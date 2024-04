The liberal Jewish community is beginning to fracture over the Gaza genocide J Street is reportedly losing staff and support as they prioritize Israeli militarism over Palestinian rights. The Gaza genocide is revealing the tension between Zionism and liberal Jewish values, a divide which will only continue to grow more stark.

Jeremy Ben-Ami auf der nationalen Konferenz 2022 von J Street, Dezember 2022. (Foto: J Street/Flickr)

Die liberale jüdische Gemeinschaft beginnt wegen des Völkermordes in Gaza zu zerbrechen

Von Mitchell Plitnick

13. April 2024

Die J Street verliert Berichten zufolge Mitarbeiter und Unterstützung, da sie dem israelischen Militarismus Vorrang vor den Rechten der Palästinenser einräumt. Der Völkermord im Gazastreifen offenbart die Spannungen zwischen Zionismus und liberalen jüdischen Werten, eine Kluft, die nur noch größer werden wird.

Peter Maass ist ein Journalist, der seit langem über Kriege schreibt und gerade einen Artikel in der Washington Post veröffentlicht hat, in dem er den Völkermord im Gazastreifen aus seiner Perspektive als jüdischer Schriftsteller, der viele Kriegsverbrechen gesehen hat, reflektiert.

In dem Artikel mit dem Titel „Ich bin Jude, und ich habe über Kriege berichtet. Ich erkenne Kriegsverbrechen, wenn ich sie sehe„, schreibt Maass: „Millionen von Juden in Amerika fühlen sich mit Israels Gründung verbunden. Vielleicht haben unsere Vorfahren gespendet oder Geld gesammelt, vielleicht haben sie gekämpft, vielleicht haben sie für zionistische Organisationen gespendet. Was soll ein Jude jetzt tun? Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen, aber meine Erfahrung mit Kriegsverbrechen hat mich gelehrt, dass Jude zu sein bedeutet, sich gegen jede Nation zu stellen, die Kriegsverbrechen begeht. Jede.“

Maass erweckt den Eindruck eines ziemlich typischen amerikanischen, säkularen Juden, dessen Familie wahrscheinlich viel stärker mit dem Zionismus verbunden war, als er es je war. Aber es ist klar, dass er als Jude Druck verspürt, von Israels Kriegsverbrechen wegzuschauen. Seine Hingabe an sein Handwerk und sein Gewissen erlauben ihm das nicht.

Es ist klar, dass der 7. Oktober ein Wendepunkt in der amerikanisch-jüdischen Gemeinschaft war. Eine beträchtliche Anzahl von Juden hat sich aktivistischen Organisationen wie Jewish Voice for Peace und IfNotNow angeschlossen, und andere haben Erklärungen abgegeben, wie der Filmregisseur Jonathan Glazer und die vielen jüdischen Künstler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihn unterstützt haben. Aber andere haben eine andere Richtung eingeschlagen.

Nehmen wir zum Beispiel die Worte von Peter Frey, dem Vorstandsvorsitzenden der liberalen Pro-Israel-Gruppe J Street. „J Street ist eine zionistische Organisation“, so Frey gegenüber der New York Times. „Sie ist ‚pro-Israel, pro-Frieden‘ – sie beginnt mit ‚pro-Israel‘.“

Der schmale Raum für liberalen Zionismus

Der Times-Artikel zeichnet ein sehr düsteres Bild für liberal-zionistische Gruppen. Es heißt, dass ihre eigenen Mitarbeiter und Spender sie verlassen, weil sie Israels Vorgehen in Gaza nicht stärker kritisieren wollen.

Seit langem wird an der J Street und ähnlichen Organisationen kritisiert, dass sie zwar mehr an die Diplomatie und einige begrenzte Kompromisse glauben als Gruppen wie AIPAC, dass sie aber letztlich die Interessen Israels über die Grundsätze von Frieden, Gerechtigkeit und Gleichheit stellen. Freys Worte scheinen diese Ansicht zu bestätigen.

Dies beginnt nicht erst jetzt, nach sechs Monaten eines völkermörderischen Angriffs. Es ist ein Bruch, der sich bereits in den ersten Tagen des israelischen Angriffs aufgetan hat. Bereits im November waren die Verbrechen Israels so groß und sichtbar, dass seine Unterstützer zu einer großen Kundgebung in Washington aufbrachen, an der Menschen und Redner aus dem ganzen Land teilnahmen.

Die Demonstration war eindeutig eine Pro-Kriegs-Kundgebung. Zum Zeitpunkt der Veranstaltung am 14. November, als die Zahl der Todesopfer in Gaza bei etwas mehr als 11.000 lag, war die Kundgebung voll von Vernichtungsbotschaften über Gaza. Als der liberale CNN-Kommentator Van Jones sprach und sagte: „Ich bete für den Frieden – keine Raketen mehr aus Gaza und keine Bomben mehr, die auf die Menschen in Gaza fallen. Gott, beschütze die Kinder“, wurde er von der Bühne gebuht, wobei sich die Buhrufe bald in Sprechchöre „Kein Waffenstillstand“ auflösten.

J Street war eine von mehreren „pro-Israel, pro-Frieden“-Gruppen, die an dieser Kundgebung teilnahmen. Nachdem sie vorbei war und die ganze Welt die mörderische Atmosphäre gesehen hatte, die dabei entstand, beschwerten sie sich über die kurzfristige Teilnahme des notorischen Pro-Israel-Judenhassers John Hagee von Christians United for Israel (CUFI).

Doch das Wesen dieser Kundgebung war klar, lange bevor Hagee auf die Rednerliste gesetzt wurde. Wenn man als „Friedensblock“ zu einer Hasskundgebung gehen will, wie diese Gruppen erklärten, geht man hin, um gegen die Kundgebung zu protestieren, oder zumindest als separater Block, der sich von ihr absetzt. Nicht als Teil von ihr. Ob sie das nun beabsichtigt haben oder nicht, sie haben die Hassbotschaft dieser Kundgebung unterstützt.

Der Präsident von J Street, Jeremy Ben-Ami, sagte der Times, dass sie einige Leute aufnahmen, die früher der Meinung waren, J Street sei zu kritisch gegenüber Israel. Dies wird als Ausgleich für die zunehmende Desillusionierung amerikanischer Juden, insbesondere jüngerer, gegenüber solchen Gruppen dargestellt. In Wirklichkeit zeigt es einfach die neue Rolle, die Gruppen wie J Street, Americans for Peace Now, T’ruah und andere in Zukunft spielen werden, eine Rolle, die sich allmählich vom Progressivismus entfernt.

Während die größeren jüdischen Organisationen immer weiter nach rechts rücken, nehmen ehemals liberale Pro-Israel-Gruppen eine Position der rechten Mitte ein. Diese Position zeichnet sich dadurch aus, dass sie Israels jüdischer Ethnokratie und seiner militärischen Hegemonie Priorität einräumt, gleichzeitig aber auf einer flüchtigen und nicht lebensfähigen Zweistaatenlösung besteht und „Diplomatie statt Gewalt“ fordert.

Um es klar zu sagen: Dies geschieht nicht so zynisch, wie es vielleicht klingt. Die Gruppen glauben aufrichtig, dass dies ein Weg zur Koexistenz ist. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass keine dieser Gruppen das Recht der Palästinenser auf Selbstverteidigung unterstützt, selbst wenn es zu einer Zweistaatenlösung kommt. Ihr leidenschaftliches Beharren auf einem „entmilitarisierten“ palästinensischen Staat würde die Palästinenser für immer von Israels Gnade abhängig machen. Die Grenze, die sie sich vorstellen, ist die palästinensische Souveränität, deren wichtigste Bedingung das Recht und die Fähigkeit ist, sein Territorium und seine Bürger zu verteidigen – ein Recht, das Israel jeden Tag für sich in Anspruch nimmt.

Aber diese begrenzte Souveränität ist ihre Vision von palästinensischer Unabhängigkeit, die sie im Gegensatz zu AIPAC, dem American Jewish Committee, CUFI und anderen sehen, die überhaupt keine Unabhängigkeit für die Palästinenser anstreben.

Die ethnokratische Kluft

Was die jüdische Gemeinschaft in den USA betrifft, so sieht es so aus, als würden sich die Unterschiede und Spaltungen noch deutlich verschärfen. Es kann nicht anders sein; die meisten von uns in der Bewegung für die Rechte der Palästinenser bestehen auf dem Begriff „Völkermord“ für das, was geschieht, und das ist kein Begriff, über den man sich einfach einigen kann, wenn man anderer Meinung ist.

Auf der israelfreundlichen Seite hat sich der Kampf gegen den Antisemitismus so stark verfestigt, dass jede Erwähnung der palästinensischen Rechte als judenfeindlich ausgelegt wird. In Verbindung mit ihrer Abwehrreaktion auf den Vorwurf, nicht nur Apartheid, sondern Völkermord zu unterstützen, nutzen Gruppen wie AIPAC, ADL, AJC und andere den 7. Oktober auf höchst rassistische Weise, indem sie ihn als „Beweis“ dafür darstellen, dass Palästinenser minderwertige Wesen sind, denen man nicht dieselben Freiheiten wie israelischen Juden anvertrauen kann.

Diejenigen, die, wie Ben-Ami es ausdrückte, versuchen wollen, ihre „50-Yard-Linie“ zwischen diesen Rassisten und den jüdischen Gruppen, die sich mit den Palästinensern solidarisieren, zu etablieren, driften bereits in das eine oder das andere Lager ab und lassen Gruppen wie J Street, die versuchen, in der Mitte zu bleiben, wenig Raum.

Die Argumente zwischen dem AIPAC-Lager und dem JVP-Lager werden sich immer noch darum drehen, ob Israel ein Apartheidstaat ist (das ist es), ein Siedlerkolonialprojekt (das ist es) und ob es Völkermord begangen hat (das tut es jetzt).

Aber trotz Israels völkermörderischer Bemühungen, wie es der stellvertretende Vorsitzende des Center for International Policy, Matt Duss, ausdrückte, „gehen weder Israelis noch Palästinenser irgendwohin, und wenn Ihr Lösungsvorschlag darin besteht, dass einer von beiden das Land verlässt, sind Sie Teil des Problems.“

Er hat Recht. Für die Amerikaner und insbesondere für die amerikanischen Juden stellt sich die Frage, welche Art von Zukunft wir für alle Menschen, die zwischen dem Fluss und dem Meer leben, unterstützen wollen. Es geht nicht mehr um einen Staat, zwei Staaten oder ähnliche Strukturen, trotz der Bemühungen so vieler in Washington, ihre eigenen Strukturen durchzusetzen, ob sie nun sinnvoll sind oder nicht.

Es wird darum gehen, ob die Palästinenser in jeder Hinsicht gleiche Rechte haben werden – einschließlich des Rechts auf Rückkehr und des Rechts, für ihre eigene Sicherheit zu sorgen, genau wie die Israelis. Und das bedeutet, dass die Frage für die amerikanischen Juden letztlich darauf hinausläuft, ob wir weiterhin auf einer ethnokratischen Formulierung mit einem jüdischen Staat bestehen wollen, oder ob wir Israel helfen, die Fiktion aufzugeben, dass es ein ethnokratischer und demokratischer Staat zugleich sein kann. Das kann es nicht. Es wird sich entscheiden müssen.

Auf dem Weg der fortgesetzten Ethnokratie kommt es zu fortgesetzter Gewalt, fortgesetzter Apartheid, sich ausbreitendem Kolonialismus und weiteren Fällen von Völkermord oder Versuchen von Völkermord. 76 Jahre der Existenz Israels und der Enteignung der Palästinenser haben dies eindeutig bewiesen.

Der Weg der Demokratie birgt auch viele Fallstricke. Ein demokratischer Weg kann in vielen verschiedenen staatlichen Strukturen beschritten werden, einschließlich mehrerer oder konföderierter Staaten oder eines einzigen demokratischen Staates, was am einfachsten wäre und wahrscheinlich die besten Erfolgsaussichten hätte, aber jede Formulierung wird mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert sein. Diese Option birgt jedoch zumindest die Chance auf eine bessere Zukunft für alle Beteiligten, eine Zukunft, die nach echter Gerechtigkeit und damit nach echtem Frieden und echter Sicherheit strebt.

Das wäre die Zukunft, die Peter Maass winkt, während er darum ringt, seine jüdische Identität mit den Kriegsverbrechen, die er sieht, in Einklang zu bringen. Es ist die Zukunft, die er spürt, wenn er schreibt: „Die Idee, dass Juden die Rechte der Palästinenser schützen, ist nicht so neu, wie Sie vielleicht denken. Vor dem Holocaust waren meine Vorfahren Teil der „nicht-zionistischen“ Bewegung, die die jüdische Auswanderung nach Palästina unterstützte, aber die Gründung eines jüdischen Staates ablehnte.“

Die Israelis sind dort, und die Palästinenser sind nie weggegangen. Niemand geht irgendwohin. Wenn die letzten sechs Monate irgendetwas beweisen, dann dass Demokratie, Gerechtigkeit und Universalismus der einzige Ausweg aus den Schrecken sind, die diese zionistische Ethnokratie, die Apartheid und der Kolonialismus angerichtet haben.

Übersetzt mit deepl.com

