For the defenders of Israel’s war on Gaza, the game is up Staunch allies calling themselves friends of Israel are beginning to realise they are also friends of the murderers of western aid workers, friends of genocide and friends of fascism

Ein Demonstrant hält ein Plakat mit dem Bild der australischen Entwicklungshelferin Zomi Frankcom, die bei einem israelischen Luftangriff in Gaza getötet wurde, während einer pro-palästinensischen Demonstration in Melbourne, Australien, am 3. April 2024 (Reuters)



Für die Verteidiger von Israels Krieg gegen Gaza ist das Spiel vorbei

Von David Hearst

5. April 2024

Strenge Verbündete, die sich Freunde Israels nennen, beginnen zu erkennen, dass sie auch Freunde der Mörder westlicher Entwicklungshelfer, Freunde des Völkermords und Freunde des Faschismus sind

Sechs Monate später stürzt das gesamte Gebäude ein, das es den israelischen Streitkräften ermöglichte, mehr als 33.000 Palästinenser zu töten und weitere 75.000 zu verletzen, eine Bevölkerung von mehr als 2,3 Millionen Menschen zu vertreiben und sie anschließend auszuhungern, den Norden des Gazastreifens zu zerstören, das Gesundheitswesen zu demontieren und zu signalisieren, dass sie in den nächsten sechs Monaten dasselbe in Rafah tun würden.

Politiker, die dieses Gemetzel als Israels Recht auf Selbstverteidigung darstellten, Journalisten, die am 7. Oktober mit fiktiven Horrorgeschichten über geköpfte Babys und Massenvergewaltigungen hausieren gingen, und Redakteure, die tagein, tagaus Berichte über Hilfskonvois ignorierten, die von israelischen Streitkräften ins Visier genommen wurden, eilen in Deckung.

Alle Argumente, mit denen sie dieses Gemetzel aufrechterhalten haben, bröckeln in ihren Händen – dass es sich um einen gerechten Krieg handelt, dass es Israel erlaubt sein muss, die Arbeit zu Ende zu bringen, dass die ergriffenen Maßnahmen verhältnismäßig sind, dass der Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof die Friedensgespräche behindert und ignoriert werden kann, dass das Vereinigte Königreich und die USA den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu gleichzeitig ermahnen und ihn weiterhin bewaffnen können.

Der Damm ist gebrochen. Außenminister Lord Cameron kann nicht länger Katz und Maus mit der Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Alicia Kearns, spielen, die vor einigen Tagen enthüllte, dass die Anwälte der Regierung wussten, dass Israel gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat.

Mehr als 600 prominente Anwälte, Akademiker und ehemalige Richter, darunter die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Lady Hale und zwei weitere ehemalige Richter des Gerichts, haben ein Schreiben unterzeichnet, in dem sie die britische Regierung davor warnen, dass sie mit der fortgesetzten Bewaffnung Israels gegen das Völkerrecht verstößt.

Der ehemalige Außenminister Sir Alan Duncan fragte, wie Israel immer noch als Verbündeter des Vereinigten Königreichs betrachtet werden könne, und forderte, dass die wichtigsten Unterstützer des Landes, Lord Polak, Lord Pickles und Tom Tugendhat, für ihre Unterstützung Israels zur Rechenschaft gezogen werden müssten.

„Ich denke, dass jede Unterstützung dessen, was sich zu einer totalen Katastrophe in Gaza entwickelt, moralisch inakzeptabel ist, und wir müssen akzeptieren, dass nicht nur das, was sie jetzt tun, falsch ist, sondern dass das, was Israel seit Jahren tut, falsch ist, weil die israelischen Verteidigungskräfte das internationale Recht nicht befolgen“, sagte er gegenüber LBC.

„Sie hat illegale Siedler im Westjordanland unterstützt, die palästinensisches Land stehlen, und dieser Landraub, diese Annexion Palästinas, ist der Ursprung des Problems, das zu den Gräueltaten der Hamas und den Kämpfen, die wir erleben, geführt hat.“

Über den Rand gekippt

Die Stimmung ändert sich tatsächlich. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab, dass 56 Prozent der britischen Wähler für ein Verbot des Exports von Waffen und Ersatzteilen sind und 59 Prozent der Meinung sind, dass Israel die Menschenrechte in Gaza verletzt.

Die Umfrage ergab eine starke Unterstützung für ein Waffenexportverbot unter den Wählern, die beabsichtigen, bei der nächsten Wahl Labour zu wählen. Eine überwältigende Mehrheit von 71 Prozent zu neun Prozent derjenigen, die beabsichtigen, Labour zu wählen, befürwortete ein Waffenexportverbot, während die Wähler der Lib Dem mit 70 Prozent zu 14 Prozent und die Wähler der Konservativen mit 38 Prozent zu 36 Prozent ein solches Verbot unterstützten.

Auf die Frage, ob Israel die Menschenrechte verletze, antworteten die Tory-Wähler mit zwei zu eins, dass Israel dies tue. Duncan gab damit die Stimmung in seiner Partei wieder.

Cameron wurde an die Öffentlichkeit gespült. Er muss sich entscheiden: zugeben, dass die Regierung in der Tat gegen internationales Recht verstößt und dafür belangt werden könnte – auch er persönlich – oder den Waffenhandel einstellen.

Der Brief ist nicht das Werk von pro-palästinensischen Aktivisten. Es spricht die Crème de la Crème des juristischen Establishments, Persönlichkeiten wie die ehemaligen Richter des Obersten Gerichtshofs Lord Sumption und Lord Wilson, die ehemaligen Lordrichter Sir Richard Aikens, Sir Anthony Hooper, Sir Alan Moses und Sir Stephen Sedley.

Auch Gründer und Partner führender Anwaltskanzleien im Vereinigten Königreich sowie Professoren der University of Oxford, der London School of Economics und des King’s College London sind vertreten.

Und was genau hat in dieser Woche den Ausschlag gegeben? Was hat die Israel unterstützenden Boulevardzeitungen dazu gebracht, sich gegen die Sache zu wenden?

Am Montag, dem 1. April, war vor dem Angriff auf den Konvoi der World Central Kitchen (WCK) viel passiert. Und wenig davon hat die Gemüter erregt.

Der Morgen begann mit dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus der Belagerung des Al-Shifa-Krankenhauses, wobei das Krankenhaus in Trümmern lag und ein großer Haufen Leichen zurückblieb. Die israelische Armee beglückwünschte sich zu einer Operation wie aus dem Lehrbuch.

„Erstaunliche Leistung auf dem Schlachtfeld“, verkündete der ehemalige Premierminister und Kommandeur der Spezialeinheiten, Naftali Bennett, auf X (früher Twitter). „Die Ergebnisse sind bemerkenswert: 6.000 Zivilisten wurden von den IDF evakuiert, um sie in Sicherheit zu bringen. 200 Hamas-Terroristen wurden getötet. 500 Hamas-Terroristen wurden gefangen genommen. *Kein einziger Zivilist wurde getötet*. Nicht einer.“

Dies war nicht die Erfahrung von Dr. Amina al-Safadi, die nur wenige Stunden Zeit hatte, um Patienten aus ihrer Abteilung zu verlegen. Von ihnen starben 16 Patienten auf der Intensivstation.

„Am zweiten Tag wurden wir gezwungen, alle Patienten von unserer orthopädischen Abteilung im Gebäude vier in den Empfangsbereich zu verlegen, und sie gaben uns eine bestimmte Zeit vor“, sagte sie. „Viele von ihnen starben. Sie lagen auf der Intensivstation und wir konnten nichts mehr für sie tun.

Patienten, Ärzte und sogar die Toten, deren Leichen von Bulldozern ausgegraben wurden, waren für die israelischen Belagerer, die ein Ödland hinterließen, alle gleich

„Vor drei Tagen haben sie uns diese Armbänder gegeben. Sie sagten, sie seien für die Scharfschützen und jeder, der das Gebäude ohne sie verlässt, wird ins Visier genommen.“

Auch Rafik, ein abgemagerter, skelettierter Jugendlicher, der seinen Kopf kaum noch heben konnte, hat diese Erfahrung nicht gemacht.

„Sie haben uns dort gefoltert. Es gab weder Essen noch Wasser“, sagte er. „Wir blieben fünf Tage lang ohne Essen und Wasser. Wir lagen im Sterben. Wir lebten in Todesangst. Es gab keine Verbände für unsere Wunden. Es gab nichts zu essen. Ich kann es nicht mehr ertragen.“

Patienten, Ärzte und sogar die Toten, deren Leichen von Bulldozern ausgegraben wurden, waren für die Belagerer, die ein Ödland hinterließen, alle gleich.

Zwei der angesehensten Ärzte des Gazastreifens, Mutter und Sohn, waren unter den Toten. Ahmad al-Maqadmeh, ein palästinensischer plastischer Chirurg Anfang 30, und seine Mutter Yusra al-Maqadmeh, eine Allgemeinmedizinerin, wurden neben der Leiche ihres Cousins Bassem al-Maqadmeh am Kreisverkehr neben dem Carrefour-Einkaufszentrum in Gaza-Stadt gefunden, nur einen kurzen Spaziergang von al-Shifa entfernt.

Waren sie von Scharfschützen erschossen worden? Eine palästinensische Mutter war überwältigt von der Verwüstung. Alles, was sie wollte, war, die Leiche ihres Sohnes zu finden.

„Bitte findet heraus, wo er ist“, wandte sie sich an alle um sie herum. „Wo, lieber Gott? Bitte hilf mir, ihn zu finden. Ich möchte seine Gebeine einsammeln. Ich will ihn nicht hier zurücklassen. Bitte finde ihn, ich flehe dich an.“

Das Al-Shifa war einst das größte Krankenhaus in den besetzten Gebieten. Es versorgte 30 Prozent des Bedarfs in Gaza. Jetzt gibt es es nicht mehr. Wenn der Plan von Anfang an darin bestand, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen, dann war die Zerstörung von Al-Shifa für dieses Projekt unerlässlich.

Das waren nur die Morgennachrichten am Montag. Es sollte noch viel mehr folgen.

Eine weitere rote Linie überschritten

Als wolle er die Bilanz dieser schrecklichen Szenen auslöschen, versprach Netanjahu, das Regionalbüro von Al Jazeera zu schließen.

Dies war ein weiterer Nagel im Sarg für einen ausgehandelten Frieden. Israelische Beamte haben sich bisher gescheut, gegen das Juwel in Katars Krone vorzugehen, da Katar bei der Finanzierung von Bauprojekten im Gazastreifen eine wichtige Rolle spielt und an den Verhandlungen mit dem politischen Flügel der Hamas beteiligt ist, dessen Führung es beherbergt.

Israel wird keine Verantwortung dafür übernehmen, das Leben von Juden in der ganzen Welt in Gefahr zu bringen. Aber genau das tut es doch

Al Jazeera, dessen Journalisten von der israelischen Armee im Gazastreifen absichtlich getötet wurden, wies den Vorwurf, eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Israels zu sein, als „gefährliche und lächerliche Lüge“ zurück.

Aber allein die Tatsache, dass die Wahrheit über die Vorgänge in Gaza berichtet wird, schadet Israel.

Kommunikationsminister Shlomo Karhi beschuldigte Al Jazeera, zu Feindseligkeiten gegen Israel aufzurufen. „Es ist unmöglich zu tolerieren, dass ein Medienunternehmen, das über eine Presselegitimation der Pressestelle der Regierung und über Büros in Israel verfügt, von innen heraus gegen uns agiert, schon gar nicht in Kriegszeiten“, sagte er.

So verhält sich ein Staat, von dem man uns ständig sagt, dass er unsere Werte teilt, wenn es hart auf hart kommt. Freiheit der Meinungsäußerung? Sagen Sie das Shireen Abu Akleh, Samer Abu Daqqa, Hamza al-Dahdouh und zahllosen anderen, die für ihre Berichterstattung mit dem Leben bezahlt haben.

Dann kam der israelische Luftangriff, der ein iranisches Konsulatsgebäude in Damaskus zerstörte und Mohammad Reza Zahedi tötete, den zweithöchsten Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden, der starb, seit der damalige US-Präsident Donald Trump die Ermordung von Qassem Soleimani angeordnet hatte.

Diesmal erklärten die USA dem Iran eilig, dass sie an dem israelischen Angriff nicht beteiligt waren, aber der Angriff markierte eine weitere rote Linie, die mit dem Angriff auf eine Botschaft oder ein Konsulat überschritten wurde.

Ein israelischer Militärsprecher, Daniel Hagari, erklärte gegenüber CNN, dass es sich bei al-Shifa nicht um ein Krankenhaus, sondern um eine Kommandozentrale der Hamas handele: „Ich wiederhole, dies ist kein Konsulat und keine Botschaft. Dies ist ein militärisches Gebäude der Quds-Kräfte, das als ziviles Gebäude in Damaskus getarnt ist.“

Aber Israel wusste genau, was es getan hatte. Und welche Grenze es damit überschreitet. Es will den Iran zu einem Krieg provozieren. Nach Angaben des US-Außenministeriums gilt ein Angriff auf eine Botschaft als Angriff auf das Land, das sie vertritt.

Aber Israel weiß auch, dass es nicht dieselbe Logik anwenden wird, wenn eine Synagoge oder ein jüdisches Zentrum von einem iranischen Stellvertreter aus Rache angegriffen wird. Es wird keine Verantwortung dafür übernehmen, dass es das Leben von Juden in der ganzen Welt in Gefahr bringt. Aber genau das tut sie.

Unverzeihlich… entsetzlich

Und dann, und nur dann, kam der dreifache Drohnenangriff, bei dem sieben Mitarbeiter der World Central Kitchen, darunter drei Briten, getötet wurden.

Die Titelseiten in Großbritannien, Kanada, Polen und Australien (den Heimatländern der getöteten Entwicklungshelfer) reagierten mit Empörung. Sogar die streng israelfreundliche The Sun, die zur Murdoch-Familiengruppe News UK gehört, schlug hohe Wellen.

„Der SBS-Held John Chapman und der ehemalige Marinesoldat James Henderson waren in einem deutlich gekennzeichneten Auto der Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen unterwegs, als der Konvoi von drei Raketen getroffen wurde, die von einer Drohne der IDF [israelische Armee] abgefeuert wurden“, hieß es.

Die von Al Jazeera betriebene Verifizierungsagentur Sanad erklärte, die Tötungen seien vorsätzlich erfolgt. Drei WCK-Fahrzeuge wurden beschossen, nachdem die Gruppe 100 Tonnen Nahrungsmittelhilfe in ein Lagerhaus in Deir al-Balah geliefert hatte.

„Das zweite Fahrzeug wurde etwa 800 Meter von der Stelle entfernt beschossen, an der das erste getroffen wurde“, heißt es in dem Bericht.

„Das dritte Fahrzeug wurde etwa 1,6 km vom zweiten Fahrzeug entfernt beschossen, da es nach dem Beschuss geortet wurde.“ Die WCK sagte, dass ihr Konvoi „trotz der Koordinierung der Bewegungen“ mit der israelischen Armee getroffen wurde.

Worin unterscheidet sich dieser wiederholte Angriff auf den Konvoi von all den anderen Angriffen auf Unwra-Konvois, die Hunderte von Toten forderten und die Belagerung von al-Shifa auslösten?

Der einzige Unterschied besteht darin, dass die sieben toten Helfer Briten, Polen, Australier und Kanadier waren und dass der Gründer ein prominenter Koch war.

Nick Ferrari, ein Moderator bei LBC, sagte: „Das ist unentschuldbar… Jede einzelne Tatsache ist entsetzlich… von einem Freund zum anderen, das muss aufhören.“

Aber das gilt auch für alle anderen Angriffe auf Hilfskonvois, die nicht zu rechtfertigen waren. Das Einzige, was dieses Mal anders war, war die Nationalität der Menschen in den Autos – alle aus Nationen, die den anhaltenden Krieg unterstützen.

Ferrari hätte zu dem Schluss kommen können, dass Israels Vorgehen gegen Hilfskonvois vom ersten Tag dieses Krieges an unvertretbar war, und er hätte dies seitdem jeden Tag in der Sendung sagen können. Was hat ihn davon abgehalten? Weil er sich selbst als Freund Israels bezeichnet. Ein Freund wovon, wird er sich wohl fragen?

Ein Freund der Apartheid? Ein Freund des Völkermords? Ein Freund von Massenverhungerungen? Ein Freund von Siedlern, die arabische Dörfer in Brand setzen? Ein Freund des religiösen Fanatismus? Ein Freund des Faschismus?

Bidens vorgetäuschte Empörung

Aber keine Reaktion kann unangemessener sein als die vorgetäuschte Empörung eines geriatrischen, amtierenden US-Präsidenten, der sich um seine Wiederwahl bemüht.

Joe Biden sagte, ein Bombenangriff auf Rafah, wo 1,5 Millionen Flüchtlinge untergebracht sind, „würde eine rote Linie überschreiten“. Er sagte, der Angriff auf den Konvoi der World Central Kitchen zeige, dass Israel „nicht genug getan hat, um Hilfskonvois zu schützen“, als ob es jemals etwas anderes getan hätte, als die Hilfsgüter an den Grenzen abzufangen und ihre Verteilung konsequent zu bombardieren.

Stellen Sie den Ton leiser, ignorieren Sie die Besorgnisbekundungen aus dem Weißen Haus und dem Außenministerium und konzentrieren Sie sich ausschließlich auf Bidens Handeln.

Biden hat die Macht, alle Rüstungsgüter zu stoppen, einschließlich der Lieferung von 2.000-Pfund-Bomben, oder sogar strenge Beschränkungen für deren Einsatz festzulegen. Beides hat er nicht getan.

Er hat nicht gezögert, dies in Bezug auf die Ukraine zu tun, der es nicht gestattet ist, Waffen aus amerikanischer Produktion auf Russland abzufeuern. Biden hat Israel gegenüber keine derartigen Bedingungen gestellt.

Das Gegenteil ist der Fall. Während er öffentlich über die Ablösung von Netanjahu spekuliert, erwägt er, Israel bis zu 50 neue F-15-Kampfflugzeuge, 30 fortschrittliche Aim-120-Luft-Luft-Raketen mittlerer Reichweite sowie Joint Direct Attack Munition-Kits zu verkaufen, eine Ausrüstung, die „dumme Bomben“ in präzisionsgelenkte Waffen verwandeln kann, wie Politico zuerst berichtete.

Die neuen F-15 sind nicht für die Bombardierung des Gazastreifens gedacht. Sie sind für Luftkämpfe mit dem Iran und seinen vielen Drohnen gedacht.

Was hat Biden diese Woche sonst noch getan? Er schickte seinen nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan, um den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zur Unterzeichnung des Abraham-Abkommens zu bewegen.

Ansteckende Stimmung der Revolte

Wenn Biden ernsthaft glaubt, dass inmitten des Chaos, das Israels sechsmonatiger Krieg angerichtet hat, eine Unterschrift auf einem Stück Papier ausreicht, um die Revolte in den arabischen Herzen von Amman bis Marokko einzudämmen, hat er noch mehr Wahnvorstellungen, als die professionellen Präsidentenbeobachter auf dem Capitol Hill glauben.

Es gehört viel dazu, zuzugeben, dass sich der lebenslange Traum von einer Heimat für Juden im Nahen Osten in einen Albtraum verwandelt. Aber genau das passiert gerade

Die jordanische Regierung kann sich nicht entscheiden, was sie tun soll: die Demonstrationen, die Amman seit über einer Woche erschüttern, durch Verhaftung der Organisatoren und Redner niederschlagen oder die Proteste als Ausdruck der nationalen Stimmung loben.

Der ehemalige jordanische Informationsminister Samih al-Maaytah hat in einem Gespräch mit dem saudischen Sender Al Hadath versucht, die Schuld auf Khaled Meshaal zu schieben, den ehemaligen Chef des politischen Flügels der Hamas, der ein Attentat des Mossad in Jordanien überlebt hat.

Doch wie Maaytah nur zu gut weiß, sind die Proteste weit mehr als nur ein Ausdruck der Solidarität mit dem Gazastreifen. Sie sind eine Machtdemonstration der Clans, bei der die Ostbanker die Palästinenser in ihrer Herausforderung an die Autorität des Königs übertreffen.

Die Stimmung der Revolte ist ansteckend, genau wie zu Beginn des Arabischen Frühlings. Die Kundgebungen in Amman finden ihren Widerhall in den Massendemonstrationen in Marokko und in den Syndikaten in Kairo. Die Diktatoren, die den Arabischen Frühling unterdrückt haben, sind beunruhigt und haben begonnen, sich gegenseitig zu unterstützen.

Es ist klar, was passiert und was passieren wird, wenn man Israel erlaubt, diesen Krieg weitere sechs Monate fortzusetzen.

Es gehört viel dazu, sich einzugestehen, dass ein lebenslanger Traum von einer Heimat für Juden im Nahen Osten sich in einen Albtraum verwandelt. Aber für all jene, die dieses Vorhaben unterstützen, ist es genau das, was passiert.

Übersetzt mit deepl.com

