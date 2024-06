NATO’s Pacific War Games One-third of the countries joining RIMPAC’s maneuvers in the Pacific this summer are not from Asia and the Pacific, says Ann Wright. They are from Europe and are all members of NATO. By Ann Wright in Honolulu, Hawaii CODEPINK As the United States increases its military confrontation wit



Flugzeugträger USS Abraham Lincoln mit multinationalen Kriegsschiffen in Formation während der Rim of the Pacific (RIMPAC), 28. Juli 2022. (Kanadische Streitkräfte, Djalma Vuong-De Ramos, US Navy auf Flickr, CC BY 2.0)

Ein Drittel der Länder, die in diesem Sommer an den RIMPAC-Manövern im Pazifik teilnehmen, kommen nicht aus Asien und dem Pazifik, sagt Ann Wright. Sie kommen aus Europa und sind alle Mitglieder der NATO.

Die pazifischen Kriegsspiele der NATO

Von Ann Wright

in Honolulu, Hawaii

CODEPINK

5. Juni 2024

Während die Vereinigten Staaten ihre militärische Konfrontation mit China durch neue Militärbasen auf Guam und den Philippinen sowie durch weitere Land-, See- und Luftübungen mit asiatisch-pazifischen Ländern verstärken, finden vom 26. Juni bis zum 2. August im mittleren Pazifik die größten Seekriegsübungen der Welt statt, und die NATO – vom anderen Ende der Welt – ist mittendrin.

Neunundzwanzig Staaten nehmen an der Seekriegsübung 2024 Rim of the Pacific (RIMPAC) teil, zu der 40 Schiffe, drei U-Boote, über 150 Flugzeuge, 14 nationale Landstreitkräfte und 25 000 Mann Personal auf die Insel Oahu und in die Gewässer vor Hawaii kommen werden.

Unglaublich ist, dass ein Drittel der Länder, die Schiffe, U-Boote und Flugzeuge in die Mitte des Pazifiks bringen, nicht aus Asien und dem Pazifik stammen, sondern aus Europa – allesamt Mitglieder der North ATLANTIC Treaty Organization (NATO).

Die europäischen NATO-Mitglieder Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien, die Niederlande und das Vereinigte Königreich nehmen zusammen mit den Vereinigten Staaten und Kanada als Vollmitglieder am RIMPAC teil.

Neben den Vollmitgliedern der NATO sind fünf Länder im Pazifik „Partner“ der NATO – Australien, Japan, Neuseeland, die Republik Korea und Kolumbien. Sie alle werden mit Schiffen, Flugzeugen und Personal an RIMPAC teilnehmen.

Israel und die USA: regelbasierte Dis-Order

Am 26. Januar 2023 sprach zum ersten Mal ein israelischer Präsident vor den NATO-Verbündeten im Nordatlantikrat (NATO, CC BY-NC-ND 2.0)

Nachdem Israel Waffen der USA und der NATO-Staaten an Palästinensern im Gazastreifen und im Westjordanland getestet hat, genießt es bei der NATO einen Sonderstatus und unterhält ein Büro im NATO-Hauptquartier. (Im Januar 2023 lobte der NATO-Generalsekretär die sich vertiefende Partnerschaft mit Israel).

Die USA haben ihre Einladung an Israel, mit einem Schiff und Personal auf Hawaii am RIMPAC teilzunehmen, nicht zurückgezogen, trotz des anhaltenden israelischen Völkermords im Gazastreifen mit über 36.000 getöteten Palästinensern, Tausenden von Toten in den Trümmern der zerstörten Gebäude und über 100.000 Verletzten.

Die Straflosigkeit Israels in seinem Krieg gegen die Palästinenser hat einen schädlichen Einfluss auf die am RIMPAC teilnehmenden Militärs. Die Komplizenschaft der USA beim Völkermord sendet auch ein Signal an andere Länder, dass die Verletzung internationaler Gesetze und Normen in der „regelbasierten Unordnung“ der USA vollkommen akzeptabel ist.

Weitere Länder, die Schiffe, Flugzeuge und Militärpersonal zum RIMPAC entsenden, sind Brasilien, Brunei, Chile, Ecuador, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Peru, die Republik der Philippinen, Singapur, Sri Lanka, Thailand und Tonga.

Navigationsoperationen im Rahmen der Freiheit der Meere

In den vergangenen zwei Jahren haben NATO-Staaten Schiffe in den westlichen Pazifik entsandt, um die US-Navigationsoperation Freedom of the Seas im Südchinesischen Meer zu unterstützen.

Im Jahr 2021 führten die britische Flugzeugträgerstreichergruppe HMS Queen Elizabeth und eine amerikanische Bodenkampfgruppe Übungen im Südchinesischen Meer durch. Das britische Verteidigungsministerium bezeichnete die Einsatzgruppe als die größte Konzentration von See- und Luftstreitkräften, die Großbritannien seit einer Generation verlassen hat.

Im Mai 2024 entsandte Deutschland zwei Kriegsschiffe in den Indopazifik, um die Freiheit der Schifffahrt und die freie Durchfahrt zu gewährleisten, da die Spannungen mit China wegen des Status von Taiwan und der umstrittenen Inseln im Südchinesischen Meer zunahmen.

Warum keine Diplomatie?

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Sitzung des Nordatlantikrats mit Schweden, den indo-pazifischen Partnern und der EU am 12. Juli 2023. (NATO, CC BY-NC-ND 2.0)

Anstatt Sicherheits- und Wirtschaftsfragen auf diplomatischem Wege zu lösen, ist RIMPAC eine von Hunderten von US-gesponserten militärischen Kriegsübungen, die gefährliche Konfrontationen in Asien und im Pazifik anheizen.

Die Bürgerinnen und Bürger der USA können verlangen, dass gewählte Beamte/Politiker gewaltfreie Methoden zur Lösung von Konflikten anwenden, auch wenn sich die Hersteller von Gewalt, die Waffenproduzenten, die die Wahlkampfkassen der Politiker füllen, der Gewaltfreiheit massiv widersetzen.

Konferenz in Washington im Juli

Die Staatsoberhäupter der 32 NATO-Mitgliedsstaaten sowie der „Partner“- und „Möchtegern“-Staaten werden vom 9. bis 11. Juli im Washington Convention Center in Washington, D.C., zu den Feierlichkeiten zum 75.

Vor der Ankunft der Staatsoberhäupter wird die Organisation „No to NATO: Yes to Peace“ am 6. Juli eine eintägige Konferenz mit Rednern aus aller Welt abhalten. Am 7. Juli wird eine Kundgebung auf dem Lafayette Square vor dem Weißen Haus stattfinden. Vom 9. bis 11. Juli werden sich besorgte Bürger im Washington Convention Center einfinden.

Zerstört auch Land und Meer

US-Soldaten halten sich die Ohren zu, während sie während einer Schießübung am 20. September 2012 in der Pohakuloa Training Area auf Hawaiis Big Island eine Mörsergranate abfeuern. (Verteidigungsministerium, Michael R. Holzworth)

Neben den Kriegsvorbereitungen, die Menschenleben bedrohen, schaden die RIMPAC-Kriegsübungen auch dem Meeresleben in den hawaiianischen Gewässern. Wale, Delfine und Fische werden durch die Schiffe und ihre Waffen geschädigt. Schiffe werden durch Bomben, Raketen und Torpedos versenkt. Tiere an Land werden bei militärischen Strandangriffen getötet.

Der Truppenübungsplatz Pohakuloa auf der Insel Hawaii, der größte Truppenübungsplatz der USA im Pazifik, wird von Flugzeugen bombardiert, die teilweise Tausende von Kilometern fliegen, um ihre Bomben abzuwerfen, Artillerie zu beschießen und Truppen zu trainieren.

Menschenrechtsaktivisten sind sehr besorgt über den Menschenhandel mit Militärs in Touristengebieten auf Hawaii, wenn Tausende von Militärs aus der ganzen Welt zum RIMPAC anreisen.

Bürger fordern Militarisierung und Kontaminierung heraus

Die Bürger in den meisten Ländern des Pazifiks stellen die Notwendigkeit der enorm teuren und zerstörerischen RIMPAC-Kriegsübungen in Frage. Webinare, soziale Medien, Konferenzen/Bürgerversammlungen und Proteste finden von San Diego im östlichen Pazifik über Hawaii und Guam bis zu den Philippinen, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland statt.

Auf Hawaii haben Tausende von Einwohnern von Oahu immer noch mit den Auswirkungen der Verschmutzung durch Treibstoff aus den riesigen unterirdischen Treibstofftanks von Red Hill zu kämpfen, aus denen 19.000 Gallonen giftiger Treibstoff ins Trinkwasser gelangten, sowie mit dem Leck von 27.000 Gallonen Treibstoff im Jahr 2014.

Mehrere Klagen gegen das US-Militär wegen langfristiger Gesundheitsschäden bei denjenigen, die das kontaminierte Wasser zu sich genommen haben, sind bei Bundesgerichten anhängig. Das Militär argumentiert, dass die Kontamination KEINE weitreichenden Schäden verursacht hat, da Familienmitglieder des Militärs wegen schwerer Reaktionen auf das mit Treibstoff versetzte Trinkwasser ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Darüber hinaus fordern die Einwohner von Hawaii die Rückgabe von 29.000 Hektar staatlichem Land, das vor 65 Jahren für … $1 an das US-Militär verpachtet wurde. Der Pachtvertrag für diese Gebiete auf Oahu und Big Island endet im Jahr 2029.

Gemeinden in der Nähe von US-Militärstützpunkten im gesamten Pazifik stellen fest, dass ihre Wasserquellen durch den Einsatz von Feuerlöschschaum durch das US-Militär verseucht sind, der PFAS, die „ewige Chemikalie“, enthält.

Auf Stützpunkten auf Okinawa, Japan, und in Südkorea, wo die USA seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg Militärstützpunkte unterhalten, wurde eine hohe Kontamination durch PFAS festgestellt.

Ann Wright diente 29 Jahre lang in der U.S. Army/Army Reserves und ging als Oberst in den Ruhestand. Sie war 16 Jahre lang US-Diplomatin und diente in US-Botschaften in Nicaragua, Grenada, Somalia, Usbekistan, Kirgisistan, Sierra Leone, Mikronesien, Afghanistan und der Mongolei. Vor 20 Jahren, im März 2003, trat sie aus Protest gegen den US-Krieg gegen den Irak aus dem diplomatischen Corps der Vereinigten Staaten aus. Sie ist Mitautorin von Dissent: Voices of Conscience.

Dieser Artikel stammt von CODEPINK.

