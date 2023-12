https://www.middleeastmonitor.com/20231214-the-moral-obligation-to-shut-down-israeli-weapons-manufacturers/



Aktivisten von Palestine Action protestieren gegen das israelische Rüstungsunternehmen „Elbit System“ und fordern die Schließung seiner Fabriken im Vereinigten Königreich am 5. September 2020 in London, Vereinigtes Königreich [Bilal Acar – Anadolu Agency].

Die moralische Verpflichtung, israelische Waffenhersteller auszuschalten



von Naila Ahmed

14. Dezember 2023

Sie wissen vielleicht nicht, dass derzeit acht Personen vor Gericht stehen, weil sie unter anderem eine israelische Waffenfabrik geschlossen haben. Im Laufe der letzten Wochen konnte ich einigen ihrer Anhörungen im Snaresbrook Crown Court beiwohnen. Während dieser Zeit war der Gerichtssaal voll besetzt, als die Angeklagten, die so genannten Elbit Eight, darüber berichteten, warum sie sich für Palästina eingesetzt haben, über israelische Kriegsverbrechen und die Beteiligung von Elbit Systems an diesen Verbrechen.

Israels größter Waffenhersteller

Elbit Systems ist Israels größter Waffenhersteller, der von dem Völkermord an den Palästinensern profitiert und seine Drohnen und Waffen als „kampferprobt“ vermarktet. Die Waffen werden an Zivilisten in Gaza getestet, bevor sie in Serie produziert werden. Elbit Systems liefert bis zu 85 Prozent der Drohnen und der landgestützten Ausrüstung des israelischen Militärs. Diese Waffen werden hier im Vereinigten Königreich in den Fabriken von Elbit Systems im ganzen Land hergestellt. Allein in den letzten Wochen hat Israel über 20.000 Palästinenser ermordet und Krankenhäuser, Schulen, Häuser und die gesamte Infrastruktur in Gaza zerstört – mit Waffen, die von Elbit Systems hergestellt wurden. Einer der wichtigsten Zeugen von Elbit, der Sicherheitschef des Unternehmens, sollte im Prozess für die Staatsanwaltschaft aussagen, aber Israel weigerte sich, ihn reisen zu lassen oder auch nur aus der Ferne auszusagen, obwohl er ein wichtiger Zeuge für die Anklage ist.

Die Elbit-Acht stehen seit dem 13. November vor Gericht, zwei von ihnen sind Gründer von Palestine Action. Sie alle sind angeklagt wegen direkter Aktionen, die sie in den ersten sechs Monaten der Arbeit von Palestine Action, also ab Juli 2020, gegen Elbit Systems durchgeführt haben. Direkte Aktionen sind eine Form des Protests, die darauf abzielt, den Betrieb stillzulegen und zu stören. Im Fall von Elbit Eight umfasste dies Proteste in den Büros von Elbit Systems, das Besprühen mit roter Farbe als Zeichen für palästinensisches Blut und die Stilllegung von Waffenfabriken, indem sie die Eingänge blockierten und sich am Gebäude festhielten, damit sie nicht bewegt werden konnten und die Waffenlieferungen gestoppt wurden. Die Anklagen gegen diese Aktivisten sind politisch motiviert, und es gibt sogar Beweise dafür, dass Israel an der Anklageerhebung beteiligt war.

Wählen Sie Mut für Palästina

Ich habe mir die Aussagen der Elbit-Acht angehört und über die Aktionen nachgedacht, die sie unternommen haben, und darüber, warum sie sie unternommen haben. Eine Sache, die mir besonders auffiel, war, dass diese Aktivisten sich für Mut für Palästina entschieden. Sie haben sich nicht von der Angst vor Gefängnis oder Strafverfolgung davon abhalten lassen, ihre Stimme und ihren Körper einzusetzen, um zu verhindern, dass Waffen zum Töten unserer Brüder und Schwestern in Palästina geschickt werden.

In jeder ihrer Aussagen haben die acht Aktivisten ihre moralische und rechtliche Verpflichtung zum Ausdruck gebracht, ein Apartheidregime zu stoppen, den Völkermord am palästinensischen Volk zu verhindern und Elbit zu schließen. Viele von ihnen sagten aus, dass sie sich vor der direkten Aktion auf vielfältige Weise in das System eingemischt hätten, sei es durch Schreiben an Abgeordnete oder andere Formen der traditionellen Kampagnenarbeit, die aber allesamt nichts gebracht hätten. Ein Teilnehmer sagte, dass er sich wünschte, dass direkte Aktionen nicht notwendig wären, dass unsere Regierung Israel einfach sanktionieren und aufhören würde, sie zu bewaffnen. Aber das ist nicht die Realität. Großbritannien ist nicht nur für die Gründung des zionistischen Staates verantwortlich, sondern auch für die ständige Bewaffnung dieses Apartheidregimes. Es ist also unsere Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, um die Bewaffnung Israels zu stoppen.

Da der Staat bestrebt ist, Institutionen und Kriegstreiber auf allen Ebenen zu schützen, ist es die moralischste Maßnahme, die wir ergreifen können, um den Fluss von Waffen an die Besatzung zu stoppen. Es ist eine moralische Pflicht, den Völkermord an einem ganzen Volk zu verhindern. Der Staat versucht, solche prinzipientreuen Handlungen zu kriminalisieren, indem er diejenigen, die aktiv werden, verhaftet, anklagt und in einigen Fällen ins Gefängnis steckt.

Mit dem Mut kommt das Risiko

Alle Aktivisten, die mit Palestine Action zusammenarbeiten, sind gleich. Sie stellen Mut und Mitgefühl über alles andere. Sie werden aktiv, obwohl sie wissen, dass sie damit ein Risiko eingehen – ein Risiko für ihren Lebensunterhalt, für ihre Freiheit, aber die moralische Verpflichtung zu handeln und Schaden abzuwenden überwiegt die Sorge um ihr persönliches Leben.

Ich hatte das Privileg, im Vorfeld dieses Prozesses mit den Elbit-Acht und vielen anderen Aktivisten zusammenzuarbeiten. Eine meiner Kolleginnen bei CAGE ist ebenfalls aktiv geworden und hat im vergangenen Jahr mit einem einstimmigen Freispruch ihren Fall gewonnen. Der Mut, den sie aufbrachte, hätte sie ihre Karriere als Anwältin kosten können, aber es war ein materielles Risiko, das sie bereit war einzugehen, um die Palästinenser zu verteidigen und um zu verhindern, dass ihnen Schaden zugefügt wird.

In den letzten drei Jahren war Palestine Action mit seinen Kampagnen und direkten Aktionen gegen israelische Waffenhersteller, insbesondere Elbit Systems, sehr erfolgreich. Ihr erklärtes Ziel ist es, Elbit auszuschalten, und das hat im ganzen Land und auf der ganzen Welt für Aufsehen gesorgt, denn die Menschen ergreifen direkte Maßnahmen, um zu verhindern, dass Waffen nach Israel geliefert werden. Palestine Action im Vereinigten Königreich war dabei erfolgreich:

Elbit über 280 Millionen Pfund (356 Millionen Dollar) an verlorenen Verträgen gekostet hat,

die Schließung der Elbit-Büros im Zentrum Londons,

die dauerhafte Schließung von zwei der Elbit-Waffenfabriken zu erzwingen,

Erst diesen Monat wurde der einzige Personalvermittler in Großbritannien, iO Associates, dazu gebracht, die Zusammenarbeit mit Elbit einzustellen,

die Immobilienverwalter von Elbits Drohnenfabrik in Shenstone (UAV Engines), Fisher German, dazu zu bringen, alle Verbindungen zu Elbit Systems zu kappen.

Diese Erfolge haben zur Gründung von Palestine Action US und Italien geführt, die bereits eine Reihe wirksamer Maßnahmen ergriffen haben.

Lasst ihn das mit seiner Hand ändern“.

Wenn ich sehe, wie diese Aktivisten direkte Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass israelische Waffen hier im Vereinigten Königreich hergestellt werden, werde ich an den oft wiederholten Hadith – Spruch – des Propheten Mohammed (Friede sei mit ihm) erinnert, den wir zwar oft zitieren, aber wie oft setzen wir ihn um?

„Wer von euch das Böse sieht, der soll es mit seiner Hand ändern. Wenn er das nicht kann, dann mit seiner Zunge. Wenn er das nicht kann, dann mit seinem Herzen, das die schwächste Stufe des Glaubens ist.“ (Sahih Muslim 49)

Ich sehe die Arbeit der Palästina-Aktion und der Elbit-Acht als eine Verkörperung dieses Hadiths: Sie sehen ein Übel und ändern es mit ihren Händen – das heißt, sie werden direkt tätig.

Wir alle sind Zeugen der Geschehnisse in Gaza, der täglichen Massaker, der Zerstörung und Verwüstung, und wir reagieren oft mit Verzweiflung und Hilflosigkeit. Als Muslime sind wir verpflichtet, die Unterdrückung zu beenden. Dies ist nicht die Zeit für Verzagtheit, Verwirrung oder Schwäche, wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie ein Völkermord begangen wird. Die Elbit-Acht haben sich für Mut für Palästina entschieden, und wir müssen uns ebenfalls für Mut entscheiden. Entweder indem wir uns der Bewegung von Palestine Action anschließen oder indem wir unsere Stimme erheben und sie bei ihrer Arbeit unterstützen. Mut ist in der Tat eine Entscheidung. Sie mag für viele von uns nicht bequem sein, aber es ist eine Entscheidung, auf die wir aufbauen können.

Unabhängig vom Ausgang des Prozesses haben die Elbit-Acht bereits einen Erfolg erzielt. Erstens, indem sie Maßnahmen ergriffen haben, die den Versand von Waffen und Teilen nach Palästina verhindert haben. Und zweitens haben sie die Aufmerksamkeit auf die Kriegsverbrechen Israels und Elbits vor Gericht gelenkt, indem sie die Massaker und den aktuellen Völkermord an unseren Brüdern und Schwestern in Palästina bezeugten.

Was auch immer bei diesem Prozess herauskommt, die Elbit-Acht haben bereits gewonnen, sie haben ihren Körper und ihre Freiheit für Palästina aufs Spiel gesetzt. Ein Mut, den viele von uns gerne nachahmen würden. Und ich fühle mich geehrt, dass ich sie bei der Elbit-Acht-Kampagne unterstützt habe.

