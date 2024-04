The media is advancing a false narrative of ‚rising antisemitism‘ on campus by ignoring Jewish protesters Jewish students participating in pro-Palestine protests on their campuses would have valuable things to say about the alleged „rising antisemitism“ at their schools. But the media is ignoring them.

Von Joseph A. Howley/@hashtagoras auf Twitter gepostetes Foto mit dem Tweet „Shabbat Shalom from the Liberated Zone at Columbia University“.

Die Medien verbreiten ein falsches Narrativ vom „zunehmenden Antisemitismus“ auf dem Campus, indem sie jüdische Demonstranten ignorieren

Von James North

20. April 2024

Jüdische Studierende, die sich an den Pro-Palästina-Protesten auf ihrem Campus beteiligen, hätten viel über den angeblich „zunehmenden Antisemitismus“ an ihren Schulen zu sagen. Aber die Medien ignorieren sie.

Was ist die größte einzelne Verzerrung der Mainstream-Medien in den USA über die Proteste an der Columbia University und anderswo? Hier ist der bisherige Gewinner: Die Medien ignorieren die Tatsache, dass jüdische Studenten an den pro-palästinensischen Protesten teilnehmen und daher etwas zu den Vorwürfen des „zunehmenden Antisemitismus“ an ihren Universitäten zu sagen haben könnten. Ihre Kommentare wären besonders relevant gewesen, denn erst letzte Woche wurde die Präsidentin der Columbia von einem feindseligen Ausschuss des Repräsentantenhauses befragt, wo sie zuzugeben schien, dass Antisemitismus eine echte Gefahr darstellt.

Beginnen wir mit den Berichten der New York Times in der Printausgabe von heute Morgen. In beiden Artikeln geht es um pro-palästinensische jüdische Studenten. Der Hauptartikel von Sharon Otterman und Stephanie Saul zitiert zwei jüdische Columbia-Studenten, die dem Protest offenbar nicht wohlgesonnen waren, aber nichts über angeblichen Antisemitismus zu sagen hatten. Daneben gab es einen zusätzlichen Bericht von Troy Clossen, der über den zunehmenden Druck auf Präsident Minouche Shafik berichtete und diesen geschickt verzerrten Satz enthielt:

„Einige jüdische Studenten und andere haben gesagt, dass sie die Reaktion [die Polizeirazzia] zu schätzen wissen, während einige linksgerichtete Fakultätsmitglieder, Studenten, Verfechter der freien Meinungsäußerung und andere sagten, sie sei zu hart.“

Die Unterstellung ist klar: Jüdische Studenten gehören nicht zu den Demonstranten. Aber wie könnte die Times Fotos wie das gestrige „Shabbat Shalom from the Liberated Zone at Columbia University“ ignorieren. Wenn man sich das Foto genau anschaut, sieht man Studenten, die Kippahs tragen, neben Studenten mit Keffiyehs sitzen. Sie zu ignorieren – sie nicht zu interviewen – sieht nach Zensur aus, nicht nach einem Unfall.

Auch der Rest der Mainstream-Medien hat diese zentrale Frage vermieden. National Public Radio berichtete nur knapp über die Fakten des Columbia-Protests; die Washington Post tat dasselbe. CNN war etwas besser. Sein Sendebericht war kurz und verwirrend, aber ein Hinweis auf die Wahrheit erschien in einem Printartikel auf seiner Online-Website. Dieser Bericht zitierte „Ry“, einen Columbia-Senior, der seinen Nachnamen nicht nennen wollte, aber sagte, er sei Mitglied der Jüdischen Stimme für den Frieden und habe an dem gewaltfreien Zeltprotest teilgenommen: „Wir Studenten nutzen unser Privileg, um für Menschen einzutreten, die schon viel zu lange unterdrückt werden, und wir hoffen, dass andere Universitäten dem Aufruf folgen und dasselbe tun.“

Normalerweise ist es falsch, Menschen, die man interviewt, nach ihrem ethnischen, religiösen oder rassischen Hintergrund zu identifizieren. In diesen Tagen werden jedoch auf den amerikanischen Universitätsgeländen schwere Vorwürfe des Antisemitismus erhoben, und man muss diese Fragen stellen, damit diejenigen von uns, die nicht mit dem Universitätsleben verbunden sind, herausfinden können, wie viel davon wahr und wie viel übertrieben ist.

Wenden wir uns nun dem zweiten Platz im Wettbewerb der Medienverzerrungen zu: das Versäumnis, darüber zu berichten, wie mächtige reiche Geldgeber mit ziemlicher Sicherheit die jüngste Hochschulpolitik beeinflussen. Dieser Aspekt gilt nicht nur für Columbia. Am 15. April kündigte die Universität von Südkalifornien abrupt an, dass sie die geplante Eröffnungsrede für Studenten, eine brillante junge Amerikanerin mit muslimischem Hintergrund namens Asna Tabassum, die sich online für die Rechte der Palästinenser eingesetzt hatte, absagen würde. Sowohl die Verwaltungen von Columbia als auch von Southern Cal erklärten, dass sie sich bei ihren jüngsten Entscheidungen vor allem von der „Sicherheit“ leiten ließen. Die Columbia erklärte, die Demonstranten stellten „eine klare und gegenwärtige Gefahr“ dar – eine Behauptung, die ein hochrangiger New Yorker Polizeibeamter, John Chell, bestritt. (Der CNN-Onlinebericht zitiert Chell mit den Worten: „Die festgenommenen Studenten waren friedlich, leisteten keinerlei Widerstand und sagten auf friedliche Weise, was sie wollten“). Kritiker der Entscheidung von Southern Cal wiesen darauf hin, dass die Universität bereits zuvor umstrittene Redner wie den Rechtsextremisten Milo Yiannopoulos beherbergt hatte und für zusätzliche Sicherheit gesorgt hatte.

Das Versäumnis der Medien, über den Einfluss der Spender zu berichten, ist etwas überraschend. Unmittelbar nach dem 7. Oktober häuften sich die Meldungen, dass reiche israelfreundliche Spender ihre Großspenden kürzen oder einstellen würden. So kappte beispielsweise der Victoria’s Secret-Milliardär Leslie Wexner seine Verbindungen zu Harvard, und Ronald Lauder, der Kosmetik-Erbe von Estée Lauder, stellte seine Spenden für die Universität Penn ein. Aber solche Berichte sind in letzter Zeit verstummt. Natürlich ist es möglich, dass alle verärgerten Spender bereits gehandelt haben. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Universitätspräsidenten Milliardäre wie Wexner und Lauder gerne wieder große Schecks ausstellen würden.

Im Fall der University of Southern California war das Versagen der Mainstream-Medien besonders eklatant. Sicherlich gibt es im Großraum Los Angeles wohlhabende pro-israelische Ehemalige, die wahrscheinlich nicht wollen, dass Tabassum auch nur eine milde pro-palästinensische Botschaft in ihre Rede aufnimmt, die vor 65.000 Zuhörern gehalten werden sollte. Aber die einst so beeindruckende Los Angeles Times muss schlechte Zeiten erlebt haben, denn in ihrem Bericht wurde der Aspekt der Spender nicht einmal erwähnt.

