Israeli army gassed my son ‚like Auschwitz,‘ mother of slain Israeli soldier says – The Grayzone An outraged Israeli mom has sparked an uproar after accusing the Israeli army of deliberately gassing her son to death while he was being held in a Gaza tunnel. Now she says the Israeli military had her son’s gravestone removed after her critical message went viral.

Die israelische Armee hat meinen Sohn “ vergast wie in Auschwitz „, sagt die Mutter eines getöteten israelischen Soldaten

von Wyatt Reed und Max Blumenthal

-18. Januar 2024

Eine empörte israelische Mutter hat einen Aufschrei ausgelöst, nachdem sie die israelische Armee beschuldigt hatte, ihren Sohn absichtlich zu Tode vergast zu haben, während er in einem Gaza-Tunnel gefangen gehalten wurde. Nun behauptet sie, das israelische Militär habe den Grabstein ihres Sohnes entfernen lassen, nachdem ihre kritische Nachricht im Internet verbreitet wurde.

Seine Ermordung reiht sich in eine Reihe von Angriffen des israelischen Militärs auf israelische Gefangene im Gazastreifen ein und wirft die Frage auf, ob es eine Politik des „friendly fire“ gibt, um Gefangenenaustausche zu verhindern.

Die Mutter eines inzwischen toten israelischen Soldaten, der am 7. Oktober von Hamas-Kämpfern gefangen genommen wurde, sagt, dass es das israelische Militär und nicht palästinensische Widerstandskämpfer waren, die ihren Sohn getötet haben. In einem kürzlich auf Facebook veröffentlichten Beitrag schrieb die israelische Mutter Maayan Sherman, dass ihr Sohn Ron „tatsächlich ermordet wurde – nicht von der Hamas“, sondern unter Umständen, die eher an „Auschwitz und die Duschen“ erinnern.

Die Ermordung ihres Sohnes, schrieb sie, sei „nicht durch zufällige Schüsse oder Kreuzfeuer, sondern durch vorsätzlichen Mord – Bombardierung mit Giftgas“ verursacht worden.

„Ron wurde aufgrund der kriminellen Nachlässigkeit aller hochrangigen Beamten der Armee und dieser verdammten Regierung entführt, die den Befehl gaben, ihn zu beseitigen, um eine Rechnung mit einem Terroristen aus Jabalya zu begleichen“, fügte sie hinzu.

Shermans Leiche wurde zusammen mit den Leichen der gefangenen Soldaten Nik Beizer und Elia Toledano im Dezember aus einem Tunnel in Gaza geborgen. Die Mainstream-Medien hatten zuvor die Palästinenser für die Tötung von mindestens einem der Gefangenen verantwortlich gemacht, dessen Tod in einer Publikation fälschlicherweise als „Hamas-Exekution“ bezeichnet wurde.

Israel hat sich geweigert, weitere Informationen zu den Todesumständen preiszugeben und erklärte in einer Pressemitteilung, es könne weder geleugnet noch bestätigt werden, dass sie durch Strangulation, Erstickung, Vergiftung oder infolge eines Angriffs der IDF [Israelische Verteidigungsstreitkräfte] oder einer Hamas-Operation getötet wurden. Shermans Mutter sagt jedoch, dass alle Beweise darauf hindeuten, dass die israelische Regierung ihren Sohn vorsätzlich getötet hat.

„Oh ja, man fand auch heraus, dass er mehrere gequetschte Finger hatte, offenbar aufgrund seiner verzweifelten Versuche, dem Giftgrab zu entkommen, das die IDF für ihn gegraben hatte, als er versuchte, frische Luft zu atmen, aber nur IDF-Gift einatmete“, so die trauernde Mutter weiter.

„Mein Liebster, möge ich an deiner Stelle sterben, was für einen Alptraum du durchgemacht hast. Ein Tod unter schrecklichen Qualen – und das alles auf Geheiß der IDF, der du so sehr vertraut hast und die du so sehr schätzt, und des [israelischen] Kabinetts“, schloss Sherman.

Mit Blick auf das israelische Regime stellte Sherman die Frage, ob die gleiche Entscheidung getroffen worden wäre, „wenn Bibis Sohn im Tunnel gewesen wäre… oder der Enkel von [Israels Verteidigungsminister Yoav] Gallant“? Würden sie auch „mit Gasbomben vergiftet werden“, fragte sie.

Shermans schonungslose Anprangerung hochrangiger israelischer Beamter ist einer der wenigen Einzelfälle, in denen israelische Bürger ihre Regierung öffentlich kritisieren. Nach den Razzien vom 7. Oktober verhängte die Netanjahu-Regierung ein striktes Redeverbot, und denjenigen, die einen Waffenstillstand forderten, drohten häufig lange Gefängnisstrafen wegen angeblicher Sympathie mit Terroristen.

Doch Shermans Verurteilung der israelischen Behörden war damit noch nicht beendet. Ein Grabstein, den sie über der letzten Ruhestätte ihres Sohnes aufstellen ließ, trug ebenfalls eine spitze Inschrift:

Sergeant Ron Sherman wurde von der israelischen Regierung entführt, im Stich gelassen und in Gaza geopfert“, hieß es auf dem Stein.

Das änderte sich jedoch am Mittwoch. Einen Tag, nachdem ihre Anprangerung der israelischen Behörden in den lokalen Medien für Aufruhr gesorgt hatte, schrieb Sherman erneut auf Facebook, dass das israelische Militär den Grabstein beschlagnahmt habe.

„Nach der Vertuschung der Tatsachen durch die IDF und das Verteidigungsministerium wurde der Stein, den ich auf das Grab meines Sohnes gelegt habe – ein Stein, der mir als seine Mutter wichtig war – vom Verteidigungsministerium gegen meinen Willen entfernt“, schrieb sie. „Während sie die Tatsache vertuschen, dass Ron zum Zwecke der Tötung eliminiert wurde – denken sie, dass das Entfernen des Steins von Rons Grab die Tatsachen klarstellen wird, wie sie sind.“

Aber die Tatsache bleibt, schrieb Sherman, dass „Ron wegen einer monströsen gescheiterten Regierung und einer gescheiterten Armee entführt wurde“.

Doch „das Einzige, was sie mir als seiner Mutter gelassen haben – der Stein, dem sie zugestimmt haben, auf seinem Grab zu ruhen, den ich aus meiner privaten Tasche bezahlt habe“ – wurde „vom Verteidigungsministerium entfernt, um seine Ermordung weiter zu vertuschen“, rief sie aus.

„Dies ist die Regierung und dies ist das Verteidigungsministerium“, schloss sie: „Vertuschung, Beseitigung lästiger Beweise, Opferung der Entführten, Vernachlässigung der trauernden Eltern.“

Tötet das israelische Militär absichtlich israelische Gefangene in Gaza?

Die empörte Behauptung der Familie Sherman, das israelische Militär habe ihren Sohn mit Gas getötet, folgt auf ein aufschlussreiches Geiselvideo, das am 15. Januar von den Al-Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Flügel der Hamas, veröffentlicht wurde. Das Video zeigt die Aussage von Noa Argamani, die am 7. Oktober während des Nova Electronic Music Festival im Süden Israels gefangen genommen wurde.

Nach Angaben von Argamani überlebte sie nur knapp eine Reihe von israelischen Luftangriffen und trägt mehrere Verletzungen davon:

„Ich befand mich in einem Gebäude“, erklärte sie. „Es wurde von einem IDF-Luftangriff bombardiert. F-16-Raketen trafen alle drei von uns. Zwei Raketen explodierten, eine nicht. In dem Gebäude waren wir mit Al-Qassam-Soldaten und drei Geiseln. Ich selbst, Itai Svirsky und Yossi Sharabi. Nachdem das Gebäude, in dem wir uns befanden, getroffen wurde, wurden wir alle unter den Trümmern begraben. Al-Qassam-Soldaten retteten mich und Itai, aber Yossi konnten wir nicht retten. Nach vielen Tagen wurden Itai und ich an einen anderen Ort gebracht. Während des Transports wurde Itai von einem IDF-Luftangriff getroffen und überlebte nicht.

In einer abschließenden Erklärung, die sich an die israelische Regierung richtete, erklärte Argamani: „Itai Svirsky und Yossi Sharabi sind durch unsere eigenen IDF-Luftangriffe gestorben. Beenden Sie diesen Wahnsinn und bringen Sie uns nach Hause zu unseren Familien.“

Am 14. Januar – dem 100. Tag seit dem 7. Oktober – schloss sich Ron Shermans Vater Alex der Forderung von Noa Argamani nach sofortigen Verhandlungen über die Freilassung der Gefangenen an: „Unsere heutige Botschaft an die israelische Regierung lautet: Die Zeit läuft ab!“ erklärte Alex Sherman bei einer Kundgebung der Familien der Entführten. „Jeder der Entführten könnte Ihr Vater, Ihr Sohn oder Ihre Tochter sein. Die Rückkehr der Entführten muss das einzige übergreifende Ziel sein. Es gibt kein anderes.“

Zum Leidwesen der israelischen Gefangenen, die in Gaza schmachten, hat ihre Regierung ein ausgeprägtes Desinteresse an einem verhandelten Gefangenenaustausch gezeigt.

Seit dem 7. Oktober hat das israelische Militär massenhaft „Hannibal“-Befehle erteilt, die den Beschuss von Häusern und Fahrzeugen, in denen sich entführte Personen befanden, mit Panzergranaten und Hellfire-Raketen erlaubten, was zur Tötung vieler israelischer Nichtkombattanten führte. Wie in einer Untersuchung der israelischen Sicherheitsreporter Ronen Bergman und Yoav Zeyton unter Berufung auf offizielle Militärquellen dargelegt, bestand das Ziel darin, einen politisch schmerzhaften Austausch einer großen Zahl palästinensischer Gefangener zu verhindern.

Vollständige YNet-Untersuchung vom 7. Oktober:

Bestätigung des Befehls zum Beschuss der „Hannibal“-Massen

-70 Autos wurden von israelischen Hubschraubern, Panzern oder Panzerabwehrraketen getroffen „und zumindest in einigen Fällen wurden alle Insassen des Fahrzeugs getötet“.

-Beschussvorschriften aufgegeben https://t.co/BY5a0GgmZx pic.twitter.com/eCcx5MW0wN

– Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 16, 2024

Seit Beginn des israelischen Militärangriffs wurden mindestens 36 entführte Israelis im Gazastreifen getötet. Neben Sherman, Svirsky und Sharabi gehören dazu auch Samer Al-Talalka, Alon Shamriz und Yotam Haim, die von Soldaten der israelischen Golani-Brigade erschossen wurden, als sie sich ihnen hemdsärmelig näherten, eine weiße Fahne schwenkten und auf Hebräisch um ihre Rettung baten.

Dazu gehört wahrscheinlich auch die Familie von Yarden Bibas, einem Israeli, der im Gazastreifen als Geisel festgehalten wird. In einem besonders beunruhigenden Geiselvideo, das von den Al-Qassam-Brigaden am 13. Dezember veröffentlicht wurde, ist ein weinender Bibas zu sehen, der Israel beschuldigt, seine Frau Sherry und seine beiden kleinen Kinder Ariel und Kfir bei einem Luftangriff getötet zu haben.

Der israelische Armeesprecher beharrte ohne Beweise darauf, dass seine Familie noch am Leben sei, und deutete an, dass die israelischen Bürger die „psychologische Kriegsführung“ ignorieren sollten, die in Bibas‘ Geiselvideo vermittelt wird.

Obwohl die israelische Militäraktion seit über 100 Tagen absolut versagt hat, die Gefangenen zu befreien, und unbestreitbar viele eigene Bürger getötet hat, befürwortet eine große Mehrheit der jüdischen Israelis eine Eskalation des Angriffs auf Gaza. In einer Umfrage des Israelischen Instituts für Demokratie vom 2. Januar gaben 56 % der Befragten an, dass die beste Möglichkeit, die verbleibenden Gefangenen zu befreien, die Fortsetzung der Militäroperation in Gaza sei. Nur 24 % sprachen sich für ein Abkommen mit der Hamas aus, obwohl durch den Austausch Anfang Dezember zahlreiche Israelis aus der Gefangenschaft zurückkehrten.

Angesichts der auf Rache ausgerichteten israelischen Öffentlichkeit, der brutalen Unterdrückung öffentlicher Aufrufe zur Waffenruhe durch die Polizei und fanatisch rechter Regierungsminister, die gegen die „Katastrophe“ des Gefangenenaustauschs wettern, sieht das Schicksal der Gefangenen in Gaza düster aus.

Nun spekulieren einige israelische Analysten offen darüber, dass das israelische Militär die Entführten absichtlich ins Visier nimmt, um der Hamas ein politisches Druckmittel zu entziehen. Der israelische Soziologe Yagil Levy schrieb in Haaretz: „Die Entscheidung der Regierung, den Gazastreifen trotz der Geiseln in den bombardierten Gebieten anzugreifen, kann als Erweiterung der ‚Hannibal‘-Direktive betrachtet werden.“

Da rechtsgerichtete Elemente in der Regierung einen Gefangenenaustausch als konträr zum erklärten Ziel der „Zerstörung“ der Hamas betrachten, schlussfolgerte Levy, „ist das Leben der Geiseln ein weiteres vernünftiges Opfer, das gebracht werden muss“.

Übersetzt mit Deepl.com



