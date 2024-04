Israeli capitulation exposes the lie behind Biden’s Gaza policy For months the Biden administration has insisted there’s little it can do to impact Israel’s genocidal assault on Gaza. The events of the last 24 hours have shown that this is a lie.

Monatelang hat die Regierung Biden darauf bestanden, dass sie wenig tun kann, um Israels völkermörderischen Angriff auf Gaza zu beeinflussen. Die Ereignisse der letzten 24 Stunden haben gezeigt, dass dies eine Lüge ist.



Die israelische Kapitulation entlarvt die Lüge hinter Bidens Gaza-Politik



Von Michael Arria



5. April 2024

Am Donnerstag veröffentlichte das Weiße Haus eine Zusammenfassung eines Telefongesprächs zwischen Präsident Biden und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu.

Biden rief während des Gesprächs zu einem sofortigen Waffenstillstand auf und sagte, dieser sei „unerlässlich, um die humanitäre Lage zu stabilisieren und zu verbessern und unschuldige Zivilisten zu schützen“. Er forderte Israel außerdem auf, konkrete Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu ergreifen, und deutete an, dass sich die US-Politik in der Region ändern könnte, falls Netanjahu der Aufforderung nicht Folge leisten würde. Bidens Aufforderung erging wenige Tage nach einem israelischen Angriff im Gazastreifen, bei dem sieben Mitarbeiter der humanitären Organisation World Central Kitchen getötet wurden und der weltweit Empörung auslöste.

Heute gab Israel bekannt, dass es die Soldaten, die an dieser Tötung beteiligt waren, bestrafen und den Grenzübergang Erez zwischen Israel und dem nördlichen Gazastreifen wieder öffnen wird. Mit anderen Worten: Bidens sanfter Tadel hat zu einigen kleinen Änderungen in der israelischen Politik geführt.

Die Abfolge der Ereignisse ist nicht überraschend. Es gibt eine lange Geschichte von Kursänderungen Israels auf Bitten der Vereinigten Staaten, einem Land, von dem es große Mengen an Militärhilfe erhält. Reagan setzte die Lieferung von Kampfflugzeugen an das Land aus, nachdem es einen irakischen Atomreaktor bombardiert hatte, und setzte Menachem Begin unter Druck, die Bombardierung des Libanon einzustellen. George H.W. Bush verweigerte Kreditgarantien, um Yitzhak Shamir dazu zu bringen, den Siedlungsausbau zu stoppen.

Wir haben sogar Beispiele für diese Dynamik während Bidens Präsidentschaft gesehen. Franklin Foers Buch The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future (Der letzte Politiker: Joe Bidens Weißes Haus und der Kampf um Amerikas Zukunft) beschreibt Gespräche zwischen Biden und Netanjahu, die während Israels Angriff auf den Gazastreifen 2021 stattfanden.

Biden „hielt den Mund“, nachdem Israel ein 12-stöckiges Gebäude bombardiert hatte, das Journalisten in Gaza-Stadt als Basis diente, und die Angriffe fortgesetzt wurden. Später im Wahlkampf wies Biden den Premierminister jedoch an, die Sache zu beenden. Netanjahu beharrte darauf, dass er mehr Zeit für die Bombardierung benötige, aber Biden soll ihm gesagt haben: „Hey, Mann, wir haben hier keine Startbahn mehr. Es ist vorbei.“

Netanjahu willigte Tage später widerwillig in einen Waffenstillstand ein.

Auch hier ist nichts von alledem besonders überraschend. Allerdings hat die Biden-Administration monatelang darauf bestanden, dass sie nur sehr wenig tun kann, um die Politik in der Region zu ändern, und so getan, als ob Israels politische Entscheidungen nichts mit den Vereinigten Staaten zu tun hätten, dem Land, das ihnen jährlich mehr als 4 Milliarden Dollar an Militärhilfe gewährt.

Diese Behauptung wird bei Pressegesprächen immer wieder aufgestellt.

Hier ein typisches Beispiel vom 27. Februar, bei dem der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, nach den Instrumenten gefragt wurde, mit denen die USA Einfluss auf Israel nehmen können.

„Eine Sache, die oft vergessen wird, ist, dass Israel, wie andere Länder in der Region auch, ein souveränes Land ist, das seine eigenen Entscheidungen trifft“, so Miller. „Die Vereinigten Staaten schreiben Israel nicht vor, was es zu tun hat, so wie wir keinem Land vorschreiben, was es zu tun hat.“

Ähnlich äußerte sich Miller im darauffolgenden Monat, als er zum israelischen Einmarsch in Rafah befragt wurde.

„Wir können ihnen nichts vorschreiben“, sagte er gegenüber Reportern. „Sie sind ein souveränes Land, und die Vereinigten Staaten können keinem souveränen Land etwas vorschreiben. Sie werden ihre eigenen Entscheidungen treffen, und das haben sie sehr deutlich gemacht, und wir würden nichts anderes von einem souveränen Land erwarten.“

Diese Lüge wird nicht nur vom Weißen Haus verbreitet, sondern auch von einem Großteil der Mainstream-Medien aufgegriffen. In den Wochen nach dem Angriff vom 7. Oktober haben wir viele Beispiele dafür gesehen.

„Biden konfrontiert die USA mit den Grenzen ihres Einflusses in zwei Konflikten“, lautet die Überschrift eines Artikels der New York Times vom 6. November aus diesem Genre. Der Artikel stellt den mächtigsten Mann der Welt als einen eingeschränkten Akteur dar, der nicht viel bewirken kann. Seit zehn Tagen drängt die Biden-Administration Premierminister Benjamin Netanjahu, „humanitäre Pausen“ bei der Bombardierung des Gazastreifens zuzulassen, in der Hoffnung, dass die amerikanische Sicherheitshilfe in Höhe von 3,8 Milliarden Dollar pro Jahr genügend Einfluss auf die Taktik des israelischen Führers haben würde“, versichert Sanger den Lesern. „Das hat sie nicht. Netanjahu wies Bidens Drängen auf größere Anstrengungen zur Vermeidung von Opfern unter der Zivilbevölkerung zurück…“

Sanger zitiert den Kongressabgeordneten und ehemaligen Marine Seth Moulton aus Massachusetts. „Es gibt eine lange Geschichte von US-Präsidenten, die erkennen, dass sie nicht so viel Einfluss auf Israel haben, wie sie dachten“, erklärt er, ohne Beispiele zu nennen.

In dem Maße, wie die Zahl der palästinensischen Todesopfer zunimmt und die Gräueltaten fortgesetzt werden, beginnt sich diese Position in der gesamten Meinungselite aufzulösen.

Nachdem Biden eine Erklärung abgegeben hatte, in der er seine Wut und sein Bedauern über den Tod der sieben Entwicklungshelfer zum Ausdruck brachte, schrieb David Sanger in der Times einen ganz anderen Artikel. Die Überschrift dieses Artikels lautete wie folgt: „Biden ist ‚empört‘. But Is He Willing to Use America’s Leverage with Israel?“

„Die Bedingungen für den Einsatz amerikanischer Waffen sind in der Regel Standardkost, einige werden vom Kongress auferlegt, andere vom Präsidenten oder dem Außenminister“, heißt es in dem Artikel. „Aber Israel war immer die Ausnahme. Selbst als Senator Chuck Schumer, Demokrat aus New York und Mehrheitsführer, eine leidenschaftliche Rede hielt, in der er auf Neuwahlen in Israel drängte – ein klarer Versuch, Herrn Netanjahu zu stürzen -, lehnte er es ab, eine Begrenzung der Waffen zu fordern. Als er am nächsten Tag darauf angesprochen wurde, sagte Herr Schumer, er wolle das Thema nicht einmal diskutieren.

„Es gibt andere Schritte, die Herr Biden fordern könnte“, heißt es weiter. „Zum Beispiel könnten die Vereinigten Staaten darauf bestehen, dass Hilfskonvois von den israelischen Streitkräften eskortiert werden oder dass nahe gelegene israelische Militäreinheiten in ständiger Kommunikation mit den Hilfslieferanten bleiben, ein Thema, das zwei US-Senatoren im Februar gegenüber Netanjahu ansprachen.“

Elise Jordan, politische Analystin, ehemalige Beraterin im Nationalen Sicherheitsrat und Redenschreiberin von Condoleezza Rice, brachte diesen Riss im Konsens in einer kürzlichen Folge von MSNBCs Morning Joe am besten zum Ausdruck.

„Ich habe es so satt zu hören, wie Präsident Biden ist“, sagte Jordan in der Runde. „Wenn er die Waffenverkäufe und die Bomben, die Zivilisten töten, stoppen will, kann er das tun. Er hat die Macht dazu. Wir brauchen seine Berater nicht, die zu Reportern gehen und darüber sprechen, wie verärgert sie sind.

„Was gestern passiert ist, wird immer noch passieren… wir brauchen keine weiteren Waffen oder Gelder, und das muss aufhören und an Bedingungen geknüpft sein. Es ist lächerlich, es geht unkontrolliert und ungehindert weiter, und wir sitzen herum und reden darüber, wie verärgert wir sind, während wir Milliarden von Dollar verpulvern“, fuhr sie fort.

Es ist lächerlich, und Biden könnte diese Scharade jederzeit beenden.

Übersetzt mit deepl.com



