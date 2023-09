Die Rolle Israels bei den syrischen Protesten in Suwayda

von William Van Wagenen 18. September 2023 Ausländische Geheimdienste, darunter der israelische und der US-amerikanische Geheimdienst sowie ihre regionalen Partner, haben die jüngsten Proteste gegen die Regierung in Suwayda maßgeblich angeheizt, genau wie im Jahr 2011.

Am 17. August brachen in Suwayda, einer Provinz im Süden Syriens mit einer drusischen Bevölkerungsmehrheit, regierungsfeindliche Proteste aus. Auslöser der Proteste war die Entscheidung der syrischen Regierung, die Treibstoffsubventionen zu streichen, was inmitten einer schweren Wirtschaftskrise geschah, die durch die Wirtschaftssanktionen der USA noch verschärft wurde.

Hunderte von Syrern verbrannten Reifen, blockierten Straßen und skandierten regierungsfeindliche Slogans auf dem Al-Karama-Platz im Stadtzentrum von Suwayda.

Die Demonstranten riefen „Lang lebe Syrien und nieder mit [dem syrischen Präsidenten] Bashar al Assad“, was laut Reuters „an die pro-demokratischen Proteste von 2011 erinnerte, die von den Sicherheitskräften gewaltsam niedergeschlagen wurden und einen lang andauernden Konflikt auslösten“.

Der Verweis auf die Proteste im Jahr 2011 und den blutigen 12-jährigen Krieg, der darauf folgte, ist wichtig, aber nicht aus den Gründen, die Reuters nennt.

Suwayda damals und heute

Entgegen der landläufigen Meinung handelte es sich bei den regierungsfeindlichen Demonstrationen im Jahr 2011 nicht um populäre, friedliche Proteste mit der Forderung nach Demokratie. Wie an anderer Stelle ausführlich dargelegt, wurden die Proteste von US-amerikanischen und verbündeten Geheimdiensten ausgelöst, die einen Regimewechsel in Damaskus anstrebten. Die CIA und der saudische Geheimdienst überschwemmten Syrien mit Al-Qaida-Kämpfern aus dem Irak und dem Libanon, die die Proteste infiltrierten und syrische Polizisten, Soldaten und Sicherheitsbeamte angriffen.

Wie im Jahr 2011 ist die Handschrift ausländischer Geheimdienste auch bei den heutigen Protesten in Suwayda offensichtlich.

Nach Angaben einer informierten Quelle, die mit The Cradle sprach, werden die Proteste vor allem von Gruppen getragen, die vom US-amerikanischen und israelischen Geheimdienst unterstützt werden, nämlich den Männern der Würde und der Brigadepartei.

Jeder ist sich der Rolle bewusst, die sie in Suwayda gespielt haben und weiterhin spielen“, so die Quelle.

Die Gruppe „Männer der Würde“ (Rijaal al-Karama) wurde von einem unbekannten drusischen Geistlichen, Wahid Balous, kurz nach Beginn des von den USA geführten verdeckten Krieges gegen Syrien im Jahr 2011 gegründet.

„Balous war vor dem [Krieg] ein unbekannter Geistlicher“, sagte einer seiner Mitarbeiter 2015 gegenüber The New Arab. Drei Jahre zuvor „begann sein Name mit dem Aufstieg bewaffneter Gruppen aufzutauchen, die mit Scheichs verbunden waren, die sagten, sie seien weder in der Opposition noch im regierungsfreundlichen Lager.“

Al-Jazeera berichtete 2015 auch, dass „Syriens Drusen Balous nicht uneingeschränkt unterstützen“, einschließlich einiger, die „seine politische Agenda in Frage stellen“.

„Er hat sich offen gegen Israel ausgesprochen, aber seine engen Beziehungen zu israelischen Drusen, die mit dem israelischen Geheimdienst und dem militärischen Establishment verbunden sind, haben Befürchtungen geweckt, dass er manipuliert worden sein könnte“, sagte ein Aktivist aus Suwayda, der von der katarischen Quelle zitiert wurde.

Die informierte Quelle, die mit The Cradle sprach, unterstreicht auch die Rolle des israelischen Geheimdienstes bei der Gründung der Männer der Würde mit Hilfe israelischer drusischer Persönlichkeiten.

„Die Männer der Würde werden vom Mossad beeinflusst und mobilisiert, und Scheich Mowafaq Tarif, der Leiter des geistlichen Rates der israelischen Drusen, spielt eine Rolle“, so die Quelle.

Israelische Beteiligung an drusischen Angelegenheiten

Während die drusische Gemeinschaft in Suwayda und auf den von Israel besetzten Golanhöhen traditionell starke Anhänger der syrischen Regierung sind, sind einige drusische Elemente in Israel Zionisten und unterstützen den jüdischen Staat.

Scheich Mowafaq Tarif hat öffentlich seine starke Unterstützung für den Zionismus und den israelischen Staat zum Ausdruck gebracht, während der prominente drusische Politiker Ayoob Kara Mitglied der Likud-Partei ist, die vom ehemaligen israelischen Premierminister Menachem Begin gegründet wurde.

Angesichts dieses Kontextes überrascht es nicht, dass Israel an Bemühungen beteiligt war, Chaos zu säen und den Separatismus unter den Drusen in Syrien zu fördern, wie es in Oded Yinons Plan von 1982 zur Aufteilung des baathistischen Syriens in ethnische Ministaaten, einschließlich eines drusischen Staates, als vorrangiges zionistisches Ziel dargelegt wurde.

Im Rahmen der Gründung der „Männer der Würde“ im Jahr 2012 gründete Balous eine Miliz, die sich angeblich dem Schutz der drusischen Gemeinschaft während des andauernden Krieges zwischen der Regierung und den vom Ausland unterstützten salafistischen bewaffneten Gruppen, einschließlich der sogenannten Freien Syrischen Armee (FSA) und der mit Al-Qaida verbundenen Nusra-Front, widmet.

Laut Quellen aus Suwayda, die mit Al-Jazeera sprachen, befehligte Balous zwischen 500 und 1.000 Kämpfer.

Dies ist vergleichbar mit der Stärke der regierungsfreundlichen drusischen Milizen, die zu dieser Zeit in Syrien aktiv waren.

Nach Angaben von Al-Jazeera gehörten damals rund 8.000 drusische Kämpfer den Nationalen Verteidigungskräften (NDF), den Volkskomitees, Dara al-Watan (Schild des Vaterlandes) und dem bewaffneten Flügel der Syrischen Sozialen Nationalistischen Partei (SSNP) an.

Nach Angaben der informierten Quelle, die mit The Cradle sprach, haben Balous‘ Milizen ihre Waffen von Israel über die Nusra-Front erhalten, die sich inzwischen in Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) umbenannt hat.

Diese Behauptung ist plausibel angesichts der gut dokumentierten Zusammenarbeit Israels mit der FSA und der Nusra-Front

Im Jahr 2014 bestätigten der FSA nahestehende Oppositionsaktivisten, dass die israelische Luftwaffe Stellungen der syrischen Armee in Quneitra nahe den Golanhöhen zur Unterstützung der Nusra bombardiert hat.

Zwischen 2015 und 2017 enthüllten Berichte des Wall Street Journal und der UN-Friedenstruppen, die am Grenzzaun der Golanhöhen patrouillierten, dass Israel die Nusra und verbündete FSA-Fraktionen im Süden Syriens unterstützte. Israel stellte Gelder für die Bezahlung von Gehältern und den Kauf von Waffen für bewaffnete Gruppen zur Verfügung und brachte Nusra-Kämpfer über den Grenzzaun zum Golan zur Behandlung in israelischen Krankenhäusern.

Aus Verärgerung über die israelische Unterstützung für Nusra griffen drusische Einwohner der Stadt Majdal al-Shams, die auf der israelischen Seite des Grenzzauns zum Golan liegt, israelische Krankenwagen an, die Nusra-Kämpfer transportierten.

Die israelische Unterstützung für Nusra wurde von dem drusischen Aktivisten Sidqi al-Maqt, der ebenfalls aus Majd al-Shams stammt, weiter dokumentiert. Maqt war 27 Jahre lang von Israel inhaftiert worden, weil er sich der israelischen Besetzung der Golanhöhen widersetzt hatte.

Nach seiner Freilassung im Jahr 2012 dokumentierte Maqt in den sozialen Medien Kontakte zwischen der israelischen Armee und Nusra. Infolgedessen wurde er 2015 erneut verhaftet und verbrachte weitere fünf Jahre in einem Besatzungsgefängnis.

Kollaboration und Einberufung

Im Juni 2015 wurde Balous und seiner Miliz vorgeworfen, die syrische Armee zu unterwandern und mit der Nusra-Front zu kollaborieren. Zu dieser Zeit sah sich die drusische Gemeinschaft in Syrien der größten Bedrohung durch die von Israel unterstützte Nusra-Front und die mit ihr verbündete FSA seit Beginn des Krieges ausgesetzt.

Al-Jazeera berichtete: „Einige kritisierten [Balous‘] Angriffe auf Kontrollpunkte der Regierung, und Quellen in Sweida zufolge stellten viele die Abwesenheit seiner Miliz in Frage, als bewaffnete Oppositionsgruppen einen Großangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Thaaleh in Sweida starteten.“

Ein weiterer Beleg für Balous‘ Zusammenarbeit mit den so genannten Nusra-Rebellen und der FSA ist ein Bericht des libanesischen Daily Star. Die libanesische Zeitung berichtete, dass „der Sprecher der FSA, Yassin al-Hariri, versprochen hat, dass der Flughafen Thaaleh, falls er von den Rebellen eingenommen wird, an Balous‘ Gruppe Dignity Sheikhs übergeben wird.“

Der Angriff von Nusra und FSA kam zu einem heiklen Zeitpunkt, da Nusra am Vortag 20 drusische Zivilisten im Gouvernement Idlib im Norden Syriens massakriert hatte. In den Monaten vor dem Massaker hatten Nusra-Kämpfer historische drusische Gräber und Schreine in Idlib zerstört und Hunderte von Drusen gezwungen, zum sunnitischen Islam überzutreten.

Das Massaker ereignete sich zu einem Zeitpunkt, als die westlichen Medien und die Medien am Persischen Golf eine Propagandakampagne starteten, um Nusra als gemäßigte Gruppe darzustellen, die trotz ihrer Verbindungen zu Al-Qaida westliche militärische Unterstützung verdient.

Der prominente libanesische drusische Politiker Walid Jumblatt spielte seine Rolle. Nach dem Massaker weigerte er sich, Nusra als Terrorgruppe zu verurteilen und behauptete stattdessen: „Das Terrorregime von Baschar hat die Syrer gezwungen, sich Nusra anzuschließen.“

Während Balous und die Männer der Würde sich weigerten, sich an den Bemühungen zum Schutz von Suwayda zu beteiligen, halfen drusische Kämpfer der NDF, Dara al-Watan und SSNP der syrischen Armee bei der Rückeroberung des Luftwaffenstützpunkts Thaaleh.

Gleichzeitig schloss sich eine große Zahl drusischer Jugendlicher der syrischen Armee an, nachdem der religiöse Führer der Drusen, Hikmat al-Hijri, dazu aufgerufen hatte.

Balous vertrat einen anderen Standpunkt. In einer im Internet verbreiteten Rede rief er drusische Jugendliche dazu auf, die Einberufung in die Armee zu verweigern, obwohl Präsident Assad zugesagt hatte, dass drusische Rekruten in Suwayda bleiben würden, um ihre eigenen Gemeinden zu schützen.

Um die militärische Verteidigung von Suwayda zu untergraben, organisierten Balous‘ Männer der Würde regierungsfeindliche Proteste mit dem Slogan „Das Volk will den Sturz des Gouverneurs [von Suwayda]“, Atef al-Nadaf.

Der Syrienexperte Aymenn al-Tamimi stellt fest, dass die regierungsfreundlichen Kräfte Balous und seine Anhänger daraufhin beschuldigten, „die Demonstrationen als Teil eines zuvor vereinbarten Plans zur Zerstörung des Regimes in Suwayda in Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten und der Dschabhat al-Nusra organisiert zu haben“.

Im September 2015 wurde Balous zusammen mit 25 weiteren Personen, darunter mehrere Anführer der „Männer der Würde“ in der Region Zhahr al-Jabal, bei einem Bombenanschlag ermordet.

Obwohl nicht bekannt ist, wer Balous getötet hat, wird allgemein vermutet, dass der Leiter des militärischen Geheimdienstes in Suwayda, Oberst Wafiq Nasser, den Bombenanschlag angeordnet hat. Balous hatte drei Monate zuvor die „Verhaftung“ von Oberst Nasser gefordert.

Sich hinter der Flagge versammeln

Die informierte Quelle, die mit The Cradle sprach, wies auch auf die Rolle der Hezb al-Liwa oder der Brigadepartei bei den Protesten hin, die kürzlich in Suwayda ausbrachen. Die Gruppe wurde im Juli 2021 gegründet und wird von dem Journalisten Malik Abu Khair angeführt.

In einem Interview mit Al-Monitor sagte Abu Khair, dass die Partei keine ausländischen Gelder erhalte und dass ihre politische Vision die Lösung der syrischen Krise im Einklang mit der von den USA unterstützten UN-Resolution 2254 fordere, die eine neue Verfassung, Wahlen und die Entmachtung von Präsident Assad vorsieht.

Nach Angaben der informierten Quelle hält sich Abu Khair jedoch in Frankreich auf, und die Partei wird von Katar, Frankreich und Großbritannien finanziert:

„Diejenigen, die zu den Protesten auf den Plätzen aufgerufen haben, waren die Brigadepartei und die Männer der Würde. Sie sind diejenigen, die die drusischen Fahnen hissen und die Umsetzung der UN-Resolution 2254 fordern, und sie bieten denjenigen, die sich der Syrischen Brigadepartei anschließen oder mit ihr zusammenarbeiten, Dollar an.“

Eine mit der Brigadepartei verbundene Miliz, die Counter Terrorism Force (CTF), wurde 2021 ebenfalls in Suwayda gegründet.

Nowras Aziz, ein unabhängiger Journalist aus Suwayda, der in Frankreich lebt, erklärte gegenüber Al-Monitor, dass die CTF-Miliz „aus Mitgliedern mit Vorstrafen, Milizkämpfern und ehemaligen Sicherheitskräften des Militärs sowie Mitgliedern von Banden, die Entführungen durchführen und Lösegeld fordern, gebildet wurde. Diese sind lokal bekannt und zutiefst verhasst“.

Die kurdische und jordanische Rolle

Die Brigadepartei und die ihr angeschlossene CTF werden vom US-Militär und den verbündeten kurdischen Streitkräften unterstützt, die von der Basis Al-Tanf an der syrisch-jordanisch-irakischen Grenze aus operieren.

Der Journalist Nowras Aziz fügte hinzu, dass der Anführer der Brigadepartei, Abu Khair, „in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 mit den [US-geführten internationalen] Koalitionstruppen auf dem Stützpunkt Al-Tanf Kontakt aufgenommen“ habe und seinen Plan erläuterte, die östlichen Dörfer der Provinz Suwayda vollständig unter seine Kontrolle zu bringen und „jegliche Präsenz des syrischen Regimes oder des Irans in diesem Gebiet“ zu beseitigen.

Quellen in Suwayda, die mit dem oppositionsnahen Syria TV sprachen, bestätigten, dass die Brigadepartei und die CTF von den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) und dem US-Militär Geld, Waffen und Ausbildung erhalten haben. Dazu gehörte auch die Unterstützung bei der Einrichtung von Stützpunkten unter der Aufsicht der SDF im östlichen Teil von Suwayda.

Die Quellen fügten hinzu, dass die CTF-Miliz sechs Monate lang von den auf dem Stützpunkt Al-Tanf stationierten US-Streitkräften ausgebildet wurde, unter dem Vorwand, iranische Milizen und den Drogenhandel zu bekämpfen.

Da sich der US-Stützpunkt Al-Tanf an der jordanischen Grenze – in unmittelbarer Nähe von Suwayda – befindet, deutet dies darauf hin, dass die USA Jordanien als Aufmarschgebiet nutzen, um den drusischen Separatismus in Syrien zu unterstützen. Das US-Militär hat bereits 16 Militärstützpunkte im Haschemitischen Königreich eingerichtet, und es gibt Gespräche über die Einrichtung eines NATO-Büros in dem Land.

Es ist allgemein bekannt, dass die USA, Israel und Saudi-Arabien Jordanien als Aufmarschgebiet zur Unterstützung der FSA und Nusra während des Krieges zum Sturz der syrischen Regierung ab 2011 genutzt haben.

Weitere Beweise für ein von den USA und Israel unterstütztes separatistisches Projekt in Suwayda tauchten im Juli auf, etwa einen Monat vor Ausbruch der jüngsten Proteste. Wie Syria TV im Juli 2023 berichtete:

Die „Syrische Brigadepartei kündigte die Einrichtung von Dienstleistungseinrichtungen an, die eine Alternative zu den mit dem syrischen Regime verbundenen Einrichtungen darstellen, und deutete damit ihren Wunsch an, eine unabhängige Selbstverwaltung für die drusische Gemeinschaft einzurichten, ähnlich wie in den besonderen Regionen im Nordosten Syriens, die überwiegend kurdisch sind.“

Syria TV stellte weiter fest, dass das separatistische Projekt der Brigadepartei in Suwayda auf „weit verbreiteten Widerstand“ stößt, unter anderem bei politischen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, den meisten lokalen bewaffneten Gruppierungen und prominenten religiösen Führern.

Dies deutet darauf hin, dass die aktuellen Proteste, die von den „Männern der Würde“ und der Brigadepartei organisiert werden, nur von einer Minderheit der Drusen in Suwayda unterstützt werden.

Wie schon 2011 haben die westlichen Medien ihre Aufmerksamkeit auf die wenigen hundert Demonstranten gerichtet, die bunte Fahnen schwenkten und Slogans gegen Präsident Assad skandierten, um zu suggerieren, dass die Mehrheit der syrischen Drusen einen Regimewechsel unterstützt.

Mit Blick auf die jüngsten Proteste sagt die Quelle, die mit The Cradle spricht, Folgendes:

„Was mir aufgefallen ist, ist ein wichtiges Detail: das Hissen der drusischen Flagge. Während der Proteste seit 2011 wurde die drusische Flagge überhaupt nicht gehisst. Dieses Hissen der Flagge deutet auf erste Schritte hin, die zu einer separatistischen Bewegung ähnlich der der Kurden führen könnten.“

Der religiöse Führer der Drusen in Syrien, Scheich Yusef Jarbou, wies bei einem Treffen mit Persönlichkeiten aus Suwayda am 30. August, eine Woche nach Beginn der Proteste, auf die Bedeutung der drusischen Flagge bei den Protesten hin.

Scheich Jarbou wies die Forderungen einiger Demonstranten nach Separatismus und dem Sturz der syrischen Regierung zurück und erklärte, dass die Flagge des syrischen Staates die Flagge sei, die er vertrete, und dass die Unterstützung von Damaskus die „strategische und nationale Entscheidung“ sei.

Hinzu kommt, dass nicht alle Demonstranten in Suwayda einen Regimewechsel anstreben, wie in den Medienberichten üblicherweise unterstellt wird.

Der renommierte Syrienexperte Joshua Landis von der University of Oklahoma erklärte, dass „die meisten Demonstranten eher eine stärkere Beteiligung der Regierung am wirtschaftlichen Leben des Landes als einen Zusammenbruch der Regierung fordern“.

„Sie wollen mehr Strom, sie wollen Subventionen, sie wollen eine bessere Schulbildung, sie wollen, dass die Währung stabilisiert wird. Sie sind verzweifelt. Sie wollen höhere Löhne“, sagte Landis.

Syrien durch Sanktionen unterdrücken

Es bleibt abzuwarten, ob die Bemühungen der USA und Israels, die drusische Gemeinschaft gegen den syrischen Staat aufzubringen, Erfolg haben werden.

Wie der Journalist Aaron Mate beobachtet hat, führen die US-Planer einen Wirtschaftskrieg gegen die Durchschnittssyrer, in der Hoffnung, dass ein Einbruch des Lebensstandards sie gegen die Regierung aufbringt.

Andrew Tabler, ein ehemaliger hochrangiger US-Beamter für die Syrien-Politik, prahlte 2021 damit, dass die US-Sanktionen die syrische Währung zum Einsturz gebracht haben, was zu „entsprechenden Kürzungen der Subventionen des Regimes geführt hat, die die Treibstoff- und Lebensmittelknappheit für den syrischen Alltag verschärft haben.“

Der drohende wirtschaftliche Zusammenbruch kommt zu einem Zeitpunkt, da pro-israelische Stimmen die Einrichtung einer „Freien Drusenprovinz“ in Suwayda fordern, die im Westen durch die von Israel besetzten Golanhöhen, im Osten durch den Stützpunkt Al-Tanf und im Süden durch das mit den USA und Israel verbündete Jordanien begrenzt wird.

Die in Damaskus lebende Journalistin Vanessa Beeley warnt davor, dass nun die Weichen für eine mögliche Militärintervention der USA und Israels gestellt sind.

Sie berichtet, dass die USA nach Angaben syrischer Sicherheitsquellen Söldner in Al-Tanf versammeln, um die Einnahme von Suwayda und der Grenzübergänge zu Jordanien vorzubereiten.

Sollte es zu einer solchen Intervention kommen, wäre Israel seinem Ziel, Syrien in schwache, ethnische Ministaaten aufzuteilen, wie es Oden Yinon vor etwa vier Jahrzehnten formulierte, einen Schritt näher gekommen. Übersetzt mit Deepl.com

