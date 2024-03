Will BRICS launch a new world in 2024? BRICS doubled its membership at the start of 2024, and faces huge tasks ahead: integrating its newest members, developing future admission criteria, deepening the institution’s groundings, and most importantly, launching the mechanisms for bypassing the US dollar in international finance.

(Bildnachweis: The Cradle)

Die BRICS haben ihre Mitgliederzahl Anfang 2024 verdoppelt und stehen vor gewaltigen Aufgaben: die Integration der neuen Mitglieder, die Entwicklung künftiger Aufnahmekriterien, die Vertiefung der Grundlagen der Institution und vor allem die Einführung von Mechanismen zur Umgehung des US-Dollars im internationalen Finanzwesen.

Werden die BRICS im Jahr 2024 eine neue Welt schaffen?

Pepe Escobar

15. MÄRZ 2024

MOSKAU – Überall im globalen Süden stehen die Länder Schlange, um sich den multipolaren BRICS und der von ihnen versprochenen hegemonfreien Zukunft anzuschließen. Der Ansturm des Interesses ist zu einem unvermeidlichen Diskussionsthema in diesem entscheidenden Jahr des russischen Vorsitzes der BRICS-10 geworden.

Indonesien und Nigeria gehören zu den Spitzenkandidaten, die wahrscheinlich beitreten werden. Das Gleiche gilt für Pakistan und Vietnam. Mexiko befindet sich in einer sehr komplexen Zwickmühle: Wie kann man beitreten, ohne den Zorn des Hegemons auf sich zu ziehen?

Und dann ist da noch die neue Kandidatur, die gerade im Kommen ist: Der Jemen, der von Russland, China und dem Iran stark unterstützt wird.

Es war an Russlands oberstem BRICS-Sherpa, dem äußerst fähigen stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow, zu klären, was auf uns zukommt. Er sagte gegenüber TASS:

Wir müssen den Ländern, die an einer Annäherung an die BRICS interessiert sind, eine Plattform bieten, auf der sie praktisch arbeiten können, ohne sich zurückgelassen zu fühlen, und sich diesem Kooperationsrhythmus anschließen können. Und wie über die weitere Ausweitung entschieden werden soll – das sollte zumindest bis zum Treffen der Staats- und Regierungschefs in Kasan verschoben werden, um zu entscheiden.

Die wichtigste Entscheidung über die Erweiterung von BRICS+ wird erst auf dem Gipfel in Kasan im kommenden Oktober fallen. Rjabkow betont, dass das Gebot der Stunde zunächst darin besteht, „diejenigen zu integrieren, die gerade erst beigetreten sind“. Das bedeutet, dass „wir als ‚Zehn‘ mindestens so effizient oder besser gesagt effizienter arbeiten, als wir es innerhalb der ursprünglichen ‚Fünf‘ getan haben.“

Erst dann werden die BRICS-10 „die Kategorie der Partnerstaaten entwickeln“, was in der Tat bedeutet, dass eine auf Konsens basierende Liste aus den Dutzenden von Nationen erstellt werden muss, die sich buchstäblich darum reißen, dem Club beizutreten.

Rjabkow weist öffentlich und privat immer wieder darauf hin, dass die Verdoppelung der BRICS-Mitglieder ab dem 1. Januar 2024 „ein noch nie dagewesenes Ereignis für jede internationale Struktur“ ist.

Es ist keine leichte Aufgabe, sagt Rjabkow:

Letztes Jahr hat es ein ganzes Jahr gedauert, die Aufnahme- und Erweiterungskriterien auf der Ebene der Spitzenbeamten zu entwickeln. Es wurden viele vernünftige Dinge entwickelt. Und vieles von dem, was damals formuliert wurde, hat sich in der Liste der Länder niedergeschlagen, die beigetreten sind. Aber es wäre wahrscheinlich unangemessen, die Anforderungen zu formalisieren. Letzten Endes ist die Aufnahme in die Assoziation Gegenstand einer politischen Entscheidung.

Was geschieht nach den Präsidentschaftswahlen in Russland?

Bei einem privaten Treffen mit einigen ausgewählten Personen am Rande der jüngsten multipolaren Konferenz in Moskau sprach Außenminister Sergej Lawrow überschwänglich von den BRICS, wobei er seine Amtskollegen Wang Yi aus China und S. Jaishankar aus Indien besonders hervorhob.

Lawrow setzt große Erwartungen in die BRICS-10 in diesem Jahr – und erinnert gleichzeitig daran, dass es sich immer noch um einen Club handelt, der sich institutionell weiterentwickeln muss, beispielsweise durch die Ernennung eines Generalsekretariats, genau wie die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), die mit ihm verwandt ist.

Die russische Präsidentschaft wird in den nächsten Monaten alle Hände voll zu tun haben, um nicht nur das geopolitische Spektrum der aktuellen Krisen zu bewältigen, sondern vor allem die Geowirtschaft. Auf einem entscheidenden Ministertreffen im Juni – nur drei Monate entfernt – wird ein detaillierter Fahrplan bis zum Gipfel in Kasan vier Monate später festgelegt werden müssen.

Auch die Ereignisse nach den russischen Präsidentschaftswahlen in dieser Woche werden die BRICS-Politik beeinflussen. Eine neue russische Regierung wird erst Anfang Mai vereidigt werden. Es wird allgemein erwartet, dass es im russischen Finanzministerium, in der Zentralbank, im Außenministerium und unter den Spitzenberatern des Kremls keine wesentlichen Veränderungen geben wird.

Kontinuität wird die Norm sein.

Und damit kommen wir zum wichtigsten geoökonomischen Thema: Die BRICS-Staaten sind Vorreiter bei der Umgehung des US-Dollars im internationalen Finanzwesen.

Letzte Woche kündigte der oberste Kreml-Berater Juri Uschakow an, dass die BRICS auf die Einrichtung eines unabhängigen Zahlungssystems auf der Grundlage von digitalen Währungen und Blockchain hinarbeiten werden.

Uschakow betonte insbesondere „modernste Instrumente wie digitale Technologien und Blockchain. Die Hauptsache ist, dass es für Regierungen, Bürger und Unternehmen bequem, kosteneffizient und frei von Politik ist.“

Uschakow erwähnte es nicht ausdrücklich, aber ein neues alternatives System existiert bereits. Im Moment handelt es sich um ein streng gehütetes Projekt in Form eines detaillierten Weißbuchs, das bereits wissenschaftlich validiert wurde und auch Antworten auf mögliche häufig gestellte Fragen enthält.

The Cradle wurde seit letztem Jahr in mehreren Sitzungen mit einer kleinen Gruppe von Fintech-Experten von Weltrang über das System informiert. Das System wurde bereits Ushakov selbst vorgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt steht es kurz davor, von der russischen Regierung endgültig grünes Licht zu erhalten. Nach einer Reihe von Tests wäre das System bereit, allen BRICS-10-Mitgliedern vor dem Gipfel in Kasan vorgestellt zu werden.

Dies alles steht im Zusammenhang mit Uschakows öffentlicher Erklärung, dass eine besondere Aufgabe für 2024 darin besteht, die Rolle der BRICS im internationalen Währungs- und Finanzsystem zu stärken.

Ushakov erinnert daran, wie sich die BRICS-Staatschefs in der Erklärung von Johannesburg 2023 auf die Erhöhung der Abrechnungen in nationalen Währungen und die Stärkung der Korrespondenzbankennetze konzentrierten. Das Ziel bestand darin, „das Contingent Reserve Arrangement weiterzuentwickeln, vor allem im Hinblick auf die Verwendung anderer Währungen als des US-Dollars.“

Keine einheitliche Währung in absehbarer Zukunft

All dies umrahmt das absolute Schlüsselthema, das derzeit in Moskau, im Rahmen der Partnerschaft zwischen Russland und China und bald auch unter den BRICS-10 diskutiert wird: alternative Zahlungsmittel zum US-Dollar, verstärkter Handel zwischen „befreundeten Nationen“ und Kontrolle der Kapitalflucht.

Rjabkow fügte der Debatte weitere entscheidende Elemente hinzu, indem er diese Woche erklärte, dass die BRICS nicht über die Einführung einer einheitlichen Währung diskutieren:

Eine einheitliche Währung, wie sie von der Europäischen Union geschaffen wurde, ist in absehbarer Zeit kaum möglich. Wenn wir über Clearing-Formen gegenseitiger Verrechnungen wie den ECU [European Currency Unit] in einem frühen Entwicklungsstadium der Europäischen Union sprechen, in Ermangelung eines echten Zahlungsmittels, aber der Möglichkeit, die verfügbaren Ressourcen der Länder in gegenseitigen Verrechnungen effektiver zu nutzen, um Verluste aufgrund von Wechselkursunterschieden usw. zu vermeiden, dann ist dies genau der Weg, den die BRICS meiner Meinung nach einschlagen sollten. Dies wird derzeit geprüft.

Rjabkow zufolge sollten die BRICS keine Finanz- und Währungsallianz gründen, sondern Zahlungs- und Abwicklungssysteme schaffen, die nicht von der unsicheren „regelbasierten internationalen Ordnung“ abhängen.

Genau darauf zielen die Ideen und Experimente ab, die der Minister für Integration und Makroökonomie der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU), Sergej Glazyev, bereits entwickelt hat, wie er in einem Exklusivinterview erläuterte, sowie das neue bahnbrechende Projekt, das kurz davor steht, von der russischen Regierung grünes Licht zu erhalten.

Rjabkow bestätigte, dass „eine Expertengruppe unter Leitung der Finanzministerien und Vertreter der Zentralbanken der jeweiligen [BRICS-]Länder“ ununterbrochen an dem Dossier arbeitet. Darüber hinaus gibt es „Konsultationen in anderen Formaten, auch unter Beteiligung von Vertretern des ‚historischen Westens'“.

Rjabkows Ausführungen spiegeln wider, was die BRICS als Ganzes anstreben:

Wir müssen gemeinsam ein Produkt vorlegen, das einerseits sehr ehrgeizig ist (denn es ist unmöglich, das Diktat des Westens in diesem Bereich weiterhin zu tolerieren), aber gleichzeitig realistisch und nicht weltfremd. Das heißt, ein Produkt, das effizient sein würde. Und all dies sollte in Kasan den führenden Politikern zur Prüfung vorgelegt werden.

Kurz gesagt: Der große Durchbruch könnte buchstäblich an die Tür der BRICS klopfen. Es hängt nur von einem einfachen grünen Licht der russischen Regierung ab.

Vergleichen Sie nun die BRICS, die die Konturen eines neuen geoökonomischen Paradigmas entwerfen, mit dem kollektiven Westen, der über den tatsächlichen Diebstahl von Russlands beschlagnahmten Vermögenswerten zugunsten des schwarzen Lochs, das die Ukraine ist, nachdenkt.

Abgesehen davon, dass es sich um eine De-facto-Erklärung der USA und der EU gegen Russland handelt, birgt dies das Potenzial, das derzeitige globale Finanzsystem völlig zu zerschlagen.

Sollte es jemals zu einem Diebstahl russischer Vermögenswerte kommen, würden mindestens zwei wichtige BRICS-Mitglieder, China und Saudi-Arabien, die über ein beträchtliches wirtschaftliches Gewicht verfügen, in helle Aufregung geraten, um es milde auszudrücken. Ein solcher Schritt des Westens würde das Konzept der Rechtsstaatlichkeit, das theoretisch das Fundament des globalen Finanzsystems bildet, völlig zerstören.

Die russische Antwort wird heftig ausfallen. Die russische Zentralbank könnte blitzschnell das belgische Euroclear, eines der größten Abwicklungs- und Clearingsysteme der Welt, dessen Konten mit russischen Reserven eingefroren wurden, verklagen und dessen Vermögenswerte beschlagnahmen.

Und das zusätzlich zur Beschlagnahme der Euroclear-Vermögenswerte in Russland, die sich auf rund 33 Milliarden Euro belaufen. Da Euroclear das Kapital ausgeht, muss die belgische Zentralbank die Lizenz entziehen, was zu einer massiven Finanzkrise führen würde.

Ein Paradigmenwechsel: westlicher Raubzug gegen ein gerechtes Handels- und Finanzabwicklungssystem des globalen Südens.

Übersetzt mit deepl.com

