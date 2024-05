Iran president, foreign minister on missing helicopter after ‚hard landing‘ Search operations underway to try and find the helicopter in mountainous East Azerbaijan province.



Dieses vom iranischen Präsidialamt zur Verfügung gestellte Bild zeigt Präsident Ebrahim Raisi bei der Leitung einer Kabinettssitzung in Teheran am 2. April



Live-Nachrichten zum Hubschrauberunglück im Iran: Präsident Raisi, FM über vermisstes Flugzeug

Von Abubakr Al-Shamahi und Mersiha Gadzo

19. Mai 2024

Irans Präsident Ebrahim Raisi und Außenminister Hossein Amirabdollahian an Bord des Hubschraubers, der in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan eine „harte Landung“ erlitt, so die iranischen Staatsmedien.

Ungünstige Wetterbedingungen, darunter starker Nebel, erschweren die Rettungsarbeiten, und der Hubschrauber wird noch immer vermisst.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars ruft die Iraner auf, für Präsident Raisi zu beten.

Vor 10m (15:30 GMT)

Raisi gilt als möglicher zukünftiger Oberster Führer

Der konservative Politiker sei ein „Schwergewicht“ in der iranischen Politik, so Mahjoob Zweiri, Professor an der Universität Katar.

Zweiri fügte hinzu, dass Raisi als möglicher Nachfolger von Irans Oberstem Führer Ayatollah Ali Khamenei angesehen wird.

Vor 24m (15:16 GMT)

Hubschrauber in der Nähe der Kupfermine Sungun in der Provinz Ost-Aserbaidschan verschwunden

Resul Serdar

Bericht aus Teheran, Iran

Der Hubschrauber stürzte in der Nähe einer Kupfermine namens Sungun ab. Sie liegt zwischen Jofa und Varzaqan in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan und ist etwa 70 bis 100 Kilometer von der Stadt Täbris entfernt, einer der größten Städte im Iran, in die auch der iranische Präsident und der Außenminister unterwegs waren.

Der iranische Rote Halbmond sagt, dass er 40 verschiedene Teams in die Region entsandt hat… bis jetzt sind die Teams in dem Gebiet angekommen, jedoch nicht an der Stelle, an der der Hubschrauber gerade abgestürzt ist. Der Grund dafür seien die schwierigen Wetterbedingungen.

Vor 29m (15:11 GMT)

Der Vorfall ereignete sich nahe der Grenze zu Aserbaidschan

Eine Karte der Absturzstelle des Hubschraubers, in den der iranische Präsident Raisi verwickelt war

[Al Jazeera]

Vor 35m (15:05 GMT)

40 Suchteams bei der Suche nach dem vermissten Hubschrauber im Einsatz

Ali Hashem von Al Jazeera berichtet, dass auch acht Krankenwagen und Drohnen im Einsatz sind.

Laut Fouad Izadi, Professor für Weltstudien an der Universität Teheran, ist es den Teams jedoch nicht gelungen, Kontakt zu den Helikopterinsassen aufzunehmen.

„Das könnte daran liegen, dass der Unfall sehr schlimm ist, oder daran, dass das Gebiet nicht vom Netz abgedeckt ist. Wir müssen abwarten“, sagte Izadi.

Vor 38m (15:02 GMT)

Raisi war nach der Einweihung des Staudamms mit dem aserbaidschanischen Präsidenten in der Region

Der iranische Politologe Mohammad Marandi wies darauf hin, dass Raisi in der Grenzregion war, nachdem er am Samstag den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew getroffen hatte, um einen Staudamm einzuweihen.

„Der Präsident hatte auch vor, einige Provinzen im Norden zu besuchen; er reist viel durch das Land“, sagte Marandi gegenüber Al Jazeera. „Wir haben 30 Provinzen, und jedes Jahr hat er versprochen, jede Provinz mindestens einmal zu besuchen, er ist also ständig unterwegs.

„Es scheint, dass es sehr schlechtes Wetter gab; es ist sehr neblig. Die Aufnahmen des Rettungsteams zeigen, dass es dort sehr schwer zu sehen ist. Es könnte sein, dass der Hubschrauberpilot das Risiko nicht eingehen wollte und den Hubschrauber schnell zum Absturz brachte; es könnte auch etwas anderes sein.“

