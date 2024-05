https://www.counterpunch.org/2024/05/21/the-dead-end-of-liberal-american-zionism/

21. Mai 2024

Die Sackgasse des liberalen amerikanischen Zionismus

von Abba Solomon – Norman Solomon

Im Jahr 2014 schrieben wir einen Artikel mit dem Titel „Die Sackgasse der J Street und des liberalen amerikanischen Zionismus“. Damals war Benjamin Netanjahu in seinem sechsten Jahr als israelischer Premierminister, während Präsident Obama bereits in seine zweite Amtszeit eingetreten war. Und J Street, eine aufstrebende Organisation von Juden, die mit der demokratischen Regierung verbündet war, hatte eine Eigendynamik als „die politische Heimat für israelfreundliche und friedensliebende Amerikaner“.

Von Anfang an, seit ihrer Gründung im Jahr 2007, hat sich J Street implizit als liberale Alternative zum Hardliner American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) angeboten, das mehr als vier Jahrzehnte zuvor gegründet wurde. Ein erklärtes Ziel von J Street ist es, eine humane Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts anzustreben und gleichzeitig Israel als dem „jüdischen Staat“ treu zu bleiben.

In den zehn Jahren seit unserem Artikel hat sich J Street – bemüht, die Widersprüche zwischen ihrer „Pro-Israel“-Bindung und der zunehmenden israelischen Brutalität gegenüber den Palästinensern in Einklang zu bringen – weiterhin dem grundlegenden Ziel (oder der Illusion) eines „jüdischen und demokratischen“ Staates verpflichtet. Der Krieg gegen den Gazastreifen seit Oktober hat diese Widersprüche verschärft und Israels eigentliche Entstehungs- und Expansionsgeschichte deutlicher vor Augen geführt, indem er die gewaltsame Unterdrückung und Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung beleuchtet hat.

Eine beträchtliche Anzahl amerikanischer Juden ist nun bereit, das zionistische Projekt in Frage zu stellen und darauf hinzuweisen, dass es von Natur aus dazu bestimmt ist, die Menschenrechte von Nicht-Juden in Palästina zu unterdrücken. Auf einer Protestveranstaltung in der Nähe des Hauses von Senator Chuck Schumer in Brooklyn im vergangenen Monat sagte Naomi Klein: „Wir brauchen oder wollen das falsche Idol des Zionismus nicht. Wir wollen Freiheit von dem Projekt, das in unserem Namen Völkermord begeht“.

Standardbehauptungen über das „demokratische Israel“ sind auf dem amerikanischen College-Campus in bemerkenswerten Misskredit geraten, da sowohl jüdische als auch nichtjüdische Studenten in diesem Frühjahr gegen die offensichtliche Folterung und das Abschlachten der Bevölkerung des Gazastreifens protestierten. Schon vor einem Jahrzehnt gab es Unruhe, als die jüdische Studentenvereinigung Hillel in einen Streit darüber verwickelt war, ob ihre nationale Führung den Hillel-Zweigvereinen auf dem College-Campus verbieten könne, scharfe Kritiker der israelischen Politik zu empfangen. Dieser Streit, so schrieben wir damals, „entstand aus einer langen Geschichte des Drucks auf amerikanische Juden, den Zionismus und einen ‚jüdischen Staat‘ als integralen Bestandteil des Judentums zu akzeptieren“. Damals forderten einige jüdische Studenten – „die darauf drängten, die Grenzen des akzeptablen Diskurses zu erweitern“ – „das mächtige Erbe der Konformität heraus.“

Mitte Februar dieses Jahres gab J Street eine an Präsident Biden gerichtete Erklärung heraus, in der sie ihn aufforderte, die Anerkennung eines „entmilitarisierten“ palästinensischen Staates als Lösung vorzuschlagen, die zur Akzeptanz Israels durch Saudi-Arabien und andere Länder der Region führen würde. Das ist in etwa so, als würde man am Dach eines Bauwerks herumfummeln, das auf einem äußerst brüchigen Fundament errichtet wurde: die erzwungene Vertreibung von Nicht-Juden aus einem Großteil Palästinas – dem heutigen Israel – und die Verweigerung ihres Rückkehrrechts, während ein Rückkehrrecht (auch in das besetzte Westjordanland) für diejenigen aufrechterhalten wird, die sich als Juden ausgeben können.

Ob Jude oder nicht, viele Amerikaner stellen inzwischen die arrogante Absurdität in Frage, dass ein Amerikaner in Brooklyn Palästina für sich beanspruchen kann, während den ethnisch gesäuberten Palästinensern ein solcher Anspruch verweigert wird. In Übereinstimmung mit anderen zionistischen Gruppen setzt J Street voraus, dass Palästinenser sich in Gebieten ansiedeln sollten, die von den israelischen Kolonisatoren (die nicht Kolonisatoren genannt werden dürfen) ausgewiesen wurden, während sie ein „Rückkehrrecht“ nur für sich selbst und ihre Glaubensbrüder reservieren.

J Street bietet schwachen Tee mit seinem Vorschlag für „ein Abkommen zur Beendigung des Konflikts, in dem Israel letztlich auch die palästinensische Staatlichkeit anerkennt“. In einem solchen Szenario würden sich die Palästinenser als Gruppe zur Zusammenarbeit, zum Nicht-Widerstand und – angesichts der einseitigen Forderung nach „Entmilitarisierung“ – zur Anerkennung der zionistischen Rechte auf die Kontrolle Palästinas verpflichten.

Nach den Vorstellungen von J Street soll die US-Regierung einen Plan für „spezifische Schritte, die die Palästinenser unternehmen müssen, um ihre Regierung mit einer neuen Führung, die sich der Korruption, der Entmilitarisierung, dem Verzicht auf Terror und Gewalt und der erneuten Anerkennung Israels verschrieben hat, zu revitalisieren und neu zu erfinden“, initiieren. Der Plan beinhaltet „spezifische Schritte, die Israel unternehmen muss, um die Besatzung zu lockern und das tägliche Leben im Westjordanland zu verbessern, gegen die Gewalt der Siedler vorzugehen und die humanitäre Krise im Gazastreifen anzugehen“. Und Präsident Biden würde „die amerikanische Anerkennung der palästinensischen Staatlichkeit, die Bekräftigung der arabischen Friedensinitiative und Sicherheitsgarantien für alle Parteien, Verpflichtungen zur Unterstützung des Völkerrechts“ anbieten – und schließlich „eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, die die globale und einmütige Unterstützung für die Vision, den Prozess und die Parameter für Verhandlungen bekräftigt, die zu einem Abkommen über den endgültigen Status und die Aufnahme Palästinas als vollwertiges Mitglied in die Vereinten Nationen führen.“

Der Vorschlag der „umfassenden diplomatischen Initiative“ der J Street ist bemerkenswert für das, was er nicht tut. Das Versäumnis des Vorschlags, Israels Einnahme von Ost-Jerusalem und Westjordanland für jüdische Siedlungen anzuerkennen (die seit Beginn des Krieges gegen Gaza sogar noch zugenommen hat), weicht den Realitäten eines Palästinas aus, das von Siedlungen israelischer Bürger durchzogen ist – eine Strategie seit 1967, um die palästinensische Bevölkerung in de facto israelische Versionen von Bantustans zu fragmentieren.

Die Zahl der Israelis, die sich in Ost-Jerusalem und im besetzten Westjordanland niedergelassen haben, ist seit unserem Artikel vor 10 Jahren um 35 % – auf 700.000 – gestiegen, was die realistische Vorstellung einer „Zwei-Staaten-Lösung“ noch schwieriger macht. In der neuen „kühnen“ Vision von J Street ist nichts davon zu finden, dass Israel Land abgibt, das es für die „Judaisierung“ immer größerer Teile Palästinas eingenommen hat.

Liberale amerikanische Zionisten und US-Administrationen haben sich manchmal gegen die jüngsten illegalen und unmoralischen „Fakten vor Ort“, die Israel geschaffen hat, gewehrt, nur um sie später als unabänderliche Tatsachen zu akzeptieren, die unmöglich rückgängig gemacht werden können. Wie der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte kürzlich berichtete, verschärft die „drastische Beschleunigung des Siedlungsbaus die seit langem bestehenden Muster der Unterdrückung, Gewalt und Diskriminierung von Palästinensern“.

Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Volker Türk berichtete, dass „die Politik der gegenwärtigen israelischen Regierung in einem noch nie dagewesenen Ausmaß mit den Zielen der israelischen Siedlerbewegung übereinzustimmen scheint, die langfristige Kontrolle über das Westjordanland, einschließlich Ost-Jerusalem, auszuweiten und dieses besetzte Gebiet stetig in den Staat Israel zu integrieren.“

Der Vorschlag der J Street für einen „entmilitarisierten“ palästinensischen Staat entspricht Netanjahus Plan, dass Israel die „Sicherheitskontrolle“ über ganz Palästina bis zum Jordan behalten soll.

Der israelische Wissenschaftler David Shulman schreibt inmitten dieser jüngsten Krise: „Die Welle der Anti-Israel-Stimmung, die viele Menschen in der westlichen Welt erfasst hat, ist nicht nur aus dem Gaza-Krieg mit seinen unerträglichen zivilen Opfern und dem Massenhunger entstanden. Was diese Welle vielmehr widerspiegelt, ist die berechtigte Abscheu vor der andauernden Besatzung, ihrer scheinbar ewigen und immer brutaleren Fortsetzung und der Politik des massiven Diebstahls und der Apartheid, die ihr Wesen ausmacht.“

Die Kernaussage unseres Kommentars von vor 10 Jahren gilt heute, nach einem weiteren Jahrzehnt systematischer, oft tödlicher Grausamkeit gegenüber dem palästinensischen Volk, noch viel mehr: J Street setzt seinen Versuch fort, eine humane Lobbygruppe für Israel zu schaffen, ohne das offenkundig ungerechte – und damit auf Dauer instabile – Siedlungs- und Vertreibungsprojekt in Frage zu stellen, das Israel überhaupt erst geschaffen und seitdem aufrechterhalten hat. Die Sehnsucht des liberalen Zionismus nach „Frieden“ setzt im Wesentlichen voraus, dass die grundlegenden israelischen Übertretungen und Errungenschaften der letzten 75 Jahre aufrechterhalten werden, während gleichzeitig Akzeptanz und Unterwerfung eines besiegten und kolonisierten Volkes gefordert werden.

Vor zehn Jahren schrieben wir über die Duldung des jüdischen Nationalismus durch die amerikanischen Juden: „In den 1950er Jahren und in den folgenden Jahrzehnten war die Lösung zur Vermeidung einer hässlichen Spaltung eine Art präventive Operation. Das universalistische, prophetische Judentum wurde nach einer Amputation im Dienste der Ideologie eines ethnischen Staates im Nahen Osten zu einem Phantomglied des amerikanischen Judentums. Der Konformitätsdruck wurde unter den amerikanischen Juden, deren Erfolg auf dem amerikanischen Ideal der Gleichberechtigung unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit beruhte, überwältigend.

Kurz gesagt, der Traum vom humanistischen Zionismus bricht zusammen, aber – wie andere etablierte jüdische Gruppen und eine abnehmende Zahl amerikanischer Juden – ist J Street verzweifelt bemüht, die Fantasie am Leben zu erhalten. Das Nostrum einer Zweistaatenlösung für das kleine gequälte Land Palästina wird immer fadenscheiniger, aber Organisationen wie J Street und eine große Mehrheit der gewählten Demokraten weigern sich einzugestehen, dass es durch Israels immer weiter expandierende Siedlungen und den eskalierenden jüdischen Nationalismus, der sich damit zufrieden gibt, dem palästinensischen Volk einen Völkermord zuzufügen, unsinnig geworden ist.

Wir waren gerührt, als wir die aufeinanderfolgenden Erklärungen von J Street nach dem überraschenden und verheerenden Überfall auf die israelischen Siedlungen im „Gaza-Umkreis“ am 7. Oktober lasen, bei dem 1.200 Menschen getötet und 240 entführt wurden. Ihre ersten Reaktionen waren Solidaritätsbekundungen mit den fassungslosen Israelis, beginnend mit „J Street Stands with Israelis Facing Hamas Terror Onslaught“. Als Israel die Angriffe auf palästinensische Zivilisten eskalieren ließ, änderte sich der Ton der J Street-Erklärungen. Alarmiert über die Blockade und Verwüstung des Gazastreifens durch das israelische Militär und die zunehmenden paramilitärischen Siedlerangriffe auf palästinensische Gemeinden im Westjordanland, plädierte die J Street wiederholt dafür, dass die USA Israel zurückhalten – um das Traumbild der J Street von einem humanen und wohlmeinenden jüdischen Staat zu retten.

Leider haben sich diese Worte, die wir 2014 geschrieben haben, bewahrheitet – mit immer schrecklicheren Folgen: „Jede konzeptionelle Spur von J Street setzt ‚pro-Israel‘ mit der Aufrechterhaltung der Doktrin eines Staates gleich, in dem Juden gleicher sind als andere. Mit Blick auf die Vergangenheit erfordert dieser Ansatz, die historische zionistische Eroberung als etwas zwischen notwendig und makellos zu betrachten. Mit Blick auf die Gegenwart und die Zukunft sieht dieser Ansatz den unverblümten Widerstand gegen die Vorrangstellung der jüdischen Rechte als extrem oder anderweitig unzulässig an. Und nicht ‚pro-israelisch‘.“

Die aktuelle Selbstdefinition von J Street beginnt: „J Street organisiert pro-Israel, pro-Frieden, pro-Demokratie Amerikaner, um eine US-Politik zu fördern, die unsere tief empfundenen jüdischen und demokratischen Werte verkörpert und die hilft, den Staat Israel als demokratisches Heimatland für das jüdische Volk zu sichern.“

In einer unveröffentlichten Autobiographie schrieb der ehemalige zionistische Rabbiner von Baltimore, Morris S. Lazaron, über die „nationalistische Philosophie des politischen Zionismus, die in diesem Land unter dem Deckmantel der Förderung des ‚Jüdischseins‘, der ‚jüdischen Einheit‘ und der ‚jüdischen Erziehung‘ zum Ausdruck kommt.“ Und er resümierte: „Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass die Zionisten das jüdische Bedürfnis nur benutzen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Jedes heilige Gefühl des Juden, jeder Instinkt der Menschlichkeit, jede tief verwurzelte Sorge um die Familie, jede gehegte Erinnerung wurde zu einem Instrument, das für die Förderung der zionistischen Sache eingesetzt werden sollte.“

Die Juden werden das Projekt eines „jüdischen“ Staates in Palästina einer schmerzhaften Neubewertung unterziehen müssen. Die Einsicht in unsere vorsätzliche Blindheit und Selbsttäuschung, die den Missbrauch der Nicht-Juden in Palästina begünstigen, wird bedeuten, dass wir die ausweichende Beschönigung durch pseudohumanistisches Getue von Gruppen wie J Street aufgeben müssen. Der unerlässliche Kampf gegen den Antisemitismus kann nicht bedeuten, dass ein anderes Volk ständig erniedrigt und unterdrückt wird. Nach mehr als 75 Jahren gewaltsamer Eroberung, während man fromm vom Wunsch nach Frieden spricht, muss die Kluft zwischen diesem angeblichen Friedenswillen und der Behauptung der zionistischen Kontrolle über das Land überwunden werden.

Die J Street mag noch so sehr mit guten Absichten gepflastert sein, sie dient dem liberalen amerikanischen Zionismus, der die Unterwerfung des palästinensischen Volkes weiterhin unterstützt, als ein gut befahrener Weg, der immer wieder zu tödlicher Gewalt führt. J Street hat rigoros Lobbyarbeit für die US-Hilfe geleistet, die Israel mit den Waffen versorgt, die es braucht, um Massenopfer zu verursachen.

„Seit der Gründung von J Street vor 15 Jahren haben wir jeden Dollar eines jeden US-Sicherheitspakets für Israel unterstützt“, schrieb Jeremy Ben-Ami, der langjährige Präsident von J Street, in einer E-Mail vom 9. Mai an seine Unterstützer. Wie üblich im Gleichschritt mit dem demokratischen Weißen Haus, fuhr Ben-Ami fort, seine Anhänger zu beruhigen: „Die Entscheidung, bestimmte Waffenlieferungen zurückzuhalten, nimmt der Präsident nicht auf die leichte Schulter. Und wir auch nicht.“

Die Unterstützung der J Street für die Fortsetzung der umfangreichen Militärhilfe an Israel widerspricht dem humanen Auftreten der Organisation. „Die US-Hilfe für Israel darf kein Blankoscheck sein“, schrieb Ben-Ami. „Die israelische Regierung sollte sich an die gleichen Standards halten wie alle anderen Hilfeempfänger, einschließlich der Forderung nach Einhaltung des Völkerrechts und Erleichterung der humanitären Hilfe.“ Aber diese Worte erschienen in der gleichen E-Mail, in der darauf hingewiesen wurde, dass J Street immer „jeden Dollar“ der US-Militärhilfe unterstützt hat. In Anbetracht der Tatsache, dass Israel seit Jahrzehnten in eklatanter Weise „internationales Recht“ verletzt – und die „humanitäre Hilfe“ in Gaza mehr als sechs Monate lang tödlich blockiert hatte, als der Kongress Ende April neue Militärhilfe in Höhe von 17 Milliarden Dollar bewilligte – verkörpert die pauschale Unterstützung der J Street für Militärhilfe an Israel die extremen Widersprüche in der Doppelzüngigkeit der Organisation.

„Stimmen der extremen Linken werfen dem Präsidenten vor, nicht genug zu tun und einen Völkermord zu ermöglichen, auch wenn man meinen könnte, dass sie dies als einen Schritt in die richtige Richtung betrachten würden“, schrieb Ben-Ami – was impliziert, dass es unangemessen extrem ist, ein Ende der US-Politik zu fordern, die Völkermord ermöglicht.

Im Jahr 2024 ist „pro-Israel, pro-Frieden“ ein Oxymoron, dessen Leugnung bis zum Zerreißen gespannt ist. Israel ist jetzt das, was es ist, und nicht eine mit Gas befeuerte Fantasie, die Unterstützer von Gruppen wie J Street glauben machen wollen. Um auf dem Friedhof eines humanistischen zionistischen Traums zu pfeifen, muss man an der Illusion festhalten, dass das Problem bei Netanjahu und seinen noch weiter rechts stehenden Regierungsverbündeten liegt. Aber ein Land lässt sich nicht sinnvoll von seiner Gesellschaft trennen.

„Israel hat sich verhärtet, und die Zeichen dafür sind unübersehbar“, schrieb die Auslandskorrespondentin Megan Stack letzte Woche in einem außergewöhnlichen Meinungsbeitrag in der New York Times. „Entmenschlichende Sprache und Vernichtungsversprechen von militärischen und politischen Führern. Umfragen, die eine breite Unterstützung für die Politik ergeben, die in Gaza Verwüstung und Hunger verursacht hat. Selfies von israelischen Soldaten, die sich stolz in bombenzerstörten palästinensischen Wohnvierteln rühmen. Ein hartes Durchgreifen gegen jede noch so kleine Form des Dissenses unter den Israelis.

Die soziale Struktur ist alles andere als eine Randgruppe, die das Büro des Premierministers und das Kriegskabinett kontrolliert. Wie Stack erklärte:

Israels Gemetzel im Gazastreifen, die schleichende Hungersnot, die groß angelegte Zerstörung von Wohnvierteln – das ist, wie Umfragen zeigen, der Krieg, den die israelische Öffentlichkeit will. Eine Umfrage im Januar ergab, dass 94 Prozent der jüdischen Israelis den Einsatz von Gewalt gegen Gaza für angemessen oder sogar unzureichend hielten. Im Februar ergab eine Umfrage, dass die meisten jüdischen Israelis dagegen waren, dass Lebensmittel und Medikamente nach Gaza gelangen. Nicht nur Netanjahu, sondern auch die Mitglieder seines Kriegskabinetts (einschließlich Benny Gantz, der oft als gemäßigte Alternative zu Netanjahu angeführt wird) lehnten einstimmig ein Abkommen mit der Hamas zur Befreiung israelischer Geiseln ab und begannen stattdessen einen Angriff auf die Stadt Rafah, die mit vertriebenen Zivilisten überfüllt ist.

In der Zwischenzeit fügte Stack hinzu: „Wenn US-Beamte den Zustand der israelischen Politik verstehen, ist das nicht zu erkennen. Beamte der Biden-Regierung sprechen ständig von einem palästinensischen Staat. Aber das für einen Staat vorgesehene Land ist ständig mit illegalen israelischen Siedlungen bedeckt worden, und Israel selbst hat sich selten so unverfroren gegen die palästinensische Souveränität gestellt.“

Wenn die Vertreter der J Street den Stand der israelischen Politik verstehen, ist das nicht der Fall. Die Funktionäre der Organisation sprechen auch ständig von einem palästinensischen Staat. Aber in Wirklichkeit ist die „Zweistaatenlösung“ nur ein Argument für liberale amerikanische Zionisten, gewählte Demokraten und diverse Experten, die immer wieder versuchen, dem auszuweichen, was aus Israel tatsächlich geworden ist.

Letzte Woche schrieb der Gründer von Human Rights Watch, Aryeh Neier: „Ich bin jetzt davon überzeugt, dass Israel einen Völkermord an den Palästinensern in Gaza begeht.“ Es ist eine schreckliche Wahrheit, der die Führer der J Street immer wieder ausweichen.

Im Jahr 2024 ist die Bedeutung von „pro-Israel, pro-Frieden“ makaber: J Street weigert sich, ein Ende der US-Militärhilfe für Israel zu fordern, während dieses Land weiterhin amerikanische Waffen und Munition für Massenmord und Völkermord einsetzt.

