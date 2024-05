Israels“ Salamitaktik für den Gaza-Streifen     Tom Fowdy

‚Israel’s‘ salami-slicing occupational strategy for Gaza We should not be distracted from the reality that „Israel“ is seeking to attain its most important strategic goal, the 100% military blockade of Gaza, thus setting the stage for it to exclusively control its future,

Tom Fowdy

Quelle: Al Mayadeen Englisch

18. Mai 2024

Wir sollten uns nicht von der Realität ablenken lassen, dass „Israel“ versucht, sein wichtigstes strategisches Ziel, die 100%ige Militärblockade des Gazastreifens, zu erreichen und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es dessen Zukunft exklusiv kontrollieren kann,

In der vergangenen Woche hat „Israel“ deutlich gemacht, dass es die Invasion der Gaza-Region Rafah fortsetzen wird, unabhängig davon, was die Welt darüber denken mag. Die Stadt, in der mehr als eine Million Flüchtlinge leben, die vor Tel Avivs unerbittlicher Zerstörungs- und Bombardierungskampagne geflohen sind, liegt an der Grenze zu Ägypten. Im Vorfeld dieser Kampagne hat die israelische Besatzungsmacht (IOF) die Grenze sofort besetzt und abgeriegelt.

Unabhängig davon, was im weiteren Verlauf ihrer Militärkampagne geschieht, ist dies bereits jetzt die wichtigste Maßnahme, die sie ergriffen haben. Und warum? Weil es nun bedeutet, dass „Israel“ de facto bereits die totale militärische und berufliche Kontrolle über den Gazastreifen hat, indem es die berufliche Kontrolle über jeden einzelnen Grenzpunkt ausübt und diesen schließt. Zu diesem Zweck wurde der provisorische „von den USA gebaute Pier“ errichtet, wobei „Israel“ die Absicht hat, jeden Landübergang zu schließen und nur noch die Einfuhr von Waren über die bereits von ihm kontrollierten Seewege zuzulassen… „Israels“ militärische Einkreisung und Embargo des Gazastreifens ist also umfassend.

Diese neue Tatsache vor Ort stellt den ersten Teil dessen dar, was Netanjahu als „neues Sicherheitsregime“ bezeichnet hat, das den Streifen nach dem Krieg regieren wird, oder mit anderen Worten, eine formelle Besetzung, bei der es kein Zurück mehr gibt. Unter keinen Umständen wird „Israel“ diesen militärischen Gewinn unter Berufung auf Sicherheitsgründe wieder aufgeben. Selbst wenn es morgen zu einem Waffenstillstand und einem Ende aller Kämpfe und Bombardierungen käme, wird „Israel“ darauf bestehen, die Kontrolle über den Streifen zu behalten, nachdem es deutlich gemacht hat, dass es den ursprünglichen Status quo mit der Hamas nicht mehr akzeptieren wird.

Bei der Analyse dieses Sachverhalts müssen wir nun die langfristigen und nicht die kurzfristigen Folgen betrachten. Bei der Aufrechterhaltung einer permanenten militärischen Besatzung des Gazastreifens, die nach internationalem Recht illegal ist, ist damit zu rechnen, dass Benjamin Netanjahu, der dem Druck der Hardliner in seiner Regierung nachgibt und Unterstützung gewinnen muss, den „Salami-Zerschneidungs“-Ansatz für die Besatzung anwenden wird, wie er im besetzten Westjordanland zu beobachten ist. Salami-slicing“ bezieht sich auf eine politische Strategie, bei der der Status quo schrittweise verändert wird, ohne dies offen zuzugeben. Jedes Mal, wenn man eine dünne Scheibe von der Salami-Wurst abschneidet, sieht sie noch relativ gleich aus wie die vorherige Stufe, aber mit der Zeit summieren sich die Scheiben und die Salami wird immer kleiner.

Im besetzten Westjordanland hat die israelische Salamitaktik zu einer schleichenden und schrittweisen Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung von ihrem Land und zu einem langsamen Vormarsch der Siedler geführt, der so langsam vonstatten geht, dass die Welt ihn weitgehend ignoriert. Wenn ein Palästinenser ein Verbrechen begangen hat, wird sein Haus abgerissen und das Land anschließend an israelische Siedler vergeben. So verschiebt sich im besetzten Westjordanland nach und nach der Status quo unter israelischer Militärkontrolle. Wir sollten erwarten, dass Netanjahu das gleiche Modell für den Gazastreifen übernehmen wird. Die Bevölkerung des Landes wird langsam verdrängt und die Siedler werden wieder angesiedelt. Dies ist nicht hypothetisch oder spekulativ, denn die Menschen stehen bereits Schlange, um dies zu tun. Wie die BBC in einem Artikel feststellt, „fragen Sie einfach Daniella Weiss, 78, die Großmutter der israelischen Siedlerbewegung, die sagt, dass sie bereits eine Liste mit 500 Familien hat, die bereit sind, sofort nach Gaza zu ziehen“.

In dem Artikel heißt es, dass die Siedler und Hardliner darauf abzielen, „Israels“ Abzug von 2005 rückgängig zu machen, der als „Verrat des Staates und strategischer Fehler“ angesehen wurde. Wenn dies geschieht, wird die Fähigkeit der Bewohner des Gazastreifens und der Palästinenser, Widerstand zu leisten, unterdrückt und als Rechtfertigung für die Beschleunigung des Prozesses benutzt. So gesehen können wir auch davon ausgehen, dass die wahllosen Bombenangriffe „Israels“, die die Städte im Gazastreifen in Schutt und Asche gelegt haben, absichtlich erfolgten, eben weil sie keine Zukunft für die Bewohner des Gazastreifens vorsehen, in der sie leben können. Wir sollten nicht erwarten, dass der Westen ernsthaften Widerstand dagegen leistet, nicht zuletzt, weil dieser Prozess im Westjordanland schon seit Jahrzehnten stattfindet. Für Netanjahu ist dieser Prozess unabdingbar für sein politisches Überleben.

So erleben wir das endgültige Ende des Gazastreifens als separate und souveräne politische Einheit. Während wir erwarten können, dass Brutalität, Gewalt und das Töten von Zivilisten inmitten der Schlacht um Rafah weitergehen werden, sollten wir uns nicht von der Realität ablenken lassen, dass „Israel“ versucht, sein wichtigstes strategisches Ziel zu erreichen, nämlich die 100%ige militärische Blockade des Gazastreifens, um so die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass es dessen Zukunft exklusiv kontrollieren und ihn somit schrittweise in ein besetztes und besiedeltes Gebiet verwandeln kann.

Britischer Journalist, Kolumnist und politischer Analyst mit Schwerpunkt auf Asien-Themen. Er wohnt in Südkorea.

