nämlich nicht, dass sie hinter Israel stehen. Dann möchte ich Sie bitten, über die Bedeutung der christlichen Rechten zu sprechen. Die christliche Rechte ist ein Faktor in dieser Sache, weil sie auch eine politische Kraft ist, die auf der Seite der extremen Rechten in Israel steht.

Dylan Saba: Ja, absolut. Wie Sie bereits erwähnten, bin ich sowohl Jude als auch Palästinenser und arbeite seit etwa 10 Jahren als Organisator an diesem Thema; vor 10 Jahren war ich Student. Die jüngere jüdische Gemeinschaft in den USA steht der palästinensischen Befreiung viel offener gegenüber und ist in dieser Frage viel aktiver als die Generationen davor. Das hat zu einer echten Kluft zwischen den Generationen innerhalb der jüdischen Gemeinschaft geführt, aber es hat auch viel Hoffnung geweckt, dass wir tatsächlich eine pluralistische Gerechtigkeitsbewegung zu diesem Thema aufbauen können.

Und das stellt eine Bedrohung dar. Es ist eine Bedrohung für die Pro-Israel-Gruppen, für die ältere Generation, die auf die Unterstützung der jüdischen Gemeinschaft zählt, um Israels Verbrechen zu rechtfertigen, und sie verlieren diese Unterstützung. Die Daten zeigen, dass sie diese Unterstützung verlieren, und das ist ein wachsender Trend, und es ist schön zu sehen. Als ich als Student in der SJP war, war es eine unglaublich vielfältige Gruppe von Studenten; jüdische Studenten, ja. Palästinensische Studenten, ja, muslimische Studenten, und auch andere Studenten.

Und was wir in den letzten 10 Jahren zunehmend gesehen haben, ist, dass Studenten aus anderen Gruppen, Schwarze Studenten, asiatische Studenten und Studenten, die Teil anderer Gerechtigkeitskämpfe sind, die Verbindung mit dem palästinensischen Befreiungskampf erkennen, und wir sehen, dass eine breite Palette von antirassistischen Gruppen solidarisch mit den Palästinensern ist, und auch das ist eine Bedrohung. Auch das ist eine Bedrohung für die Leute, die sich vor einem wachsenden Bewusstsein für Rassengerechtigkeit fürchten und sich davor fürchten, dass der Kampf der Palästinenser in diese Botschaft einbezogen wird, weil das eine Bedrohung für ihr Narrativ darstellt.

Sie haben auch Recht, wenn Sie auf die christliche Rechte als einen wichtigen Akteur in diesem Bereich hinweisen. Die meisten Menschen sind sich dessen nicht unbedingt bewusst, aber die meisten Zionisten in den USA sind nicht jüdisch, sondern christlich. Der christliche Zionismus ist eine große Bewegung. Die Menschen unterstützen Israel aus ihren eigenen religiösen Gründen, aber auch wegen seiner Affinität zu rechtsgerichteten Projekten im weiteren Sinne, und das ist ein entscheidender Punkt, wenn wir oft in eine Lage gebracht werden, in der wir etwas artikulieren müssen, das eigentlich offensichtlich sein sollte, nämlich dass Antizionismus und Antisemitismus völlig getrennt sind.

Antisemitismus ist der Hass auf jemanden wegen seiner religiösen Identität, und Antizionismus ist eine grundsätzliche politische Position, die nichts mit Religion zu tun hat. Es geht darum, sich Israels Politik des Völkermords, der Apartheid und der Siedlerausbreitung zu widersetzen, und wir sind oft die Hauptverleumdung gegen palästinensische Organisatoren, und die Rechtfertigung für eine Menge dieser Unterdrückung, eine Menge dieser Überwachung ist Antisemitismus, und das ist im Grunde genommen zynisch. Es ist im Grunde eine falsche Anwendung von Diskriminierungsgrundsätzen und ein Vorwand, um politischen Dissens auf eine Art und Weise zu unterdrücken, die, wie ich bereits erwähnt habe, sehr gefährlich ist, weil es nicht im Interesse jüdischer Studenten oder jüdischer Menschen im Allgemeinen ist, die Bedeutung des Antisemitismus zu verwirren.

Chris Hedges: Das andere Problem ist, dass durch die Vermischung der beiden Begriffe die Angriffe auf Antisemitismus zunehmen, weil diese Angriffe mit Antizionismus verwechselt werden.

Dylan Saba: Ja, absolut. Es gibt also Leute, die in einem juristischen Forum und anderswo in den Medien das Argument vorbringen, dass Zionismus ein grundlegender Bestandteil der jüdischen Identität ist. Wie wir bereits gesagt haben, wissen wir, dass das nicht stimmt. Wir wissen, dass ein wachsender Teil der jungen Juden Antizionisten sind und sich mit den Palästinensern solidarisieren. Wir wissen, dass der Zionismus den Kern einer ganzen Reihe von politischen Ideologien und Überzeugungen bildet, die nichts mit der jüdischen Religion zu tun haben. Und doch beharren die Leute auf diesem Argument, und wie Sie sagten, hat das eine Menge unangenehmer Konsequenzen.

Chris Hedges: Wohin wird sich das Ihrer Meinung nach entwickeln? Sie haben selbst in kleinen Städten eine starke Basisbewegung. Ich wohne in Princeton, da waren am Montag wahrscheinlich 500 Menschen auf der Straße, um sich mit den Palästinensern zu solidarisieren. Und doch hat die politische Klasse die Medien selbst verkalkt. Wohin wird sich das alles Ihrer Meinung nach entwickeln?

Dylan Saba: Ja, das ist eine gute Frage. Wie Sie schon sagten, wächst die Graswurzelbewegung rasant und ist so groß wie nie zuvor. Am 4. November wird es einen Marsch auf Washington geben, der von der palästinensischen Jugendbewegung und anderen organisiert wird und allem Anschein nach absolut massiv sein wird. Und wir senden eine Botschaft an die politischen Entscheidungsträger in Washington, an die Universitätsverwaltungen, dass dies eine Kraft ist, die nicht unterdrückt werden kann, dass dieser Dissens mit dem, was die USA unterstützen, nicht ignoriert werden kann, und dass die Leute in Washington uns ernst nehmen müssen.

Wenn Joe Biden 2024 gewinnen will, braucht er junge Menschen, die für ihn stimmen. Er wird die Unterstützung der Wähler in Michigan brauchen, wo es eine große arabische Bevölkerung gibt, und ganz allgemein muss er für etwas eintreten und für etwas stehen. Überall in diesem Land gibt es Menschen, die aus Gewissensgründen sagen, dass Sie an einem Völkermord mitschuldig sind und einen Waffenstillstand fordern. Bislang hat diese Forderung aus den von Ihnen genannten Gründen im Kongress nicht viel Gehör gefunden. Ich hoffe und erwarte, dass sich das ändern wird. Mit jedem Tag, der vergeht, werden sich mehr und mehr Menschen der Verbrechen Israels bewusst, sehen die Bilder, die aus Gaza kommen, und sagen: Das lasse ich mir nicht gefallen. Nicht auf meine Kosten, nicht in meinem Namen.

Chris Hedges: Großartig. Das war Dylan Saba, ein Anwalt von Palestine Legal. Ich möchte The Real News Network und seinem Produktionsteam danken: Cameron Granadino, Adam Coley, David Hebden, und Kayla Rivara. Sie können mich unter chrishedges.substack.com finden.

Übersetzt mit Deepl.com

