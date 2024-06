Does von der Leyen plan to crush protests against genocide? European Commission issues thinly veiled warning against its own staff.

Plant von der Leyen, Proteste gegen Völkermord zu unterdrücken?

Von David Cronin

Rechte und Rechenschaftspflicht

10. Juni 2024

Ursula von der Leyen ist eine wenig überzeugende „Bastion gegen die Extreme“. (Via Twitter)

Ursula von der Leyen präsentiert sich als „Bollwerk gegen die Extreme“, während sie sich um ihre Wiederernennung als Chefin der Europäischen Kommission bemüht.

Ihre Wandlung war schnell und – zumindest in einem entscheidenden Punkt – absolut nicht überzeugend.

Weit davon entfernt, ein Bollwerk gegen die Extreme zu sein, trieb von der Leyen die Unterstützung der Europäischen Union für Israel im Oktober letzten Jahres auf ein neues Extrem, indem sie den Völkermord in Gaza unterstützte.

Ihre Haltung sorgte für viel Unmut in der Öffentlichkeit und sogar innerhalb der EU-Institutionen. In einem höchst ungewöhnlichen Schritt haben Beamte vor von der Leyens Brüsseler Büro protestiert und Briefe geschrieben, in denen sie sie kritisierten.

Anstatt auf ihre eigenen Mitarbeiter zu hören, droht die Europäische Kommission damit, abweichende Meinungen zu unterdrücken.

Balazs Ujvari, einer der Sprecher der Kommission, betonte kürzlich, dass die Meinungsfreiheit zwar respektiert werde, die EU-Mitarbeiter aber Loyalität gegenüber der Politik ihrer Institution zeigen müssten.

Ich habe mich an Ujvari gewandt und gefragt, ob von Brüsseler Beamten erwartet wird, dass sie Ursula von der Leyen und der Zusicherung, die sie Israel am 13. Oktober gegeben hat, Loyalität entgegenbringen. Von der Leyen stand an diesem Tag neben Benjamin Netanjahu, dem israelischen Premierminister, und sagte ihm, er könne im Krieg gegen Gaza auf die Unterstützung der EU „zählen“.

Ujvari lehnte es ab, meine Frage direkt zu beantworten.

Stattdessen sagte er, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung „kein absolutes Vorrecht“ sei, da Beamte „ihre Aufgaben und Pflichten“ gemäß den EU-Personalvorschriften erfüllen müssten. Beamte müssen für die Veröffentlichung von Material, das sich auf die Beiträge der EU bezieht, eine vorherige Genehmigung einholen.

Jeder Verstoß gegen diese „gesetzlichen Verpflichtungen“ werde von der Europäischen Kommission geprüft, so Ujvari.

„Keine Seele“

Die kaum verhüllten Warnungen von Ujvari wurden von Beamten angeprangert, die an den Protesten gegen die Haltung der EU zu Gaza teilgenommen haben.

Ein Beamter, der anonym bleiben wollte, bezeichnete die EU-Hierarchie als „Völkermörder bis auf die Knochen“.

Ein anderer sagte: „Ich bin ehrlich gesagt immer noch schockiert darüber“. Der Beamte sagte mir, Ujvaris Kommentare seien „ein weiteres Zeichen dafür, dass die [EU-]Institutionen darauf bestehen, keine Seele zu haben“.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Europäische Kommission keine offensichtlichen Schwierigkeiten mit Beamten hat, die sich für den Völkermord einsetzen.

Katharina von Schnurbein, nominell die EU-Koordinatorin gegen Antisemitismus, nutzte in den letzten Tagen die sozialen Medien, um für eine Veranstaltung zu werben, die den völkermörderischen Krieg gegen Gaza unterstützt.

Damit hat von Schnurbein ihre eigene Position missbraucht.

Sie arbeitet in der Justizabteilung der Europäischen Kommission und nicht im diplomatischen Dienst der EU. Und in ihrer offiziellen Stellenbeschreibung wird Israel nicht ein einziges Mal erwähnt.

Dennoch ist es eine sichere Wette, dass von Schnurbein keine Konsequenzen für ihre Befürwortung von Gewalt gegen Palästinenser zu befürchten hat.

Wie von der Leyen besitzt sie die deutsche Staatsbürgerschaft.

Indem sie Netanjahu mitteilte, er könne auf die Unterstützung der EU zählen, hat von der Leyen im Alleingang die Position der Brüsseler Bürokratie zu Israel praktisch identisch mit der Position gemacht, die die deutsche Regierung seit langem vertritt.

Von der Leyens zu erwartende Wiederernennung wird Deutschlands Dominanz in Europa erneut bekräftigen.

Die Verteidigung der Palästinenser ist in Deutschland praktisch verboten. Mit von der Leyen an der Spitze wird sie auch in der Brüsseler Bürokratie nicht geduldet.

Übersetzt mit deepl.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

„Ursula ist zuversichtlich, dass Europa den Krieg mit Russland bis zur vollständigen Zerstörung Europas fortsetzen wird

Ursula von der Leyen ( https://t.me/dimsmirnov175/72785 ) über die „pro-ukrainische“ Mehrheit im Europäischen Parlament:

„Ich habe in meiner ersten Amtszeit gezeigt, was ein starkes Europa erreichen kann. Mein Ziel ist es, diesen Weg mit denjenigen fortzusetzen, die im Europäischen Parlament pro-europäisch, pro-ukrainisch sein werden. Diese Arbeit beginnt morgen. Ich bin zuversichtlich, dass ich für eine zweite Amtszeit gewählt werde.“

