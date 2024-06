Using Ukraine Since 1948 The U.S. has staged operations with extremists from Ukraine to undermine Russia for nearly 8 decades. It’s led us to the doorstep of nuclear annihilation. By Joe Lauria Special to Consortium News The United States has for nearly 80 years seen Ukraine as the staging ground for its once co



Zusammenstöße in Kiew während des Putsches im Februar 2014. (Mstyslav Chernov/Unframe/http://www.unframe.com/Wikimedia)

Die USA haben fast 8 Jahrzehnte lang Operationen mit Extremisten aus der Ukraine inszeniert, um Russland zu untergraben. Das hat uns an die Schwelle der nuklearen Vernichtung geführt.

Die Nutzung der Ukraine seit 1948

Von Joe Lauria

Speziell für Consortium News



10. Juni 2024

Die Vereinigten Staaten sehen die Ukraine seit fast 80 Jahren als Schauplatz für ihren einst verdeckten und nun immer offeneren Krieg mit Russland.

Nach jahrelangen Warnungen und nachdem seit 2008 von einem NATO-Beitritt der Ukraine die Rede war, schlug Russland vor zwei Jahren zurück. Da keine der beiden Seiten nachgibt, wird die Ukraine zunehmend zu einem Krisenherd, der zu einem Atomkrieg führen könnte.

Der Westen glaubt, dass Russland blufft. Seine Doktrin besagt jedoch, dass Russland, wenn es sich in seiner Existenz bedroht fühlt, zu Atomwaffen greifen könnte. Anstatt diese Warnungen ernst zu nehmen, öffnet die NATO rücksichtslos Korridore für einen Bodenkrieg gegen Russland in der Ukraine; Frankreich sagt, es stelle eine Koalition von Nationen zusammen, um in den Krieg einzutreten, obwohl Russland sagt, dass französische oder andere NATO-Truppen Freiwild wären.

Wenn Sie nicht Consortium News und einige andere alternative Nachrichtenquellen lesen, werden Sie diese Perspektive nicht erkennen. Sie werden denken, Russland sei ein außer Kontrolle geratener Aggressor, der die Welt zerstören will. Also …

Neulich sagte Joe Biden in Paris, Russland wolle ganz Europa erobern, könne aber nicht einmal Chariw einnehmen. Es ist diese Art von aufrührerischem Unsinn, kombiniert mit der Erlaubnis für die Ukraine, NATO-Waffen auf russisches Territorium abzufeuern, die uns alle in Gefahr bringt.

Die Gefahr hat sich schon vor vielen Jahren aufgebaut, aber jetzt spitzt sie sich zu.

Die Beziehungen der USA zur Ukraine und ihren Extremisten, die Russland untergraben sollen, begannen nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges waren Einheiten der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN-B) am Holocaust beteiligt und töteten mindestens 100.000 Juden und Polen.

Mykola Lebed, ein hochrangiger Berater von Stepan Bandera, dem Führer der faschistischen OUN-B, wurde nach dem Krieg von der CIA rekrutiert, wie eine Studie des US-Nationalarchivs aus dem Jahr 2010 zeigt.

Lebed war „Außenminister“ einer banderitischen Exilregierung, brach aber später mit Bandera, weil er sich als Diktator aufführte. Das U.S. Army Counterintelligence Corps bezeichnete Bandera als „extrem gefährlich“, sagte jedoch, er werde „als geistiger und nationaler Held aller Ukrainer angesehen….“.

Allen Dulles von der CIA bittet die US-Einwanderungsbehörde, Lebed trotz seiner Verurteilung wegen Mordes wieder in die USA einreisen zu lassen. (Aus Hitlers Schatten. Zum Vergrößern anklicken.)

Anstelle von Bandera war die CIA an Lebed interessiert, trotz seines faschistischen Hintergrunds. Sie richteten ihm ein Büro in New York City ein, von dem aus er Sabotage- und Propagandaoperationen im Namen der CIA in der Ukraine gegen die Sowjetunion leitete. In der Studie der US-Regierung heißt es:

„Die CIA-Operationen mit diesen Ukrainern begannen 1948 unter dem Kryptonym CARTEL, das bald in AERODYNAMIC geändert wurde. … Lebed zog nach New York und erwarb den Status eines ständigen Einwohners, dann die US-Staatsbürgerschaft. Sie bewahrte ihn vor Attentaten, erlaubte ihm, vor ukrainischen Emigrantengruppen zu sprechen, und erlaubte ihm, nach operativen Reisen nach Europa in die Vereinigten Staaten zurückzukehren. In den Vereinigten Staaten war Lebed der Hauptansprechpartner der CIA für AERODYNAMIC. Die CIA-Vertreter verwiesen auf seinen ‚gerissenen Charakter‘, seine ‚Beziehungen zur Gestapo und … Gestapo-Ausbildung‘ [und] die Tatsache, dass er ‚ein sehr rücksichtsloser Arbeiter‘ war.“

Die CIA leistete mit Lebed bis zur Unabhängigkeit der Ukraine 1991 Beiträge zu Sabotage- und pro-ukrainischen nationalistischen Propagandaoperationen in der Ukraine.

„Mykola Lebeds Beziehung zur CIA dauerte die gesamte Dauer des Kalten Krieges an“, heißt es in der Studie. „Während die meisten CIA-Operationen, an denen Kriegstäter beteiligt waren, nach hinten losgingen, trugen Lebeds Operationen zur grundlegenden Instabilität der Sowjetunion bei.“

Fortgesetzt bis zur ukrainischen Unabhängigkeit und darüber hinaus

Bandera-Denkmal in Lwow. (wikimapia.org)

Auf diese Weise hielten die USA das ukrainische faschistische Gedankengut in der Ukraine verdeckt am Leben, zumindest bis die ukrainische Unabhängigkeit erreicht war. „Mykola Lebed, der Kriegschef von Bandera in der Ukraine, starb 1998. Er ist in New Jersey begraben, und seine Unterlagen befinden sich im ukrainischen Forschungsinstitut der Harvard-Universität“, heißt es in der Studie des US-Nationalarchivs.

Die Nachfolgeorganisation der OUN-B in den Vereinigten Staaten ist jedoch nicht mit ihm gestorben. Sie wurde in Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) umbenannt, so IBT.

„Mitte der 1980er Jahre war die Reagan-Administration mit UCCA-Mitgliedern durchsetzt. Reagan empfing [Yaroslav] Stetsko, den Banderistenführer, der das Massaker an 7.000 Juden in Lviv beaufsichtigte, 1983 persönlich im Weißen Haus“, berichtete IBT. „Nach dem Sturz des Regimes von [Viktor] Janukowitsch [im Jahr 2014] half die UCCA bei der Organisation von Kundgebungen in Städten in den USA zur Unterstützung der EuroMaidan-Proteste“, hieß es.

Das ist eine direkte Verbindung zwischen dem von den USA unterstützten Putsch auf dem Maidan 2014 gegen eine demokratisch gewählte ukrainische Regierung und dem ukrainischen Faschismus aus dem Zweiten Weltkrieg.

Seit 2014 drängten die USA auf einen Angriff auf russischsprachige Menschen in der Ostukraine, die den Putsch abgelehnt hatten, und die NATO begann, ukrainische Truppen zu trainieren und auszurüsten. In Verbindung mit den seit 2008 geführten Gesprächen über einen NATO-Beitritt der Ukraine handelte Russland nach jahrelangen Warnungen.

Mehr als zwei Jahre später, nachdem die Ukraine den Krieg eindeutig verloren hat, werden die westlichen Staats- und Regierungschefs so ziemlich alles tun, um ihre politische Haut zu retten, da sie so viel auf einen Sieg in der Ukraine gesetzt haben. Hören Sie nicht auf sie. Sie brauchen einen Westen, der die Gefahren, die uns drohen, leugnet.

Wie Präsident John F. Kennedy 1963 in seiner Rede an der American University sagte:

„Vor allem müssen die Atommächte bei der Verteidigung ihrer eigenen lebenswichtigen Interessen solche Konfrontationen vermeiden, die den Gegner vor die Wahl stellen, entweder einen demütigenden Rückzug oder einen Atomkrieg zu führen. Ein solcher Kurs im Atomzeitalter wäre nur ein Beweis für den Bankrott unserer Politik – oder für einen kollektiven Todeswunsch für die Welt.“

Vielleicht wacht die Welt erst auf, wenn es zu spät ist – wenn die Raketen bereits fliegen.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und andere Zeitungen, darunter die Montreal Gazette, die London Daily Mail und The Star of Johannesburg. Er war investigativer Reporter für die Sunday Times of London, Finanzreporter für Bloomberg News und begann seinen beruflichen Beitrag als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Er ist Autor von zwei Büchern, A Political Odyssey, mit Sen. Mike Gravel, Vorwort von Daniel Ellsberg; und How I Lost By Hillary Clinton, Vorwort von Julian Assange.

