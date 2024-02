The EU’s migration policies and the end of human rights in Europe The direction Brussels is taking on migration policies risks eroding the international legal order.

Ein Überlebender, der zusammen mit anderen auf offener See vor Griechenland gerettet wurde, nachdem sein Boot gekentert war, reagiert vor einem Lagerhaus, das als Schutzraum dient, im Hafen von Kalamata, Griechenland, 15. Juni 2023. REUTERS/Stelios Misinas TPX IMAGES OF THE DAY

Die Migrationspolitik der EU und das Ende der Menschenrechte in Europa

Die Richtung, die Brüssel in der Migrationspolitik einschlägt, birgt die Gefahr, dass die internationale Rechtsordnung untergraben wird.

Von Matthaios Tsimitakis

12. Februar 2024

Im Januar stand der griechische Ministerpräsident Kiriakos Mitsotakis auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Mittelpunkt des Interesses. Unter den verschiedenen Themen, zu denen er befragt wurde, war auch die Migration. „Griechenland hat das Migrationsproblem wahrscheinlich besser gelöst als die meisten anderen europäischen Länder“, sagte er selbstbewusst in einem Interview mit Richard Quest von CNN am Rande des Forums. „Wir haben einen überwältigenden Sieg [bei den Wahlen] errungen, auch weil es uns gelungen ist, die Migration durch eine harte, aber faire Migrationspolitik zu steuern.“

Doch diese „harte, aber faire Migrationspolitik“ führte zum Tod von mehr als 500 Menschen, darunter 100 Kinder, bei einem einzigen Vorfall, als am 14. Juni ein Migrantenboot vor der griechischen Küste bei Pylos sank. Die griechische Küstenwache wurde beschuldigt, eine der schlimmsten Schiffskatastrophen im Mittelmeer verursacht zu haben, als sie versuchte, das Boot in italienische Hoheitsgewässer zu schleppen.

Die griechischen Behörden haben die Verantwortung dafür abgestritten und stattdessen neun Überlebende verhaftet, die sie für den Schiffbruch verantwortlich machen. Während Mitsotakis nach Davos fuhr, wurden die Ermittlungen eingestellt und der Staatsanwaltschaft übergeben, nachdem Anträge der Anwälte der Überlebenden, wichtige Beweise für ihre Verteidigung zu berücksichtigen, abgelehnt worden waren.

Die Ungerechtigkeit und schockierende Missachtung von Menschenleben in dieser Geschichte sind kein Einzelfall, sondern der Höhepunkt einer Politik der systematischen Schutzverweigerung und Verletzung der Rechte von Flüchtlingen. Und sie spiegeln sich auch in dem neuen Migrationspakt wider, den die Europäische Union gerade abgeschlossen hat.

Die tragischen Todesfälle an den europäischen Grenzen und die Untätigkeit in diesem Bereich zeigen, in welche Richtung sich das unter der rechtsextremen Flagge von „Recht und Ordnung“ und einer rassistischen Anti-Migrationspolitik vereinte Europa bewegt. Es geht in eine dunkle Zukunft, in der die Menschenrechte ein Ende finden könnten.

Ein rassistischer EU-Migrationspakt

Das Thema Migration war schon immer ein nützliches politisches Instrument und einer der Eckpfeiler der extremen Rechten in Europa. Doch in den letzten zehn Jahren hat auch der Rest des politischen Spektrums das Thema zunehmend instrumentalisiert und es sich schrittweise zu eigen gemacht, in dem verzweifelten Versuch, seine sinkenden Wahlchancen zu verbessern. Infolgedessen hat die europäische Migrationspolitik einen scharfen Rechtsruck vollzogen und spiegelt immer mehr die rassistische Agenda der extremen Rechten und eine Rhetorik der Ausgrenzung von Nichteuropäern wider.

Der neue „Migrationspakt“ der EU ist ein typisches Beispiel dafür. Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben fünf Tage vor Weihnachten eine vorläufige Einigung darüber erzielt. Roberta Metsola, die Präsidentin des Europäischen Parlaments, sprach von einem „historischen Tag“, Menschenrechtsorganisationen nannten ihn eine „Katastrophe“. Am 8. Februar stimmten die EU-Mitgliedstaaten dem Pakt zu, der nun noch vom EU-Parlament und vom Europäischen Rat endgültig gebilligt werden muss.

Die Regelungen, die mit dem Pakt eingeführt werden, decken alle Phasen des Asylverfahrens ab: von der Überprüfung der Asylbewerber bei ihrer Ankunft über die Erfassung biometrischer Daten bis hin zu den Regeln für die Bestimmung des Mitgliedstaates, der für die Bearbeitung ihrer Anträge zuständig ist. Die Bestimmungen, die den Umgang mit Migration und Asyl grundlegend verändern“ sollen, enthalten jedoch zahlreiche Lücken, die Missbrauch und eine weitere Verschärfung der Gewaltpolitik an den EU-Grenzen ermöglichen.

Rechtsorganisationen haben darauf hingewiesen, dass der Pakt die Inhaftierung von Asylbewerbern, einschließlich Familien mit Kindern, in gefängnisähnlichen Einrichtungen einleiten, zu mehr Gewalt durch Grenzbehörden führen und Abschiebungen in unsichere Drittstaaten ermöglichen kann.

Er wird keinen sicheren und würdigen Weg zum Asylverfahren bieten, der Leben retten könnte, und er wird nicht verhindern, dass sich Tragödien wie der Schiffbruch von Pylos wiederholen. Stattdessen wird der neue Pakt, wie Amnesty International feststellt, zu einem „Anstieg des Leids auf jeder Etappe der Reise eines Menschen, der in Europa Asyl sucht“ führen.

Darüber hinaus haben Länder wie Polen und Ungarn den Umsiedlungsmechanismus abgelehnt, der sie zur Aufnahme von Flüchtlingen verpflichten würde. Der Pakt bietet ihnen alternativ die Möglichkeit, 20.000 Euro (21.550 Dollar) pro Flüchtling zu zahlen; mit anderen Worten, sie können sich von ihren Verpflichtungen nach europäischem und internationalem Recht freikaufen.

Dies bedeutet nicht nur, dass die Länder an den EU-Außengrenzen noch stärker belastet werden, sondern auch, dass grundlegende Rechtsnormen zum Schutz von Flüchtlingen ausgehöhlt werden.

Eine düstere Zukunft für die Festung Europa

Insgesamt spiegelt der Migrationspakt eine Tendenz innerhalb der EU wider, den Geltungsbereich des internationalen Rechts so weit einzuschränken, dass es für diejenigen, zu deren Schutz es geschaffen wurde, irrelevant wird.

Der Verzicht auf ein gemeinsames europäisches Asylsystem mit klaren Regeln und Vorschriften, die Nichtaufhebung des Drucks der Einreiseländer, die weitere Militarisierung der Grenzkontrollen und die Auslagerung des Migrationsproblems in Drittländer spiegeln das anhaltende Bemühen der EU wider, sich ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber Asylbewerbern zu entziehen.

Die langfristige Auswirkung des Ignorierens und Herunterspielens internationaler Rechtsnormen ist der mögliche Zusammenbruch des globalen internationalen Systems, was das Ende des Menschenrechtssystems, wie wir es kennen, bedeuten würde.

Ein weiterer beunruhigender Aspekt der Asylpolitik des europäischen Migrationspakts ist die Diskriminierung von Asylbewerbern. Die EU hat angekündigt, dass ihre Bestimmungen nicht für ukrainische Flüchtlinge gelten werden. Mit anderen Worten: Brüssel wendet das Völkerrecht offiziell selektiv an; es erklärt ganz offen, dass Menschen einer bestimmten Rasse einen Weg in die Sicherheit verdienen und andere nicht.

Dies ist umso ungeheuerlicher, wenn man bedenkt, dass der Migrationspakt Menschen fernhalten soll, die vor Konflikten und anderen Krisen in Afrika und dem Nahen Osten fliehen, in die europäische Länder oft direkt verwickelt sind.

Durch die klare und formale Unterscheidung, wer einen sicheren und legalen Weg der Asylsuche und Migration verdient und wer nicht, schafft die EU einen gefährlichen Präzedenzfall. Die Diskriminierung in Bezug auf das Recht, Schutz nach internationalem Recht zu beantragen, und die Zuweisung unterschiedlicher Rechte für verschiedene Gruppen öffnet die Tür zur rechtlichen Apartheid.

Es scheint, dass die EU sich selbst zum Schiedsrichter darüber ernannt hat, wer das Recht auf Leben und Würde hat und wer nicht. Dies zeigt sich auch in ihrer Reaktion auf den Krieg in Gaza.

Europa hat die Augen vor den Anschuldigungen des Völkermords in Gaza verschlossen, während die europäischen Länder weiterhin Waffen an Israel verkaufen und dessen unverschämtes Argument des „Rechts auf Selbstverteidigung“ gegenüber einer von ihm besetzten Bevölkerung nachplappern.

Es ist wichtig, an dieser Stelle darauf hinzuweisen, dass zu den eifrigsten pro-israelischen Kräften in Europa die extreme Rechte gehört, die den Krieg in Gaza nutzt, um ihre Agenda voranzutreiben, Ideen des Kulturkriegs zu fördern und ihren Antisemitismus zu beschönigen.

Die Unterstützung für die extreme Rechte nimmt in Europa stark zu, und das liegt nicht an der „illegalen Migration“, wie einige EU-Beamte, wie Ylva Johansson, Kommissarin für Inneres, behauptet haben. Es liegt daran, dass europäische „konservative Mitteleuropäer“ wie Mitsotakis die Agenda der extremen Rechten für ihre eigenen engen politischen und wirtschaftlichen Interessen übernommen haben.

Dies wird sich sicherlich bei den bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni zeigen.

Wenn die menschenfeindliche und unmenschliche Richtung, die die europäische Politik einschlägt, nicht grundlegend geändert wird, sieht die Zukunft der EU sehr düster aus. So wie es jetzt aussieht, sind wir auf einem geraden Weg zu einem Europa, in dem die Viktor Orbáns, Geert Wilders und Marine Le Pens ein viel stärkeres Mitspracherecht haben werden, was auf der Tagesordnung steht und was nicht.

Matthaios Tsimitakis ist ein in Athen lebender Journalist. Er hat für große griechische und internationale Medien wie die NYT, Open Democracy und Kathimerini gearbeitet. Zwischen 2016 und 2019 war er Berater für digitale Kommunikation von Premierminister Alexis Tsipras. Jetzt entwickelt er ein lokales unabhängiges Nachrichtenprojekt namens Nema (The Thread) auf Griechisch.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …