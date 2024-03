Last Days of Julian Assange in the United States The WikiLeaks publisher may soon be on his way to the U.S. to face trial for revealing war crimes, Matt Kennard reports. What he would face there is terrifying beyond words.

Der WikiLeaks-Herausgeber könnte bald auf dem Weg in die USA sein, um sich dort wegen der Aufdeckung von Kriegsverbrechen vor Gericht zu verantworten, berichtet Matt Kennard. Was ihn dort erwarten würde, ist unbeschreiblich schrecklich.

Die letzten Tage von Julian Assange in den Vereinigten Staaten

Von Matt Kennard

Deklassiert UK

16. März 2024

Babar Ahmad wurde 2012 von Großbritannien an die Vereinigten Staaten ausgeliefert, weil er zwei Artikel auf seiner Website veröffentlicht hatte, in denen er die Taliban-Regierung in Afghanistan unterstützte.

Acht Jahre lang wehrte er sich gegen die Auslieferung, doch als sie schließlich vollzogen wurde, flog er mit einem Geschäftsreiseflugzeug von RAF Mildenhall in Suffolk über den Atlantik. Er hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommen würde.

„Ich glaube, es war ein 12-sitziges Flugzeug“, erzählt Ahmad. „Drei Sektionen mit je vier Sitzen. Es gibt also zwei große Sitze, die einander gegenüberliegen. Große, quadratische, bequeme Ledersitze.“

Draußen war es stockdunkel.

„Sie fragten ständig: ‚Brauchen Sie etwas? Willst du ein Glas Wasser?‘ Ich sagte: ‚Kann ich etwas zum Lesen haben?'“

Der US-Beamte gab ihm ein Mitteilungsblatt für Staatsbedienstete. „Ich schaue mir gerade die Baseball-Ergebnisse aus Connecticut oder so an.“

Im Flugzeug wurde nicht geplaudert, aber irgendwann fragten sie ihn, ob er hungrig sei. Ahmad bejahte.

„Also kamen sie und gaben mir dieses MRE-Paket: Fertiggerichte. Eine große Packung. Sie lösten eine der Handschellen an meiner rechten Hand, nur damit ich essen konnte.

Während er aß, kam ein Beamter des Heimatschutzes und er setzte sich ihm gegenüber. „Seine Aufgabe ist es, Smalltalk zu machen, zu versuchen, Informationen aus dir herauszubekommen und dich dazu zu bringen, eine Art Geständnis abzulegen, das er dann später als Aussage zu den Akten legt, um es gegen dich zu verwenden“, sagt Ahmad.

„Ich habe den ganzen Smalltalk gemacht und immer, wenn irgendetwas im Zusammenhang mit dem Fall aufkam, habe ich einfach gesagt: ‚Tut mir leid, darüber kann ich nicht reden.'“

Ahmad sagt, der Beamte habe die Technik des „guten Polizisten“ angewandt. „Er hat versucht, eine Verbindung herzustellen, indem er über die Kindheit gesprochen hat, was eine ganz normale Unterhaltung ist, so wie zwei Fremde, die sich ganz normal unterhalten. Das machen sie, damit man sich wohl fühlt. Aber der eigentliche Grund ist natürlich nicht, um zu plaudern, sondern um eine Verbindung aufzubauen, damit Sie sich öffnen und ihre Fragen beantworten können.

Der US-Beamte sagte Ahmad, dass er seit 11 Jahren gegen ihn ermittle und zu diesem Zweck 30 Reisen nach Großbritannien unternommen habe.

„Dann erzählte er mir, er sei fünf Tage lang in Großbritannien gewesen, um auf den Abschluss meines Gerichtsverfahrens zu warten. Ich habe sogar die neue Folge von Homeland verpasst“, sagte er, „weil ich das durchgemacht habe. Wegen dir habe ich sie verpasst.‘ Halb im Scherz, halb im Ernst.“

Ahmad sagt, er sei irgendwann müde geworden und habe sich hinlegen wollen.

„Sie ließen mich auf den Boden legen, aber es war schwer“, sagt er. „Ich glaube nicht, dass ich geschlafen habe. Es war wirklich schwer, es sich bequem zu machen, weil man sich nicht ausstrecken kann und in diesen Fesseln liegt. Egal, wie ich es versuchte, es war nicht möglich.

Zusicherungen

Assange vor dem Royal Court of Justice in London, 13. Juli 2011. (acidpolly/Flickr, CC BY-NC-SA 2.0)

Jemand, der bald in Ahmads Schuhen stecken könnte, gefesselt und in einem Flugzeug in die USA, ist der australische Journalist Julian Assange.

Im Januar 2021 blockierte die Bezirksrichterin Vanessa Baraitser die Auslieferung aus Großbritannien mit der Begründung, dass ein solcher Schritt aufgrund des psychischen Zustands des WikiLeaks-Gründers „bedrückend“ wäre.

Die USA hatten die Möglichkeit, Berufung einzulegen, und Baraitsers Entscheidung wurde dann vom Obersten Richter Ian Burnett aufgehoben, der die Zusicherungen der USA bezüglich der Behandlung von Assange akzeptierte. Dieser Richter war seit 40 Jahren ein „guter Freund“ des britischen Ministers, der die Ergreifung von Assange im April 2019 inszenierte.

Jennifer Robinson, Assanges Anwältin in Großbritannien seit Beginn seiner rechtlichen Probleme, sagte mir: „Die USA haben die medizinischen Befunde nicht angefochten, so dass die medizinische Schlussfolgerung und die Beweise immer noch dieselben sind, nämlich, dass, wenn er unter Isolationsbedingungen ausgeliefert wird, er in den Selbstmord getrieben wird.“

Die USA haben jedoch „Zusicherungen“ gegeben, dass sie ihn nicht unter derartigen Haftbedingungen unterbringen würden.

Im Royal Courts of Justice während der Anhörung von Assange am 20. Februar 2024. (Joe Lauria)

„Es handelt sich um eine bedingte Zusicherung“, sagt Robinson, was bedeutet, dass die Geheimdienste zu jedem Zeitpunkt, wenn er in einem US-Gefängnis sitzt, entscheiden könnten, dass er etwas getan hat, das die Anwendung dieser Haftbedingungen rechtfertigt.

Dies sei äußerst besorgniserregend, fügt sie hinzu.

„Es gibt Geheimdienste, die versucht haben, ihn zu entführen und zu töten, und die die Macht haben, ihn unter diese Art von Isolationsbedingungen zu stellen, ohne dass wir die Möglichkeit haben, dies gerichtlich zu überprüfen. Und er würde unter diesen Bedingungen festsitzen.“

Die Zusicherungen der USA kamen erst nach Abschluss des Verfahrens, aber das Gericht in London akzeptierte sie und winkte sie durch.

„Es handelt sich im Grunde um eine Auslieferung auf diplomatischem Wege ohne angemessene gerichtliche Kontrolle“, sagt Robinson.

In den USA

Ahmad landete am frühen Morgen des 6. Oktober 2012 in den Vereinigten Staaten. Zu diesem Zeitpunkt hatte er keine Ahnung, wo er gelandet war.

„Ich stieg in eine Art Auto und wir fuhren los. Nach etwa 20 Minuten hielten wir an und stiegen aus“, sagt er.

„Ich hörte ein Klirren und mir wurde klar, dass ich mich in einer Art Lagerhaus oder Gefängnis befand. An diesem Punkt wurde mir klar, wie schmerzhaft es war, mit Fesseln zu laufen. Meine Achillessehnen scheuerten, also wurde ich wirklich langsamer. Natürlich lernt man später, wie man es macht, aber das war mein erstes Mal, und ich wusste es nicht. Ich habe wirklich langsam, langsam, langsam geschlurft.“

Ahmad fuhr dann mit einem Aufzug nach oben und kam in eine Zelle. Sie nahmen ihm die Hand- und Fußfesseln ab und entfernten dann die Skimaske und den Gehörschutz, die sie ihm bei der Landung angelegt hatten. Ahmad befand sich im Bundesgerichtsgebäude von New Haven. Es war etwa 3 Uhr morgens.

„Sie nahmen Fotos und Fingerabdrücke von uns, und dann steckten sie uns wieder in die Zelle. Sie sagten: ‚Ihr habt um 8 Uhr eine Gerichtsanhörung'“, erzählt er.

Ahmad konnte die zweite Nacht in Folge nicht schlafen. „Gegen 7.30 Uhr kamen meine Anwälte, um mich bei einem geschlossenen Besuch zu sehen, also mit einer Glasscheibe, und meine Anwälte waren da. Ich habe mit meinen Anwälten gesprochen, und dann hat eine Anhörung stattgefunden.

Nach dieser Anhörung, gegen 10 Uhr, wurde er in einen Geländewagen gesetzt.

„Wir fuhren in einem Konvoi von vielleicht acht SUVs los“, sagt er. „Und Sie wissen ja, wie die Amerikaner sind: Wenn sie etwas tun, ist das immer etwas Besonderes. Die Jungs haben Maschinenpistolen. Die sehen alle wie Spezialeinheiten aus.“

Das Supermax

Nach einer Stunde erreichten sie ein Gefängnis. Ahmads Anwalt teilte ihm mit, dass er in das staatliche Hochsicherheitsgefängnis in Connecticut gebracht würde.

Im Empfangsbereich des Gefängnisses wurde er zu einer medizinischen Untersuchung gebracht. Die Beamten mussten draußen warten.

„Ich gehe in diesen Raum und dort sind drei Krankenschwestern“, sagt Ahmad.

„Es war ein ganz normales, freundliches Gespräch, bei dem sie meine Krankengeschichte durchgingen und meine Augen, Ohren, meinen Mund und alles andere überprüften. Als der Beamte kam, um mich zu holen, schaute er die Oberschwester an und zwinkerte oder nickte ihr zu, und sie nickte zurück. Sie sagte: „Ja, Status.

Ich wusste nicht, was das bedeutete, aber später verstand ich, dass sie ihm sagte, er solle mich auf die Selbstmordwache setzen, was im Grunde eine Strafzelle ist. Das Gesundheitswesen muss diese Entscheidung treffen. Das war also Betrug, denn es gab keinen Grund für mich, dorthin zu gehen, ich war völlig willfährig. Sie sah den Mann an und sagte: ‚Status‘.“

Ahmad fährt fort:

„Dann wurde ich in diese Zelle gebracht. Sobald ich dort drin war, filmte eine Person und acht Männer schrien unisono Befehle und Anweisungen. ‚Okay, links. Okay, Fesselung.‘ Sie schrien diese militärischen Befehle, stellten mich an die Wand und zogen mich buchstäblich nackt aus, komplett. Und das ist alles auf Video.“

Ahmad, der nicht geschlafen hatte, stand unter völligem Schock.

„In Großbritannien wird man nie ganz nackt ausgezogen“, sagt er. „Sie ziehen entweder die untere oder die obere Hälfte aus, und sie tun es nicht mit Gewalt, es sei denn, es geht um die Sicherheit. Also frage ich mich: ‚Was soll’s?'“

Papierpantoffeln

Dann zogen sie Ahmad Papierpantoffeln an und einen Anti-Selbstmord-Kittel, der seinen Oberkörper bis zu den Knien bedeckte. „Und das war’s. Das ist alles, was ich habe, abgesehen von den Fesseln.“

Sie führten ihn einen langen Korridor entlang, wobei er so gefesselt war, dass sein Kopf unterhalb seiner Taille lag.

„Sie setzten mich in dieser Zelle ab, und das erste, was mir auffiel, war der Geruch, ein fäkalienverseuchter Geruch, und es war auch absolut eiskalt“, sagt er. „Ich erinnere mich, dass ich den Wärter als Erstes fragte: ‚Kann ich etwas zu essen bekommen?‘ Er kicherte nur und sagte: ‚Du bekommst was zu essen.‘ Und das war’s dann. Sie schlossen die Tür und das war’s. Sie waren weg.“

(Rawpixel/Public Domain)

In der Zelle befand sich nichts außer zwei Streifen Toilettenpapier. Das Wasser wurde 60 Sekunden aufgedreht und fünf Minuten abgestellt, erinnert sich Ahmad.

„Wenn ich aus dem kleinen 3×6-Zoll-Fenster an der Rückwand hinausschaute, konnte ich nur Beton sehen. Da gibt es keine Aussicht, da gibt es nichts. Dann gibt es noch ein weiteres 3×6 Zoll großes Fenster an der Tür, das in das Innere des Gefängnisses zeigt. Und dort gibt es nur all diese Spiegel und eine kleine Uhr, die ich ausmachen kann.“

Ahmad war jetzt müde und es gab ein Bett mit einer Plastikmatratze. „Ich habe mich zusammengerollt wie ein Fötus, denn es war eiskalt“, sagt Ahmad. „Ich habe ein bisschen geschlafen und bin aufgestanden. Irgendwann war es Essenszeit, und sie kamen und gaben mir eine Papiertüte mit Essen. Das Essen war in einer Kaffeetasse, und ich fragte den Mann: ‚Kann ich einen Löffel bekommen?'“

Der Beamte sagte ihm, das sei nicht erlaubt.

„Ich musste mit der Hand essen, wie ein Tier. Und das ist alles nur wegen der Statussache, das ist die Strafsache. Du musst auf diese Weise essen. Ich wusste nicht, was das Essen war. Ich habe es einfach gegessen. Ein Teil von mir dachte: Ist das Fleisch oder nicht? Ich esse kein Fleisch, das nicht halal ist. Aber ich habe es einfach gegessen. Ich wusste nicht einmal, dass sie vielleicht hineingespuckt hatten oder so, aber ich war einfach zu hungrig. Und die Zelle stank nach Fäkalien, und ich bin barfuß und es gibt natürlich keine Seife.“

Unbekannte Unbekannte

Ahmad hatte zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, wie lange er in dieser Zelle sein würde. Es könnten 10 Tage sein. Es könnten auch 10 Jahre sein. „Ich hatte keine Ahnung von nichts“, sagt er.

„Ich bin in dieser Zelle, und das erste, woran ich mich erinnere, ist eine Sache, die Nelson Mandela gesagt hat: dass Jahre im Gefängnis wie Minuten vergehen, aber die Minuten vergehen wie Jahre. Und ich erinnere mich, dass ich immer wieder zur Tür ging und auf die Digitaluhr schaute. Und ich dachte, dass es schon einige Stunden her ist, aber es waren nur 10 Minuten.“

Nelson Mandelas Gefängniszelle auf Südafrikas Robbeninsel. (Thomas Berg, Flickr, CC BY-SA 2.0)

Irgendwann kam eine Krankenschwester aus der Psychiatrie an seiner Zelle vorbei.

„Sie stand einen Moment lang vor meiner Zelle und las etwas und schaute mich dabei angewidert an“, erzählt Ahmad.

„Später wurde mir klar, dass vor meiner Tür ein Blatt Papier lag, auf dem alle Anschuldigungen gegen mich aufgelistet waren. Dann fragte ich sie, wie ich damit fertig werden könnte, da ich nichts in meiner Zelle hatte, nichts zu tun oder zu lesen, nichts zu sehen und mit niemandem zu reden. Sie könnten es mit Visualisierung versuchen“, kicherte sie und ging weiter. Das war es, was sie mit Unterstützung für die psychische Gesundheit meinten.“

Am nächsten Morgen kam ein neuer Gefängnisbeamter in seine Zelle.

„Er war ein rassistischer und feindseliger Beamter“, erzählt Ahmad. „Er schrie: ‚Du bist der Terrorist‘, und er rief den anderen Gefangenen sehr laut zu: ‚Er hat versucht, uns in die Luft zu jagen, er hat versucht, Amerikaner zu töten.‘ Dann sagt er: ‚Ich werde ihm eine Lektion erteilen, warum hast du versucht, uns in die Luft zu jagen?'“

Ahmad versuchte, ihm zu erklären, dass es sich um eine andere Person handelte, nicht um ihn.

„Er sagte: ‚Ja, ja, was auch immer, sprich Englisch‘. Er war ganz offen rassistisch. In Großbritannien neigen sie dazu, ihren Rassismus zu verstecken, aber in Amerika weiß man, wo man steht, was ich eigentlich bevorzuge.“

Einen Tag nach seiner Ankunft im Gefängnis hatte Ahmad eine Panikattacke.

„Das war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine hatte“, sagt er.

„Das war das erste und letzte Mal, dass mir so etwas passiert ist. Ich stand einfach nur da und plötzlich war es, als würde mein Brustkorb auf mich einstürzen. Ich stehe auf und fange an zu hyperventilieren, meine Muskeln verkrampfen sich, und ich gerate in diesen Zustand, als würde ich ertrinken, aber das tue ich nicht.“

Er sagt, der einzige Grund, warum er jetzt darüber sprechen kann, ist, dass er eine EMDR-Therapie (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) gemacht hat, um das Problem zu lösen.

„Ich kann jetzt mit Ihnen reden, ohne dass ich eine physiologische Reaktion zeige“, sagt Ahmad. „Aber es war erschreckend. Ich glaube, es war die Erkenntnis, die mir dämmerte: ‚Oh mein Gott, das war’s.'“

Er fährt fort:

„All diese Zusicherungen, dass ich menschlich behandelt werde, dass die US-Gefängnisse den britischen gleichgestellt sind und dass er fair und gerecht behandelt wird. All das war völliger Blödsinn. Es war alles Betrug, es waren alles Lügen. Ich habe mir nur gedacht: „Das war’s. Ich werde für den Rest meines Lebens in dieser Zelle bleiben.

Ahmad hatte keine Ahnung, wie er mit der Panikattacke umgehen sollte.

„Es war niemand da. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich wusste nicht einmal, wie ich mit dem Atmen umgehen sollte. Das Atmen kann dich da rausholen. Also habe ich einfach angefangen, ein paar Verse aus dem Koran zu rezitieren, die ich auswendig gelernt hatte, und das hat mich dann schließlich beruhigt.“

CIA und Politik

John Kiriakou war von 1990 bis 2004 CIA-Offizier, bevor er die CIA verließ und das Folterprogramm der Behörde während des so genannten Krieges gegen den Terror an die Öffentlichkeit brachte. Seitdem ist Kiriakou ein offener Fürsprecher von Julian Assange, der angesichts der Verfolgung durch seinen ehemaligen Arbeitgeber um sein Leben kämpft.

„Eines der Dinge, die viele Menschen nicht verstehen, ist, dass im amerikanischen System, selbst wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren einstellen will, zuerst das ‚Opfer‘ konsultiert wird, um herauszufinden, ob es für das Opfer in Ordnung ist, wenn das Verfahren eingestellt wird. In diesem Fall wäre das Opfer die C.I.A.“, erklärt er mir.

Mike Pompeo als C.I.A.-Direktor, der WikiLeaks einen nichtstaatlichen feindlichen Akteur nennt. (C-Span Screenshot)

Kiriakou sagte:

„Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass, wenn die Veröffentlichung von Vault 7 nicht stattgefunden hätte und [der frühere CIA-Direktor Mike] Pompeo nicht im Spiel gewesen wäre, es niemanden wirklich interessiert hätte, wenn das Verfahren gegen Julian fallen gelassen worden wäre, aber er hat sie in Verlegenheit gebracht, und es gibt ein so tiefes Verlangen nach Rache, dass es so ist, als könnten sie sich nicht beherrschen.“

Bei Tresor 7 handelt es sich um eine Reihe von Dokumenten, die WikiLeaks im März 2017 zu veröffentlichen begann und in denen die Fähigkeiten der CIA zur elektronischen Überwachung und Cyber-Kriegsführung detailliert beschrieben werden. Kiriakou sagt, dass hochrangige Mitarbeiter der CIA die Politik der Exekutive in Bezug auf die Verfolgung von Assange bestimmen werden.

„In einem Fall wie diesem würde ein solches Gespräch nur auf höchster Ebene stattfinden“, sagt er. „Wir sprechen also über den Direktor, den stellvertretenden Direktor, den stellvertretenden Direktor für Operationen, den Chefsyndikus, vielleicht den stellvertretenden Direktor für Spionageabwehr. Es ist eine sehr kleine Gruppe von Leuten, die dieses Gespräch führen würden.“

Die CIA ist unglaublich mächtig, fügt Kiriakou hinzu.

„Sie ist besonders mächtig innerhalb der Bundesbürokratie. Ich glaube nicht, dass diese Entscheidungen im Justizministerium in einem Vakuum getroffen werden. Diese Entscheidungen werden an einem Konferenztisch im Nationalen Sicherheitsrat getroffen. Und wir können nicht so tun, als ob [Justizminister] Merrick Garland unabhängig wäre und das Justizministerium unabhängig von äußeren Einflüssen wäre. Wir wissen, dass das einfach nicht wahr ist.

Als Präsident Joe Biden William Burns zum Direktor der CIA ernannte, hatte sich Kiriakou noch Hoffnung für Assange gemacht.

William Burns im Jahr 2019. (Weltwirtschaftsforum / Ciaran McCrickard, CC BY-NC-SA 2.0)

„Ich war optimistisch in Bezug auf Bill Burns, weil er ein Karrierediplomat und Friedensstifter ist, und mit Ausnahme der Zeit, die er als stellvertretender Außenminister verbracht hat, war er kein regelmäßiger Konsument von Geheimdienstinformationen, so dass es keine Verbindung zwischen Bill Burns und der Geheimdienstgemeinschaft gab“, erzählt Kiriakou mir.

„Ich dachte, zum ersten Mal, seit Admiral Stansfield Turner unter Jimmy Carter Direktor war, ist dies ein Mann, der unabhängig von der CIA ist, der in der Lage ist, seine eigenen Urteile zu fällen und zu seinen eigenen Schlussfolgerungen zu kommen. Ich fürchte, dass sich das zumindest im Fall Assange nicht bewahrheitet hat, denn wenn Bill Burns zu Merrick Garland gehen und sagen würde, dass die nationale Sicherheit nicht beeinträchtigt wurde, hätte Garland kein Problem damit, den Fall fallen zu lassen.“

Kiriakou sagt, er könne nicht glauben, dass Biden sich mit dem Presse-Establishment anlegen wolle.

„Ich habe den Eindruck, dass es sehr mächtige Leute gibt, wahrscheinlich sowohl bei der CIA als auch im Justizministerium, die sagen: ‚Scheiß auf den ersten Zusatzartikel der Verfassung‘.“

Der juristische Schlamassel

Das Hauptquartier des US-Justizministeriums in Washington. (CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Kiriakou ist auch nicht optimistisch, was Assanges Chancen im amerikanischen Rechtssystem angeht.

„Zunächst wird er in das so genannte Bundesgefängnis in Alexandria, Virginia, gebracht werden“, sagt er. „Dort werden Gefangene untergebracht, die im östlichen Bezirk von Virginia vor dem dortigen Bundesgericht auf ihren Prozess warten. Dort gibt es Leute, die auf ihren Prozess warten für so geringfügige Verbrechen wie den Versuch, einem Undercover-Polizisten an einem nationalen Monument einen Blowjob zu geben – jemand, mit dem ich kurzzeitig eine Zelle geteilt habe, hatte das getan -, aber das gilt auch für El Chapo und alle dazwischen.

Während er auf seinen Prozess wartet, wird er wahrscheinlich wie jeder andere behandelt werden, sagt Kiriakou.

„Eine wichtige Sache ist, dass die amerikanischen Staatsanwälte der britischen Regierung wiederholt versprochen haben, dass sie Julian nicht in Einzelhaft stecken werden. Das ist völliger Blödsinn, denn es ist nicht Sache der Staatsanwälte des Justizministeriums, zu entscheiden, wer in Einzelhaft kommt. Das ist allein Sache des Federal Bureau of Prisons. Die Staatsanwälte, die versprechen, Julian nicht in Einzelhaft zu stecken, sind wie Sie oder ich, die versprechen, Julian nicht in Einzelhaft zu stecken. So viel Gewicht haben diese Versprechen.“

Assange wird auch in den USA keine Gerechtigkeit erfahren, sagt Kiriakou.

„Ich glaube nicht, dass er eine Chance auf einen fairen Prozess hat, und zwar aus mehreren Gründen“, sagt er.

Statue der blinden Gerechtigkeit vor dem Albert V. Bryan U.S. Gerichtsgebäude in Alexandria, Virginia. (Tim Evanson, Flickr)

„Nummer eins ist die Tatsache, dass dies der östliche Bezirk von Virginia ist. Er wird Spionagegericht genannt, weil noch nie ein Angeklagter aus dem Bereich der nationalen Sicherheit dort einen Prozess gewonnen hat. Ich wurde dort angeklagt. [Jeffrey Sterling, der Whistleblower der CIA, wurde dort angeklagt. Edward Snowden ist dort angeklagt worden. Sie klagen jeden im östlichen Bezirk von Virginia an, fast jeden, weil es der Heimatbezirk der CIA ist.

Er fährt fort: „Die Geschworenen werden sich aus Leuten zusammensetzen, die für die CIA, das Pentagon, das Heimatschutzministerium, das FBI und Dutzende von Auftragnehmern der Geheimdienste arbeiten oder Verwandte haben, die für die CIA arbeiten. Es ist also unmöglich, eine Jury zu finden, die nicht voreingenommen ist.“

Der zweite Grund ist das so genannte „charge stacking“, sagt Kiriakou. „Nehmen wir an, Sie haben ein Verbrechen begangen. Anstatt Sie für diese Straftat anzuklagen, werden Sie für 20 Straftaten angeklagt, und dann kommen sie zu Ihnen zurück, nachdem Sie angemessen weichgeklopft wurden, und sagen, okay, wir lassen alle Anklagen fallen, bis auf eine oder zwei, wenn Sie sich schuldig bekennen.“

Die Tricks

Babar Ahmad blieb nach seiner Panikattacke drei Tage lang in der Strafzelle. Dann kam ein Arzt, um ihn zu untersuchen.

„Es war ein afroamerikanischer Arzt, und er schüttelte nur den Kopf“, sagt Ahmad. „Er sagte zu mir: ‚Ich weiß nicht, warum sie Sie hier reingesteckt haben‘, und er sagte, er würde mich rausholen. Er schüttelte nur immer wieder den Kopf. Er kannte die Tricks, die sie spielen.“

Der Arzt brachte Ahmad in eine andere Zelle mit ein paar weiteren Sachen, darunter ein paar Overalls und T-Shirts, einige Handtücher und eine Decke. Aber es war immer noch Einzelhaft.

„Aber dieser eine Gefangene, der eigentlich ein anständiger Kerl war, reichte mir die Hand“, sagt Ahmad. „Ich wusste nicht, wie er aussah, aber er rief mir einfach meine Zellennummer zu. Er sagte: ‚Hey, 109, wie geht’s dir, Bruder? Wie heißt du, woher kommst du?'“

Er gab Ahmad einige Informationen über die Routine im Gefängnis und schaffte es schließlich, ihm Lesematerial zu schicken, was gegen die Vorschriften verstieß.

„Er schickte mir einige Bücher. Ich glaube, ich habe auch eine Bibel vom Kaplan bekommen. Ich habe die Bibel von vorne bis hinten gelesen. Das meiste davon in diesen ersten Wochen.“

Ahmad blieb zwei Jahre lang in diesem Gefängnis.

„Ich wurde neben dem Todestrakt von Connecticut festgehalten“, sagt er. „Das Regime dort war sehr hart. Vollständige Einzelhaft den ganzen Tag und die ganze Nacht. Zwei Jahre lang hatte ich keinen Kontakt zu anderen Gefangenen. Jedes Mal, wenn man seine Zelle verlässt, wird man einer erniedrigenden Leibesvisitation unterzogen, auch wenn man nur 2 Meter entfernt duschen will.“

Dreimal pro Woche durfte er eine Stunde Sport treiben.

„Das war in einem unterirdischen Hundekäfig, der etwa vier Stufen mal zwei Stufen groß ist, und es gibt drei Käfige nebeneinander“, sagt er. „Man kann also mit den beiden anderen Gefangenen, die mit einem dort sind, reden, man kann ohne Einschränkung mit ihnen reden. Aber das war’s.“

Ich frage Ahmad, wie er es geschafft hat, nicht den Verstand zu verlieren.

„Nun, es ist unerträglich. Es gibt viele Menschen mit schweren psychischen Problemen, Menschen, die Selbstgespräche führen, Menschen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht lang schreien und knallen. Menschen verletzen sich selbst. Ständig gibt es Selbstmordversuche. In einer Woche war ich Zeuge von drei Selbstmordversuchen an einem Tag“.

Er fährt fort:

„Dann gibt es dort Gefangene, die ihre Zellengenossen getötet haben, sie in der Zelle zu Tode geprügelt haben. In meinem Fall war es, glaube ich, zum Teil meine Religion, mein Glaube. Ich weiß nicht, es gibt diese Schlagworte, Resilienz und all das, aber man versucht einfach sein Bestes, um zu überleben, nicht wahr?“

Ahmad wurde im Juli 2015 aus dem US-Gefängnis entlassen, nachdem er zu zwölfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, weil er die Taliban-Regierung mit zwei auf seiner Website veröffentlichten Artikeln materiell unterstützt hatte, als sie Osama bin Laden beherbergten.

Die US-Regierung hatte das Doppelte dieser Strafe gefordert, aber das überraschend milde Urteil bedeutete, dass Ahmad innerhalb weniger Monate freigelassen wurde, weil er seine Strafe bereits abgesessen hatte.

Es ist unwahrscheinlich, dass Julian Assange von der US-Justiz so milde behandelt wird, und seine Gefängniserfahrung wird wahrscheinlich noch härter ausfallen als die von Ahmad.

„Ich denke, dass es Assange im amerikanischen Gefängnis noch schlechter ergehen wird als mir“, sagt Ahmad. „Die Zusicherungen über den Zugang zu medizinischer Versorgung sind allesamt ein Schwindel. Nichts davon gilt, wenn man erst einmal dort ist.“ Er hält inne. „Natürlich ist Selbstmord ein sehr reales Risiko“.

Matt Kennard ist Chefermittler bei Declassified UK. Er war Stipendiat und später Direktor des Centre for Investigative Journalism in London. Folgen Sie ihm auf Twitter @kennardmatt

Dieser Artikel stammt von Declassified UK.

Übersetzt mit deepl.com

