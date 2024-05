https://www.middleeastmonitor.com/20240510-not-in-our-name-uk-jewish-academic-network-forms-to-counter-misuses-of-anti-semitism/



Nicht in unserem Namen: Jüdisches Akademikernetzwerk in Großbritannien will Missbrauch von Antisemitismus entgegenwirken

10. Mai 2024

Das neu gegründete UK Jewish Academic Network (UKJAN) hat davor gewarnt, dass Antisemitismus als Waffe eingesetzt wird, um die tatsächlichen Bedrohungen für jüdische Menschen in Großbritannien zu verschleiern.

In ihrer ersten Erklärung erklärt die Organisation, die Intellektuelle und Kulturschaffende aus Institutionen im ganzen Land vereint, dass ihre „Mitglieder die Dämonisierung der Studentenlager durch die Regierung zurückweisen, die als Reaktion auf das, was der IGH als „plausiblen Völkermord“ in Gaza bezeichnet hat, errichtet wurden. Sie wiederholen damit die Warnung, die bereits im Oktober 2023 von mehr als 800 Gelehrten des internationalen Rechts und des Völkermords ausgesprochen wurde. Sie argumentieren, dass die Verquickung solcher Proteste mit Antisemitismus keine jüdischen Studenten oder Mitarbeiter schützt. Es macht sie sogar weniger, nicht mehr, sicher.

Unter Berufung auf Premierminister Rishi Sunak, der sagte: „Die Universität sollte ein Umfeld sein, in dem Debatten unterstützt und nicht unterdrückt werden“, erklärte UKJAN, dass sie „aus Sorge um die Zukunft der Rede- und Gewissensfreiheit an den Universitäten und Institutionen, an denen wir arbeiten, motiviert ist.“

„Wir als jüdische Akademiker weisen jeden Versuch zurück, unsere Erfahrungen mit Antisemitismus zu nutzen, um die freie Meinungsäußerung von Studenten zu delegitimieren.“

Die Bewaffnung des Antisemitismus, so die Erklärung weiter, „erlaubt es dem Vereinigten Königreich, den USA und dem Staat Israel, Reden zu unterbinden, die ihre eigenen Verbrechen aufdecken könnten, Gewalt, die wenig bis gar nichts mit dem Schutz von Juden zu tun hat, sondern stattdessen langjährigen westlichen politischen und wirtschaftlichen Interessen im Nahen Osten dient“.

Besonders besorgt ist die Gruppe über den Druck, den die britische Regierung auf die Universitäten ausgeübt hat, und die daraufhin erfolgte weit verbreitete Übernahme der Antisemitismus-Definition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), die Kritik an Israel mit Antisemitismus in einen Topf wirft. „Weltweit bleiben rechtsextreme Kräfte auf lokaler und nationaler Ebene die größte Bedrohung für die jüdische Sicherheit“, fügte UNJAN hinzu.

Sie forderte die Universitäten auf, den Studenten zuzuhören und proaktiv auf ihre Forderungen einzugehen; die britische Regierung und die Medien sollten anerkennen, dass zu den jüdischen Gemeinden auch diejenigen gehören, die sowohl pro-palästinensische als auch antizionistische Ansichten vertreten; und sie sollten „antipalästinensischen Rassismus und Islamophobie mit der gleichen Ernsthaftigkeit behandeln, mit der sie Antisemitismus zu behandeln vorgeben.“

