Die rücksichtslose Auseinandersetzung mit Russland eskaliert immer weiter

Von Caitlin Johnstone

4. Juni 2024



Es ist heutzutage fast unmöglich, mit der Kriegstreiberei des westlichen Imperiums Schritt zu halten.

Als Reaktion auf die beängstigenden Schritte, die die NATO unternommen hat, um zuzulassen, dass die vom Westen gelieferten Waffen von der Ukraine für Angriffe auf russisches Territorium eingesetzt werden, warnte Wladimir Putin letzte Woche, dass diese Eskalationen zu „ernsten Konsequenzen“ führen können.

„Diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen“, sagte Putin. „Wenn diese schwerwiegenden Folgen in Europa eintreten, wie werden sich dann die USA verhalten, wenn man bedenkt, dass wir auf dem Gebiet der strategischen Waffen gleichauf liegen? Schwer zu sagen. Wollen sie einen globalen Konflikt?“

Einen konkreteren Eindruck davon, wovon Putin sprach, vermittelt die unverhohlene Drohung, die Moskau im vergangenen Monat offiziell an das Vereinigte Königreich richtete: Wenn die Ukraine britische Waffen zum Angriff auf russisches Hoheitsgebiet einsetzt, könnte dies zu direkten russischen Angriffen auf britische Militärziele in der Ukraine „und darüber hinaus“ führen, was Russland in einen äußerst gefährlichen Zustand eines heißen Krieges mit den NATO-Streitkräften versetzen würde.

Am Freitag wies NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Warnungen Putins mit den Worten zurück: „Das ist nichts Neues. Es ist … schon seit langem so, dass jedes Mal, wenn NATO-Verbündete der Ukraine Unterstützung leisten, Präsident Putin versucht, uns zu drohen, dies nicht zu tun.

Diese unbekümmerte Haltung gegenüber der nuklearen Brinkmanship, die die Manager des Imperiums in letzter Zeit an den Tag legen, wurde am Montag vom stellvertretenden russischen Außenminister Sergej Rjabkow angesprochen, der sagte, die USA stünden kurz davor, eine „fatale“ Fehlkalkulation zu machen.

„Ich möchte die amerikanischen Beamten vor Fehlkalkulationen warnen, die fatale Folgen haben können. Aus irgendeinem unbekannten Grund unterschätzen sie die Schwere der Abfuhr, die sie erhalten könnten“, sagte Rjabkow Berichten zufolge.

„Ich fordere diese Beamten, die sich anscheinend durch nichts aus der Ruhe bringen lassen, auf, sich eine Auszeit von ihren Computerspielen zu nehmen, was sie anscheinend tun, wenn man ihre unbeschwerte Herangehensweise an ernste Themen bedenkt, und sich genauer anzusehen, was Putin gesagt hat“, fügte Rjabkow hinzu.

Amerikanische Beamte scheinen genau das Gegenteil von dem zu tun, was der stellvertretende Außenminister empfiehlt: Der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby, erklärte am Montag gegenüber der Presse, die Regierung Biden sei offen für Gespräche über die Ausweitung des Einsatzes von Waffen aus amerikanischer Produktion auf russischem Gebiet.

Auf die Beschwerde von Präsident Zelensky, dass die US-Genehmigungen für begrenzte Angriffe auf russisches Territorium nicht ausreichen, und auf Kommentare von Außenminister Antony Blinken, die darauf hindeuten, dass bald eine größere Reichweite auf russischem Territorium genehmigt werden könnte, sagte Kirby, dass es niemanden überraschen sollte, dass Zelensky mehr will, und dass die USA weiterhin mit der Ukraine über die Möglichkeit von US-gestützten Angriffen tiefer auf das russische Festland sprechen werden.

„Wir werden diese Gespräche mit den Ukrainern führen“, sagte Kirby. „Absolut, das werden wir. Und ob dies zu weiteren politischen Veränderungen führt, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen, aber wir werden uns nicht von dem abwenden, was die Ukraine braucht. Und wir werden auch weiterhin versuchen, unsere Unterstützung für sie weiterzuentwickeln, wenn sich das Schlachtfeld weiterentwickelt.“

Erst neulich habe ich geschrieben, dass auf Bidens Genehmigung für begrenzte Angriffe auf russisches Territorium mit US-Waffen sofort ein Vorstoß für eine noch stärkere Eskalation mit Angriffen tiefer in Russland folgen würde, und hier sind wir nun. Jedes Mal, wenn den Kriegstreibern eine Eskalation gelingt, drängen sie sofort auf eine weitere.

Es gibt eine Grenze dafür, wie viele Eskalationen Russland tolerieren wird, bevor es drastische Maßnahmen gegen die NATO ergreift, um die Glaubwürdigkeit der Abschreckung wiederherzustellen, und niemand weiß wirklich genau, wo diese Grenze liegt. Es scheint jedoch fest entschlossen zu sein, diese Grenze zu finden, und wenn es soweit ist, befinden wir uns möglicherweise bereits in einem unumkehrbaren freien Fall in Richtung eines nuklearen Armageddon.

All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, da der niederländische Außenminister öffentlich grünes Licht für den Einsatz von F-16-Kampfflugzeugen durch die Ukraine gibt, um russisches Territorium anzugreifen. Wie Kyle Anzalone von Antiwar zu dieser Nachricht anmerkt, sind F-16-Kampfflugzeuge nuklearfähig.

Es ist wichtig, dass wir uns gegen die Eskalation mit Russland wehren, lange bevor wir in einen Atomkrieg abgleiten, denn dann ist es offensichtlich für jeden zu spät, etwas zu tun – und in der Tat könnte ein ausgewachsener Atomkrieg zwischen der NATO und der Russischen Föderation bedeuten, dass niemand jemals wieder etwas tun wird. Ein nukleares Armageddon ist der einzige außenpolitische Fehler, den man nicht mehr korrigieren kann, nachdem man ihn begangen hat.

Das größte Risiko für einen Atomkrieg besteht nicht darin, dass sich eine der beiden Seiten wissentlich für einen solchen entscheidet, sondern darin, dass er durch eine Fehlkalkulation, eine Fehlkommunikation oder eine technische Fehlfunktion im Chaos und in der Verwirrung der zunehmenden Spannungen ausgelöst wird, wie es während des letzten Kalten Krieges mehrmals beinahe geschehen wäre. Je höher die Spannungen werden, desto wahrscheinlicher wird ein solcher Zwischenfall, und desto mehr werden die Nuklearsysteme aller Beteiligten an den Haaren herbeigezogen sein.

Es ist ähnlich wie bei einer Pattsituation, bei der die Menschen mit Waffen aufeinander zielen, wie in der Schlussszene von Reservoir Dogs. Je mehr Waffen da sind und je angespannter die Situation wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass jemand einen Zug macht, der die ganze Sache auslöst und alle umbringt.

Und deshalb ist es sehr beunruhigend, dass diese Spannungen vom Imperium so beiläufig hochgefahren werden, ohne dass sich irgendjemand dagegen wehrt – nicht die westlichen Regierungen, nicht die Medien und nicht einmal die einfachen Menschen in nennenswerter Zahl.

Diese Freaks spielen mit den Waffen des Weltuntergangs, und niemand hat auch nur einen Fuß in der Nähe des Bremspedals. Sie sehen es nicht einmal an. Sie denken nicht einmal darüber nach.

Wir müssen zumindest einen Weg finden, um die Leute zum Nachdenken zu bringen. Das wäre ein verdammt dummer Weg für die Menschheit, sich selbst auszulöschen.

