Ukraine-Krieg: „Die Zeit wird knapp“ Florian Rötzer

Ukraine-Krieg: „Die Zeit wird knapp“ Der Glaube an einen militärischen Sieg der Ukraine scheint zu schwinden

Andreevka. Bild: 3. Spezialbrigade

Ukraine-Krieg: „Die Zeit wird knapp“

Die New York Times gibt eine pessimistische Einschätzung der Erfolgsaussichten für die ukrainische Großoffensive. Der Glaube an einen Sieg der Ukraine scheint zu schwinden.

In der New York Times wurde am Montag im Morning Newsletter eine pessimistische Einschätzung der ukrainischen Erfolgsaussichten im Krieg gegen Russland veröffentlicht. Und das kurz vor dem Beginn der UN-Generalversammlung, in der es natürlich wieder um den Ukraine-Krieg geht, auch wenn zahlreiche Staatschefs dieses Mal – und vielleicht auch deswegen – auf eine Teilnahme verzichtet haben. Es fällt auf, dass amerikanische Mainstreammedien trotz ukrainischer Erfolgsmeldungen zunehmend weniger die Siegesgewissheiten aus Kiew und den Regierungen der Nato-Länder verbreiten, sondern dass sich vermehrt Skepsis über den Ausgang des Kriegs durchzusetzen scheint.

Der NYT-Autor setzt wieder mit den bestenfalls geringen Fortschritten der schon vor Monaten begonnenen Großoffensive ein. Erobert worden seien ein paar Dörfer – die überdies im Laufe der Kämpfe völlig zerstört wurden -, aber gewiss sei keineswegs, dass daraus der erhoffte Durchbruch erfolgen wird. Der werde möglicherweise niemals kommen. Möglicherweise hätten die Ukraine und ihre Verbündeten, darunter die Vereinigten Staaten, zu große Hoffnungen auf die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gesetzt. Weiterlesen auf overton-magazin.de

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …