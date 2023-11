https://www.middleeastmonitor.com/20231102-israeli-propaganda-is-unconvincing-and-failing/

Die israelische Propaganda ist nicht überzeugend und scheitert

von Omer Carullah Sevim

2. November 2023

Palästinenser führen eine Such- und Rettungsaktion nach dem Angriff der israelischen Armee durch

In seiner Rede über den Krieg in der Ukraine ist dem ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush ein bezeichnender Versprecher unterlaufen. „Die Entscheidung eines Mannes, eine völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion im Irak zu starten… Ich meine, in der Ukraine“, sagte Bush, der dann scherzte: „Im Irak sowieso…“ Dies war ein Beispiel dafür, wie leichtfertig Entscheidungen getroffen werden, obwohl sie Millionen von Menschen betreffen.

Vor zwei Jahrzehnten war die Behauptung der USA, Saddam Hussain verfüge über Massenvernichtungswaffen im Irak, nicht ohne weiteres überprüfbar. Dennoch schloss sich die internationale Gemeinschaft mehrheitlich dieser Behauptung an, weil man davon ausging, dass die Erkenntnisse des mächtigsten Militärapparats der Welt etwas bedeuten würden. Der damalige US-Außenminister Colin Powell hielt vor der UNO eine berüchtigte Rede, in der er in aller Ruhe seine Behauptungen ohne Beweise aufzählte. Es dauerte Jahre, bis diese Lüge aufgedeckt wurde.

Heute ist der israelische Botschafter bei der UNO nicht mehr so gelassen wie Powell. Er war wütend, weil die internationale Gemeinschaft sein Leugnen der Massenopfer unter der Zivilbevölkerung des Gazastreifens nicht für bare Münze nahm. Gilad Erdan war ebenfalls empört darüber, dass die israelische Darstellung der Ereignisse nach dem 7. Oktober nicht akzeptiert wurde.

Die WHO bezeichnete die israelische Forderung, die Krankenhäuser zu evakuieren, als „Todesurteil für die Kranken und Verletzten“.

Dass die israelische Version der Geschehnisse nicht akzeptiert wird, liegt vor allem daran, dass sie in unaufhebbarem Widerspruch zur Wahrheit steht. Seit drei Wochen ist die israelische Hasbara – die Propaganda – von offensichtlichen Irrtümern und Paradoxien durchsetzt. So wies die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Behauptung Israels zurück, es habe die Evakuierung des Al-Ahli-Krankenhauses angeordnet, bevor es bombardiert wurde. Die WHO bezeichnete die israelische Forderung, Krankenhäuser zu evakuieren, als „Todesurteil für die Kranken und Verletzten“. Gleichzeitig berichtete Human Rights Watch, dass Israel weiße Phosphorbomben gegen palästinensische Krankenhäuser eingesetzt hat. Mit anderen Worten: Die Bombardierung eines Krankenhauses durch Israel war Routine, was die Missachtung menschlichen Lebens durch den selbst ernannten jüdischen Staat unterstreicht.

Die Bombardierung von Al-Ahli und die andauernden Massaker an Zivilisten durch die israelischen Streitkräfte haben weltweit Empörung ausgelöst. Die israelischen Behörden versuchten, die Schuld von sich zu weisen, indem sie den palästinensischen Widerstand beschuldigten, hinter dem Bombenanschlag auf das Krankenhaus zu stecken. Es wurde eine Aufnahme veröffentlicht, in der palästinensische Gruppen beschuldigt wurden. Als sich jedoch herausstellte, dass es sich dabei um eine Fälschung handelte, löschte Israel den Beitrag in den sozialen Medien und stellte eine neue Version ein. Dies war nicht der einzige Beitrag, der von israelischen Beamten gelöscht wurde. Beobachter wussten, dass die palästinensischen Widerstandsorganisationen nicht im Besitz einer Bombe mit einer derartigen Sprengkraft waren, und spätere Beweise zeigten, dass Israel den Anschlag auf das Krankenhaus verübt hatte.

Dennoch begannen führende westliche Medien, das Narrativ zu ändern und veröffentlichten Berichte, die die Tötung von Zivilisten rechtfertigten. Diese Versuche stammen direkt aus dem israelischen Propagandabuch. Benjamin Netanjahus offizieller X-Account veröffentlichte ein Video, das angeblich eine Hamas-Einrichtung unter dem größten medizinischen Komplex in Gaza, dem Al-Shifa-Krankenhaus, zeigt. Der einzige Beweis in diesem Video, das jeglicher Logik entbehrt, ist eine von israelischen Grafikdesignern erstellte Animation. Es war ein unverhohlener Versuch, einen möglichen Angriff auf das Krankenhaus zu legitimieren.

Zuvor waren natürlich Behauptungen über 40 von der Hamas enthauptete Babys zu hören. US-Präsident Joe Biden wiederholte diese Behauptung, obwohl die

Social-Media-Plattformen gehen hart gegen Journalisten und Aktivisten vor, die aus dem Gazastreifen berichten – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Das Weiße Haus hat die Aussagen daraufhin zurückgezogen. Abgesehen davon, dass keine konkreten Beweise vorgelegt wurden, bestritten israelische Militärs selbst diese Behauptung. Dennoch wiederholten israelische Beamte diese Behauptung schamlos.

Und trotz der Verdunkelung in den Mainstream-Medien und der Zensur in den sozialen Medien sieht die Welt täglich Bilder von abgeschlachteten Kindern und anderen unschuldigen Zivilisten. Um die Wahrheit weiter zu verschleiern, erklärte der US-Präsident, die Daten des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen seien unzuverlässig, da es sich um ein von der Hamas geführtes Ministerium handele. Das Weiße Haus hofft, die Quelle der Informationen in Zweifel zu ziehen und damit die Opferzahlen zu diskreditieren. Als Reaktion darauf veröffentlichte das Ministerium eine Liste mit allen Namen der Palästinenser, die bei der jüngsten Serie von Massakern durch israelische Bomben getötet wurden.

Paradoxerweise sind schwerwiegende Behauptungen aufgetaucht, dass die israelischen Streitkräfte am 7. Oktober für eine beträchtliche Anzahl von Todesopfern unter ihren eigenen Bürgern, Soldaten wie Zivilisten, verantwortlich waren. Unmittelbar nach den Ereignissen veröffentlichte Zeugenaussagen legen nahe, dass die israelischen Streitkräfte Kampfjets und Panzer einsetzten, um Gebäude anzugreifen, in denen Geiseln festgehalten wurden.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese verfehlte Propaganda Israel nicht daran hindert, täglich Hunderte von unschuldigen Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland abzuschlachten. Und dass die meisten europäischen Länder und die USA mit dem israelischen Narrativ übereinstimmen. Mit anderen Worten, man kann sagen, dass Israels Propaganda bei vielen wichtigen Entscheidungsträgern erfolgreich war.

Betrachtet man jedoch die Massen von Demonstranten auf den Straßen Londons, Istanbuls, Kairos oder Mumbais und die Franzosen und Deutschen, die trotz staatlicher Verbote von Pro-Palästina-Demonstrationen auf die Straße gegangen sind, so zeigt sich, dass bedeutende Teile der Weltbevölkerung nicht von der herrschenden Darstellung überzeugt sind. Es gibt nur sehr wenig Unterstützung für den Völkermord, der vor unseren Augen stattfindet.

Das Scheitern der Propaganda ist vor allem auf zwei Faktoren zurückzuführen. Erstens versucht Israel, eine Fiktion über das tägliche Leben zu präsentieren, die wir alle sehen können. Dies ist eine wesentlich anspruchsvollere PR-Maßnahme als der Nachweis, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besaß. Es ist wichtig zu erkennen, dass die neue Technologie nicht nur die staatlichen Überwachungs- und Geheimdienstaktivitäten unterstützt, sondern auch den Menschen auf der ganzen Welt beträchtliche Möglichkeiten gibt, die Wahrheit herauszufinden. Während es Jahre dauerte, die irakischen Behauptungen über Massenvernichtungswaffen zu entlarven, wird Israels Propagandamaschine innerhalb von Tagen, manchmal Stunden und manchmal sogar in Minuten entlarvt.

In dieser Hinsicht geht die Spannung in der Welt weit über die Rivalität zwischen den USA und Iran, Russland und dem westlichen Block hinaus. Millionen von Menschen, auch im Westen, glauben nicht an das Narrativ der dominierenden Mächte des globalen Nordens.

Unterdessen sind die westlichen Staats- und Regierungschefs nicht in der Lage, eine tragfähige und glaubwürdige Begründung für ihre blinde Unterstützung Israels vorzulegen. Der Verlust an Glaubwürdigkeit geht weit über den Kampf um die Herzen und Köpfe hinaus. Viele glauben, dass die jahrhundertealte Vorherrschaft der westlichen Zivilisation wegen Israels anhaltendem Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen schneller als erwartet ins Wanken gerät. Übersetzt mit Deepl.com



