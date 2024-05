The Reality is that Diasporic Jews are Calling for an End to Zionism Worldwide In the western world, many diasporic Jews are members of progressive organizations such as the Jewish Voice for Peace in the United States.

Die Realität ist, dass die Juden in der Diaspora weltweit ein Ende des Zionismus fordern

Quelle: Al Mayadeen Englisch

10. Mai 2024

In der westlichen Welt sind viele diasporische Juden Mitglieder progressiver Organisationen wie der Jewish Voice for Peace in den Vereinigten Staaten.

Kürzlich erklärte der Präsident des zionistischen Regimes, Isaac Herzog, kaltschnäuzig, dass alle Juden in der Diaspora „Halbbürger“ von „Israel“ werden sollten. Seine Äußerungen strotzen vor Ignoranz und Kurzsichtigkeit, da sie bedeuten, dass diasporische Juden Kanonenfutter für die Völkermordmaschinerie in Palästina sind. Sie beruht auch auf der vorgefassten Meinung, dass Juden, die in den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und anderswo in der Welt leben, die systematische Tötung und ethnische Säuberung der Palästinenser gutheißen. Ein unvoreingenommenes und tieferes Verständnis der jüdischen Diaspora legt jedoch das Gegenteil nahe.

Es stimmt zwar, dass die jüdische Diaspora keine monolithische Einheit ist, die entweder eine durchgängig pro-palästinensische oder pro-zionistische Einstellung hat, wie Herzog andeutet, aber es gibt Anhaltspunkte dafür, dass viele Gruppen den Zionismus als so genanntes Allheilmittel für das Judentum oder die Errichtung eines jüdischen Staates nicht gutheißen. Ein Beispiel dafür sind die Einschätzungen der britischen Filmemacherin Gillian Mosley, die meint, dass das Judentum als Religion für die Juden in der Diaspora wichtiger ist als eine militante zionistische Ideologie. Sie argumentiert, dass es das Judentum seit 2.500 Jahren gibt, während der Zionismus erst seit 150 Jahren existiert, was das Konzept „Israel“, seine Politik und die Unterstützung seiner völkermörderischen Maschinerie in den Augen der Juden in der Diaspora abscheulich macht.

Daher ist die Verquickung von Judentum und Zionismus, wie Herzog vorschlägt, von Natur aus fehlerhaft. In der westlichen Welt sind viele diasporische Juden Mitglieder progressiver Organisationen wie der Jewish Voice for Peace in den Vereinigten Staaten. Die JVP ist ein entschiedener Gegner des Zionismus und fordert immer wieder ein Ende des barbarischen Mordens an der besetzten palästinensischen Bevölkerung. In ähnlicher Weise wurde die Gruppe „Neturei Karta“ oder „Guardians of the City“ in den Vereinigten Staaten und „Israel“, die sich aus Haredi-Juden zusammensetzt, 1938 gegründet und ist nach wie vor als orthodoxe Juden gegen den Zionismus aktiv. Haredis treten für die friedliche Zerstörung des israelischen Staates ein und sind der festen Überzeugung, dass die Gründung eines jüdischen Staates einer Rebellion gegen Gott gleichkommt. Ihre stark antizionistische Ausrichtung hat in New York City Anklang gefunden, wo sie aktiv mit pro-palästinensischen Plakaten auftreten und ein Ende der israelischen Besetzung Palästinas seit 1948 fordern.

Dennoch kann die Präsenz der Haredis von Netanjahus Sympathisanten leicht als „unbedeutende Störenfriede“ abgetan werden, die argumentieren, die Neturei Karta sei eine Randgruppe, die für die jüdische oder israelische Politik keine Bedeutung habe. Solche Widerlegungen können jedoch nicht erklären, warum die Neturei Karta nicht in einem Club ist. Gruppen wie „Na’amod“ zum Beispiel existieren auch als Organisation britischer Juden, die sich gegen die israelische Politik der Besetzung, Unterwerfung und Apartheid sowohl im Gazastreifen als auch im Westjordanland wenden. Auch Na’amod gehört nicht zu einem einzigen Club. In Deutschland, einem Land, das dafür bekannt ist, dass es pro-palästinensische Äußerungen unter dem Deckmantel der „Schuldzuweisung“ in Bezug auf den Holocaust mundtot macht, setzt die „Jüdische Stimme“ in Berlin kontinuierlich Anti-Status-quo-Narrative ein, die im Widerspruch zu der von Netanjahu vertretenen Behauptung stehen, das Judentum sei gleichbedeutend mit Zionismus oder der Unterstützung eines Völkermordregimes. Ihr Narrativ ist sehr einfach: Es geht um die Beendigung der Besatzung Palästinas, und die Aufmerksamkeit sollte nicht auf so genannte Politiken gelenkt werden, die auf den Abbau des Judentums oder der jüdischen Identität abzielen.

Die Mitglieder der Jüdischen Stimme behaupten auch, dass das, was am 7. Oktober 2023 in „Israel“ geschah, nicht in einem Vakuum stattfand. Vielmehr ist es das Ergebnis einer kontinuierlichen Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung durch jahrelangen systematischen Landraub, die Ausbreitung illegaler Siedlungen und staatlich geförderten Völkermord. Gruppen wie die Judische Stimme haben auch westliche Hauptstädte wie Berlin wegen ihrer Mitschuld an der Unterstützung der zionistischen Kriegsmaschinerie durch Waffenverkäufe und politische Unterstützung angeprangert. Die Judische Stimme hält beispielsweise die bedingungslose und apologetische Unterstützung Netanjahus durch Olaf Scholz aus Berlin für kriminell, bedauerlich und nicht zu rechtfertigen. Ihr Anliegen ist es, die jüdischen Diasporagemeinden in Deutschland zu erreichen, um ihre Einstellung zum zionistischen Staat und die Auswirkungen des Holocausts auf das kollektive Bewusstsein zu ändern. Das Ergebnis ist eine erfolgreiche Mobilisierung in Form von Protesten und Agitationen.

Solche Proteste waren in akademischen Einrichtungen und Universitäten in den Vereinigten Staaten sowohl sichtbar als auch spürbar. Bei den Demonstranten handelte es sich nicht nur um muslimische oder säkulare Bürger, die einen Waffenstillstand forderten, sondern auch um Juden, die den Zionismus, den Status quo und die unablässige Bombardierung einer belagerten Enklave satt hatten. Eine dieser Gruppen, die sich aus jungen Juden zusammensetzt, die frustriert sind über die überwiegend ablehnende Reaktion amerikanisch-jüdischer Institutionen auf die israelische Tötung palästinensischer Bürger, ist die Gruppe „IfNotNow“, die sich dafür einsetzt, dass Amerika das israelische Apartheidsystem nicht länger unterstützt und dem palästinensischen Volk Gerechtigkeit, Gleichheit und Menschlichkeit vorenthält. Die IfNotNow-Gruppe sieht sich selbst als repräsentativ für die jüdische Zukunft, mit Mitgliedern aus sephardischen, mizrachischen, Arbeiter- und behinderten jüdischen Gemeinden.

Trotz dieser unwiderlegbaren Beweise versucht das zionistische Regime in „Israel“ verzweifelt, das Judentum mit dem Zionismus in einen Topf zu werfen, indem es Propaganda und Erzählungen verbreitet. Eine solche systematische Kampagne kann die Tatsache nicht leugnen, dass das Judentum eine geschichtsträchtige Religion mit einem reichen Erbe ist, während das andere eine militante Ideologie ist. Isaac Herzog und seine Mitstreiter bedienen sich dabei jedoch der gleichen Bigotterie, die Anhänger des Islam oft mit terroristischen Organisationen in einen Topf wirft.

Die Wahrheit ist, dass Juden in der Diaspora weltweit ein Ende des Zionismus fordern, was eine Realität ist, die „Israel“ und seine Verbündeten akzeptieren müssen.

