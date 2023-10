„Propaganda’s casualties.“ This article by Cara MariAnna describes how, through anti-Russian propaganda, the US government manipulates public perception to promote their foreign policy, fostering ignorance, undermining democracy, and endangering international stability. Propaganda encourages a distorted worldview, damaging critical thinking and human relationships.



Unser psychologischer und sozialer Zerfall.

„Die Opfer der Propaganda“.

Von Cara MariAnna

05. Oktober 2023 – Informationclearinghouse

– Wie viele amerikanische Kinder bin ich zum Teil mit Zeichentrickfilmen am Samstagmorgen aufgewachsen, und eine der Sendungen, die meine Geschwister und ich regelmäßig sahen, war „Die Rocky und Bullwinkle Show“. Es war kein Zufall, dass die beiden heimtückischen und nicht zu übersehenden Antagonisten russisch anmutende Spione waren, mit russischem Akzent und russisch anmutenden Namen – Boris Badenov und Natasha Fatale. So amüsant die Serie auch sein mochte, mir wurde, wie jedem Kind, das sie sah, beigebracht, Russen als böse und gleichzeitig auch als inkompetent und ihren amerikanischen Gegenspielern nicht gewachsen zu betrachten – selbst wenn diese Gegenspieler ein fliegendes Eichhörnchen und ein zweibeiniger Elch waren.

Jeder derzeit lebende US-Bürger ist mit der antirussischen Propaganda aufgewachsen. Sie durchdringt seit langem die amerikanische Kultur, von Film und Fernsehen bis hin zu Romanen und Comics, einschließlich öffentlicher Schulen, Mainstream-Medien und der Nachrichten, die wir sehen und lesen.

Die Folgen der Propaganda sind ebenso gefährlich wie zerstörerisch. Sie sind nicht nur politisch oder sozial: Sie sind auf der tiefsten Ebene psychologischer Natur und führen zu einem Zustand der Entfremdung, in dem sich der Mensch von seinem eigenen Geist, seinen Gedanken und Gefühlen und letztlich auch von anderen Menschen entfremdet. Als ultimative Taktik des Teilens und Eroberns trennt uns die Propaganda von unserem authentischen Selbst und voneinander und lässt uns ausgehöhlt, weniger präsent in unserem eigenen Leben und weniger fähig, in unserem Namen zu handeln.

Die psychologischen Auswirkungen der Propaganda können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden und müssen genauer betrachtet werden, wenn wir verstehen wollen, wie sie funktioniert, und wenn wir unsere Anfälligkeit für sie erkennen wollen, was nicht zu übersehen ist. Propaganda untergräbt unser Verständnis für die Welt, wie sie tatsächlich ist: Sie vereinfacht die Welt und hindert uns daran, ihre volle Komplexität zu verstehen, indem sie komplexe Situationen und Dynamiken in bloße Karikaturen verwandelt. Auf diese Weise macht uns Propaganda anfällig für außen- und innenpolitische Maßnahmen, die unseren besten Interessen zuwiderlaufen. Sie beeinträchtigt unsere Fähigkeit, selbst zu denken, sie gefährdet unsere intellektuelle Freiheit, und nicht zuletzt schädigt Propaganda unsere Beziehungen zueinander – all dies, während sie unsere Demokratie selbst aushöhlt.

Alle von uns, die zu dieser Zeit lebten und alt genug sind, um die Bedeutung der Propaganda zu verstehen, werden sich sicherlich an die Rede von 1983 erinnern, in der Ronald Reagan, der „große Kommunikator“, die Sowjetunion als „böses Imperium“ bezeichnete – wohlgemerkt zur gleichen Zeit, als er und seine Regierung Mittelamerika in ein Schlachtfeld verwandelten und einen dschihadistischen Aufstand in Afghanistan unterstützten, um die Sowjets in einen vietnamesischen Sumpf zu treiben. Reagans krude Formulierung fand bei vielen Amerikanern Anklang. Die Implikationen waren ebenso offensichtlich wie primitiv: Alles, was die Sowjetunion tat, war böse, und alles, was Amerika tat, war gut.

Reagans simpler Einfall, ein Produkt des überdrehten Geistes seines Chef-Redenschreibers Anthony Dolan, hat bis heute überlebt. Sie macht die meisten Amerikaner unempfindlich, wenn nicht gar unfähig, das von ihrem eigenen Land begangene Unrecht und die Lügen ihrer eigenen Regierung zu erkennen. Natürlich diente sie Reagans außenpolitischen Zielen, so wie sie jetzt Joe Bidens Zielen dient, insbesondere in seinem Stellvertreterkrieg gegen Russland.

Glenn Greenwald hat diese Frage kürzlich in einem Beitrag von System Update erörtert. „Russland ist nach wie vor der Allzweckbösewicht, den die westlichen Eliten immer dann einsetzen, wenn sie in einen Skandal oder ein Versagen verwickelt sind“, stellte er fest. „Sie zeigen sofort auf Russland. Sie sagen: ‚Es ist nicht unsere Schuld, schaut mal da drüben im Kreml'“.

Das hartnäckige Dogma, dass Russland die Verkörperung des Bösen ist – und damit ist neuerdings Wladimir Putin gemeint – ermöglicht es den Amerikanern, in einer Scheinwelt zu leben, da sie entgegen allen Beweisen weiterhin glauben, dass der Krieg in der Ukraine nicht provoziert wurde. Das ist eine völlige Abkopplung von der Realität. Die gefährliche Folge davon ist, dass die antirussische Propaganda die Welt nun an den Rand eines Atomkriegs gebracht hat.

Die Amerikaner, die die Geschichte der NATO-Erweiterung nicht kennen und sich der jahrzehntelangen Einmischung Amerikas in der Ukraine nicht bewusst sind, haben kein Verständnis für unsere Rolle bei der Provokation und Verlängerung des Krieges – kein Verständnis dafür, dass Amerika eine erhebliche Verantwortung für den Krieg und dafür trägt, dass die Welt so nah an ein nukleares Armageddon herangerückt ist.

Dieser Zustand beklagenswerter Unwissenheit ist ebenso gefährlich wie vorsätzlich. Ihre Ignoranz sorgt dafür, dass viele Amerikaner, vor allem Demokraten, den Krieg unterstützen und Geld in die Rüstungsindustrie fließt, während sie gleichzeitig jede Chance auf eine lebensfähige Antikriegsbewegung und eine Verhandlungslösung des Konflikts untergraben. Unwissenheit, das dürfen wir nie vergessen, ist ein funktionierender Zustand. Sie herrscht aus einem bestimmten Grund vor. Sie hat einen Zweck.

Von allen Desinformationen, die die USA über den Krieg in der Ukraine verbreiten, ist die Lüge, der Krieg sei „unprovoziert“ gewesen, die zerstörerischste. Wie von vielen kompetenten Staatsmännern und -frauen, vielen Wissenschaftlern und vielen seriösen Kommentatoren gut erklärt und dokumentiert wurde, haben die USA diesen Krieg in den letzten dreißig Jahren wissentlich und absichtlich provoziert. Die Tatsache, dass es überhaupt eine Debatte über diese Frage gibt, ist ein düsteres Zeugnis für die Macht der Propaganda, unseren Verstand und unsere mentalen Prozesse zu korrumpieren.

Das ist die Macht der Propaganda: Die Menschen werden dazu gebracht, glatte Lügen zu glauben, das zu denken, was ihre Regierung von ihnen will, und in einer Weise zu handeln, die völlig im Widerspruch zur Realität und zu ihren eigenen Interessen steht. Propaganda bestätigt bereits bestehende Vorurteile, die ihrerseits das Produkt von Propaganda sind. Oder anders ausgedrückt: Propaganda schafft ein sich selbst erhaltendes Informations-Ökosystem, in dem eine Lüge oder Halbwahrheit die nächste bestätigt, so dass die Menschen nicht mehr unterscheiden können, was wahr und was falsch ist, oder was ihre eigene Sicherheit und ihr Wohlergehen fördert und was es tatsächlich untergräbt.

Die Opfer der Propaganda sind vielfältig, darunter auch das kritische Denken und die Qualität der Unterscheidung, die Abigail Gosselin in einem Aufsatz aus dem Jahr 2012 mit dem Titel „Cultivating Discernment“ (Unterscheidungsvermögen kultivieren) als „ein Prozess der Reflexion, der darauf abzielt, gute Urteile zu fällen“ definiert. Wo immer Propaganda wuchert, ersetzt sie die intellektuelle Neugier und das Engagement, auf deren Grundlage gute Urteile gefällt werden, so dass kein echtes, originelles Denken stattfindet. Das ist ja gerade der Sinn der Propaganda, unabhängiges Denken zu unterbinden. Propaganda ersetzt das Bedürfnis zu wissen und zu lernen, so dass kein Denken mehr nötig ist. Stattdessen glauben die Menschen, was man ihnen sagt – Glaube ersetzt Wissen.

Propaganda macht sich über die Wahrheit lustig: Alles kann als wahr hingestellt werden, so dass die Wahrheit selbst jede Bedeutung verliert und damit auch die Realität. Infolgedessen wird die gesamte soziale und politische Ordnung eindimensional und karikaturhaft – eine bloße Parodie ihrer selbst, da das Land, das sich rühmt, die Demokratie überall zu verteidigen, diese untergräbt. Man kann es nicht oft genug betonen: Es ist nicht nur die Wahrheit, die verloren geht, sondern auch die Fähigkeit der Menschen, sie zu erkennen. Wenn die Menschen nicht mehr in der Lage sind, das Wahre vom Falschen zu unterscheiden, werden sie ihrer Fähigkeit beraubt, fundierte Entscheidungen über die Welt, in der sie leben, zu treffen.

Auf dieselbe Weise werden die Menschen gleichzeitig ihrer wirklichen Freiheit beraubt – der Freiheit, unabhängig von dem Zwang und der Manipulation, die der Propaganda innewohnen, zu denken und zu handeln. Ohne es zu wissen, übernehmen die Menschen die vorherrschenden Meinungen, Überzeugungen und Gedanken, die in den Medien und der Populärkultur vermittelt werden, zum Teil weil sie das bestätigen, was uns zu Hause, in der Schule, in der Kirche und anderswo beigebracht wurde. Unter dem Einfluss der Propaganda erschaffen die Menschen eine bloße Illusion von Individualität und Freiheit.

Diese Dynamik ist ein Prozess der erzwungenen Konformität, wie ihn Erich Fromm in Flucht vor der Freiheit beschrieben hat. Im Großen und Ganzen, so argumentierte Fromm bereits 1941, haben die Menschen keine eigenen Gedanken oder gar Gefühle. Stattdessen haben sie das, was er als „Pseudo-Gedanken“ und „Pseudo-Gefühle“ bezeichnet. Die Menschen denken und fühlen, was ihnen gelehrt und beigebracht wurde, während sie gleichzeitig glauben, dass diese Gedanken und Gefühle ihre eigenen sind.

Da die meisten von uns echte Freiheit und Unabhängigkeit des Denkens verloren haben – oder nie hatten -, schadet die Propaganda auch der grundlegenden menschlichen Intelligenz, Neugierde und Spontaneität – insgesamt der Fähigkeit, Ereignisse mit einem frischen und neugierigen Geist zu beurteilen und darauf zu reagieren. Unter dem Einfluss von Propaganda ist wenig von dem, was eine Person denkt oder fühlt, eine authentische, ursprüngliche Reaktion auf Ereignisse oder Situationen, wie sie sind. Stattdessen reagiert eine Person so, wie es ihr anerzogen wurde.

Eine weitere Auswirkung der Propaganda ist, dass sie die Menschen glauben lässt, sie wüssten bereits alles, was es zu wissen gibt. Folglich untergräbt Propaganda die Neugier, und Neugier, so würde ich argumentieren, ist für einen lebendigen Geist unerlässlich. Ohne Neugier gibt es für einen Menschen keinen Anreiz, nach alternativen Informationsquellen zu suchen oder mit jemandem zu sprechen, der anders denkt, oder ihm zuzuhören. In der Tat ist es fast unmöglich, die Fakten des Ukraine-Krieges mit anderen Amerikanern, einschließlich Freunden und Familienmitgliedern, zu diskutieren, weil die meisten Menschen nichts hören wollen, was den vorherrschenden antirussischen Narrativen widerspricht, von denen sie annehmen, dass sie „die Wahrheit“ darstellen.

Aus diesen Gründen führt die Propaganda zu einer tiefgreifenden Entfremdung. Sie zerstört unsere intimsten menschlichen Beziehungen, so dass wir, um noch einmal Fromm zu zitieren, „Pseudobeziehungen“ haben, in denen wir nicht frei und ehrlich mit denen sprechen können, die uns am nächsten stehen. Stattdessen müssen wir unser Innerstes verbergen, um die Beziehung nicht zu verlieren. Dies hat zur Folge, dass abweichende Stimmen absichtlich zum Schweigen gebracht werden, wenn das Aussprechen der Wahrheit die Zerstörung enger Familienbande und Freundschaften riskiert, ganz zu schweigen von Karrieren. Für die meisten Menschen ist die Sicherheit der Konformität, wenn auch unbewusst, der Gefahr vorzuziehen, von anderen Menschen geächtet zu werden.

Auf die Art und Weise und aus den Gründen, die ich skizziere, wird die Demokratie selbst ein Opfer der Propaganda: Demokratie erfordert eine informierte Bürgerschaft, Bürger, die die Ereignisse in ihrem Land und in der Welt so verstehen, wie sie sind, und die in der Lage sind, auf der Grundlage unabhängigen Denkens und Unterscheidungsvermögens Urteile zu fällen. Vor allem verlangt sie von uns, dass wir solidarisch miteinander umgehen, auch wenn wir anderer Meinung sind, was bedeutet, dass informierte Bürger notwendigerweise auch einander zuhören, einen Dialog führen und sich an der gesunden Debatte beteiligen müssen, die eine gesunde Demokratie erfordert. In einer robusten Demokratie sind es die Stimmen der Andersdenkenden, die Dissidenten unter uns, diejenigen, die den Mut haben, darauf hinzuweisen, wo wir als Volk und Nation versagen, auf die wir hören müssen.

Die Vereinigten Staaten benutzen die Ukraine zynisch, um einen Stellvertreterkrieg mit Russland zu führen, den die Ukraine nicht gewinnen kann. Die Vereinigten Staaten wissen, dass die Ukraine diesen Krieg nicht gewinnen kann, aber Biden und die Neokonservativen, die ihn umgeben, geben sich damit zufrieden, ukrainische Leben zu opfern, in der Hoffnung, dass der Krieg Russland schließlich schwächen und destabilisieren wird. Zu diesem Zweck wollen sie, dass der Krieg weitergeht. Das ist Hybris in ihrer schlimmsten Form. Es ist auch moralisch, wenn nicht sogar kriminell. Der Krieg schwächt Russland nicht. Während Europa im Niedergang begriffen ist und Deutschland in eine Phase der Deindustrialisierung abrutscht, ist Russland wirtschaftlich und militärisch stärker als zu Beginn des Krieges.

Während Washington, das verzweifelt versucht, seinen eigenen Niedergang aufzuhalten, betrunken auf der Weltbühne herumtaumelt und versucht, seine Hegemonie aufrechtzuerhalten, und damit droht, einen weiteren Krieg zu provozieren, diesmal mit China, wird die Ukraine zerstört. Mehr als 400.000 Menschen wurden bisher in diesem Krieg getötet, die große Mehrheit von ihnen Ukrainer, aber auch eine beträchtliche Anzahl von Russen. Auch sie sind Opfer der Propaganda – jeder von ihnen ist zum Teil ein Opfer der amerikanischen Propaganda und Lügen.

In weniger als zwei Jahren sind fast eine halbe Million Menschen getötet worden, und das zu keinem anderen Zweck als der geostrategischen Agenda der Vereinigten Staaten – und der weiteren Bereicherung der amerikanischen Waffenhändler. Das sollte jedes denkende und fühlende menschliche Wesen empören. Das allein sollte ausreichen, um die Amerikaner aus ihrer propagandistischen Trance aufzuwecken.

Die soeben zitierten Zahlen sollten dazu führen, dass Sie alles über die Wahrheit dieses Krieges und die schändliche Geschichte dahinter erfahren wollen. Sie sollten Sie dazu bringen, CNN, MSNBC und FOX News abzuschalten – falls Sie sie überhaupt sehen. Sie sollten Sie dazu bringen, die Washington Post und die New York Times, The New Yorker, The Atlantic, The Economist usw. nicht mehr zu lesen – oder sie zumindest nicht mehr als wahrheitsgetreu zu betrachten – und stattdessen nach wirklich wahrheitsgetreuen Informationen zu suchen, die nur im unabhängigen Journalismus zu finden sind. Das erfordert Mut, Zeit und Mühe. Aber es ist sicherlich das Mindeste, was jeder von uns tun kann.

Die Alternative, sollten wir dabei versagen, wäre das ultimative Opfer der Propaganda: unsere eigene Menschlichkeit. Übersetzt mit Deepl.com

Cara Marianna veröffentlicht einen Substack-Newsletter, Our Journey. Sie ist Malerin und hat einen Ph.D. in Amerikanistik. Über The Floutist



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …